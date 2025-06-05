PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Expert Advisor intelligent basé sur les chandeliers japonais + DCA + Martingale

Pattern Edge AI est un robot de trading puissant et complet, combinant la logique du Price Action, des niveaux de support/résistance fractals, un système de moyenne en grille intelligent et une gestion adaptative du capital. Il s’adresse aux traders à la recherche d’entrées à forte probabilité avec un contrôle rigoureux du risque.

Les points forts :

Les signaux d’entrée sont générés à partir de modèles de chandeliers reconnus : Marteau, Pénétrant, Étoile du matin/du soir, Englobantes haussières/baissières, Étoile filante et Couverture en nuage noir. Ces signaux sont filtrés à l’aide des niveaux fractals, de l’ATR (volatilité), du spread et de l’absence de positions opposées.

Vous pouvez choisir entre plusieurs modes de gestion du capital : un mode classique avec SL/TP fixes, un mode DCA avec recalcul intelligent du TP, ou une approche Martingale plus agressive. Dans chaque cas, une logique de protection du capital surveille les pertes, les marges disponibles et le drawdown en temps réel.

Rejoignez notre communauté pour échanger avec d’autres utilisateurs sur leurs réglages, résultats ou idées :

Le robot propose également : un trailing stop flexible, une fonction break-even, un calcul dynamique du lot basé sur les conditions de marché, une logique de grille adaptative et un recalcul automatique du TP global sur toutes les positions ouvertes.

Idéal pour :

  • Actifs populaires comme EURUSD, GBPUSD, GOLD
  • Unités de temps de M15 à H1 (recommandée : M30)
  • Traders souhaitant automatiser leur stratégie tout en gardant le contrôle

Pourquoi choisir Pattern Edge AI ?

  • Une combinaison unique de logique chandeliers et de confirmation fractale
  • Convient aussi bien aux stratégies prudentes qu’agressives
  • Prêt à l’emploi, entièrement configurable selon vos besoins

Installez, configurez et laissez l’algorithme faire le travail. Pattern Edge AI – quand le price action devient votre atout.

