Supply and Demand Price Action MT5 EA
- Asesores Expertos
- Allan Munene Mutiiria
- Versión: 3.0
- Actualizado: 16 enero 2026
El EA MT5 de Acción de Precios de Oferta y Demanda es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Identifica zonas de oferta y demanda basándose en patrones de consolidación de precios. Identifica las zonas de oferta y demanda basándose en los patrones de consolidación de precios y opera en las repeticiones de las zonas (taps). Este EA genera operaciones cuando el precio vuelve a las zonas válidas después de una ruptura inicial, con gestión de riesgos configurable. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro instrumento o marco temporal.
El sistema detecta zonas a través de rangos de consolidación, opcionalmente las valida con movimientos impulsivos, y las gestiona dinámicamente (por ejemplo, marcándolas como probadas o rotas). Incluye trailing stops, visualización de zonas en el gráfico y modos para gestionar las reoperaciones y las zonas rotas. El EA enfatiza la acción del precio sin depender de indicadores externos más allá de los datos básicos de la barra.
Características principales
Detección de zonas de oferta y demanda: Las zonas se forman a partir de periodos de consolidación (barras configurables) donde el precio rompe bruscamente. Las zonas de demanda se activan por debajo de los máximos anteriores con cierres al alza; las zonas de oferta por encima de los mínimos anteriores con cierres a la baja. La validación de impulsos opcional comprueba los movimientos fuertes posteriores a la ruptura.
Validación y gestión de zonas: Las zonas deben cumplir restricciones de tamaño (puntos mínimos/máximos) y distancias de alejamiento antes de ser comprobables. Los modos de control permiten volver a negociar las zonas probadas (ninguna, limitada o ilimitada) y gestionar las zonas rotas (permitir o ignorar las roturas). Las zonas caducadas o rotas pueden borrarse del gráfico.
Ejecución de operaciones en los toques de zona: Las entradas se producen en superposiciones de velas con zonas seguidas de cierres confirmatorios (por encima de los máximos de demanda o por debajo de los mínimos de oferta). La confirmación opcional de la tendencia asegura la alineación con la dirección reciente del precio.
Gestión del riesgo: Distancias fijas de stop-loss y take-profit, con trailing stops opcionales después del beneficio mínimo. Valida las operaciones en función del tamaño del lote, la disponibilidad de márgenes, los límites de volumen y los niveles de stop/freeze del broker antes de la apertura.
Visualización de gráficos: Dibuja zonas rectangulares con colores personalizables para los estados no probado, probado y roto. Incluye etiquetas de texto y extensiones hacia la derecha para barras futuras.
Gestión de zonas rotas y expiradas: Actualiza automáticamente el estado de las zonas; las zonas rotas cambian de color y pueden eliminarse. Las zonas caducadas se podan para limitar el seguimiento.
No requiere indicadores externos: Depende puramente de la acción del precio y de los datos de la barra para la identificación de zonas y señales.
Cómo funciona
- Detección de Zonas: En barras nuevas, busca rangos de consolidación que cumplan los límites de extensión. Valida las rupturas para crear zonas potenciales, confirmando opcionalmente con movimientos impulsivos del precio después de la ruptura.
- Actualización de zonas: Supervisa las zonas en busca de preparación (después de que el precio se aleje), pruebas (en los taps) y rupturas (el precio perfora el lado opuesto). Dibuja y actualiza las zonas/etiquetas en el gráfico.
- Generación de señales: En barras nuevas, comprueba si hay taps en zonas preparadas. Confirma con filtros de tendencia si están activados, y luego abre compras en zonas de demanda o ventas en zonas de oferta.
- Gestión de operaciones: Coloca órdenes con SL/TP; aplica trailing stops si están activados y son rentables. Realiza un seguimiento de los recuentos de operaciones por zona para los límites de re-negociación.
- Comprobación de riesgos: Antes de cada operación, asegura el cumplimiento de las restricciones del broker (volumen, margen, niveles). Elimina las zonas antiguas o caducadas para mantener el rendimiento.
- Registro y depuración: Imprime las creaciones de zonas, validaciones, pruebas y operaciones para su supervisión.
