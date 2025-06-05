PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Asesor Experto Inteligente basado en Patrones de Velas + DCA + Martingala

Pattern Edge AI es un potente robot de trading multifuncional que combina la lógica del Price Action, niveles de soporte y resistencia fractales, un sistema de promediado inteligente y una gestión adaptativa del capital. Diseñado para traders que buscan entradas de alta probabilidad sin comprometer el control del riesgo.

¿Qué lo hace especial?

Las señales de entrada se generan a partir de patrones de velas confiables como el Martillo, Patrón Penetrante, Estrella de la Mañana/Tarde, Envuelve Alcista/Bajista, Estrella Fugaz y Cubierta de Nube Oscura. Estas señales se filtran mediante niveles fractales, volatilidad (ATR), control del spread y verificación de que no existan órdenes opuestas.

Se puede elegir entre varios modos de gestión de capital: SL/TP fijo tradicional, promediado inteligente (DCA) con recálculo dinámico del TP, o martingala para recuperación agresiva. Todos los modos incluyen protección automática del capital ante pérdidas excesivas, bloqueando nuevas entradas si se alcanza cierto umbral de drawdown.

Otras funciones adicionales incluyen trailing stop flexible, punto de equilibrio, cálculo dinámico de lotes, lógica de red inteligente adaptada al comportamiento del precio y recálculo automático del TP para toda la red.

Ideal para:

Instrumentos populares como EURUSD, GBPUSD, ORO

Marcos temporales entre M15 y H1 (recomendado: M30 )

(recomendado: ) Traders que buscan automatización con control total

¿Por qué elegir Pattern Edge AI?

Combinación única de patrones de velas y confirmaciones fractales

y Alto nivel de personalización para estilos conservadores o agresivos

para estilos conservadores o agresivos Listo para usar, sin necesidad de configuración avanzada

Instala, personaliza y deja que el algoritmo haga el trabajo. Pattern Edge AI — cuando el price action se convierte en tu ventaja.