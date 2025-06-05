PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Asesor Experto Inteligente basado en Patrones de Velas + DCA + Martingala

Pattern Edge AI es un potente robot de trading multifuncional que combina la lógica del Price Action, niveles de soporte y resistencia fractales, un sistema de promediado inteligente y una gestión adaptativa del capital. Diseñado para traders que buscan entradas de alta probabilidad sin comprometer el control del riesgo.

¿Qué lo hace especial?

Las señales de entrada se generan a partir de patrones de velas confiables como el Martillo, Patrón Penetrante, Estrella de la Mañana/Tarde, Envuelve Alcista/Bajista, Estrella Fugaz y Cubierta de Nube Oscura. Estas señales se filtran mediante niveles fractales, volatilidad (ATR), control del spread y verificación de que no existan órdenes opuestas.

Se puede elegir entre varios modos de gestión de capital: SL/TP fijo tradicional, promediado inteligente (DCA) con recálculo dinámico del TP, o martingala para recuperación agresiva. Todos los modos incluyen protección automática del capital ante pérdidas excesivas, bloqueando nuevas entradas si se alcanza cierto umbral de drawdown.

Únete a nuestra comunidad y comparte tus resultados, dudas y sugerencias en nuestros canales de MQL5 y Telegram:

Otras funciones adicionales incluyen trailing stop flexible, punto de equilibrio, cálculo dinámico de lotes, lógica de red inteligente adaptada al comportamiento del precio y recálculo automático del TP para toda la red.

Ideal para:

  • Instrumentos populares como EURUSD, GBPUSD, ORO
  • Marcos temporales entre M15 y H1 (recomendado: M30)
  • Traders que buscan automatización con control total

¿Por qué elegir Pattern Edge AI?

  • Combinación única de patrones de velas y confirmaciones fractales
  • Alto nivel de personalización para estilos conservadores o agresivos
  • Listo para usar, sin necesidad de configuración avanzada

Instala, personaliza y deja que el algoritmo haga el trabajo. Pattern Edge AI — cuando el price action se convierte en tu ventaja.

