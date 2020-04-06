BB Revert PRO
- Asesores Expertos
- Husain Raja P
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
📌Overview
BB Revert Pro es un Asesor Experto de reversión a la media totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para operar con precios extremos utilizando las Bandas de Bollinger.
El robot identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado y entra en operaciones cuando el precio se desvía estadísticamente de su media, con el objetivo de volver a la media.
Esta estrategia es la más adecuada para los mercados que se mueven dentro de un rango y se consolidan, en los que el precio oscila con frecuencia entre las bandas de volatilidad superior e inferior.
Lógica básica de negociación
B
🎯 Salida y gestión del riesgo
BB Revert Pro incluye múltiples capas de salida y seguridad:
-
Take Profit (TP): Objetivo basado en un punto fijo
-
Stop Loss (SL): Protección basada en un punto fijo
-
Salida media opcional: Cierra automáticamente las operaciones cerca de la banda media
-
Ajuste inteligente del lote: Reduce automáticamente el tamaño del lote u omite operaciones si el margen es insuficiente (pasa la validación MQL5)
-
Opciones delote fijo o lote en función del riesgo
⚙️ Características principales
B Revert Pro utiliza las Bandas de Bollinger (Superior, Media, Inferior) calculadas a partir de la volatilidad del mercado:
Banda superior → Zona de sobrecompra
Banda inferior → Zona de sobreventa
Banda media (Media móvil) → Precio medio / de equilibrio.
El EA ejecuta operaciones sólo en velas cerradas para evitar señales falsas.
📈S eñales deentrada de operaciones
🟢 Señal de COMPRA (Reversión a la sobreventa)
-
El precio cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger
-
El mercado muestra condiciones estadísticas de sobreventa
-
No hay ninguna operación abierta (si está activada la opción de una operación a la vez)
Expectativa: El precio revertirá al alza hacia la media (banda media).
🔴 Señal de VENTA (Reversión a la sobrecompra).
Se abre una posición de VENTA cuando:
-
El precio cierra por encima de la banda superior de Bollinger
-
El mercado muestra condiciones estadísticas de sobrecompra
-
No existe ninguna operación abierta (si está activada la opción de una operación a la vez)
Expectativa: El precio revertirá a la baja hacia la media.
Uso recomendado
-
Plazos: M15, M30, H1
-
Tipo de mercado: Variación / mercados laterales
-
Riesgo: Bajo a medio (ajustable)
-
Tipo de cuenta: Netting (MT5 estándar)