Supply and Demand Price Action MT5 EA

4.2

El EA MT5 de Acción de Precios de Oferta y Demanda es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Identifica zonas de oferta y demanda basándose en patrones de consolidación de precios. Identifica las zonas de oferta y demanda basándose en los patrones de consolidación de precios y opera en las repeticiones de las zonas (taps). Este EA genera operaciones cuando el precio vuelve a las zonas válidas después de una ruptura inicial, con gestión de riesgos configurable. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro instrumento o marco temporal.

El sistema detecta zonas a través de rangos de consolidación, opcionalmente las valida con movimientos impulsivos, y las gestiona dinámicamente (por ejemplo, marcándolas como probadas o rotas). Incluye trailing stops, visualización de zonas en el gráfico y modos para gestionar las reoperaciones y las zonas rotas. El EA enfatiza la acción del precio sin depender de indicadores externos más allá de los datos básicos de la barra.

Características principales

Detección de zonas de oferta y demanda: Las zonas se forman a partir de periodos de consolidación (barras configurables) donde el precio rompe bruscamente. Las zonas de demanda se activan por debajo de los máximos anteriores con cierres al alza; las zonas de oferta por encima de los mínimos anteriores con cierres a la baja. La validación de impulsos opcional comprueba los movimientos fuertes posteriores a la ruptura.

Validación y gestión de zonas: Las zonas deben cumplir restricciones de tamaño (puntos mínimos/máximos) y distancias de alejamiento antes de ser comprobables. Los modos de control permiten volver a negociar las zonas probadas (ninguna, limitada o ilimitada) y gestionar las zonas rotas (permitir o ignorar las roturas). Las zonas caducadas o rotas pueden borrarse del gráfico.

Ejecución de operaciones en los toques de zona: Las entradas se producen en superposiciones de velas con zonas seguidas de cierres confirmatorios (por encima de los máximos de demanda o por debajo de los mínimos de oferta). La confirmación opcional de la tendencia asegura la alineación con la dirección reciente del precio.

Gestión del riesgo: Distancias fijas de stop-loss y take-profit, con trailing stops opcionales después del beneficio mínimo. Valida las operaciones en función del tamaño del lote, la disponibilidad de márgenes, los límites de volumen y los niveles de stop/freeze del broker antes de la apertura.

Visualización de gráficos: Dibuja zonas rectangulares con colores personalizables para los estados no probado, probado y roto. Incluye etiquetas de texto y extensiones hacia la derecha para barras futuras.

Gestión de zonas rotas y expiradas: Actualiza automáticamente el estado de las zonas; las zonas rotas cambian de color y pueden eliminarse. Las zonas caducadas se podan para limitar el seguimiento.

No requiere indicadores externos: Depende puramente de la acción del precio y de los datos de la barra para la identificación de zonas y señales.


Cómo funciona

  1. Detección de Zonas: En barras nuevas, busca rangos de consolidación que cumplan los límites de extensión. Valida las rupturas para crear zonas potenciales, confirmando opcionalmente con movimientos impulsivos del precio después de la ruptura.
  2. Actualización de zonas: Supervisa las zonas en busca de preparación (después de que el precio se aleje), pruebas (en los taps) y rupturas (el precio perfora el lado opuesto). Dibuja y actualiza las zonas/etiquetas en el gráfico.
  3. Generación de señales: En barras nuevas, comprueba si hay taps en zonas preparadas. Confirma con filtros de tendencia si están activados, y luego abre compras en zonas de demanda o ventas en zonas de oferta.
  4. Gestión de operaciones: Coloca órdenes con SL/TP; aplica trailing stops si están activados y son rentables. Realiza un seguimiento de los recuentos de operaciones por zona para los límites de re-negociación.
  5. Comprobación de riesgos: Antes de cada operación, asegura el cumplimiento de las restricciones del broker (volumen, margen, niveles). Elimina las zonas antiguas o caducadas para mantener el rendimiento.
  6. Registro y depuración: Imprime las creaciones de zonas, validaciones, pruebas y operaciones para su supervisión.


