PatternEdge AI

Pattern Edge AI
基于蜡烛图形态 + DCA + 马丁策略的智能交易机器人
Pattern Edge AI 是一款功能强大的智能交易系统，融合了 价格行为逻辑、分形支撑/阻力位、智能网格系统以及自适应资金管理机制。专为追求 高胜率进场 与 风险控制 的交易者打造。
产品亮点：
入场信号基于多个经典蜡烛图形态，如锤子线、刺透形态、启明星/黄昏星、吞没形态、流星线和乌云盖顶，并结合ATR波动率、分形支撑阻力、点差控制以及避免已有反向订单等条件进行过滤。
支持多种资金管理模式：固定止损/止盈、智能DCA平均加仓，以及激进的马丁策略，所有模式均内置风险防护机制，可在亏损或浮动净值达到预设阈值时自动停止开仓。
此外，系统还包含灵活的移动止损、自动保本功能、根据市场情况动态计算下单手数、根据价格行为调整网格逻辑，以及自动重新计算整组订单的盈亏目标。
适用于：
- 热门交易品种，如 EURUSD、GBPUSD、黄金
- 时间周期：M15–H1（推荐：M30）
- 追求 高度自动化且可控性强 的交易者
为什么选择 Pattern Edge AI：
- 独特结合 蜡烛图逻辑 与 分形确认
- 灵活配置，适配 保守型 和 进攻型 交易风格
- 开箱即用，无需复杂设置
安装、调整参数，然后交给算法自动运行。Pattern Edge AI —— 让价格行为成为你的优势。
