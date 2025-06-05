PatternEdge AI

Pattern Edge AI

ローソク足パターン + DCA + マーチンゲール に基づくスマートな自動売買システム

Pattern Edge AI は、プライスアクションフラクタルによるサポート／レジスタンス分析、インテリジェントなグリッド平均化システム、そして柔軟な資金管理機能を融合した、パワフルで多機能なEA（エキスパートアドバイザー）です。高勝率のエントリー徹底したリスク管理を求めるトレーダーに最適です。

主な特徴：

エントリーシグナルは、ハンマー、包み足、モーニングスター／イブニングスター、ピアシングライン、シューティングスター、ダーククラウドカバーなど、信頼性の高いローソク足パターンに基づいており、フラクタルによる価格帯、ATR（ボラティリティ）、スプレッド、反対ポジションの有無を条件にフィルタリングされます。

資金管理は、固定の損切り・利確、スマートな平均化（DCA）、損失後にロットを増やすマーチンゲールの3モードから選択可能です。すべてのモードにおいて、設定された損失やドローダウンの限度を超えると、自動的にポジションをクローズしたり、新たなエントリーをブロックします。

コミュニティに参加して、他のユーザーと経験や設定を共有しましょう：

トレーリングストップ、ブレークイーブン機能、市場状況に基づくロットの自動計算、価格の動きに応じたグリッド構成、複数ポジション間でのTP自動再計算など、高度な自動化機能も搭載しています。

おすすめの対象：

  • EURUSD、GBPUSD、GOLDなどの人気通貨・商品ペア
  • M15〜H1の時間足（推奨：M30
  • 自動売買に柔軟性とコントロールを求めるトレーダー

Pattern Edge AI を選ぶ理由：

  • ローソク足パターンとフラクタル分析のユニークな組み合わせ
  • 保守的・積極的なトレーディングスタイルどちらにも対応可能
  • インストール後すぐ使えるカスタマイズ可能な構成

