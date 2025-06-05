PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Умный торговый советник на основе свечных паттернов + DCA + мартингейл

Pattern Edge AI — это мощный и универсальный робот, объединяющий логику Price Action, фрактальные уровни поддержки и сопротивления, интеллектуальную сетку усреднения и адаптивное управление капиталом. Идеален для трейдеров, которым важны точные входы и жёсткий контроль рисков.

Что делает его особенным:

Сигналы входа формируются на основе проверенных свечных моделей: Молот, Проникающая линия, Утренняя/Вечерняя звезда, Поглощение, Падающая звезда и Завеса из тёмных облаков. Все сигналы проходят фильтрацию по ATR (волатильности), спреду, фрактальным уровням и наличию встречных ордеров.

Доступно несколько режимов управления капиталом: классический с фиксированным SL/TP, умное усреднение (DCA) с пересчётом тейк-профита или агрессивный мартингейл с увеличением лота после убытков. При любом подходе встроенная защита капитала отслеживает просадку и маржу, блокируя опасные сделки.

Дополнительно в советнике реализованы: гибкий трейлинг-стоп, перевод в безубыток, динамический расчёт лота, автоматическая коррекция TP по сетке и адаптация логики усреднения к поведению цены. Всё это — для автоматизации без потери контроля.

Подходит для:

Популярных инструментов: EURUSD, GBPUSD, GOLD и др.

и др. Таймфреймов от M15 до H1 (рекомендуемый: M30 )

(рекомендуемый: ) Трейдеров, предпочитающих автоматическую торговлю с гибкими настройками

Почему стоит выбрать Pattern Edge AI:

Уникальное сочетание свечного анализа и фрактальных подтверждений

и Гибкость настроек — от консервативных до агрессивных стратегий

до стратегий Готов к работе из коробки — просто установите и настройте

Установите, настройте и доверьте алгоритму всю рутину. Pattern Edge AI — когда прайс-экшен становится вашим преимуществом.