Parámetros de entrada

Parámetros Generales:

  • Tamaño del lote de operación (por defecto: 0,01): El volumen inicial (en lotes) para cada operación. Esto controla el tamaño de la posición; los valores más pequeños reducen el riesgo, mientras que los más grandes lo aumentan. Ejemplo: Establezca 0,01 para cuentas micro o 0,1 para cuentas estándar, dependiendo del paso de lote de su broker y del saldo de su cuenta.
  • Habilitar Trading Automatizado (por defecto: true): Alterna si el EA puede abrir y gestionar operaciones automáticamente. Póngalo en false para utilizar el EA sólo para la visualización de zonas sin ejecutar órdenes. Ejemplo: Deshabilite esto durante el backtesting si desea observar zonas sin operaciones simuladas.
  • Activar Trailing Stop (por defecto: verdadero): Activa el ajuste dinámico del stop-loss a medida que las operaciones se vuelven rentables. Esto ayuda a asegurar las ganancias pero puede cerrar posiciones prematuramente en mercados volátiles. Ejemplo: Activar para mercados en tendencia; desactivar en condiciones de oscilación para evitar fluctuaciones.
  • Puntos Trailing Stop (por defecto: 30): La distancia (en puntos) que el stop-loss recorre detrás del precio actual una vez activado. Ejemplo: Un valor de 30 significa que el SL se mueve 30 puntos detrás de la oferta/demanda cuando es rentable, asegurando al menos esa cantidad de beneficio.
  • Puntos mínimos de arrastre (por defecto: 50): El beneficio mínimo (en puntos) que debe alcanzar una operación antes de que comience el trailing. Esto evita el trailing prematuro en movimientos pequeños. Ejemplo: Establezca 50 para asegurarse de que el trailing sólo comienza después de que una operación haya subido al menos 50 puntos.
  • Número Mágico (por defecto: 12345): Un identificador único para las operaciones del EA, permitiendo múltiples EAs en la misma cuenta sin interferencias. Ejemplo: Utilice números diferentes como 12345 para EURUSD y 54321 para GBPUSD si se ejecuta en varios gráficos.
  • Barras de consolidación (por defecto: 5): El número de barras necesarias para formar un rango de consolidación para la detección de zonas. Los valores más altos crean zonas más fuertes pero menos señales. Ejemplo: Ajuste a 5 para plazos más cortos como M15; aumente a 10 para H1 para filtrar el ruido.
  • Máximo Rango de Consolidación (Puntos) (por defecto: 100000000000000): El máximo rango de precios (en puntos) permitido durante la consolidación. Un valor por defecto muy alto desactiva este filtro; si se reduce, se restringe a rangos más estrechos. Ejemplo: Establezca 50 para pares volátiles como GBPJPY para evitar zonas amplias y poco fiables.
  • Distancia Stop Loss (Puntos) (por defecto: 200): La distancia fija por debajo de las zonas de demanda o por encima de las zonas de oferta para la colocación del stop loss.
  • Distancia Take Profit (Puntos) (por defecto: 400): La distancia fija para los objetivos de toma de beneficios desde la entrada. Normalmente se establece en un múltiplo del SL para una recompensa positiva del riesgo. Ejemplo: 400 puntos para una RR de 2:1 con un SL de 200 puntos.
  • Puntos mínimos de alejamiento (por defecto: 50): La distancia requerida del precio de una zona después de la ruptura antes de que se considere "listo" para volver a probar las operaciones. Esto confirma el impulso.
  • Eliminar zonas rotas del gráfico (por defecto: falso): Si es true, elimina las zonas rotas del gráfico visualmente. Útil para gráficos limpios pero puede ocultar datos históricos. Ejemplo: Habilitar si prefiere gráficos despejados; deshabilitar para revisar rupturas pasadas.
  • Eliminar zonas caducadas del gráfico (por defecto: falso): Si es verdadero, elimina las zonas una vez finalizado su periodo de extensión. Ayuda a gestionar los objetos del gráfico. Ejemplo: Habilitar en timeframes bajos donde las zonas expiran rápidamente.
  • Extensión de Barras de Zona (por defecto: 150): Cuántas barras futuras para extender los rectángulos de zona a la derecha en el gráfico. Ejemplo: 150 barras mantienen las zonas visibles durante aproximadamente un día en M15; ajuste en función del timeframe.
  • Activar Validación por Impulso (por defecto: true): Requiere un movimiento fuerte (impulsivo) después de la ruptura para confirmar una zona. Desactiva falsas rupturas pero puede pasar por alto algunas zonas. Habilitar para mayor precisión; deshabilitar para zonas más frecuentes en mercados variables.
  • Impulse Check Bars (por defecto: 3): Número de barras después de la ruptura para comprobar el movimiento impulsivo. Con 3 barras se busca un seguimiento inmediato; aumente o disminuya para una validación más estricta.
  • Multiplicador de Impulso (por defecto: 1.0): Multiplicador aplicado al rango de la zona para establecer el umbral de impulso (por ejemplo, el precio debe moverse al menos a este múltiplo). Ejemplo: 1.0 requiere un movimiento igual al tamaño de la zona; 2.0 exige el doble para una confirmación más fuerte.
  • Modo de Negociación de Zonas Probadas (por defecto: NoRetrade): Controla la re-negociación después de un toque de zona. Opciones: NoRetrade (sólo una vez), LimitedRetrade (hasta un máximo de operaciones), UnlimitedRetrade (cualquier toque válido). Ejemplo: Utilice LimitedRetrade con un máximo de 2 para entradas múltiples en zonas fuertes.
  • Operaciones máximas por zona (por defecto: 2): Límite para las reoperaciones en el modo LimitedRetrade. Ejemplo: 2 permite dos reoperaciones antes de ignorar la zona y considerarla débil.
  • Modo para zonas rotas (por defecto: AllowBroken): Maneja las zonas perforadas por el lado opuesto. AllowBroken las marca como inválidas; NoBroken ignora las roturas y sigue negociando. Utilice AllowBroken para una invalidación realista; NoBroken para estrategias agresivas.