インストールして設定すれば、あとはアルゴリズムが自動で取引を行います。Pattern Edge AI ― プライスアクションがあなたの武器になる。

おすすめのプロダクト
Big candle breakout EA
Irvan Trias Putra
4 (2)
エキスパート
Big Candle Break Out is an expert advisor that uses a simple and effective trading strategy based on significant changes in volatility. The EA identifies support and resistance levels on the chart and looks for a candle that breaks through one of these levels with at least x volume. This can signal a shift in the market’s direction and provide a potential trading opportunity. The EA can trade both long and short positions depending on the direction of the break out and this expert has three mon
FREE
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
エキスパート
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
エキスパート
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
エキスパート
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
エキスパート
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
エキスパート
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Pillartrade by QuanticX Welcome to Pillartrade - Your Long-Only Trading Ally for US500 Join the forefront of financial
FREE
Phoenix Training
Dang Cong Duong
エキスパート
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
エキスパート
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Complex Chaos EA
Robots4Forex Ltd
エキスパート
The Complex Chaos EA is an automated system that uses a pair of exponential moving averages to detect the market direction and opens trades on candle open. If the market moves against a trade it will at a set distance open another trade in the same direction to move the take profit of the group of open positions closer to the current price and make the group of trades winners overall once the price reverses. If a change in direction is detected then all trades are closed and it starts trading in
FREE
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
エキスパート
Divergence RSI Trader is based on divergences in the chart and indicator (RSI Level 14). Divergence RSI Trader's strategy to find lows and highs on the chart and RSI indicator, analyze them and then open positions. EA was tested in the EURUSD H1 in the strategy tester and adjusted to this currency by default. EA has also been tested with other settings at GBPUSD M5 for 10 years and completed with good results. Because this is a free version, there will be no more tests and only updates. Please
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
エキスパート
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
PZ Stochastic EA MT5
PZ TRADING SLU
2.6 (5)
エキスパート
This EA trades using the Stochastic Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
エキスパート
EV Divergence Sniper is a precision-oriented Expert Advisor designed to identify high-probability market reversals through true price divergences confirmed by RSI and Stochastic. The system focuses on structural market conditions and enters only when price and momentum show a clear imbalance, significantly reducing false entries and improving signal quality. The EA uses a structural stop loss placed beyond the most recent swing, combined with a fully customizable risk-to-reward take profit. It i
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
エキスパート
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
エキスパート
