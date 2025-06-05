PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Robô Inteligente baseado em Padrões de Velas + DCA + Martingale

Pattern Edge AI é um robô de trading poderoso e versátil que combina Price Action, níveis de suporte e resistência fractais, um sistema inteligente de média com grade e uma gestão adaptativa de capital. Ideal para traders que buscam entradas com alta probabilidade e controle rigoroso de risco.

Destaques do Robô:

Os sinais de entrada são baseados em padrões clássicos de velas como Martelo, Padrão Penetrante, Estrela da Manhã / Estrela da Noite, Engolfo de Alta / Baixa, Estrela Cadente e Cobertura de Nuvem Negra. Esses sinais são filtrados por volatilidade (ATR), níveis fractais, controle de spread e checagem de ordens opostas.

Você pode escolher entre diferentes modos de gestão: SL/TP fixos, média inteligente (DCA) com TP dinâmico, ou Martingale para recuperação agressiva. Todos os modos contam com proteção de capital integrada, encerrando operações ou bloqueando novas entradas ao atingir os limites de perda configurados.

Participe da nossa comunidade e troque experiências com outros usuários nos canais oficiais:

Recursos adicionais incluem trailing stop flexível, função de break-even, cálculo dinâmico do lote, lógica de grade inteligente que acompanha o comportamento do preço, e recálculo automático do TP para todas as ordens abertas.

Indicado para:

  • Ativos populares como EURUSD, GBPUSD, OURO
  • Timeframes entre M15 e H1 (recomendado: M30)
  • Traders que desejam automação total com controle total

Por que escolher o Pattern Edge AI?

  • Combinação única de padrões de velas com confirmação fractal
  • Alto nível de personalização para perfis conservadores ou agressivos
  • Pronto para usar com configurações flexíveis

Instale, personalize e deixe o algoritmo trabalhar por você. Pattern Edge AI — quando o price action se torna sua vantagem.

Filtro:
[Excluído] 2025.08.12 01:59 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.08.21 08:07
Hi! Great to hear the EA works well for you 👍 If you’d like, feel free to share a screenshot or your set – I’m sure many traders would be interested in trying your version!
Deep Inside
116
Deep Inside 2025.06.27 21:12 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.06.18 08:41 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.08.22 12:13
Hello! The EA has no issues with opening trades (confirmed by other users), but sometimes broker conditions or platform settings can prevent it from opening positions. Please check the following: Expert Advisor permissions – make sure 'Algo Trading' is enabled in MT5 and in the EA settings. Broker requirements – verify the minimum StopLevel and lot size allowed by your broker. Spread and account type – if the spread is too high, the EA may skip entries. Journal/Experts tab – check for any error messages in the terminal that can explain why trades were not opened.
Responder ao comentário