Colores de Zona:

  • Zonas de Demanda No Probadas (por defecto: Azul): Color para rectángulos de demanda fresca.
  • Zonas de oferta no probadas (por defecto: Rojo): Color para rectángulos de oferta frescos.
  • Zonas de demanda probadas (por defecto: Azul Violeta): Color después de tocar una zona de demanda.
  • Zonas de suministro probadas (por defecto: naranja): Color después de tocar una zona de suministro.
  • Zonas rotas (por defecto: gris oscuro): Color para zonas invalidadas.
  • Texto de etiqueta (por defecto: Negro): Color para las etiquetas de texto de zona. Cambia a blanco para fondos de gráfico oscuros.


Restricciones de tamaño de zona:

  • Modo de Tamaño de Zona (por defecto: SinRestricción): Controla los filtros de ancho de zona. NoRestriction permite cualquiera; EnforceLimits aplica min/max. EnforceLimits para evitar zonas diminutas o enormes en pares volátiles.
  • Puntos mínimos de zona (por defecto: 50): El tamaño de zona más pequeño permitido (en puntos) si se aplica.
  • Puntos de zona máximos (por defecto: 300): El mayor tamaño de zona permitido (en puntos) si se aplica.


Confirmación de tendencia:

  • Modo de Confirmación de Tendencia (por defecto: SinConfirmación): Requiere alineación de tendencia antes de operar. NoConfirmation ignora; ConfirmTrend comprueba las barras recientes.
  • Barras de retroceso de tendencia (por defecto: 10): Barras para evaluar la dirección de la tendencia si la confirmación está activada.
  • Puntos mínimos de tendencia (por defecto: 1): Mínimo cambio de precio (en puntos) sobre lookback para confirmar tendencia. 1 punto asegura un sesgo mínimo; aumentar para tendencias más fuertes.


Descargo de responsabilidad:

El comercio de divisas y el uso de sistemas automatizados implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Este EA no proporciona asesoramiento financiero. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones y deben probar a fondo antes de su uso en vivo. No se garantiza el rendimiento ni la idoneidad. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.