F ully automated trading system based on the Moving Averages indicator. It supports three classic trading signals and uses a flexible position management system. It is suitable for various trading instruments and adapts to any market conditions. Key features Three entry signals for flexible strategy customization Three types of entry orders: Market order Pending market stop Limit market order Trading time configuration – up to six time intervals Closing orders after a specified number of bars F
FREE
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
エキスパート
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена за
FREE
Nikkei Breakout Zones
Tomas Vanek
エキスパート
The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol an
FREE
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
エキスパート
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Fractal Supply Demand Robot Trader
Luca Norfo
3 (2)
エキスパート
This Expert Advisor can be applied to many markets because It exploits basic supply/demand and price action concepts. It identifies the major rotation zones (PRZ), supply and demand zones and supports and resistances within major price trends. It buys at discount zones and sells at premium prices. It can and should be optimized through the Metatrader tester to find the best parameters to use for current market conditions. This is not a fixed strategy rather a full trading algo that will find whi
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
エキスパート
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Moving Avarage Crossover
Aurelio Miguel Machado Da Silva
4.06 (16)
エキスパート
Kono robotto wa idō heikin no kōsa de dōsa shimasu. Idō heikin wa kihontekini torendo o tsuiseki suru tame ni shiyō sa remasu. Idō heikin o kōsa sa seru senryaku wa, ōkina tsuyoki oyobi yowaki no ugoki o riyō suru koto o omona mokuteki to shite imasu. Subete no paramēta wa henshū kanōde tsukai yasuku, koreha jikken-tekina purojekutodesu. Kono robotto o shiyō shite chōsa o jisshi shi, mitsuketa sairyō no jōhō o watashitachi to kyōyū shite kudasai Aurélio Machado.
FREE
PZ Flexible Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (2)
エキスパート
Trade donchian breakouts with complete freedom. This EA can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders- as desired- and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and week days, a martingale mode and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable donchian breakout period It can trade using
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
エキスパート
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
エキスパート
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
エキスパート
FREE Prop Firm Navigator EA - Advanced Trend-Following & Protection Developed by the EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot combines powerful trend-following indicators with a robust set of account protection features to secure your trading capital. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our  knowledge base . Key Strategy Features: Uses Bulls Power and Awesome Oscillator indicators for precise entry signals Sophisticat
FREE
Symbiosis
Jose Ramon Rosaenz Carmona
エキスパート
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy + signal filter The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the EUR/USD graph with the values ​​it incorporates by default. DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it might do in the future. This EA analyzes a series of characteristic patterns that are used to identify the most likely price trend. Additionally, the EA
