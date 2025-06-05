PatternEdge AI
- Asesores Expertos
- Sergey Batudayev
- Versión: 1.16
- Actualizado: 6 junio 2025
- Activaciones: 5
Pattern Edge AI
Asesor Experto Inteligente basado en Patrones de Velas + DCA + Martingala
Pattern Edge AI es un potente robot de trading multifuncional que combina la lógica del Price Action, niveles de soporte y resistencia fractales, un sistema de promediado inteligente y una gestión adaptativa del capital. Diseñado para traders que buscan entradas de alta probabilidad sin comprometer el control del riesgo.
¿Qué lo hace especial?
Las señales de entrada se generan a partir de patrones de velas confiables como el Martillo, Patrón Penetrante, Estrella de la Mañana/Tarde, Envuelve Alcista/Bajista, Estrella Fugaz y Cubierta de Nube Oscura. Estas señales se filtran mediante niveles fractales, volatilidad (ATR), control del spread y verificación de que no existan órdenes opuestas.
Se puede elegir entre varios modos de gestión de capital: SL/TP fijo tradicional, promediado inteligente (DCA) con recálculo dinámico del TP, o martingala para recuperación agresiva. Todos los modos incluyen protección automática del capital ante pérdidas excesivas, bloqueando nuevas entradas si se alcanza cierto umbral de drawdown.
Únete a nuestra comunidad y comparte tus resultados, dudas y sugerencias en nuestros canales de MQL5 y Telegram:
- Canal en MQL5
- Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey
Otras funciones adicionales incluyen trailing stop flexible, punto de equilibrio, cálculo dinámico de lotes, lógica de red inteligente adaptada al comportamiento del precio y recálculo automático del TP para toda la red.
Ideal para:
- Instrumentos populares como EURUSD, GBPUSD, ORO
- Marcos temporales entre M15 y H1 (recomendado: M30)
- Traders que buscan automatización con control total
¿Por qué elegir Pattern Edge AI?
- Combinación única de patrones de velas y confirmaciones fractales
- Alto nivel de personalización para estilos conservadores o agresivos
- Listo para usar, sin necesidad de configuración avanzada
Instala, personaliza y deja que el algoritmo haga el trabajo. Pattern Edge AI — cuando el price action se convierte en tu ventaja.
