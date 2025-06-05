PatternEdge AI
Pattern Edge AI
Expert Advisor intelligente basato su pattern candlestick + DCA + Martingala
Pattern Edge AI è un potente robot di trading multifunzionale che unisce la logica del Price Action, livelli di supporto e resistenza frattali, un sistema intelligente di mediazione a griglia e una gestione adattiva del capitale. Ideale per i trader che cercano ingressi ad alta probabilità con un rigido controllo del rischio.
Caratteristiche principali:
Il sistema genera segnali di ingresso basati su pattern candlestick affidabili: Martello, Piercing Line, Stella del Mattino/Sera, Engulfing rialzista/ribassista, Shooting Star e Dark Cloud Cover. I segnali vengono filtrati tramite livelli frattali, ATR (volatilità), controllo dello spread e assenza di posizioni contrarie aperte.
Puoi scegliere tra tre modalità di gestione del capitale: SL/TP fissi, mediazione intelligente (DCA) con calcolo dinamico del take profit o Martingala per una strategia di recupero più aggressiva. In ogni modalità, il capitale è protetto da una logica integrata che monitora drawdown, margine disponibile e perdite ammissibili prima di ogni operazione.
Include anche: trailing stop flessibile, funzione break-even, calcolo dinamico del lotto in base al mercato, logica di griglia intelligente e ricalcolo automatico del TP per tutte le posizioni aperte.
Ideale per:
- Strumenti popolari come EURUSD, GBPUSD, ORO
- Timeframe da M15 a H1 (consigliato: M30)
- Trader che vogliono trading automatico con pieno controllo
Perché scegliere Pattern Edge AI:
- Unione unica tra logica candlestick e conferma frattale
- Adatto sia a stili conservativi che aggressivi
- Pronto all’uso con impostazioni completamente personalizzabili
Installa, configura e lascia che l’algoritmo faccia il resto. Pattern Edge AI – quando il price action diventa il tuo vantaggio.