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
エキスパート
このエキスパートアドバイザーは、MACD、ストキャスティック、RSIなどの指標から得られるシグナルを精査し、市場のトレンドと転換点を把握します。 複数の戦略を組み込み、シームレスに連携させています。 アドバイザーはリアルタイムで市場状況を分析し、事前定義されたストップロスとテイクプロフィットのレベルで自動的に取引を実行します。 使いやすさも「HydraAlchemist」の大きな特長です。直感的で理解しやすい設定画面では、少ないパラメータで取引戦略を実行できます。 ゴールド(XAUUSD)の5分足で取引を行う際には、最低残高$500からスタートできます。 XAU(GOLD)USD 5分足 最低残高 : $500
FREE
Seaguard
QuanticX
エキスパート
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
ユーティリティ
MT5のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 [Instruction for Risk Manager parameters] アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明し
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
エキスパート
トレーディングアドバイザー アイスキューブスキャルパー -       これはデイスキャルパーであり 、毎日大量の取引を行い、各取引で数ポイントを獲得します。 EA の戦略は、RSI インジケーターを使用してトレンドに合わせて取引することです。 EA は乗数ロットによる平均化を使用するため、EA を使用する前にこれを理解する必要がありますが、この戦略はバックテストとライブ取引の両方で良好なパフォーマンスを示しました。 購入する前に、必ず戦略テスターでアドバイザーの作業をテストしてください。 リスク管理   エキスパートアドバイザーでリスクを制御するには、平均化の注文の最大数と株式リスクを制限することができます。 アドバイザーがどのように機能するかを理解するために、無料のシグナルを購読すると、アドバイザーがどのように機能するか、およびその可能性を理解することができます。 MT4用Ice Cube Scalperバージョン 購入後は必ずご連絡ください。         設定に関してはいつでもお手伝いさせていただきます。 アドバイザーのオンライン監視 -           https://
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
インディケータ
iPumpインジケーターは、3つのカテゴリーのインジケーターの利点を組み合わせた用途の広いインジケーターです。 複数のTFでの同時トレンド検出 抵抗とサポートのゾーンを定義する 買われ過ぎと売られ過ぎのゾーンの決定 インジケーター機能： トレンドの定義 この機能は、現在の市場の方向性を客観的に評価し、主観を避けたいすべてのトレーダーに必要です。ほんの一瞬で、最も重要な時間枠でトレンドの方向を比較することができ、これは明確で直感的になります。 サポートとレジスタンスレベルの決定 iPumpインジケーターを使用すると、数秒以内に資産の潜在的な価格障壁を評価できます。 また、インジケーターは目の前にあるレベルのタイプを示します。 テストレベル（抵抗/サポート） 逆転レベル 弱いレベル テストされていないレベル 買われ過ぎと売られ過ぎのゾーンの決定 このタスクでは、インジケーターに遅延や再描画のないシグナルオシレーターがあり、アセットの現在の状態を示します。このデータに基づいて、次のことができます。 購入するのが面白くなる時期を正確に知る 資産を売却することが興味深い場合のゾーン
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
ユーティリティ
AI トレード アナライザーは、 インジケーター形式で実装されたインテリジェントな市場分析ツールです。このプログラムはチャート上のシグナルを視覚化し、テクニカル指標とニュースの背景に基づいてトレーダーが市場の状況を評価するのを支援します。 主な機能: 1. テクニカル分析： 人気の指標のサポート: EMA (ショート/ロング)、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、ストキャスティクス、ATR、ボリンジャー バンド、ピボット ポイント、フィボナッチ。 トレンド、相違、主要レベルを特定します。 2. ニュースの背景を扱う: 指定されたパラメータ (時間枠、日付) に従って経済イベントを受信します。 マクロ経済データが市場に及ぼす可能性のある影響を考慮に入れる。 3. 自動化とカスタマイズ性： 潜在的なエントリ ポイント、SL、TP を計算して分析結論を形成します。 確立されたパラメータに従って情報を解釈する能力を使用して市場の状況を評価します。 4. 多言語サポート： 結果はロシア語、英語、ドイツ語、インドネシア語で表示できます。 5. 柔軟なインターフェース： ユーザーは、コントロール
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
インディケータ
作業ロジック この指標の重要性は、「燃料が機器に残っている」量を理解できるという事実にあります。状況を想像してみてください。あなたが半分放電したバッテリーを搭載した車に残した場合、平均して、この量のエネルギーは通常250 kmの車に十分であるため、必要に応じて700kmの距離を超えることはできません。そのため、商品ごとに一定の日次価格変動があり、統計的観察の結果、資産が1日あたり1 ATRを通過する時間の85％、2以上のATRを通過する時間の15％のみであることが明らかになりました。 例、毎日のATR EURUSD = 682ピップ。トレードに参加します。たとえば、TPが500ピップのレベルのブレイクアウトの場合、正しいTPサイズを設定したように見えますが、資産がすでに1日のATRの90％を通過していることを考慮していません。取引が開始された時間、したがって、楽器にはTPを受け取るのに十分なエネルギーがない可能性があります。楽器の残りのチャージが10％しかない場合は、TPを調整するか、取引にはまったく参加しません。 パワーリザーブインジケーターは、計測器が慣性を使い果たした量を％
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
エキスパート
GoldPro による革新的で効率的な金取引の世界へようこそ。GoldPro は、金市場での成功を支援するために特別に設計された高度な取引ロボットです。 アドバイザーは平均化手法を使用しますが、これを良いとか悪いとかではなく、市場で機能するアプローチとして認識する必要があります。1 つの方法が良くて、他の方法が悪いという単極的な考えを捨ててください。平均化手法は存在し、うまく適用できます。これは事実です。 信頼性と経験：GoldProは、金融および技術の専門家チームによる綿密な調査と長年の経験に基づいて開発されました。当社のロボットは、実績のある信頼性の高い戦略に基づいており、市場の動きを効果的に分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 適応性と精度：GoldProは、変化する市場状況に迅速に適応できる独自のアルゴリズムを備えています。ロボットは潜在的な取引機会を特定し、取引の最適なタイミングを判断するのに役立つ正確なシグナルを提供します。 自動化された効率性：GoldProは、金取引を完全に自動化するアプローチを提供します。これにより、手動取引に伴う感情的な判断や