Productos recomendados
Big candle breakout EA
Irvan Trias Putra
4 (2)
Asesores Expertos
Big Candle Break Out es un asesor experto que utiliza una estrategia de negociación simple y eficaz basada en cambios significativos en la volatilidad. El EA identifica los niveles de soporte y resistencia en el gráfico y busca una vela que rompa a través de uno de estos niveles con al menos x volumen. Esto puede indicar un cambio en la dirección del mercado y proporcionar una oportunidad potencial de negociación. El EA puede operar tanto posiciones largas como cortas dependiendo de la direcció
FREE
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Asesores Expertos
Muchas gracias por su interés en nuestro producto. MustForex Bandas de Bollinger V1 Premium Asesor Experto Sigue una estrategia Swing determinada. Opera siguiendo y analizando el indicador de las Bandas de Bollinger para determinar los puntos de entrada y salida. Los beneficios pueden ser bloqueados por las entradas ajustables de trailing stop/Break Even. Cada operación está protegida por un stop loss dinámico automático y un take profit dinámico automático para proteger su cuenta. Dado que la
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Asesores Expertos
Anuncio: Todos los EAs (Expert Advisors) de QuanticX están actualmente disponibles de forma gratuita, ¡pero sólo por un tiempo limitado! Para disfrutar del soporte de QuanticX de por vida y continuar recibiendo EAs gratuitos, le rogamos que deje una reseña y realice un seguimiento del rendimiento de nuestros EAs en Myfxbook. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener bonificaciones exclusivas en EAs y soporte personalizado. Pillartrade por QuanticX Bienvenido a Pillartrad
FREE
Phoenix Training
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
Complex Chaos EA
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
El EA Complex Chaos es un sistema automatizado que utiliza un par de medias móviles exponenciales para detectar la dirección del mercado y abre operaciones en la apertura de velas. Si el mercado se mueve en contra de una operación, a una distancia determinada abrirá otra operación en la misma dirección para mover la toma de beneficios del grupo de posiciones abiertas más cerca del precio actual y hacer que el grupo de operaciones gane en general una vez que el precio se invierta. Si se detecta u
FREE
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Asesores Expertos
Divergence RSI Trader se basa en divergencias en el gráfico y el indicador (RSI Nivel 14). La estrategia de Divergence RSI Trader para encontrar mínimos y máximos en el gráfico y el indicador RSI, analizarlos y luego abrir posiciones. EA fue probado en el EURUSD H1 en el probador de estrategias y ajustado a esta moneda por defecto. EA también ha sido probado con otros ajustes en GBPUSD M5 durante 10 años y completado con buenos resultados. Debido a que esta es una versión gratuita, no habrá más
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) se basa en el indicador de Regresión Lineal Dinámica (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Entradas del usuario: Número de velas se considera al calcular la regresión lineal; Distancia a la línea superior; Distancia a la línea inferior; Detener la pérdida de. El EA ejecuta órdenes de compra y venta en el mercado cuando se alcanza el valor de una línea, superior o inferior, al precio actual, cuando se alcanza la línea inferior se ejecuta una orden de compra a m
FREE
PZ Stochastic EA MT5
PZ TRADING SLU
2.6 (5)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador estocástico. Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personalizab
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
EV Divergence Sniper es un Asesor Experto orientado a la precisión, diseñado para identificar inversiones de mercado de alta probabilidad a través de divergencias de precios reales confirmadas por el RSI y el Estocástico. El sistema se centra en las condiciones estructurales del mercado y entra sólo cuando el precio y el impulso muestran un claro desequilibrio, reduciendo significativamente las entradas falsas y mejorando la calidad de la señal. El EA utiliza un stop loss estructural situado más
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Asesores Expertos
Sistema de negociación totalmente automatizado basado en el indicador de medias móviles. Admite tres señales de negociación clásicas y utiliza un sistema flexible de gestión de posiciones. Es apto para varios instrumentos de negociación y se adapta a cualquier condición de mercado. Características principales Tres señales de entrada para una personalización flexible de la estrategia Tres tipos de órdenes de entrada: Orden de mercado Orden de mercado pendiente Orden de mercado limitada Configura
FREE
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
Asesores Expertos
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Media Móvil (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена закры
FREE
Nikkei Breakout Zones
Tomas Vanek
Asesores Expertos
La JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX es una estrategia de trading algorítmica para MetaTrader, probada en JP usando el marco temporal M15 desde el 7 de diciembre de 2017 hasta el 2 de junio de 2023 . No hay necesidad de configurar parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Corredor recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Los deta
FREE
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Fractal Supply Demand Robot Trader
Luca Norfo
