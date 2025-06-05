PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Robô Inteligente baseado em Padrões de Velas + DCA + Martingale

Pattern Edge AI é um robô de trading poderoso e versátil que combina Price Action, níveis de suporte e resistência fractais, um sistema inteligente de média com grade e uma gestão adaptativa de capital. Ideal para traders que buscam entradas com alta probabilidade e controle rigoroso de risco.

Destaques do Robô:

Os sinais de entrada são baseados em padrões clássicos de velas como Martelo, Padrão Penetrante, Estrela da Manhã / Estrela da Noite, Engolfo de Alta / Baixa, Estrela Cadente e Cobertura de Nuvem Negra. Esses sinais são filtrados por volatilidade (ATR), níveis fractais, controle de spread e checagem de ordens opostas.

Você pode escolher entre diferentes modos de gestão: SL/TP fixos, média inteligente (DCA) com TP dinâmico, ou Martingale para recuperação agressiva. Todos os modos contam com proteção de capital integrada, encerrando operações ou bloqueando novas entradas ao atingir os limites de perda configurados.

Recursos adicionais incluem trailing stop flexível, função de break-even, cálculo dinâmico do lote, lógica de grade inteligente que acompanha o comportamento do preço, e recálculo automático do TP para todas as ordens abertas.

Indicado para:

Ativos populares como EURUSD, GBPUSD, OURO

Timeframes entre M15 e H1 (recomendado: M30)

Traders que desejam automação total com controle total

Por que escolher o Pattern Edge AI?

Combinação única de padrões de velas com confirmação fractal

Alto nível de personalização para perfis conservadores ou agressivos

Pronto para usar com configurações flexíveis

Instale, personalize e deixe o algoritmo trabalhar por você. Pattern Edge AI — quando o price action se torna sua vantagem.