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
このスクリーナーを使用すると、選択した期間（時間枠）内に通常よりも買われ過ぎ（成長率）または売られ過ぎ（減少率）の資産を特定できます。 市場は法律によって支配されており、より安く購入し、より高価に販売しますが、自動スキャナーがないと、たとえば今週内に、通常よりも買われ過ぎまたは売られ過ぎの通貨/株を特定することは非常に困難です。現在の時間、または月。 数十または数百の機器が存在する可能性があり、すべてを手動で分析する時間がないことが物理的に可能な場合もあります。これらの問題は、Screenerを使用して簡単に解決できます。 スクリーナーができること スキャナーはどのTFでも使用できます スキャナーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、インデックス、およびその他の機器で動作します 資産を特定するロジックは、市場の基本法則に基づいているため、普遍的です。 スクリーナーの助けを借りて、あなたはさまざまな戦略に従って作業することができます、最も一般的なものの1つはポンプとダンプです 各商品の平均値を明らかにする-SoftimoTradeScreenerは、選択したTFの資産の買われ過ぎと売られ過ぎ
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
ユーティリティ
MT4のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明します。たとえば、あなたが開封し、6番目の注文を開封し、1日あたり5つの注文のみを開封す
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
エキスパート
GoldPro による革新的で効率的な金取引の世界へようこそ。GoldPro は、金市場での成功を支援するために特別に設計された高度な取引ロボットです。 アドバイザーは平均化手法を使用しますが、これを良いとか悪いとかではなく、市場で機能するアプローチとして認識する必要があります。1 つの方法が良くて、他の方法が悪いという単極的な考えを捨ててください。平均化手法は存在し、うまく適用できます。これは事実です。 信頼性と経験：GoldProは、金融および技術の専門家チームによる綿密な調査と長年の経験に基づいて開発されました。当社のロボットは、実績のある信頼性の高い戦略に基づいており、市場の動きを効果的に分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 適応性と精度：GoldProは、変化する市場状況に迅速に適応できる独自のアルゴリズムを備えています。ロボットは潜在的な取引機会を特定し、取引の最適なタイミングを判断するのに役立つ正確なシグナルを提供します。 自動化された効率性：GoldProは、金取引を完全に自動化するアプローチを提供します。これにより、手動取引に伴う感情的な判断や
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
エキスパート
トレーディングアドバイザーアイスキューブスカルパー-     それはデイスカルパー であり、毎日多数の取引を行い、各取引でいくつかのポイントを取ります。 EAの戦略は、RSI指標を使用したトレンドとの取引に基づいています。 EAは乗数ロットによる平均化を使用します。EAを使用する前にこれを理解する必要がありますが、戦略はバックテストとライブ取引の両方でうまく機能しました。 購入する前に、必ずストラテジーテスターでアドバイザーの仕事をテストしてください。 Expert Advisorでリスクを管理するために、平均化する注文の最大数と株式リスクを制限できます。 アドバイザーがどのように機能するかを理解するために、無料のシグナルをサブスクライブして、アドバイザーがどのように機能し、その可能性を理解できるようにすることができます。 ご購入後、必ずご連絡ください。     私はいつも設定を手伝います。また、すべてのバイヤーにとって、 アドバイザーのオンライン監視-       https://www.mql5.com/en/signals/author/batudaev?orderby=gain
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
Coppy Master MT5 は、   MetaTrader 4 端末と MetaTrader 5 端末間で取引をコピーするためのツールです。両方向のコピーをサポートします: MT5 から MT4、MT4 から MT5、また同じタイプのアカウント間でも可能です。 正しく動作させるには、すべてのターミナルを 1 台のコンピューターまたは VPS で起動する必要があります。 [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4 にコピーするには、製品の別のバージョンである Coppy Master MT4 が 必要です。 主な機能: 接続タイプ マスターモードとレシーバーモード。注文の送受信ロジックを柔軟に設定できます。 注文管理 成行注文と保留注文のコピー。取引の同期クローズ、部分クローズ、取引の反転、SL/TP の変更のサポート。 シンボルの操作 プレフィックスとサフィックスのサポート。個々の文字の除外/包含。アセットにカスタム名を割り当てる機能。 制限とリスク管理 1 日あたりの取引回数、1 日の最大損失、コピーを停止する残高レベルの制限。 音量
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
ユーティリティ
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
ユーティリティ
コピーマスター MT4       MetaTrader 4およびMetaTrader 5ターミナル用のトレードコピーツールです。双方向のコピーをサポートしています。 MT4 から MT5、MT5 から MT4、同じタイプのアカウント間での MT4 から MT4 への移行も可能です。 正しく動作するには、すべての端末が同じ PC または VPS 上で実行されている必要があります。 [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4にコピーする場合は、別のバージョンが必要です。       コピーマスター MT5       - が必要です。 主な特徴: コピーモード マスターとレシーバーの両方の役割をサポートします。取引の送受信を柔軟に設定できます。 注文管理 成行注文と未決済注文をコピーします。同期決済、部分決済、取引反転、SL/TP変更をサポートします。 シンボル処理 プレフィックスとサフィックスをサポートします。特定のシンボルを除外または含めたり、アセットにカスタム名を割り当てたりできます。 リスク管理と制限 1 日の取引制限、最大損失制限、お
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
エキスパート