Comentarios 6
Jordan C Sigma
20
Jordan C Sigma 2026.01.17 05:40 
 

Thank you Allan. I have been trying to create one similar to this. But couldn't do anything with coding. Helps me solved a lot of problems. Got a setting with 75% win rate for XAUUSD on M5. Run Strategy Tester for past month with 30% return only using 0.01 setting.

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.23 00:29 
 

good!

Konstantin
170
Konstantin 2025.10.13 17:25 
 

3 days of trading on a demo and the results are satisfying. let's see how the EA performs through time, good work Allan!

Productos recomendados
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Asesores Expertos
Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad. He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Tre
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Range-Bkt utiliza La estrategia Range Breakout para generar retornos potenciales a través del análisis de rupturas basadas en niveles de soporte y resistencia basados en gráficos y patrones de velas . Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Range-Bkt es para ti. Range-Bkt no utiliza IA, martingala ni Grid, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Asesores Expertos
AutoFib EA es un asesor experto de vanguardia diseñado para aprovechar el poder de los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para el trading automatizado. Ya sea que sea un novato o un trader experimentado, AutoFib EA potencia su estrategia comercial con precisión y eficiencia. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste la configuración según   los resultados de la prueba. ¿Tienes preguntas? No dudes en   preguntar. Características principales: Trading automatizado:   abra órdenes
FREE
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Asesores Expertos
Algotrading El EA se basa en la lógica de tendencia y la formación de precios utilizando promedios lineales ponderados LWMA. El cálculo está influenciado por los precios más recientes, que tienen mayor peso en el cálculo del promedio. Este promedio se calcula tomando cada uno de los precios de cierre en un cierto período de tiempo y multiplicándolos por un coeficiente de peso predeterminado. Una vez que se considera la posición de los períodos de tiempo, se suman y dividen por la suma del númer
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Asesores Expertos
Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
PriceFlow Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
PriceAction EA - Sistema profesional de negociación de patrones de acción del precio Visión general PriceAction EA es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para identificar y operar con patrones de acción de precios de alta probabilidad en múltiples marcos temporales. Creado para MetaTrader 5, este asesor experto combina patrones clásicos de análisis técnico con una sofisticada gestión de riesgos para ofrecer un rendimiento de negociación consistente tanto en mercados de tendencia
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Asesores Expertos
Extensiver está diseñado para operar en cualquier mercado (Acciones, Forex, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas). Las estrategias se desarrollan en base a varias Acciones de Precio que se observarán en diferentes Niveles de Extensión de Fibonacci. Página principal del producto: https: //www.mql5.com/en/market/product/51242 VENTAJAS: Funciona en cualquier mercado y marco temporal Múltiples Estrategias en 4 categorías: Extensión, Breakout, Seguimiento de Tendencia, Reversión Opera simultánea
EA builder master
Davi Silva Campos
Asesores Expertos
Únete a nuestro grupo y ayúdanos a construir un mejor EA y a descubrir setups rentables. https://discord.gg/ebPS82eM EA Builder Master: Domine el Mercado con Automatización Inteligente y Control Total  La herramienta definitiva para traders que desean construir, probar y automatizar sus propias estrategias en MetaTrader 5, sin necesidad de escribir una sola línea de código. ¿Alguna vez se ha sentido frustrado por perder oportunidades por no estar frente al gráfico? ¿Ha luchado contra la indiscip
FREE
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
MAO Trade X MT5 es un EA basado en el Oscilador de Media Móvil. Los parámetros del Oscilador de Media Móvil como FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue pueden ser ajustados. MAO Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de MAO Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
User Grid MT5
Aliaksandr Charkes
Asesores Expertos
