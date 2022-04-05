Smart Grid set EA
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 1.42
- Actualizado: 25 agosto 2025
Smart Grid Set EA es un asesor experto flexible e intuitivo para la colocación de órdenes pendientes en una red. Admite lógica de punto de equilibrio, múltiples modos de trailing stop, colocación manual en la red, tamaños de lote personalizables y una interfaz intuitiva en gráficos.
Es ideal para traders que emplean estrategias de cuadrícula o promedio.Características principales
- Coloca órdenes de compra y venta Stop en una cuadrícula personalizable
- Admite tamaños de lotes individuales para cada nivel de cuadrícula
- Stop dinámico incorporado: clásico, por máximos/mínimos de velas o por media móvil
- Función de equilibrio automático
- Capacidad de establecer precios de inicio personalizados para la red
- Lanzamiento manual de la cuadrícula mediante botones en pantalla
- Panel de control visual con botones y campos editables directamente en el gráfico
- Recreación opcional de pedidos después de un cambio de horario
Únete a nuestra comunidad y comparte tus resultados, preguntas y comentarios en MQL5 y Telegram:
- Canal MQL5
- Canal de Telegram @AlgoTrader_Sergey
Parámetros de entrada
General
- RecreateOrdersOnTFChange: recrea la cuadrícula cuando cambia el período de tiempo (verdadero/falso)
- CustomBuyStartPrice: precio inicial personalizado para la cuadrícula de compra (se usa si > 0)
- CustomSellStartPrice: precio inicial personalizado para la cuadrícula de venta (se usa si > 0)
- PlaceOrdersOnAttach: coloca la cuadrícula automáticamente cuando se inicia el EA
Configuración de la cuadrícula
- numberOfBuyOrders — número de órdenes de compra en la cuadrícula
- numberOfSellOrders — número de órdenes de venta en la cuadrícula
- LotBuy: lista de tamaños de lotes separados por “/”, p. ej. 0,01/0,02/0,03
- LotSell: lista de tamaños de lotes para órdenes de venta
- pasos — distancia entre pedidos en puntos
- MN — Número mágico para identificar las órdenes del EA
Stop Loss / Take Profit
- StopLossPoints: stop-loss en puntos (0 = sin SL)
- TakeProfitPoints: toma de ganancias en puntos (0 = sin TP)
Punto de equilibrio
- UseBreakeven — habilita la función de punto de equilibrio
- BreakevenTriggerPoints: beneficio (en puntos) necesario para activar el punto de equilibrio
- BreakevenProfitPoints: beneficio (en puntos) que se conserva después del punto de equilibrio
Stop dinámico
- UseTrailing — habilitar trailing stop
- TrailingMode — modo de trailing stop:
- NoTrailing — deshabilitado
- Clásico: stop dinámico estándar
- ByCandles — basado en velas anteriores
- Por indicador: basado en la media móvil (EMA)
Clásico Trailing
- TrailStart: ganancia mínima en puntos para activar el trailing
- TrailStep: tamaño del paso para el seguimiento
- TrailDistance: distancia recorrida en puntos
Siguiendo las velas
- TrailCandleDelay: ¿cuántas velas volver a usar?
- TrailFromHighLow: desplazamiento desde el máximo/mínimo de la vela en puntos
Seguimiento basado en indicadores
- MA_Period: período para la EMA utilizada en el seguimiento basado en indicadores
Ajustes adicionales
- Deslizamiento: deslizamiento máximo permitido
- NumberOfTry: número de intentos si falla el envío del pedido
Modo manual
- Precio de Compra Manual: precio base para una cuadrícula de compra activada manualmente
- Precio de venta manual: precio base para una cuadrícula de venta activada manualmente
Botones y campos en pantalla
|Elemento
|Función
|Cerrar Comprar
|Cierra todas las órdenes de compra de mercado con el número mágico especificado.
|Cerrar venta
|Cierra todas las órdenes de venta del mercado con el número mágico especificado.
|Del Buy
|Elimina todas las órdenes de compra pendientes (Buy Stop y Buy Limit).
|Del Sell
|Elimina todas las órdenes de venta pendientes (Sell Stop y Sell Limit).
|Comprar
|Lanza una cuadrícula de compra a partir del precio especificado en editBuyPrice .
|Vender
|Lanza una cuadrícula de venta a partir del precio especificado en editSellPrice .
|editarPrecio de compra
|Campo de entrada: precio inicial manual para la cuadrícula de compra.
|editarPrecio de venta
|Campo de entrada: precio inicial manual para la cuadrícula de venta.
|editarRecuentoDePedidosManuales
|Campo de entrada: número de órdenes a crear al presionar los botones Comprar/Vender.
Notas
- El EA opera únicamente en el gráfico en el que se encuentra adjunto.
- Al colocar órdenes se tienen en cuenta las restricciones del bróker ( StopLevel ).
- Si ocurre un error (por ejemplo, Error 130 – precio no válido), el EA ajusta automáticamente los precios de los pedidos y vuelve a intentarlo.
Smart Grid Set EA es una poderosa herramienta para el comercio de red semiautomatizado, que ofrece un control total del riesgo y una interfaz de usuario moderna.