自動取引は、無限の設定や理論で混乱させるのではなく、資本を増やすのに役立ちます。 SPARK は 、精度とシンプルさを重視して初心者が自信を持って始められるように設計された、軽量でありながら効果的なエキスパート アドバイザーです。 SPARK が他と違うのはなぜですか? EUR/USD に重点を置きます:   EA は、最も流動性と安定性に優れた通貨ペアの 1 つである EUR/USD に特化して最適化されています。 流動性ブレイクアウトロジックに基づいて構築:   SPARK は、価格がブレイクアウトする可能性のある独自の流動性ゾーンを識別して反応し、高確率の取引を実現します。 設定のストレスは不要。EUR   /USDチャートに貼り付けて実行するだけです。すべて事前に設定されています。 自動保護:   EA はスリッページとスプレッド条件を管理して、不適切な取引エントリーを回避します。 一貫したロジック: 取引は動的なゾーン検出アルゴリズムによってフィルタリングされ、よりスマートかつタイムリーなエントリーが可能になります。 物語ではなく、実際の結果 過去の月間収益性: +3.98%
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
ユーティリティ
作業ロジック ストップアウトユーティリティは、ストップアウトレベルまで残っているポイント数を示すシンプルですが非常に便利なインジケーターです。 その利点は、多くのトレーダーが利益を追求して取引する際のリスクを故意に過大評価し、利用可能なマージンを最大限に使用するという事実にあります。この場合、ブローカーがあなたのポジションを強制的に閉じることができる場所を知ることは非常に重要です。 チャートにインジケーターを配置するだけで、買いまたは売りのオープンポジションに応じて、チャート上にこの取引の価格の境界マークが表示されます。 ポジションを開くまで、ラインはチャートに表示されません。 チャートに線が表示されない場合、これはユーティリティが機能しないことを意味するものではなく、おそらく取引のリスクが最小限であり、預金が大きい場合は、ストップアウトラインをはるかに高く探す必要があります/現在のリスクではストップアウトから遠く離れているため、トレードよりも低くなります。 ご不明な点がございましたら、ディスカッションセクションにご記入ください。幸せな取引。 Recommended Ro
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
インディケータ
真の需給指標     -すべての時間枠で抵抗の場所とサポートレベルをすばやく決定できます。 この指標は、取引でテクニカル分析を使用する人に役立ちます。 インジケーターは使いやすく、チャート上でドラッグアンドドロップするだけで、インジケーターは最も可能性の高いサポートレベルとレジスタンスレベルを表示します。 時間枠を切り替えると、新しく選択した時間枠のレベルが表示されます。 おすすめのロボットスキャルパー     -       テスト 。 入力パラメータ Use_priceラベル -オン/オフレベルの近くに価格アイコンを表示する 価格レベルの色 -価格アイコンの色を選択します 価格Lebelサイズ -価格アイコンサイズ サポート/耐性レベルの色 -レベルの色を選択します 私の購読     ページ 、私は他の多くの有用な製品を持っています。 この指標が気に入ったら 、レビューを残してください。便利な製品を無料で共有する動機付けになります。
Impuls Pro
Sergey Batudayev
エキスパート
EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハン
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
ユーティリティ
このユーティリティは、MT4からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。 ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する MT4ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。 Instructions for the utility 完全にカスタマイズ可能なメッセージ 信号メッセージは完全にカスタマイズできます。 独自のヘッダーとフッターを指定する メッセージの下部にリンクを挿入します アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する 複数の言語をサポート このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。 英語 スペイン語 ロシア ドイツ語 イタリア語 フランス語 ポルトガル語 トルコ語 マレー語 中国語 日本語 韓国語 アラブ ヒンディー語 翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信される
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
ユーティリティ
このユーティリティは、MT5からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。 ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する MT5ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。 Instructions for the utility 完全にカスタマイズ可能なメッセージ 信号メッセージは完全にカスタマイズできます。 独自のヘッダーとフッターを指定する メッセージの下部にリンクを挿入します アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する 複数の言語をサポート このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。 英語 スペイン語 ロシア ドイツ語 イタリア語 フランス語 ポルトガル語 トルコ語 マレー語 中国語 日本語 韓国語 アラブ ヒンディー語 翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信され
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
ユーティリティ
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
ユーティリティ
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
ユーティリティ
Smart Grid Set EAは、グリッド上に指値注文を配置するための、柔軟で使いやすいエキスパートアドバイザーです。損益分岐ロジック、複数のトレーリングストップモード、手動グリッド配置、カスタマイズ可能なロットサイズ、そして直感的なチャートインターフェースをサポートしています。 グリッド戦略や平均化戦略を採用するトレーダーに最適です。 主な特徴 カスタマイズ可能なグリッドに 買いストップ注文 と 売りストップ 注文を配置します 各グリッドレベルごとに個別の区画サイズをサポート トレーリングストップを内蔵: クラシック、ローソク足の高値/安値、または移動平均 自動損益分岐機能 グリッドのカスタム開始価格を設定する機能 画面上のボタンによる手動グリッド起動 チャート上に直接ボタンと編集可能なフィールドを備えたビジュアルコントロールパネル 時間枠変更後の注文の再作成（オプション） コミュニティに参加する     MQL5 と Telegram で結果、質問、フィードバックを共有してください。 MQL5チャンネル Telegramチャンネル @AlgoTrader_Sergey 入力パラ