3 (2)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto puede aplicarse a muchos mercados porque explota los conceptos básicos de oferta/demanda y acción del precio. Identifica las principales zonas de rotación (PRZ), las zonas de oferta y demanda y los soportes y resistencias dentro de las principales tendencias de precios. Compra en zonas de descuento y vende a precios superiores. Puede y debe ser optimizado a través del probador Metatrader para encontrar los mejores parámetros a utilizar para las condiciones actuales del mercad
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Asesores Expertos
El Expert Advisor que presentamos es una herramienta de trading automatizada diseñada para operar en el mercado de divisas (Forex) utilizando dos indicadores técnicos ampliamente conocidos y respetados: las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple en el medio. Estas bandas ayudan a identificar la volatilidad y posibles puntos de reversió
FREE
Moving Avarage Crossover
Aurelio Miguel Machado Da Silva
4.06 (16)
Asesores Expertos
Este robot funciona con el cruce de medias móviles. Los promedios móviles se utilizan esencialmente para seguir tendencias, la estrategia de cruzar promedios móviles tiene el objetivo principal de aprovechar grandes movimientos alcistas y bajistas.  Todos los parámetros son editables y fáciles de usar, este es un proyecto experimental. Aurélio Machado.
FREE
PZ Flexible Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (2)
Asesores Expertos
Opere con breakouts donchianos con total libertad. Este EA puede operar en cualquier periodo de ruptura, en cualquier marco temporal, con órdenes pendientes o a mercado -según se desee- e implementa muchas otras características útiles para el trader exigente, como sesiones de trading y días de la semana personalizables, un modo martingala y un modo martingala inversa [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Di
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Asesores Expertos
Utilice este asesor experto cuya estrategia se basa esencialmente en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI), así como un toque personal. Otros asesores expertos gratuitos están disponibles en mi espacio personal así como señales, no dudes en visitarme y dejar un comentario, me hará feliz y me dará ganas de ofrecer contenidos. Asesores expertos disponibles actualmente: LVL Creator LVL Creador Pro LVL Bandas de Bollinger El trading no es una solución mágica, así que antes de utilizar este
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
ForceBB_Expert está estructurado en base a dos indicadores específicos de análisis técnico ( Bandas de Bollinger e Índice de Fuerza ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil inversor. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Asesores Expertos
FREE Prop Firm Navigator EA - Seguimiento de tendencias y protección avanzados Desarrollado por el equipo de EA Trading Academy utilizando Expert Advisor Studio, este robot de trading gratuito combina potentes indicadores de seguimiento de tendencias con un sólido conjunto de funciones de protección de cuenta para asegurar su capital de trading. Puede encontrar una documentación detallada sobre las propiedades y entradas en nuestra base de conocimientos . Características clave de la estrategi
FREE
Symbiosis
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Asesores Expertos
Asesor experto basado en  una estrategia de acción de precio y un filtro  ampliamente testeada El AE ya incorpora en su programación todas las variables, es suficiente con dejarlo correr en el gráfico EUR/USD con los valores que incorpora por defecto.     DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA La acción del precio en trading analiza el rendimiento de una divisa para predecir lo que podría hacer en el futuro.  Este AE analiza una serie de patrones característicos que se utilizan para identificar la tenden
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Asesores Expertos
Este Asesor Experto examina las señales de indicadores como el MACD, el Estocástico y el RSI para identificar las tendencias del mercado y los puntos de inflexión. Incorpora múltiples estrategias y funciona a la perfección. El Asesor analiza la situación del mercado en tiempo real y ejecuta automáticamente las operaciones a niveles predefinidos de stop loss y take profit. HydraAlchemist también es fácil de usar. La pantalla de configuración intuitiva y fácil de entender le permite ejecutar estra
FREE
Seaguard
QuanticX
Asesores Expertos
Anuncio: Todos los EAs (Expert Advisors) de QuanticX están actualmente disponibles de forma gratuita, ¡pero sólo por un tiempo limitado! Para disfrutar del soporte de QuanticX de por vida y seguir recibiendo EAs gratuitos, le rogamos que deje una reseña y realice un seguimiento del rendimiento de nuestros EAs en Myfxbook. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener bonos exclusivos en EAs y soporte personalizado. Seaguard de QuanticX Entre en el dominio de vanguardia de Qua
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo del comercio de oro innovador y eficiente con GoldPro, un robot comercial avanzado diseñado específicamente para ayudarlo a alcanzar el éxito en el mercado del oro. El asesor utiliza la técnica del promedio, debes percibir esto no como bueno o malo, sino como un enfoque que funciona en el mercado, desechando la creencia unipolar de que un método es bueno y el otro es malo, existe y se puede aplicar con éxito, esto es un hecho. Fiabilidad y experiencia: GoldPro es el result
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Asesores Expertos
Asesor comercial Ice Cube Scalper -         Es un day scalper   , que realiza una gran cantidad de transacciones diariamente y se lleva varios puntos con cada transacción. La estrategia del EA es operar con la tendencia utilizando el indicador RSI. El EA utiliza un promedio con un lote multiplicador; es necesario comprender esto antes de usar el EA; sin embargo, la estrategia funcionó bien tanto en pruebas retrospectivas como en operaciones en vivo. Antes de comprar, asegúrese de probar el traba
