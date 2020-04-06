📌Overview



BB Revert Pro es un Asesor Experto de reversión a la media totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para operar con precios extremos utilizando las Bandas de Bollinger.

El robot identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado y entra en operaciones cuando el precio se desvía estadísticamente de su media, con el objetivo de volver a la media.

Esta estrategia es la más adecuada para los mercados que se mueven dentro de un rango y se consolidan, en los que el precio oscila con frecuencia entre las bandas de volatilidad superior e inferior.