Pattern Edge AI

ローソク足パターン + DCA + マーチンゲール に基づくスマートな自動売買システム

Pattern Edge AI は、プライスアクション、フラクタルによるサポート／レジスタンス分析、インテリジェントなグリッド平均化システム、そして柔軟な資金管理機能を融合した、パワフルで多機能なEA（エキスパートアドバイザー）です。高勝率のエントリーと徹底したリスク管理を求めるトレーダーに最適です。

主な特徴：

エントリーシグナルは、ハンマー、包み足、モーニングスター／イブニングスター、ピアシングライン、シューティングスター、ダーククラウドカバーなど、信頼性の高いローソク足パターンに基づいており、フラクタルによる価格帯、ATR（ボラティリティ）、スプレッド、反対ポジションの有無を条件にフィルタリングされます。

資金管理は、固定の損切り・利確、スマートな平均化（DCA）、損失後にロットを増やすマーチンゲールの3モードから選択可能です。すべてのモードにおいて、設定された損失やドローダウンの限度を超えると、自動的にポジションをクローズしたり、新たなエントリーをブロックします。

トレーリングストップ、ブレークイーブン機能、市場状況に基づくロットの自動計算、価格の動きに応じたグリッド構成、複数ポジション間でのTP自動再計算など、高度な自動化機能も搭載しています。

おすすめの対象：

EURUSD、GBPUSD、GOLD などの人気通貨・商品ペア

M15〜H1 の時間足（推奨： M30 ）

自動売買に柔軟性とコントロールを求めるトレーダー

Pattern Edge AI を選ぶ理由：

ローソク足パターンとフラクタル分析 のユニークな組み合わせ

どちらにも対応可能

インストール後すぐ使えるカスタマイズ可能な構成

インストールして設定すれば、あとはアルゴリズムが自動で取引を行います。Pattern Edge AI ― プライスアクションがあなたの武器になる。