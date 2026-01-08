Impulse Pro MT5

Filtro de impulsos: El robot supervisa las tasas anormales de cambio de precios en un corto período de tiempo.

Análisis de velas (análisis de barras): Analiza los patrones de acción del precio y las relaciones cuerpo/sombra de las velas para confirmar las entradas.

Indicadores propios: Algoritmos cerrados incorporados para identificar puntos de reversión y zonas de sobrecompra/sobreventa, eliminando el ruido del mercado.

Operación única o cuadrícula: Posibilidad de trabajar con una sola operación (con stop-loss) o activar una cesta de órdenes en cuadrícula para promediar la entrada.

Modo de recuperación: Un modo de recuperación opcional que utiliza un algoritmo de aumento de lote suave para recuperarse de un drawdown.

Filtro de noticias: Detenga automáticamente las operaciones antes y después de la publicación de noticias económicas importantes (integración con el calendario).

Sesiones horarias: Configuración del trabajo para sesiones de negociación específicas (Asia, Europa, América).

Gestión del tiempo: Restringir el trabajo a días de la semana y horas específicas (por ejemplo, no operar los viernes por la tarde).

Trailing Stop virtual: Oculta los niveles de Stop Loss y Take Profit al broker. El trailing stop se activa cuando se alcanza el beneficio especificado y sigue el nivel de stop "invisible" detrás del precio.

Salida inteligente: Cierre de posiciones basado en una señal inversa de indicadores propios o cuando se alcanza un porcentaje especificado de beneficio de la renta variable.

Impulse Pro Expert es un sistema de trading de alta tecnología para MT5 que combina el análisis técnico clásico, algoritmos propios y una moderna gestión del riesgo. El Asesor Experto está diseñado para explotar movimientos bruscos de precios (impulsos) con opciones flexibles de gestión de posiciones. Lógica de negociación y entrada en el mercado2. Gestión de posiciones y cuadrícula (opcional)3. Filtros y restricciones4. Escolta y protección (Estrategia de salida)

Operar en los mercados de divisas y metales conlleva un alto nivel de riesgo y puede dar lugar tanto a beneficios como a pérdidas. Antes de utilizar un Asesor Experto en una cuenta real, recomendamos probarlo en una cuenta demo o en el probador de estrategias de MetaTrader 5. Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.