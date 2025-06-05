PatternEdge AI

Умный торговый советник на основе свечных паттернов + DCA + мартингейл

Pattern Edge AI — это мощный и универсальный робот, объединяющий логику Price Action, фрактальные уровни поддержки и сопротивления, интеллектуальную сетку усреднения и адаптивное управление капиталом. Идеален для трейдеров, которым важны точные входы и жёсткий контроль рисков.

Что делает его особенным:

Сигналы входа формируются на основе проверенных свечных моделей: Молот, Проникающая линия, Утренняя/Вечерняя звезда, Поглощение, Падающая звезда и Завеса из тёмных облаков. Все сигналы проходят фильтрацию по ATR (волатильности), спреду, фрактальным уровням и наличию встречных ордеров.

Доступно несколько режимов управления капиталом: классический с фиксированным SL/TP, умное усреднение (DCA) с пересчётом тейк-профита или агрессивный мартингейл с увеличением лота после убытков. При любом подходе встроенная защита капитала отслеживает просадку и маржу, блокируя опасные сделки.

Присоединяйтесь к нашему сообществу и делитесь результатами, идеями и вопросами в нашем MQL5-канале и Telegram-чате:

Дополнительно в советнике реализованы: гибкий трейлинг-стоп, перевод в безубыток, динамический расчёт лота, автоматическая коррекция TP по сетке и адаптация логики усреднения к поведению цены. Всё это — для автоматизации без потери контроля.

Подходит для:

  • Популярных инструментов: EURUSD, GBPUSD, GOLD и др.
  • Таймфреймов от M15 до H1 (рекомендуемый: M30)
  • Трейдеров, предпочитающих автоматическую торговлю с гибкими настройками

Почему стоит выбрать Pattern Edge AI:

  • Уникальное сочетание свечного анализа и фрактальных подтверждений
  • Гибкость настроек — от консервативных до агрессивных стратегий
  • Готов к работе из коробки — просто установите и настройте

Установите, настройте и доверьте алгоритму всю рутину. Pattern Edge AI — когда прайс-экшен становится вашим преимуществом.

[Удален] 2025.08.12 01:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.08.21 08:07
Hi! Great to hear the EA works well for you 👍 If you’d like, feel free to share a screenshot or your set – I’m sure many traders would be interested in trying your version!
Deep Inside
116
Deep Inside 2025.06.27 21:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.06.18 08:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.08.22 12:13
Hello! The EA has no issues with opening trades (confirmed by other users), but sometimes broker conditions or platform settings can prevent it from opening positions. Please check the following: Expert Advisor permissions – make sure 'Algo Trading' is enabled in MT5 and in the EA settings. Broker requirements – verify the minimum StopLevel and lot size allowed by your broker. Spread and account type – if the spread is too high, the EA may skip entries. Journal/Experts tab – check for any error messages in the terminal that can explain why trades were not opened.
Ответ на отзыв