AI Trade Analyzer es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo.

Funciones principales:

1. Análisis técnico:

Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci.

Identificación de tendencias, divergencias y niveles clave.

2. Trabajar con antecedentes noticiosos:

Recepción de eventos económicos según parámetros especificados (plazo, fecha).

Teniendo en cuenta el posible impacto de los datos macroeconómicos en el mercado.

3. Automatización y personalización:

Formación de conclusiones analíticas con cálculo de puntos de entrada potenciales, SL y TP.

Evaluar las condiciones del mercado con capacidad de interpretar la información de acuerdo a parámetros establecidos.

4. Soporte multilingüe:

Los resultados se pueden mostrar en ruso, inglés, alemán e indonesio.

5. Interfaz flexible:

El usuario puede cambiar la posición y el tamaño de la ventana del bloque analítico mediante las teclas de control (flechas del teclado), adaptando la visualización a sus preferencias.

Importante:

Para que el indicador funcione, es necesario ingresar claves de acceso a API externas en los parámetros (por ejemplo, API OpenAI y servicio de noticias).

El producto no abre operaciones. Esta es una herramienta de análisis auxiliar.

Todos los parámetros y la interfaz están completamente en inglés.

Todos los cálculos se realizan dentro de la terminal. La API se utiliza a través de WebRequest con el consentimiento del usuario en la configuración del terminal MetaTrader.

Conexiones necesarias API de OpenAI – para el análisis de datos (es necesario registrar su clave API)

– para el análisis de datos (es necesario registrar su clave API) API de ganancias – para análisis de noticias (100 solicitudes gratuitas por día) Abrir y conectar la API no es difícil: las instrucciones para configurarla están aquí - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099



AI Trade Analyzer es adecuado para comerciantes que necesitan obtener análisis avanzados de la situación del mercado basados en un enfoque integral de los datos.