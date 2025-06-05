PatternEdge AI

工作逻辑 该指标的重要性在于它可以让您了解“仪器上还剩下多少燃料”。想象一下这样的情况，你留在一辆半放电的汽车里，平均来说，这个能量通常足够一辆汽车行驶250公里，所以如果你愿意，你无法克服700公里的距离。因此，对于每种工具，每天都有一定的价格变动，并且作为统计观察的结果，显示资产每天通过 1 ATR 的情况有 95%，而每天通过 2 个或更多 ATR 的情况只有 5%。 例如，每日 ATR EURUSD = 682 点。您进入交易，例如突破 500 点 TP 的水平，似乎您设置了正确的 TP 大小，但您没有考虑到资产已经超过了其每日 ATR 的 90%交易开始的时间，因此，该工具很可能没有足够的能量来接收你的 TP，如果你看到该工具只剩下 10% 的电量，你很可能要么调整 TP，要么根本不参与交易。 动力储备指示器计算仪器用完惯性的百分比和点数以及剩余多少。 指示器本身以电池充电指示器的形式制成，我们习惯于在电子设备中看到它。 该指标根据改进的 ATR 计算平均价格变动（不包括异常小和异常大的价格变动），然后将所得金额与该工具目前已克服的值进行比较。 Recommende