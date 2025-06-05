PatternEdge AI
- エキスパート
- Sergey Batudayev
- バージョン: 1.16
- アップデート済み: 6 6月 2025
- アクティベーション: 5
Pattern Edge AI
ローソク足パターン + DCA + マーチンゲール に基づくスマートな自動売買システム
Pattern Edge AI は、プライスアクション、フラクタルによるサポート／レジスタンス分析、インテリジェントなグリッド平均化システム、そして柔軟な資金管理機能を融合した、パワフルで多機能なEA（エキスパートアドバイザー）です。高勝率のエントリーと徹底したリスク管理を求めるトレーダーに最適です。
主な特徴：
エントリーシグナルは、ハンマー、包み足、モーニングスター／イブニングスター、ピアシングライン、シューティングスター、ダーククラウドカバーなど、信頼性の高いローソク足パターンに基づいており、フラクタルによる価格帯、ATR（ボラティリティ）、スプレッド、反対ポジションの有無を条件にフィルタリングされます。
資金管理は、固定の損切り・利確、スマートな平均化（DCA）、損失後にロットを増やすマーチンゲールの3モードから選択可能です。すべてのモードにおいて、設定された損失やドローダウンの限度を超えると、自動的にポジションをクローズしたり、新たなエントリーをブロックします。
コミュニティに参加して、他のユーザーと経験や設定を共有しましょう：
- MQL5チャンネル
- Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey
トレーリングストップ、ブレークイーブン機能、市場状況に基づくロットの自動計算、価格の動きに応じたグリッド構成、複数ポジション間でのTP自動再計算など、高度な自動化機能も搭載しています。
おすすめの対象：
- EURUSD、GBPUSD、GOLDなどの人気通貨・商品ペア
- M15〜H1の時間足（推奨：M30）
- 自動売買に柔軟性とコントロールを求めるトレーダー
Pattern Edge AI を選ぶ理由：
- ローソク足パターンとフラクタル分析のユニークな組み合わせ
- 保守的・積極的なトレーディングスタイルどちらにも対応可能
- インストール後すぐ使えるカスタマイズ可能な構成
インストールして設定すれば、あとはアルゴリズムが自動で取引を行います。Pattern Edge AI ― プライスアクションがあなたの武器になる。
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした