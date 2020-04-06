Bitcoin Sniper
- Asesores Expertos
- Janet Abu Khalil
- Versión: 6.5
- Activaciones: 10
Bitcoin Sniper — Asesor Experto para Bitcoin
Requisitos del sistema
- Símbolo: BTCUSD
- Periodo: M30
- Depósito mínimo: 200 USD
- Corredor: ECN, bajo spread, admite operaciones de Bitcoin los fines de semana
- Tamaño de lote: ~0.01 lotes por cada 500 USD (ajustar según riesgo)
Descripción general
Bitcoin Sniper es un Asesor Experto automatizado para BTCUSD en el marco temporal M30. Diseñado para capturar volatilidad intradía y momentum, incluye bloqueo de noticias, protecciones diarias y control de cesta. Se recomienda un VPS para un funcionamiento continuo.
Características principales
- Lógica optimizada para BTC en M30
- Protecciones diarias: máximo de operaciones, barras de enfriamiento, protección de pérdida de capital
- TP/SL de cesta en porcentaje del balance
- Modos: Aggressive / Neutral
- Filtro de noticias opcional (basado en WebRequest)
- Compatible con FIFO; sin martingala, sin rejilla, sin cobertura
Parámetros y configuración
- Riesgo y tamaño: % del balance; tamaño máximo de lote por operación
- Modo de trading: Aggressive / Neutral
- Límites y frecuencia: posiciones abiertas máximas; operaciones diarias máximas; barras mínimas entre operaciones
- Control de cesta: TP %; SL %; pérdida diaria de capital %
- Filtro de noticias (opcional): activar/desactivar; puntos finales; intervalo de actualización; niveles de impacto; bloqueo previo/postevento (minutos)
- Desfase horario del bróker: activar/desactivar; horas de desfase para sincronizar con el servidor
Desfase del bróker — Importante
- Bróker ≈ GMT+3 → Desfase activado = SÍ, Horas de desfase = 0
- Bróker ≈ GMT+0 → Desfase activado = NO, Horas de desfase = 3
Configuración de WebRequest (para filtro de noticias)
- Abra Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
- Active Permitir WebRequest para URL listadas
- Agregue las URL HTTPS necesarias del EA (principal + respaldo)
- Presione OK y reinicie MetaTrader si es necesario
Configuración rápida
- Abra el gráfico BTCUSD M30
- Adjunte el EA y habilite AutoTrading
- (Opcional) Si usa el filtro de noticias, habilite WebRequest y agregue los puntos finales
- Pruebe con noticias habilitadas
Notas
Use un bróker que permita operar Bitcoin los fines de semana para ejecución continua de la estrategia.
Soporte
Para ayuda con la instalación o para solicitar un archivo de datos de noticias, contácteme a través de mensajes de MQL5 o en la sección de comentarios del producto.