BB Revert PRO

📌Overview


BB Revert Pro es un Asesor Experto de reversión a la media totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para operar con precios extremos utilizando las Bandas de Bollinger.
El robot identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado y entra en operaciones cuando el precio se desvía estadísticamente de su media, con el objetivo de volver a la media.

Esta estrategia es la más adecuada para los mercados que se mueven dentro de un rango y se consolidan, en los que el precio oscila con frecuencia entre las bandas de volatilidad superior e inferior.

Lógica básica de negociación

B

⚙️ Características principales

B Revert Pro utiliza las Bandas de Bollinger (Superior, Media, Inferior) calculadas a partir de la volatilidad del mercado:

Banda superior → Zona de sobrecompra

Banda inferior → Zona de sobreventa

Banda media (Media móvil) → Precio medio / de equilibrio.

El EA ejecuta operaciones sólo en velas cerradas para evitar señales falsas.

📈S eñales deentrada de operaciones

🟢 Señal de COMPRA (Reversión a la sobreventa)

  1. El precio cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger

  2. El mercado muestra condiciones estadísticas de sobreventa

  3. No hay ninguna operación abierta (si está activada la opción de una operación a la vez)

Expectativa: El precio revertirá al alza hacia la media (banda media).

🔴 Señal de VENTA (Reversión a la sobrecompra).

Se abre una posición de VENTA cuando:

  1. El precio cierra por encima de la banda superior de Bollinger

  2. El mercado muestra condiciones estadísticas de sobrecompra

  3. No existe ninguna operación abierta (si está activada la opción de una operación a la vez)

Expectativa: El precio revertirá a la baja hacia la media.

Salida y gestión del riesgo

BB Revert Pro incluye múltiples capas de salida y seguridad:

  • Take Profit (TP): Objetivo basado en un punto fijo

  • Stop Loss (SL): Protección basada en un punto fijo

  • Salida media opcional: Cierra automáticamente las operaciones cerca de la banda media

  • Ajuste inteligente del lote: Reduce automáticamente el tamaño del lote u omite operaciones si el margen es insuficiente (pasa la validación MQL5)

  • Opciones delote fijo o lote en función del riesgo

Uso recomendado

  • Plazos: M15, M30, H1

  • Tipo de mercado: Variación / mercados laterales

  • Riesgo: Bajo a medio (ajustable)

  • Tipo de cuenta: Netting (MT5 estándar)


