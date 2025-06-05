PatternEdge AI
Умный торговый советник на основе свечных паттернов + DCA + мартингейл
Pattern Edge AI — это мощный и универсальный робот, объединяющий логику Price Action, фрактальные уровни поддержки и сопротивления, интеллектуальную сетку усреднения и адаптивное управление капиталом. Идеален для трейдеров, которым важны точные входы и жёсткий контроль рисков.
Что делает его особенным:
Сигналы входа формируются на основе проверенных свечных моделей: Молот, Проникающая линия, Утренняя/Вечерняя звезда, Поглощение, Падающая звезда и Завеса из тёмных облаков. Все сигналы проходят фильтрацию по ATR (волатильности), спреду, фрактальным уровням и наличию встречных ордеров.
Доступно несколько режимов управления капиталом: классический с фиксированным SL/TP, умное усреднение (DCA) с пересчётом тейк-профита или агрессивный мартингейл с увеличением лота после убытков. При любом подходе встроенная защита капитала отслеживает просадку и маржу, блокируя опасные сделки.
Присоединяйтесь к нашему сообществу и делитесь результатами, идеями и вопросами в нашем MQL5-канале и Telegram-чате:
- Канал на MQL5
- TG Channel @AlgoTrader_Sergey
Дополнительно в советнике реализованы: гибкий трейлинг-стоп, перевод в безубыток, динамический расчёт лота, автоматическая коррекция TP по сетке и адаптация логики усреднения к поведению цены. Всё это — для автоматизации без потери контроля.
Подходит для:
- Популярных инструментов: EURUSD, GBPUSD, GOLD и др.
- Таймфреймов от M15 до H1 (рекомендуемый: M30)
- Трейдеров, предпочитающих автоматическую торговлю с гибкими настройками
Почему стоит выбрать Pattern Edge AI:
- Уникальное сочетание свечного анализа и фрактальных подтверждений
- Гибкость настроек — от консервативных до агрессивных стратегий
- Готов к работе из коробки — просто установите и настройте
Установите, настройте и доверьте алгоритму всю рутину. Pattern Edge AI — когда прайс-экшен становится вашим преимуществом.
