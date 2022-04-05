Smart Grid set EA

Smart Grid Set EA es un asesor experto flexible e intuitivo para la colocación de órdenes pendientes en una red. Admite lógica de punto de equilibrio, múltiples modos de trailing stop, colocación manual en la red, tamaños de lote personalizables y una interfaz intuitiva en gráficos.

Es ideal para traders que emplean estrategias de cuadrícula o promedio.

Características principales
  • Coloca órdenes de compra y venta Stop en una cuadrícula personalizable
  • Admite tamaños de lotes individuales para cada nivel de cuadrícula
  • Stop dinámico incorporado: clásico, por máximos/mínimos de velas o por media móvil
  • Función de equilibrio automático
  • Capacidad de establecer precios de inicio personalizados para la red
  • Lanzamiento manual de la cuadrícula mediante botones en pantalla
  • Panel de control visual con botones y campos editables directamente en el gráfico
  • Recreación opcional de pedidos después de un cambio de horario

Únete a nuestra comunidad   y comparte tus resultados, preguntas y comentarios en MQL5 y Telegram:

Parámetros de entrada

General

  • RecreateOrdersOnTFChange: recrea la cuadrícula cuando cambia el período de tiempo (verdadero/falso)
  • CustomBuyStartPrice: precio inicial personalizado para la cuadrícula de compra (se usa si > 0)
  • CustomSellStartPrice: precio inicial personalizado para la cuadrícula de venta (se usa si > 0)
  • PlaceOrdersOnAttach: coloca la cuadrícula automáticamente cuando se inicia el EA

Configuración de la cuadrícula

  • numberOfBuyOrders — número de órdenes de compra en la cuadrícula
  • numberOfSellOrders — número de órdenes de venta en la cuadrícula
  • LotBuy: lista de tamaños de lotes separados por “/”, p. ej. 0,01/0,02/0,03
  • LotSell: lista de tamaños de lotes para órdenes de venta
  • pasos — distancia entre pedidos en puntos
  • MN — Número mágico para identificar las órdenes del EA

Stop Loss / Take Profit

  • StopLossPoints: stop-loss en puntos (0 = sin SL)
  • TakeProfitPoints: toma de ganancias en puntos (0 = sin TP)

Punto de equilibrio

  • UseBreakeven — habilita la función de punto de equilibrio
  • BreakevenTriggerPoints: beneficio (en puntos) necesario para activar el punto de equilibrio
  • BreakevenProfitPoints: beneficio (en puntos) que se conserva después del punto de equilibrio

Stop dinámico

  • UseTrailing — habilitar trailing stop
  • TrailingMode — modo de trailing stop:
    • NoTrailing — deshabilitado
    • Clásico: stop dinámico estándar
    • ByCandles — basado en velas anteriores
    • Por indicador: basado en la media móvil (EMA)

Clásico Trailing

  • TrailStart: ganancia mínima en puntos para activar el trailing
  • TrailStep: tamaño del paso para el seguimiento
  • TrailDistance: distancia recorrida en puntos

Siguiendo las velas

  • TrailCandleDelay: ¿cuántas velas volver a usar?
  • TrailFromHighLow: desplazamiento desde el máximo/mínimo de la vela en puntos

Seguimiento basado en indicadores

  • MA_Period: período para la EMA utilizada en el seguimiento basado en indicadores

Ajustes adicionales

  • Deslizamiento: deslizamiento máximo permitido
  • NumberOfTry: número de intentos si falla el envío del pedido

Modo manual

  • Precio de Compra Manual: precio base para una cuadrícula de compra activada manualmente
  • Precio de venta manual: precio base para una cuadrícula de venta activada manualmente

Botones y campos en pantalla

Elemento Función
Cerrar Comprar Cierra todas las órdenes de compra de mercado con el número mágico especificado.
Cerrar venta Cierra todas las órdenes de venta del mercado con el número mágico especificado.
Del Buy Elimina todas las órdenes de compra pendientes (Buy Stop y Buy Limit).
Del Sell Elimina todas las órdenes de venta pendientes (Sell Stop y Sell Limit).
Comprar Lanza una cuadrícula de compra a partir del precio especificado en editBuyPrice .
Vender Lanza una cuadrícula de venta a partir del precio especificado en editSellPrice .
editarPrecio de compra Campo de entrada: precio inicial manual para la cuadrícula de compra.
editarPrecio de venta Campo de entrada: precio inicial manual para la cuadrícula de venta.
editarRecuentoDePedidosManuales Campo de entrada: número de órdenes a crear al presionar los botones Comprar/Vender.

Notas

  • El EA opera únicamente en el gráfico en el que se encuentra adjunto.
  • Al colocar órdenes se tienen en cuenta las restricciones del bróker ( StopLevel ).
  • Si ocurre un error (por ejemplo, Error 130 – precio no válido), el EA ajusta automáticamente los precios de los pedidos y vuelve a intentarlo.

Smart Grid Set EA es una poderosa herramienta para el comercio de red semiautomatizado, que ofrece un control total del riesgo y una interfaz de usuario moderna.