Produits recommandés
Seaguard
QuanticX
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
Fractal Supply Demand Robot Trader
Luca Norfo
3 (2)
Experts
This Expert Advisor can be applied to many markets because It exploits basic supply/demand and price action concepts. It identifies the major rotation zones (PRZ), supply and demand zones and supports and resistances within major price trends. It buys at discount zones and sells at premium prices. It can and should be optimized through the Metatrader tester to find the best parameters to use for current market conditions. This is not a fixed strategy rather a full trading algo that will find whi
Double Decker MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
User Grid MT5
Aliaksandr Charkes
Experts
User Grid   MT5  is a multifunctional grid Expert Advisor designed to fully or partially automate various ideas related to grid trading (on a hedging account) . The Expert Advisor can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs, on any number of signs. It does not interfere with manual trading, trading of other Expert Advisors, or the operation of any indicators. It allows you to adjust your settings on the fly, works only with your own positions and orders. It has a
AI GoldGold Pro
Seda Terekyan
Experts
AI GoldGold Pro   is an advanced AI-based system that can predict financial markets with high accuracy. The neural network is able to analyze large amounts of data and identify hidden patterns. Our trading robot is constantly updated, learning from new data and trading experience. This gives it the ability to adapt to changing market conditions and maintain high profits in the future. The advisor has a unique protection system that effectively prevents the impact of sudden price reversals  and s
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Experts
Algotrading EA est basé sur la logique de tendance et la formation de prix en utilisant des moyennes linéaires pondérées LWMA. Le calcul est influencé par les prix les plus récents, qui ont un poids plus important dans le calcul de la moyenne. Cette moyenne est calculée en prenant chacun des prix de clôture sur une certaine période de temps et en les multipliant par un coefficient de poids prédéterminé. Une fois la position des périodes de temps prise en compte, elles sont additionnées et divis
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Konoha is a simple breakout EA for XAUUSD. When you specify a period (number of H1 candles), the EA places stop orders at the high and low of that period, including the current candle. By default, the parameter is set to 180, which means the EA looks back 180 hours from the current candle to determine the highest and lowest prices and places stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer narrow spreads on XAUUSD and preferably low negative swaps. Also, MT5 bro
FREE
BoletaLira
Alberto Da Silva Lira
Experts
BoletaLira is a fundamental tool focused on beginning and advanced users so that they can enter operations with the main input signals such as: - Market Trend: High or Low, always taking into account the moving average pre-defined in the setup. - Correlation between 2 assets: In the case of Brazilian B3 we can use the BoletaLira for Mini-Index but using the Dollar signs so that we can have greater security, for those who do not generally know the Index x Dollar assets try to go in the opposit
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Big candle breakout EA
Irvan Trias Putra
5 (1)
Experts
Big Candle Break Out is an expert advisor that uses a simple and effective trading strategy based on significant changes in volatility. The EA identifies support and resistance levels on the chart and looks for a candle that breaks through one of these levels with at least x volume. This can signal a shift in the market’s direction and provide a potential trading opportunity. The EA can trade both long and short positions depending on the direction of the break out and this expert has three mon
FREE
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Experts
EA Falcon est un algorithme basé sur deux stratégies principales qui vous permettent de trader dans le sens de la tendance principale avec l'utilisation de fonctionnalités supplémentaires pour rendre le trading plus sûr et plus raisonnable en termes de risque et de profit. Stratégies: - Fractale asymétrique. Indicateur personnalisé. - Régression linéaire. Un indicateur personnalisé qui permet à l'EA de négocier uniquement dans le sens de la tendance principale. Les fonctions: -Filtre de no
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Seven Candles for MT5
Luiz Tim
Experts
The Seven Candles is an Expert Advisor that implements a strategy originally described on the book Short Term Trading Strategies That Work by Larry Connors and Cesar Alvarez. Developed to trade stock indexes (SP500, Down Jones, NASDAQ, BOVESPA, Nikkei, etc.), this strategy seeks for trading opportunities based on where the close price is in relation with Simple Moving Average indicator. However, in order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The original strategy seeks long
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Experts
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
VenyGold EA
Anton Zverev
Experts
VenyGold EA       - un expert professionnel utilisant plusieurs stratégies de trading sur le marché des changes. Chaque stratégie a fait l'objet de nombreuses années de développement et de tests sur les cotations, avec une modélisation complète. Chaque transaction est protégée par des algorithmes de clôture multi-niveaux. Grâce à l'utilisation de plusieurs stratégies pour chaque paire de devises,   l'expert est testé avec succès   sur une longue période, avec une modélisation complète des cotati
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Samurai Trader USDJPY
Burak Enes Aydin
Experts