User Grid MT5 es un Asesor Experto de rejilla multifuncional diseñado para automatizar total o parcialmente varias ideas relacionadas con el trading de rejilla (en una cuenta de cobertura) . El Asesor Experto puede operar en cualquier marco de tiempo, en cualquier par de divisas, en varios pares de divisas, en cualquier número de señales. No interfiere con el comercio manual, el comercio de otros Asesores Expertos, o el funcionamiento de cualquier indicador. It allows you to adjust your setting
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
RwTPro
Joel Brito De Mesquita
Asesores Expertos
RwTPro - Transforma tu operativa de Day Trade con absoluta precisión . ¡Se acabó el depender de sensaciones o del azar! RwTPro fue desarrollado para traders que quieren operar con disciplina profesional, confiabilidad y seguridad, sin tener que monitorear el mercado todo el tiempo. Soporte y preguntas: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 Lo que hace único a RwTPro Gestión inteligente de objetivos Establece tu Objetivo de Ganancias y tu Objetivo de Pérdidas y el robot se adapta automáticamente
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Asesores Expertos
El EA de trading Goldstar Gold Trend utiliza medias móviles para medir la dirección de la tendencia del oro en un marco temporal determinado y si se cumplen las condiciones para comprar o vender, se abren una o dos posiciones dependiendo de la configuración del EA. La ventaja más fuerte del EA es cuando la tendencia está por encima de la media móvil suave de 5. El EA puede trabajar en cualquier momento y cualquier día dependiendo de los parámetros en la configuración del EA. El EA puede operar
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Asesores Expertos
60% de descuento Descripción general; Este EA está hecho para ser utilizado en el mercado del Oro. Está hecho para operar con Oro en mente. Este Robot de Trading está basado en más de 14 años de patrones ganadores y abrirá operaciones por minutos, 24 horas al día. Se encargará de todo, desde abrir posiciones, cerrarlas, gestionar el riesgo. Características; - Asesor Experto Timeframe-Less que trabaja por segundos y recalcula todo con cualquier situación que pueda existir. - Vigilante dinámico
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Asesores Expertos
EXPERT AMAZO DEMO es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con WIN (mini índice) y WDO (mini dólar) y para ser utilizado únicamente en cuentas DEMO. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando algunos indicadores como Parabolic Sars, medias móviles, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc. Trabajando según 3 modos de estrategia, AMAZO intenta predecir los movimientos del mercado con operaciones en contra y a favor de la tendencia . Únete a nuestro grupo de Whats
FREE
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Asesores Expertos
Es un Asesor Experto que utiliza la famosa estrategia de Dave Landry, muy utilizada para operar swing trades en varios tipos de mercados, Forex, B3, índices, acciones y criptodivisas. La configuración de Dave Landry es una de las configuraciones más conocidas que operan a favor de la tendencia, hay una preferencia por los marcos de tiempo más grandes H4, Diario, Semanal y Mensual, debido a su alta tasa de aciertos, pero el robot TsuTrader Dave Landry permite la personalización completa de la e
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Otros productos de este autor
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.31 (51)
Asesores Expertos
Grid Scalper MA MT5 EA Entre en el carril rápido del comercio de divisas con Grid Scalper MA MT5 EA , un potente asesor experto diseñado para MetaTrader 5 que convierte la volatilidad del mercado en su patio de recreo. Este no es un EA común, es una máquina de scalping de precisión impulsada por una estrategia de negociación de cuadrícula dinámica, que combina señales de cruce de medias móviles (MA) con un sólido conjunto de características personalizables. Si usted es un scalper caza rápida p
FREE
Break of Structure BoS SMC EA
Allan Munene Mutiiria
4.41 (17)
Asesores Expertos
Este EA de Ruptura de Estructura BoS SMC utiliza Conceptos de Dinero Inteligente (SMCs) para detectar movimientos de precios que rompen decisivamente a través de mínimos o máximos oscilantes establecidos por la acción del precio anterior. Cuando los precios suben por encima de los máximos oscilantes o caen por debajo de los mínimos oscilantes, señalan un cambio en el sentimiento del mercado y en la dirección de la tendencia. Este EA BoS puede ser una poderosa herramienta para predecir los movimi
FREE
Spectra Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
3.17 (6)
Asesores Expertos
Presentamos Spectra Zone Scalper MT5 EA, una revolucionaria herramienta de trading diseñada para ayudarle a navegar por el mercado Forex con precisión, eficiencia y adaptabilidad. Si usted es un profesional experimentado o un entusiasta del trading, este asesor experto ofrece la combinación definitiva de tecnología de vanguardia y una sólida gestión de riesgos para ayudarle a alcanzar sus objetivos de trading. NB: La configuración predeterminada es para XAUUSD (Oro) con 3 dígitos, es decir, 0,00
