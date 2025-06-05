PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Expert Advisor intelligent basé sur les chandeliers japonais + DCA + Martingale

Pattern Edge AI est un robot de trading puissant et complet, combinant la logique du Price Action, des niveaux de support/résistance fractals, un système de moyenne en grille intelligent et une gestion adaptative du capital. Il s’adresse aux traders à la recherche d’entrées à forte probabilité avec un contrôle rigoureux du risque.

Les points forts :

Les signaux d’entrée sont générés à partir de modèles de chandeliers reconnus : Marteau, Pénétrant, Étoile du matin/du soir, Englobantes haussières/baissières, Étoile filante et Couverture en nuage noir. Ces signaux sont filtrés à l’aide des niveaux fractals, de l’ATR (volatilité), du spread et de l’absence de positions opposées.

Vous pouvez choisir entre plusieurs modes de gestion du capital : un mode classique avec SL/TP fixes, un mode DCA avec recalcul intelligent du TP, ou une approche Martingale plus agressive. Dans chaque cas, une logique de protection du capital surveille les pertes, les marges disponibles et le drawdown en temps réel.

Rejoignez notre communauté pour échanger avec d’autres utilisateurs sur leurs réglages, résultats ou idées :

Canal MQL5

Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey

Le robot propose également : un trailing stop flexible, une fonction break-even, un calcul dynamique du lot basé sur les conditions de marché, une logique de grille adaptative et un recalcul automatique du TP global sur toutes les positions ouvertes.

Idéal pour :

Actifs populaires comme EURUSD, GBPUSD, GOLD

Unités de temps de M15 à H1 (recommandée : M30 )

(recommandée : ) Traders souhaitant automatiser leur stratégie tout en gardant le contrôle

Pourquoi choisir Pattern Edge AI ?

Une combinaison unique de logique chandeliers et de confirmation fractale

et de Convient aussi bien aux stratégies prudentes qu’agressives

Prêt à l’emploi, entièrement configurable selon vos besoins

Installez, configurez et laissez l’algorithme faire le travail. Pattern Edge AI – quand le price action devient votre atout.