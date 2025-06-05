PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Intelligenter Expert Advisor basierend auf Candlestick-Mustern + DCA + Martingale

Pattern Edge AI ist ein leistungsstarker und vielseitiger Trading-Roboter, der Price Action, fraktale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, ein intelligentes Grid-System und eine adaptive Kapitalverwaltung kombiniert. Ideal für Trader, die hochwahrscheinliche Einstiege und striktes Risikomanagement suchen.

Was macht Pattern Edge AI besonders?

Die Einstiegslogik basiert auf bewährten Candlestick-Formationen wie Hammer, Piercing Pattern, Morning/Evening Star, Bullish/Bearish Engulfing, Shooting Star und Dark Cloud Cover. Diese werden durch ATR (Volatilität), Spread-Kontrolle, fraktale Levels und das Fehlen von Gegenpositionen gefiltert.

Sie können zwischen verschiedenen Kapitalverwaltungsmodi wählen: klassisch mit festem SL/TP, intelligentes DCA-Averaging mit dynamischem TP oder Martingale-Strategie für aggressives Recovery-Trading. In allen Modi ist ein eingebauter Kapitalschutz aktiv, der Trades bei Überschreiten definierter Verlustgrenzen automatisch schließt oder neue Positionen blockiert.

Trete unserer Community bei und tausche dich mit anderen Tradern aus – teile Ideen, Strategien und Ergebnisse:

Weitere Funktionen: flexibler Trailing Stop, Break-Even-Mechanismus, dynamische Lot-Berechnung, intelligentes Grid-Verhalten basierend auf dem Kursverlauf sowie automatische TP-Neuberechnung über alle offenen Positionen hinweg.

Empfohlen für:

  • Beliebte Instrumente wie EURUSD, GBPUSD, GOLD
  • Zeiteinheiten von M15 bis H1 (empfohlen: M30)
  • Trader, die automatisiertes Trading mit voller Kontrolle bevorzugen

Warum Pattern Edge AI wählen?

  • Einzigartige Kombination aus Candlestick-Logik und fraktaler Bestätigung
  • Hohe Flexibilität für konservative und aggressive Strategien
  • Sofort einsatzbereit mit anpassbaren Einstellungen

Einfach installieren, konfigurieren und den Algorithmus arbeiten lassen. Pattern Edge AI – wenn Price Action dein Vorteil wird.

Auswahl:
[Gelöscht] 2025.08.12 01:59 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sergey Batudayev
26020
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.08.21 08:07
Hi! Great to hear the EA works well for you 👍 If you’d like, feel free to share a screenshot or your set – I’m sure many traders would be interested in trying your version!
Deep Inside
116
Deep Inside 2025.06.27 21:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.06.18 08:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sergey Batudayev
26020
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.08.22 12:13
Hello! The EA has no issues with opening trades (confirmed by other users), but sometimes broker conditions or platform settings can prevent it from opening positions. Please check the following: Expert Advisor permissions – make sure 'Algo Trading' is enabled in MT5 and in the EA settings. Broker requirements – verify the minimum StopLevel and lot size allowed by your broker. Spread and account type – if the spread is too high, the EA may skip entries. Journal/Experts tab – check for any error messages in the terminal that can explain why trades were not opened.
Antwort auf eine Rezension