Fair Value Gap SMC EA
Allan Munene Mutiiria
4.69 (13)
Asesores Expertos
Fair Value Gap SMC EA es un Asesor Experto automatizado para la plataforma de trading MT5 que básicamente escanea las condiciones actuales del mercado y el medio ambiente , obtiene desequilibrios no mitigados, o los llamados Fair Value Gaps, dibuja estos niveles en el gráfico, y los negocia en consecuencia. Por ejemplo, si encuentra un FVG alcista , dibuja la caja con fines de visualización, le asigna el color lima para indicar que anticipamos una posición de compra y un impulso de reversión, y
FREE
Daily Range Breakout MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4 (8)
Asesores Expertos
El EA Daily Range Breakout MT5 es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para identificar y operar rupturas del rango de precios diario. Simplifica las operaciones de ruptura con una detección precisa, ajustes personalizables y opciones eficaces de gestión de riesgos. Ideal para operadores que buscan capturar el impulso del mercado, este AE ayuda a identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad con el mínimo esfuerzo. Cómo funciona Cada día, el EA identifica el ran
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Order Blocks Scalper
Allan Munene Mutiiria
4.33 (6)
Asesores Expertos
El EA Order Blocks Scalper es una herramienta de trading de última generación totalmente automatizada que identifica y negocia zonas clave de bloques de órdenes con precisión y rapidez. Diseñado para operadores que buscan entradas y salidas consistentes, este EA aprovecha el análisis avanzado de la estructura del mercado para detectar rangos de consolidación, rupturas y movimientos impulsivos de precios, lo que permite una ejecución óptima de las operaciones. Características principales Detecció
FREE
Martingale Zone Recovery MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
2.5 (2)
Asesores Expertos
Martingale Zone Recovery MT5 EA Revolucione sus operaciones con el Martingale Zone Recovery MT5 EA , un potente asesor experto diseñado para operadores que desean una gestión de operaciones sólida y dinámica con una versatilidad inigualable. Características principales: Generación de Señales Basada en RSI : Utiliza el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad tanto en mercados de tendencia como de oscilación. Sistema avanzado de recuperación d
FREE
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
EA BOOM y CRASH Envelopes Scalper MT5 Libere su potencial de trading con el EA BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 , un Asesor Experto meticulosamente diseñado para MetaTrader 5, adaptado específicamente para los índices de alto octanaje Boom and Crash. Este EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una sólida estrategia de scalping, ofreciendo a los operadores una herramienta dinámica para capitalizar los rápidos movimientos del mercado. Si usted es un scalper experimentad
FREE
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
FREE
MA ADX Market Analyzer EA
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Este MA ADX Market analyzer Expert Advisor es un EA avanzado que escanea continuamente el mercado y encuentra las mejores oportunidades de trading para el trader. Utiliza una combinación de indicadores de Media Móvil (MA) y ADX para generar las señales de trading. Es un EA totalmente automatizado que envía órdenes de compra y venta al mercado para que el trader no tenga que estar en la interfaz del ordenador cada vez y le dé tiempo para hacer sus propias actividades. Este es un EA gratuito que p
FREE
Kumo Cloud MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Eleve su trading con Kumo Cloud MT5 EA , una sofisticada solución de trading automatizada construida para MetaTrader 5. Este EA aprovecha el poder de la Nube de Ichimoku (Kumo) y el Oscilador Awesome que confirma el impulso para identificar y operar oportunidades de ruptura de alta probabilidad. Nota: El programa utiliza una lógica de generación de señal poco común que es doblemente confirmada, utilizando la estrategia de la Nube Kumo. Asegúrese de entender la estrategia. Pruébela en el probador
FREE
FXGold Machine
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Antecedentes del desarrollo del EA: FXGold Machine es un sistema de trading altamente inteligente y sofisticado para la plataforma MT4 desarrollado en MQL4. Nos costó mucho esfuerzo desarrollarlo y probarlo en el mundo real . Empezamos a trabajar en él en 2021, y después de ver lo rentable que era, lo automatizamos añadiendo un algoritmo. Desde entonces, se han realizado varios cambios en el EA para aumentar su precisión en el trading. La configuración predeterminada se hace para AUDUSD en 15M
