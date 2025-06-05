PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Intelligenter Expert Advisor basierend auf Candlestick-Mustern + DCA + Martingale

Pattern Edge AI ist ein leistungsstarker und vielseitiger Trading-Roboter, der Price Action, fraktale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, ein intelligentes Grid-System und eine adaptive Kapitalverwaltung kombiniert. Ideal für Trader, die hochwahrscheinliche Einstiege und striktes Risikomanagement suchen.

Was macht Pattern Edge AI besonders?

Die Einstiegslogik basiert auf bewährten Candlestick-Formationen wie Hammer, Piercing Pattern, Morning/Evening Star, Bullish/Bearish Engulfing, Shooting Star und Dark Cloud Cover. Diese werden durch ATR (Volatilität), Spread-Kontrolle, fraktale Levels und das Fehlen von Gegenpositionen gefiltert.

Sie können zwischen verschiedenen Kapitalverwaltungsmodi wählen: klassisch mit festem SL/TP, intelligentes DCA-Averaging mit dynamischem TP oder Martingale-Strategie für aggressives Recovery-Trading. In allen Modi ist ein eingebauter Kapitalschutz aktiv, der Trades bei Überschreiten definierter Verlustgrenzen automatisch schließt oder neue Positionen blockiert.

Weitere Funktionen: flexibler Trailing Stop, Break-Even-Mechanismus, dynamische Lot-Berechnung, intelligentes Grid-Verhalten basierend auf dem Kursverlauf sowie automatische TP-Neuberechnung über alle offenen Positionen hinweg.

Empfohlen für:

Beliebte Instrumente wie EURUSD, GBPUSD, GOLD

Zeiteinheiten von M15 bis H1 (empfohlen: M30 )

(empfohlen: ) Trader, die automatisiertes Trading mit voller Kontrolle bevorzugen

Warum Pattern Edge AI wählen?

Einzigartige Kombination aus Candlestick-Logik und fraktaler Bestätigung

und Hohe Flexibilität für konservative und aggressive Strategien

Sofort einsatzbereit mit anpassbaren Einstellungen

Einfach installieren, konfigurieren und den Algorithmus arbeiten lassen. Pattern Edge AI – wenn Price Action dein Vorteil wird.