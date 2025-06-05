PatternEdge AI

Expert Advisor intelligente basato su pattern candlestick + DCA + Martingala

Pattern Edge AI è un potente robot di trading multifunzionale che unisce la logica del Price Action, livelli di supporto e resistenza frattali, un sistema intelligente di mediazione a griglia e una gestione adattiva del capitale. Ideale per i trader che cercano ingressi ad alta probabilità con un rigido controllo del rischio.

Caratteristiche principali:

Il sistema genera segnali di ingresso basati su pattern candlestick affidabili: Martello, Piercing Line, Stella del Mattino/Sera, Engulfing rialzista/ribassista, Shooting Star e Dark Cloud Cover. I segnali vengono filtrati tramite livelli frattali, ATR (volatilità), controllo dello spread e assenza di posizioni contrarie aperte.

Puoi scegliere tra tre modalità di gestione del capitale: SL/TP fissi, mediazione intelligente (DCA) con calcolo dinamico del take profit o Martingala per una strategia di recupero più aggressiva. In ogni modalità, il capitale è protetto da una logica integrata che monitora drawdown, margine disponibile e perdite ammissibili prima di ogni operazione.

Unisciti alla nostra community per condividere risultati, configurazioni e idee con altri trader nei nostri canali ufficiali:

Include anche: trailing stop flessibile, funzione break-even, calcolo dinamico del lotto in base al mercato, logica di griglia intelligente e ricalcolo automatico del TP per tutte le posizioni aperte.

Ideale per:

  • Strumenti popolari come EURUSD, GBPUSD, ORO
  • Timeframe da M15 a H1 (consigliato: M30)
  • Trader che vogliono trading automatico con pieno controllo

Perché scegliere Pattern Edge AI:

  • Unione unica tra logica candlestick e conferma frattale
  • Adatto sia a stili conservativi che aggressivi
  • Pronto all’uso con impostazioni completamente personalizzabili

Installa, configura e lascia che l’algoritmo faccia il resto. Pattern Edge AI – quando il price action diventa il tuo vantaggio.

Filtro:
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.12 01:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Sergey Batudayev
25331
Risposta dello sviluppatore Sergey Batudayev 2025.08.21 08:07
Hi! Great to hear the EA works well for you 👍 If you’d like, feel free to share a screenshot or your set – I’m sure many traders would be interested in trying your version!
Deep Inside
116
Deep Inside 2025.06.27 21:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

patrickdrew
2570
patrickdrew 2025.06.18 08:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Sergey Batudayev
25331
Risposta dello sviluppatore Sergey Batudayev 2025.08.22 12:13
Hello! The EA has no issues with opening trades (confirmed by other users), but sometimes broker conditions or platform settings can prevent it from opening positions. Please check the following: Expert Advisor permissions – make sure 'Algo Trading' is enabled in MT5 and in the EA settings. Broker requirements – verify the minimum StopLevel and lot size allowed by your broker. Spread and account type – if the spread is too high, the EA may skip entries. Journal/Experts tab – check for any error messages in the terminal that can explain why trades were not opened.
Rispondi alla recensione