Blacklist Trader
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Blacklist Trader MT4 EA Parámetros Básicos de Fondo : Tasa de Ganancias: 74% Volver período de prueba - A partir de: 2023.01.02 Volver período de prueba - A: 2023.09.01 Periodo/marco temporal: M15 Símbolo/Par de divisas: AUDUSD , Dólar Australiano vs Dólar USA Diferencial: Actual Parámetros de entrada: Por defecto Sobre el desarrollo del EA: El EA Blacklist Trader es un sistema de trading altamente inteligente. Pasamos mucho tiempo trabajando en él y mejorándolo con pruebas en vivo. Lo hemos est
SureFire Trading Deck
Allan Munene Mutiiria
4 (1)
Asesores Expertos
" Espera lo mejor y prepárate para lo peor " - una frase poco común de SureFire Trading Deck . SureFire Trading Deck EA es una herramienta que sigue y rastrea todas sus operaciones. Utiliza la regla de que el mercado se mueve en cualquier dirección por lo tanto, no importa donde el mercado se mueve, sus operaciones se ejecutan en orden. El motor detrás de la energía es el Algoritmo de Recuperación de Zona o la llamada Estrategia de Cobertura de Forex Surefire. El EA tiene una estrategia incorpo
SpaceX EA Bot
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
SpaceX EA Bot es una herramienta que combina volumen , tendencia , acción del precio y intensidad y encuentra las mejores operaciones disponibles para que el sistema sea efectivo. Incorpora las mejores estrategias de negociación para predecir la tendencia más precisa y automáticamente coloca las operaciones respectivas. Aquí está la mejor parte del Bot - si la predicción falla, GESTIONA las operaciones hasta alcanzar el punto de equilibrio y luego hace un seguimiento de las operaciones, y por su
Fast and Furious The Most Wanted EA
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Rápido y Furioso EA es uno de los más buscados programa Asesor de Expertos o como a algunos les gustaría referirse como ' TRADING BOT ' en el mercado. El EA Rápido y Furioso, como su nombre indica, es un EA que está programado para escanear con precisión el mercado y llegar a señales de trading validadas . Estas señales pueden ser utilizadas automáticamente por el EA para realizar órdenes de mercado o pueden ser utilizadas manualmente por el trader para tomar decisiones de trading personales y s
FX TradeCZAR EA
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Uno de los programas Expert Advisor, o como algunos prefieren llamarlo, "bots de trading", más solicitados del mercado es FX TradeCZAR EA . El FX TradeCZAR EA es un EA programado que escanea cuidadosamente el mercado y genera señales de trading , como su nombre indica. Estas señales pueden ser utilizadas manualmente por el trader para tomar decisiones de trading individuales e incluirlas en el sistema de trading, o pueden ser utilizadas automáticamente por el EA para realizar órdenes de mercado.
GRID Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4 (1)
Asesores Expertos
GRID Scalper MT5 EA es un Asesor Experto de Trading TOTALMENTE Automatizado cuya lógica de control se basa en la estrategia Grid Trading . GRID Scalper MT5 EA se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de las operaciones. Con una optimización predefinida, el EA ha demostrado tener una tasa de retorno del 75% . Básicamente, utiliza el sistema de martingala para contrarrestar significativamente las operaciones que están en pérdida. El EA ha añadido Break Even y
Expert Trader Pro MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Expert Trader MT5 EA es un Asesor Experto de Trading TOTALMENTE Automatizado cuya lógica de control se basa en la estrategia de Recuperación de Zona . Expert Trader MT5 EA se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de las operaciones. Con una optimización predefinida, el EA ha demostrado tener una tasa de retorno del 75% . Básicamente, utiliza el sistema SUREFIRE para contrarrestar significativamente las operaciones con pérdidas. El EA ha añadido Break Even y
Epicus Prime MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (1)
Asesores Expertos
Visión general de Epicus Prime: Epicus Prime es una solución de primer nivel, superior, sobresaliente, única y excepcional en el mundo del trading algorítmico. En el ámbito del comercio de divisas, Epicus Prime está diseñado para manejar tareas significativas y sustanciales, y realizar excepcionalmente bien en el contexto comercial, sobresaliendo notablemente en el rendimiento, precisión y fiabilidad, que lo posiciona como una opción líder, prominente y confiable para los comerciantes. Elaborac
Filtro:
patrickdrew
2907
patrickdrew 2026.01.17 12:25 
 

