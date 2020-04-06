Bitcoin Sniper — Asesor Experto para Bitcoin

Requisitos del sistema

Símbolo: BTCUSD

Periodo: M30

Depósito mínimo: 200 USD

Corredor: ECN, bajo spread, admite operaciones de Bitcoin los fines de semana

Tamaño de lote: ~0.01 lotes por cada 500 USD (ajustar según riesgo)

Descripción general

Bitcoin Sniper es un Asesor Experto automatizado para BTCUSD en el marco temporal M30. Diseñado para capturar volatilidad intradía y momentum, incluye bloqueo de noticias, protecciones diarias y control de cesta. Se recomienda un VPS para un funcionamiento continuo.

Características principales

Lógica optimizada para BTC en M30

Protecciones diarias: máximo de operaciones, barras de enfriamiento, protección de pérdida de capital

TP/SL de cesta en porcentaje del balance

Modos: Aggressive / Neutral

Filtro de noticias opcional (basado en WebRequest)

Compatible con FIFO; sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

Parámetros y configuración

Riesgo y tamaño: % del balance; tamaño máximo de lote por operación

Modo de trading: Aggressive / Neutral

Límites y frecuencia: posiciones abiertas máximas; operaciones diarias máximas; barras mínimas entre operaciones

Control de cesta: TP %; SL %; pérdida diaria de capital %

Filtro de noticias (opcional): activar/desactivar; puntos finales; intervalo de actualización; niveles de impacto; bloqueo previo/postevento (minutos)

Desfase horario del bróker: activar/desactivar; horas de desfase para sincronizar con el servidor

Desfase del bróker — Importante

Bróker ≈ GMT+3 → Desfase activado = SÍ, Horas de desfase = 0

Bróker ≈ GMT+0 → Desfase activado = NO, Horas de desfase = 3

Configuración de WebRequest (para filtro de noticias)

Abra Herramientas → Opciones → Asesores Expertos Active Permitir WebRequest para URL listadas Agregue las URL HTTPS necesarias del EA (principal + respaldo) Presione OK y reinicie MetaTrader si es necesario

Configuración rápida

Abra el gráfico BTCUSD M30 Adjunte el EA y habilite AutoTrading (Opcional) Si usa el filtro de noticias, habilite WebRequest y agregue los puntos finales Pruebe con noticias habilitadas

Notas

Use un bróker que permita operar Bitcoin los fines de semana para ejecución continua de la estrategia.

Soporte

Para ayuda con la instalación o para solicitar un archivo de datos de noticias, contácteme a través de mensajes de MQL5 o en la sección de comentarios del producto.