Parámetros de entrada
Parámetros Generales:
- Tamaño del lote de operación (por defecto: 0,01): El volumen inicial (en lotes) para cada operación. Esto controla el tamaño de la posición; los valores más pequeños reducen el riesgo, mientras que los más grandes lo aumentan. Ejemplo: Establezca 0,01 para cuentas micro o 0,1 para cuentas estándar, dependiendo del paso de lote de su broker y del saldo de su cuenta.
- Habilitar Trading Automatizado (por defecto: true): Alterna si el EA puede abrir y gestionar operaciones automáticamente. Póngalo en false para utilizar el EA sólo para la visualización de zonas sin ejecutar órdenes. Ejemplo: Deshabilite esto durante el backtesting si desea observar zonas sin operaciones simuladas.
- Activar Trailing Stop (por defecto: verdadero): Activa el ajuste dinámico del stop-loss a medida que las operaciones se vuelven rentables. Esto ayuda a asegurar las ganancias pero puede cerrar posiciones prematuramente en mercados volátiles. Ejemplo: Activar para mercados en tendencia; desactivar en condiciones de oscilación para evitar fluctuaciones.
- Puntos Trailing Stop (por defecto: 30): La distancia (en puntos) que el stop-loss recorre detrás del precio actual una vez activado. Ejemplo: Un valor de 30 significa que el SL se mueve 30 puntos detrás de la oferta/demanda cuando es rentable, asegurando al menos esa cantidad de beneficio.
- Puntos mínimos de arrastre (por defecto: 50): El beneficio mínimo (en puntos) que debe alcanzar una operación antes de que comience el trailing. Esto evita el trailing prematuro en movimientos pequeños. Ejemplo: Establezca 50 para asegurarse de que el trailing sólo comienza después de que una operación haya subido al menos 50 puntos.
- Número Mágico (por defecto: 12345): Un identificador único para las operaciones del EA, permitiendo múltiples EAs en la misma cuenta sin interferencias. Ejemplo: Utilice números diferentes como 12345 para EURUSD y 54321 para GBPUSD si se ejecuta en varios gráficos.
- Barras de consolidación (por defecto: 5): El número de barras necesarias para formar un rango de consolidación para la detección de zonas. Los valores más altos crean zonas más fuertes pero menos señales. Ejemplo: Ajuste a 5 para plazos más cortos como M15; aumente a 10 para H1 para filtrar el ruido.
- Máximo Rango de Consolidación (Puntos) (por defecto: 100000000000000): El máximo rango de precios (en puntos) permitido durante la consolidación. Un valor por defecto muy alto desactiva este filtro; si se reduce, se restringe a rangos más estrechos. Ejemplo: Establezca 50 para pares volátiles como GBPJPY para evitar zonas amplias y poco fiables.
- Distancia Stop Loss (Puntos) (por defecto: 200): La distancia fija por debajo de las zonas de demanda o por encima de las zonas de oferta para la colocación del stop loss.
- Distancia Take Profit (Puntos) (por defecto: 400): La distancia fija para los objetivos de toma de beneficios desde la entrada. Normalmente se establece en un múltiplo del SL para una recompensa positiva del riesgo. Ejemplo: 400 puntos para una RR de 2:1 con un SL de 200 puntos.
- Puntos mínimos de alejamiento (por defecto: 50): La distancia requerida del precio de una zona después de la ruptura antes de que se considere "listo" para volver a probar las operaciones. Esto confirma el impulso.
- Eliminar zonas rotas del gráfico (por defecto: falso): Si es true, elimina las zonas rotas del gráfico visualmente. Útil para gráficos limpios pero puede ocultar datos históricos. Ejemplo: Habilitar si prefiere gráficos despejados; deshabilitar para revisar rupturas pasadas.
- Eliminar zonas caducadas del gráfico (por defecto: falso): Si es verdadero, elimina las zonas una vez finalizado su periodo de extensión. Ayuda a gestionar los objetos del gráfico. Ejemplo: Habilitar en timeframes bajos donde las zonas expiran rápidamente.
- Extensión de Barras de Zona (por defecto: 150): Cuántas barras futuras para extender los rectángulos de zona a la derecha en el gráfico. Ejemplo: 150 barras mantienen las zonas visibles durante aproximadamente un día en M15; ajuste en función del timeframe.