Does not really work as default on all Fx or Xau pairs.

Needs optimising.

Author does not chare any sets - rather wants us to do it our selves

Allan Munene Mutiiria
142839
Respuesta del desarrollador Allan Munene Mutiiria 2026.01.17 14:41
Hello. Thanks for the review and feedback.
What challenges are you facing?
About optimizing, you want optimization to always be done for you. Here is a thing about trading: your trading style and risk tolerance differ significantly from someone else's. The currency pair that one trades is not what one could be trading. Your trading hours and sessions could be different. For example, one trading during assian session and another trader is trading only london session; those are different traders. The risk-to-reward ratio differs. One is totally fine with an R:R of 1:1, and another prefers 1:3. Same traders but different perspectives. Your leverage and trading capital also significantly alter how you trade. A couple of other things differ. So, that makes one's optimized results considered perfect, a nightmare to another trader. For example, we could optimize on the XAUUSD pair, using a 1:2000 leverage and lotsize of 0.97, and say with a risk-to-reward ratio of 1:4 and a couple of other things, and use the same as default settings. What happens to a small trader who can't trade gold, just trades futures, and is used to a risk-to-reward ratio of 1:2? Forced to test and do their own optimization either way.
To allow dynamicity, we give you exclusive control over the inputs so that you can control the system by adjusting it to find the best fitting results, from a communal perspective, not a personal perspective, and do testing and optimization. So kindly understand the importance of optimization offered by the inputs and appreciate it. We usually state the currency pair under which it was built to enable easier base testing. That is the highest we can go. Sorry, we can't do optimization for every timeframe and currency pair out there in the market; that is for the user to choose. If there are suggestions you have towards the program, you can always leave a comment in the comments section, and it will be considered in the next updates, just like the others. The current version you are enjoying is a courtesy of prior suggestions to make it better for you and future users.
From your perspective, you kindly need to understand more about optimization and appreciate it. Thanks.
Jordan C Sigma
20
Jordan C Sigma 2026.01.17 05:40 
 

Thank you Allan. I have been trying to create one similar to this. But couldn't do anything with coding. Helps me solved a lot of problems. Got a setting with 75% win rate for XAUUSD on M5. Run Strategy Tester for past month with 30% return only using 0.01 setting.

Allan Munene Mutiiria
142839
Respuesta del desarrollador Allan Munene Mutiiria 2026.01.17 08:16
Thank you for the kind review and feedback. Welcome.
Ruan Scheepers
144
Ruan Scheepers 2026.01.08 16:17 
 

Really good from the bit I have tested especially for a free EA. I have been trying to build something similar to this but my coding skill is terrible. Will definitely test this one more. Well done

Allan Munene Mutiiria
142839
Respuesta del desarrollador Allan Munene Mutiiria 2026.01.08 21:06
Thanks for the kind review and feedback. Thanks.
Akbar Aslam Sayyed
143
Akbar Aslam Sayyed 2025.12.16 19:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.23 00:29 
 

good!

Allan Munene Mutiiria
142839
Respuesta del desarrollador Allan Munene Mutiiria 2025.11.24 12:49
Thanks for the kind review and feedback.
Konstantin
170
Konstantin 2025.10.13 17:25 
 

3 days of trading on a demo and the results are satisfying. let's see how the EA performs through time, good work Allan!

Allan Munene Mutiiria
142839
Respuesta del desarrollador Allan Munene Mutiiria 2025.10.13 18:35
Thank you for the kind review and feedback. Welcome and good luck.
Respuesta al comentario