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicadores
El indicador iPump es un indicador versátil que combina las ventajas de tres categorías de indicadores. detección de tendencias simultánea en varios TF definir zonas de resistencia y apoyo determinación de zonas de sobrecompra y sobreventa Funciones del indicador: Definiendo una tendencia Esta función será necesaria para todos los comerciantes que quieran evaluar objetivamente la dirección actual del mercado y evitar la subjetividad. En una fracción de segundo, podrá comparar la dirección de la
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicadores
Lógica de trabajo La importancia de este indicador radica en el hecho de que permite comprender cuánto “combustible queda todavía en el instrumento”. Imagina la situación, te fuiste en un coche con la batería medio descargada, en promedio, esta cantidad de energía suele ser suficiente para un coche durante 250 km, por lo que si quieres no puedes superar una distancia de 700 km. Entonces, para cada instrumento, hay un cierto movimiento de precio diario y, como resultado de las observaciones esta
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilidades
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT4 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. Funcion
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo del comercio de oro innovador y eficiente con GoldPro, un robot comercial avanzado diseñado específicamente para ayudarlo a alcanzar el éxito en el mercado del oro. El asesor utiliza la técnica del promedio, debes percibir esto no como bueno o malo, sino como un enfoque que funciona en el mercado, desechando la creencia unipolar de que un método es bueno y el otro es malo, existe y se puede aplicar con éxito, esto es un hecho. Fiabilidad y experiencia: GoldPro es el result
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Asesores Expertos
Asesor comercial Ice Cube Scalper -           es un revendedor de dia       , realizando una gran cantidad de operaciones diarias, llevándose varios puntos con cada transacción. La estrategia de EA es operar con la tendencia utilizando el indicador RSI. El EA usa un promedio con un lote multiplicador, debe comprender esto antes de usar el EA, sin embargo, la estrategia funcionó bien tanto en el backtesting como en el comercio en vivo. Antes de comprar, asegúrese de probar el trabajo del asesor
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Coppy Master MT5   es una herramienta para copiar operaciones entre terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite copia en ambas direcciones: de MT5 a MT4, de MT4 a MT5, y también entre cuentas del mismo tipo. Para un correcto funcionamiento es necesario que todos los terminales estén iniciados en un mismo ordenador o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar a MetaTrader 4, se requiere una versión separada del producto:   Coppy Master MT4   . Funciones principales: Tipo de conexión Modos ma
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilidades
Copiar Maestro MT4       Es una herramienta de copia de operaciones para las terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite la copia en ambas direcciones: de MT4 a MT5, de MT5 a MT4, así como entre cuentas del mismo tipo MT4 a MT4. Para funcionar correctamente, todas las terminales deben estar ejecutándose en la misma PC o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar a MetaTrader 4, una versión separada —       Copiadora maestra MT5       - se requiere. Características principales: Modos de copia
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Asesores Expertos
El trading automatizado debería ayudarle a aumentar su capital, no confundirle con un sinfín de configuraciones y teorías. SPARK   es un asesor experto liviano pero efectivo, diseñado para brindarles a los principiantes un comienzo seguro con un enfoque en la precisión y la simplicidad. ¿Por qué SPARK es diferente? Centrado en EUR/USD:   el EA está específicamente optimizado para EUR/USD, uno de los pares de divisas más líquidos y estables. Construido sobre la lógica de ruptura de liquidez:   SP
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilidades
Lógica de trabajo La utilidad Stop Out es un indicador simple pero muy conveniente que muestra cuántos puntos quedan para el nivel Stop Out. Su beneficio radica en el hecho de que muchos operadores sobreestiman deliberadamente el riesgo de operar en busca de ganancias, usan el margen disponible al máximo y, para este caso, es muy importante saber dónde el corredor puede cerrar sus posiciones por la fuerza. Simplemente coloque el indicador en el gráfico y, dependiendo de la posición abierta e
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicadores
Indicador de oferta y demanda real       - le permitirá determinar rápidamente la ubicación de los niveles de resistencia y soporte en todos los marcos de tiempo. El indicador será útil para quienes utilizan el análisis técnico en sus operaciones. El indicador es fácil de usar, simplemente arrastre y suelte en el gráfico y el indicador le mostrará los niveles de soporte y resistencia más probables. Al cambiar de marco de tiempo, verá los niveles para el marco de tiempo recién seleccionado. Rob
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilidades
La utilidad está diseñada para enviar una señal desde MT4 a Discord. Cuenta con varias funciones únicas que permiten no solo enviar señales de trading, sino también realizar las siguientes funciones: Envía mensajes directamente desde la terminal a Discord Envío de emojis junto con texto personalizado Envía texto e imágenes directamente desde la terminal MT4 a Discord Todo esto permite al usuario mantener un canal con señales, enfocándose en el trading y en encontrar señales de calidad. Instructi