- Activar Validación por Impulso (por defecto: true): Requiere un movimiento fuerte (impulsivo) después de la ruptura para confirmar una zona. Desactiva falsas rupturas pero puede pasar por alto algunas zonas. Habilitar para mayor precisión; deshabilitar para zonas más frecuentes en mercados variables.
- Impulse Check Bars (por defecto: 3): Número de barras después de la ruptura para comprobar el movimiento impulsivo. Con 3 barras se busca un seguimiento inmediato; aumente o disminuya para una validación más estricta.
- Multiplicador de Impulso (por defecto: 1.0): Multiplicador aplicado al rango de la zona para establecer el umbral de impulso (por ejemplo, el precio debe moverse al menos a este múltiplo). Ejemplo: 1.0 requiere un movimiento igual al tamaño de la zona; 2.0 exige el doble para una confirmación más fuerte.
- Modo de Negociación de Zonas Probadas (por defecto: NoRetrade): Controla la re-negociación después de un toque de zona. Opciones: NoRetrade (sólo una vez), LimitedRetrade (hasta un máximo de operaciones), UnlimitedRetrade (cualquier toque válido). Ejemplo: Utilice LimitedRetrade con un máximo de 2 para entradas múltiples en zonas fuertes.
- Operaciones máximas por zona (por defecto: 2): Límite para las reoperaciones en el modo LimitedRetrade. Ejemplo: 2 permite dos reoperaciones antes de ignorar la zona y considerarla débil.
- Modo para zonas rotas (por defecto: AllowBroken): Maneja las zonas perforadas por el lado opuesto. AllowBroken las marca como inválidas; NoBroken ignora las roturas y sigue negociando. Utilice AllowBroken para una invalidación realista; NoBroken para estrategias agresivas.
Colores de Zona:
- Zonas de Demanda No Probadas (por defecto: Azul): Color para rectángulos de demanda fresca.
- Zonas de oferta no probadas (por defecto: Rojo): Color para rectángulos de oferta frescos.
- Zonas de demanda probadas (por defecto: Azul Violeta): Color después de tocar una zona de demanda.
- Zonas de suministro probadas (por defecto: naranja): Color después de tocar una zona de suministro.
- Zonas rotas (por defecto: gris oscuro): Color para zonas invalidadas.
- Texto de etiqueta (por defecto: Negro): Color para las etiquetas de texto de zona. Cambia a blanco para fondos de gráfico oscuros.
Restricciones de tamaño de zona:
- Modo de Tamaño de Zona (por defecto: SinRestricción): Controla los filtros de ancho de zona. NoRestriction permite cualquiera; EnforceLimits aplica min/max. EnforceLimits para evitar zonas diminutas o enormes en pares volátiles.
- Puntos mínimos de zona (por defecto: 50): El tamaño de zona más pequeño permitido (en puntos) si se aplica.
- Puntos de zona máximos (por defecto: 300): El mayor tamaño de zona permitido (en puntos) si se aplica.
Confirmación de tendencia:
- Modo de Confirmación de Tendencia (por defecto: SinConfirmación): Requiere alineación de tendencia antes de operar. NoConfirmation ignora; ConfirmTrend comprueba las barras recientes.
- Barras de retroceso de tendencia (por defecto: 10): Barras para evaluar la dirección de la tendencia si la confirmación está activada.
- Puntos mínimos de tendencia (por defecto: 1): Mínimo cambio de precio (en puntos) sobre lookback para confirmar tendencia. 1 punto asegura un sesgo mínimo; aumentar para tendencias más fuertes.
Descargo de responsabilidad:
El comercio de divisas y el uso de sistemas automatizados implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Este EA no proporciona asesoramiento financiero. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones y deben probar a fondo antes de su uso en vivo. No se garantiza el rendimiento ni la idoneidad. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.
Thank you Allan. I have been trying to create one similar to this. But couldn't do anything with coding. Helps me solved a lot of problems. Got a setting with 75% win rate for XAUUSD on M5. Run Strategy Tester for past month with 30% return only using 0.01 setting.