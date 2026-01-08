Impulse Pro MT5
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Impulse Pro Expert es un sistema de trading de alta tecnología para MT5 que combina el análisis técnico clásico, algoritmos propios y una moderna gestión del riesgo. El Asesor Experto está diseñado para explotar movimientos bruscos de precios (impulsos) con opciones flexibles de gestión de posiciones. Lógica de negociación y entrada en el mercado
- Filtro de impulsos: El robot supervisa las tasas anormales de cambio de precios en un corto período de tiempo.
- Análisis de velas (análisis de barras): Analiza los patrones de acción del precio y las relaciones cuerpo/sombra de las velas para confirmar las entradas.
- Indicadores propios: Algoritmos cerrados incorporados para identificar puntos de reversión y zonas de sobrecompra/sobreventa, eliminando el ruido del mercado.
- Operación única o cuadrícula: Posibilidad de trabajar con una sola operación (con stop-loss) o activar una cesta de órdenes en cuadrícula para promediar la entrada.
- Modo de recuperación: Un modo de recuperación opcional que utiliza un algoritmo de aumento de lote suave para recuperarse de un drawdown.
- Filtro de noticias: Detenga automáticamente las operaciones antes y después de la publicación de noticias económicas importantes (integración con el calendario).
- Sesiones horarias: Configuración del trabajo para sesiones de negociación específicas (Asia, Europa, América).
- Gestión del tiempo: Restringir el trabajo a días de la semana y horas específicas (por ejemplo, no operar los viernes por la tarde).
- Trailing Stop virtual: Oculta los niveles de Stop Loss y Take Profit al broker. El trailing stop se activa cuando se alcanza el beneficio especificado y sigue el nivel de stop "invisible" detrás del precio.
- Salida inteligente: Cierre de posiciones basado en una señal inversa de indicadores propios o cuando se alcanza un porcentaje especificado de beneficio de la renta variable.
Operar en los mercados de divisas y metales conlleva un alto nivel de riesgo y puede dar lugar tanto a beneficios como a pérdidas. Antes de utilizar un Asesor Experto en una cuenta real, recomendamos probarlo en una cuenta demo o en el probador de estrategias de MetaTrader 5. Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.