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
エキスパート
アドバイザーの説明 Smart Expert Advisorは、各トレーディングペアの設定を自動選択する自動グリッドトレーディングアドバイザーです。 Expert Advisorは、各通貨ペアの設定を自動的に選択するため、各ペアのパラメーターを定義する必要はありません。計算は、取引されている商品のボラティリティに基づいています。 取引時に、エントリーポイントの方向を設定できます。トレンドによるフィルターを有効にします。 戦略について EAはプルバックの動きをキャッチするロジックに基づいており、価格がロールバックするとEAは取引を開始します。価格が取引の方向に進むと、ピラミッドのグリッドが構築されます。価格が価格に反する場合は、アドバイザは平均化を使用します。 リスク管理 リスクコントロールを設定するには、最大DD設定を使用します。これは、ポジションへの入力に失敗した場合にグリッドを閉じる必要がある最大ドローダウン％を設定します。 誰もが自分の裁量でこの設定を設定します。実際には、私は資本の30％を展示しています。 リスクを超えたときにすべての注文を削除するには、M_DD後の注文の削除
PercentTradePad
Sergey Batudayev
ユーティリティ
パネルには、すべての初心者が処理できる最も直感的なインターフェイスがあります。 SLp列で-SLサイズをピップで指定する必要があります。値が灰色に変わり、同時にベイ/セルボタンも非アクティブになっている場合は、ブローカーによって設定される前に許可されていた値よりも小さいSL値を指定しています。 [TP％]列で、アカウント残高の％でTPを示します。設定では、この指標の計算内容に基づいて、資本、残高、または自由証拠金を選択できます。 R％列では、取引のリスク値を設定できます。 Insボタン。 -設定値ですぐに注文を開くことができます。無効になっている場合は、取引のパラメータをチャートに直接プリセットできます。 上部の左上隅にあるマイナス記号をクリックすると、グラフのパネルを最小化できます。 パネル名の下にある+ボタンと-ボタンを調整することで、パネル自体のサイズを拡大または縮小することもできます。 保留中の注文を開いてBUへの転送、トレーリングストップ、注文を開くためのさまざまな設定の保存、さまざまな手法での注文のサポートも必要な場合は、より機能的なEasyTradePad
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
ユーティリティ
EasyTradePad – MetaTrader 4用取引パネル EasyTradePadは 、手動および半自動取引のためのツールです。パネルでは、注文とポジションを迅速に管理できるほか、リスク管理の計算もワンクリックで行えます。 パネルの機能: 事前に定義されたリスク（％または預金通貨）で取引を開始および終了します SLとTPをポイント、パーセンテージ、または金額で設定します リスクと報酬の比率を自動計算 損切りを損益分岐点に移動する 部分的なポジションのクローズ トレーリングストップ（ポイントまたはローソク足の影による） ポジションの平均化とピラミッディング アクティブな取引のパラメータを変更する [   デモ ] [   説明 ] 追加機能: ピラミッド化 価格がテイクプロフィットに近づくにつれて、段階的に取引を追加します。新規取引ごとのリスクを軽減できます。追加する取引数は簡単に設定できます。 平均化 チャート上のカスタムレベルで追加注文を出すことができます。ポジションは平均エントリー価格で決済されます。 損益分岐点移転 価格が指定された利益幅に達した後、ストップロ
Main Trading Info
Sergey Batudayev
ユーティリティ
MetaTraderユーティリティMTI（メイントレーディング情報）–トレーダーの基本的なトレーディング情報を表示します。 平均および現在のスプレッドサイズ ショートポジションとロングポジションのスワップサイズ 1つの取引ロットに対して1ピップのコスト ストップレベルサイズ（保留中の注文を出すための最小距離） 現在の（赤）終了までの時間と次の（灰色）取引セッションの開始までの時間 現在の取引セッションが終了するまでの時間は赤で表示され、次のセッションが開始されるまでの時間は灰色で表示されます。色は、インジケーターのプロパティで個別に調整できます。 おすすめのロボットスキャルパー-       https://www.mql5.com/en/market/product/77108 表示は次の方法で実行されます。 欧州貿易セッション（EU旗） アメリカの貿易セッション（米国旗） オセアニア貿易セッション（オーストラリア国旗） アジア貿易セッション（日の丸） 取引セッションの終了と変更の時間を知ることは重要です。なぜなら、取引セッションの終了までに、多くのトレーダーはポジションを修正し、
フィルタ:
削除済み 2025.08.12 01:59 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Sergey Batudayev
26018
開発者からの返信 Sergey Batudayev 2025.08.21 08:07
Hi! Great to hear the EA works well for you 👍 If you’d like, feel free to share a screenshot or your set – I’m sure many traders would be interested in trying your version!
Deep Inside
116
Deep Inside 2025.06.27 21:12 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.06.18 08:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Sergey Batudayev
26018
開発者からの返信 Sergey Batudayev 2025.08.22 12:13
Hello! The EA has no issues with opening trades (confirmed by other users), but sometimes broker conditions or platform settings can prevent it from opening positions. Please check the following: Expert Advisor permissions – make sure 'Algo Trading' is enabled in MT5 and in the EA settings. Broker requirements – verify the minimum StopLevel and lot size allowed by your broker. Spread and account type – if the spread is too high, the EA may skip entries. Journal/Experts tab – check for any error messages in the terminal that can explain why trades were not opened.
レビューに返信