AI Trade Analyzer
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 2.8
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 5
AI Trade Analyzer es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo.
Funciones principales:
1. Análisis técnico:
-
Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci.
-
Identificación de tendencias, divergencias y niveles clave.
2. Trabajar con antecedentes noticiosos:
-
Recepción de eventos económicos según parámetros especificados (plazo, fecha).
-
Teniendo en cuenta el posible impacto de los datos macroeconómicos en el mercado.
3. Automatización y personalización:
-
Formación de conclusiones analíticas con cálculo de puntos de entrada potenciales, SL y TP.
-
Evaluar las condiciones del mercado con capacidad de interpretar la información de acuerdo a parámetros establecidos.
4. Soporte multilingüe:
-
Los resultados se pueden mostrar en ruso, inglés, alemán e indonesio.
5. Interfaz flexible:
-
El usuario puede cambiar la posición y el tamaño de la ventana del bloque analítico mediante las teclas de control (flechas del teclado), adaptando la visualización a sus preferencias.
Importante:
-
Para que el indicador funcione, es necesario ingresar claves de acceso a API externas en los parámetros (por ejemplo, API OpenAI y servicio de noticias).
-
El producto no abre operaciones. Esta es una herramienta de análisis auxiliar.
-
Todos los parámetros y la interfaz están completamente en inglés.
-
Todos los cálculos se realizan dentro de la terminal. La API se utiliza a través de WebRequest con el consentimiento del usuario en la configuración del terminal MetaTrader.
- API de OpenAI – para el análisis de datos (es necesario registrar su clave API)
- API de ganancias – para análisis de noticias (100 solicitudes gratuitas por día)
Abrir y conectar la API no es difícil: las instrucciones para configurarla están aquí - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099
AI Trade Analyzer es adecuado para comerciantes que necesitan obtener análisis avanzados de la situación del mercado basados en un enfoque integral de los datos.