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilidades
La utilidad está diseñada para enviar una señal desde MT5 a Discord. Cuenta con varias funciones únicas que permiten no solo enviar señales de trading, sino también realizar las siguientes funciones: Envía mensajes directamente desde la terminal a Discord Envío de emojis junto con texto personalizado Envía texto e imágenes directamente desde la terminal MT5 a Discord Todo esto permite al usuario mantener un canal con señales, enfocándose en el trading y en encontrar señales de calidad. Instructi
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilidades
El script "Abrir rejilla de órdenes pendientes" está diseñado para automatizar el proceso de creación de órdenes de compra (Buy) y venta (Sell) en la plataforma de trading MT4. Proporciona al usuario la capacidad de establecer la distancia entre las órdenes y el número de órdenes en esta cuadrícula . Este script permite a los operadores construir rápidamente una cuadrícula de órdenes que cubra un rango de precios específico. Las principales funciones del script incluyen: Capacidad de seleccionar
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilidades
Cerrar Todas las Órdenes para MT4 script - cierra absolutamente todas las órdenes, ya sean pendientes o de mercado. Las órdenes se cierran con los indicadores actuales de ganancias/pérdidas en el momento del cierre. El script es adecuado para momentos en los que necesita cerrar rápidamente todas las órdenes en los indicadores actuales. El script es muy fácil de usar, simplemente arrastre el script al gráfico y hará su trabajo. Agregame como amigo , tengo muchos otros productos útiles.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilidades
Smart Grid Set EA es un asesor experto flexible e intuitivo para la colocación de órdenes pendientes en una red. Admite lógica de punto de equilibrio, múltiples modos de trailing stop, colocación manual en la red, tamaños de lote personalizables y una interfaz intuitiva en gráficos. Es ideal para traders que emplean estrategias de cuadrícula o promedio. Características principales Coloca órdenes   de compra   y   venta Stop   en una cuadrícula personalizable Admite tamaños de lotes individuales
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Descripción del asesor Smart Expert Advisor es un asesor de trading automático en la red con selección automática de configuraciones para cada par de trading. El Asesor Experto selecciona automáticamente la configuración para cada par de divisas, por lo que no es necesario definir los parámetros para cada par, los cálculos se basan en la volatilidad del instrumento que se negocia. En el momento de la negociación, puede establecer la dirección de los puntos de entrada. Habilite el filtro por ten
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilidades
El panel tiene la interfaz más intuitiva que todo principiante puede manejar. En la columna SLp , debe especificar el tamaño de SL en pips. Si el valor se vuelve gris y al mismo tiempo los botones Bay / Sell también están inactivos, entonces ha especificado un valor SL que es menor que el permitido antes de que lo estableciera su corredor. En la columna TP% , indica TP en% del saldo de la cuenta. En la configuración, puede elegir en función de lo que se calculará este indicador, por capital,
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilidades
EasyTradePad: Panel de trading para MetaTrader 4 EasyTradePad   es una herramienta para trading manual y semiautomatizado. El panel permite gestionar rápidamente órdenes y posiciones, así como calcular la gestión de riesgos con un solo clic. Características del panel: Abrir y cerrar operaciones con un riesgo predefinido (porcentaje o moneda de depósito) Establezca SL y TP en puntos, porcentajes o valores monetarios Calcular automáticamente la relación riesgo-recompensa Mover el stop loss al pun
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilidades
Utilidad MetaTrader MTI (Información comercial principal): muestra la información comercial básica para un comerciante, a saber: tamaño promedio y actual del spread Cambiar tamaño para posiciones cortas y largas Costo de 1 pip por 1 lote comercial Tamaño del nivel de parada (distancia mínima para colocar órdenes pendientes) Tiempo hasta el final de la sesión de negociación actual (rojo) y tiempo hasta el inicio de la siguiente sesión de negociación (gris) El tiempo hasta el final de la sesión de
Filtro:
[Eliminado] 2025.08.12 01:59 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Sergey Batudayev
26012
Respuesta del desarrollador Sergey Batudayev 2025.08.21 08:07
Hi! Great to hear the EA works well for you 👍 If you’d like, feel free to share a screenshot or your set – I’m sure many traders would be interested in trying your version!
Deep Inside
116
Deep Inside 2025.06.27 21:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.06.18 08:41 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Sergey Batudayev
26012
Respuesta del desarrollador Sergey Batudayev 2025.08.22 12:13
Hello! The EA has no issues with opening trades (confirmed by other users), but sometimes broker conditions or platform settings can prevent it from opening positions. Please check the following: Expert Advisor permissions – make sure 'Algo Trading' is enabled in MT5 and in the EA settings. Broker requirements – verify the minimum StopLevel and lot size allowed by your broker. Spread and account type – if the spread is too high, the EA may skip entries. Journal/Experts tab – check for any error messages in the terminal that can explain why trades were not opened.
Respuesta al comentario