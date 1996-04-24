AI Trade Analyzer

AI Trade Analyzer es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo.

Funciones principales:

1. Análisis técnico:

  • Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci.

  • Identificación de tendencias, divergencias y niveles clave.

2. Trabajar con antecedentes noticiosos:

  • Recepción de eventos económicos según parámetros especificados (plazo, fecha).

  • Teniendo en cuenta el posible impacto de los datos macroeconómicos en el mercado.

3. Automatización y personalización:

  • Formación de conclusiones analíticas con cálculo de puntos de entrada potenciales, SL y TP.

  • Evaluar las condiciones del mercado con capacidad de interpretar la información de acuerdo a parámetros establecidos.

4. Soporte multilingüe:

  • Los resultados se pueden mostrar en ruso, inglés, alemán e indonesio.

5. Interfaz flexible:

  • El usuario puede cambiar la posición y el tamaño de la ventana del bloque analítico mediante las teclas de control (flechas del teclado), adaptando la visualización a sus preferencias.

Importante:

  • Para que el indicador funcione, es necesario ingresar claves de acceso a API externas en los parámetros (por ejemplo, API OpenAI y servicio de noticias).

  • El producto no abre operaciones. Esta es una herramienta de análisis auxiliar.

  • Todos los parámetros y la interfaz están completamente en inglés.

  • Todos los cálculos se realizan dentro de la terminal. La API se utiliza a través de WebRequest con el consentimiento del usuario en la configuración del terminal MetaTrader.

Conexiones necesarias
  • API de OpenAI   – para el análisis de datos (es necesario registrar su clave API)
  • API de ganancias   – para análisis de noticias (100 solicitudes gratuitas por día)

Abrir y conectar la API no es difícil: las instrucciones para configurarla están aquí - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099

AI Trade Analyzer es adecuado para comerciantes que necesitan obtener análisis avanzados de la situación del mercado basados en un enfoque integral de los datos.