Samurai Trader USDJPY - Precision MA Cross Trading Bot Samurai Trader USDJPY is an Expert Advisor (EA) designed for USD/JPY trading on the 15-minute timeframe (M15). This EA uses the Moving Average (MA) Cross strategy to detect trend reversals and execute trades. ## Key Features - MA Cross Strategy: Trades based on moving average crossovers to identify trend changes - 15-Minute Timeframe (M15): Optimized for quick trading - Manual Lot Sizing: Users set the lot size manually (recommended 0.1 l
GoldPulseTrader V1 1
Khalid Tibtani
Experts
**GoldPulseTrader V1.1 - Simple & Safe Trend-Following EA** Discover the ease of automated trading with **GoldPulseTrader V1.1**, a user-friendly Expert Advisor designed for traders of all levels. This EA leverages a straightforward trend-following strategy based on Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators, ensuring clear buy and sell signals without complexity. Simply attach it to your preferred chart ( XAUUSD), set your fixed lot size (defaults to 0.01 if set to 0), a
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experts
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Borneo BTC
Sugianto
Experts
Borneo BTC — Expert Advisor for Bitcoin Trading Borneo BTC is a powerful Expert Advisor (EA) designed to capture high-precision moves in Bitcoin by leveraging advanced pattern recognition . Using the fractal indicator to detect breakout zones, the EA executes fully automated trades with built-in smart risk management to help protect your capital while maximizing trading opportunities. LIVE SIGNAL | SETFILE   Launch promo! 10 spots available at current price! Next Price 749$ Final price 3,000$
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Goldfish FX
Michael Prescott Burney
Experts
GoldFish FX – Intelligent Trading Precision for XAUUSD H1 GoldFish FX is an advanced expert advisor designed for precision trading on the XAUUSD pair using the H1 chart. Built for disciplined execution, it incorporates a structured framework of configurable parameters, giving traders full control over risk, session timing, and market conditions. At its core, GoldFish FX features dynamic trade management options including adjustable lot sizing (manual, fixed, or balance-based), directional input,
Scalping StrikeX
Paline Maina
Experts
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
EA i MT5
Indra Maulana
Experts
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT5 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Coppy Master MT5   est un outil permettant de copier des transactions entre les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Prend en charge la copie dans les deux sens : de MT5 à MT4, de MT4 à MT5, et également entre comptes du même type. Pour un fonctionnement correct, tous les terminaux doivent être lancés sur un seul ordinateur ou VPS. [ DÉMO   ] [   Instruction   ] Pour copier vers MetaTrader 4, une version distincte du produit est requise -   Coppy Master MT4   . Fonctions principales : Type de
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Copieur Master MT4       est un outil de copie de transactions pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il prend en charge la copie dans les deux sens : de MT4 à MT5, de MT5 à MT4, ainsi qu'entre comptes du même type MT4 à MT4. Pour fonctionner correctement, tous les terminaux doivent fonctionner sur le même PC ou VPS. [   DÉMO   ] [   Instruction   ] Pour copier vers MetaTrader 4, une version séparée —       Copieur Master MT5       — est requis. Caractéristiques principales : Modes de
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or. Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait. Fiabili
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicateurs
Véritable indicateur de l'offre et de la demande       - vous permettra de déterminer rapidement l'emplacement des niveaux de résistance et de support sur toutes les périodes. L'indicateur sera utile pour ceux qui utilisent l'analyse technique dans leur trading. L'indicateur est facile à utiliser, il suffit de glisser-déposer sur le graphique et l'indicateur vous montrera les niveaux de support et de résistance les plus probables. Lorsque vous changez de période, vous verrez les niveaux de la n
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitaires
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitaires
AI Trade Analyzer   est un outil d'analyse de marché intelligent implémenté au format indicateur. Le programme visualise les signaux sur le graphique et aide le trader à évaluer la situation du marché en fonction des indicateurs techniques et de l'actualité. Fonctions principales : 1. Analyse technique : Prise en charge des indicateurs populaires : EMA (court/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, stochastique, ATR, bandes de Bollinger, points pivots, Fibonacci. Identifier les tendances, les divergenc
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Conseiller en trading Ice Cube Scalper -         c'est un scalper de jour   , effectuant un grand nombre de transactions quotidiennement, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à trader avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, cependant la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-vous
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitaires
HYT (Help Your Trading)   est un outil conçu pour vous aider   à réduire la moyenne de   vos positions perdantes en utilisant deux techniques principales : Moyenne standard. Couverture avec ouverture ultérieure de positions dans le sens de la tendance. Cet outil vous permet de gérer plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, aussi bien pour l'achat que pour la vente. HYT calcule automatiquement la taille de la position suivante, le prix de l'ordre, la direction de la moyenne e
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilitaires
Risk Controller Expert Advisor, un programme qui vous permet de contrôler le risque total de vos conseillers en trading sur votre compte. Avec ce programme, vous pouvez contrôler le risque maximum qui sera autorisé sur le compte pour tous les conseillers. Par exemple, vous définissez le risque de 30% du drawdown maximum, ce qui signifie que si vos robots de trading actions dépassent le risque de 30%, le Risk Controller fermera toutes les positions des conseillers, et pourra également fermer tou
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Description du conseiller Smart Expert Advisor est un conseiller de trading de grille automatique avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de trading. L'Expert Advisor sélectionne automatiquement les paramètres pour chaque paire de devises, vous n'avez donc pas besoin de définir les paramètres pour chaque paire, les calculs sont basés sur la volatilité de l'instrument négocié. Au moment de la négociation, vous pouvez définir la direction des points d'entrée. Activer le filtre
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitaires
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
EasyTradePad – Panneau de trading pour MetaTrader 4 EasyTradePad   est un outil de trading manuel et semi-automatisé. Son interface permet une gestion rapide des ordres et des positions, ainsi que des calculs de gestion des risques en un clic. Caractéristiques du panneau : Ouvrir et fermer des transactions avec un risque prédéfini (% ou devise de dépôt) Définissez SL et TP en points, en pourcentages ou en valeurs monétaires Calculer automatiquement le ratio risque/récompense Déplacez le stop lo
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicateurs
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Ce filtre vous permet d'identifier les actifs qui sont plus que d'habitude surachetés (% d'augmentation) ou survendus (% de baisse) au cours d'une période de temps sélectionnée (intervalle de temps). Le marché est régi par la loi, achetez moins cher, vendez plus, mais sans scanner automatique, il vous sera très difficile d'identifier les devises / actions qui sont surachetées ou survendues plus que d'habitude, disons, au cours de la semaine en cours, ou du courant heure ou mois. Il peut y avoir
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicateurs
Logique de travail L'importance de cet indicateur réside dans le fait qu'il permet de comprendre combien de « carburant il reste encore sur l'instrument ». Imaginez la situation, vous êtes parti dans une voiture avec une batterie à moitié déchargée, en moyenne, cette quantité d'énergie est généralement suffisante pour une voiture pour 250 km, donc si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas surmonter une distance de 700 km. Ainsi, pour chaque instrument, il existe un certain mouvement de prix quo
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitaires
MetaTrader utility MTI (Main Trading Info) – shows the basic trading information for a trader, namely: average and current spread size Swap size for short and long positions Cost of 1 pip for 1 trading lot Stop Level size (minimum distance for placing pending orders) Time until the end of the current (red) and time until the start of the next (gray) trading session The time until the end of the current trading session is displayed in red, the time until the opening of the next session is display
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique de stratégie Pump and Dump Expert Advisor est un conseiller de trading entièrement automatisé créé par un trader pour les traders. La stratégie est « acheter moins cher, vendre plus cher ». Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse importante du prix. Le sens de base de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse et de le vendre plus haut lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvements de prix
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Conseiller commercial Ice Cube Scalper -           c'est un scalpeur de jour       , effectuant quotidiennement un grand nombre de transactions, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à négocier avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, mais la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Utilitaires
Script Fermer toutes les commandes positives pour MT4       - vous permettra de clôturer rapidement toutes les commandes rentables sur le compte. Le script   convient   aux moments   où vous devez clôturer rapidement toutes les commandes rentables   . Le script a le seul paramètre pour définir Profit_in_pips - dans celui-ci, vous spécifiez combien de points de profit doivent figurer sur la commande afin qu'elle tombe dans les conditions de clôture de la position. Le script est très facile à util
Filtrer:
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.12 01:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sergey Batudayev
25321
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.08.21 08:07
Hi! Great to hear the EA works well for you 👍 If you’d like, feel free to share a screenshot or your set – I’m sure many traders would be interested in trying your version!
Deep Inside
116
Deep Inside 2025.06.27 21:12 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

patrickdrew
2560
patrickdrew 2025.06.18 08:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sergey Batudayev
25321
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.08.22 12:13
Hello! The EA has no issues with opening trades (confirmed by other users), but sometimes broker conditions or platform settings can prevent it from opening positions. Please check the following: Expert Advisor permissions – make sure 'Algo Trading' is enabled in MT5 and in the EA settings. Broker requirements – verify the minimum StopLevel and lot size allowed by your broker. Spread and account type – if the spread is too high, the EA may skip entries. Journal/Experts tab – check for any error messages in the terminal that can explain why trades were not opened.
Répondre à l'avis