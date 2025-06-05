PatternEdge AI

Pattern Edge AI

캔들스틱 패턴 + DCA + 마틴게일 기반 스마트 자동매매 시스템

Pattern Edge AI는 프라이스 액션, 프랙탈 지지/저항 레벨, 지능형 그리드 방식 평균매입 시스템, 그리고 적응형 자금 관리를 결합한 강력하고 다기능적인 거래 로봇입니다. 높은 확률의 진입 신호와 엄격한 리스크 관리를 원하는 트레이더에게 이상적입니다.

주요 특징:

진입 신호는 해머, 관통형, 모닝 스타 / 이브닝 스타, 강세 / 약세 포옹형, 유성형, 어두운 구름 덮개 등 검증된 캔들 패턴에 기반하며, 이는 ATR(변동성), 스프레드 제어, 프랙탈 지지/저항, 반대 포지션 유무를 기준으로 필터링됩니다.

고정 손절/익절, 스마트 DCA 평균매입, 공격적인 마틴게일 전략 중에서 선택할 수 있으며, 모든 모드에는 내장된 자본 보호 로직이 있어 설정된 손실 한도를 초과하면 자동으로 거래를 종료하거나 신규 진입을 차단합니다.

추가 기능으로는 유연한 트레일링 스탑, 자동 손익분기점 설정, 시장 상황에 따라 조정되는 동적 로트 계산, 가격 움직임에 따른 스마트 그리드 구성, 전체 포지션의 TP 재계산 기능 등이 포함되어 있습니다.

이런 분들께 적합합니다:

EURUSD, GBPUSD, GOLD 와 같은 인기 종목

와 같은 인기 종목 M15~H1 타임프레임 (권장: M30 )

타임프레임 (권장: ) 자동매매를 원하지만 완전한 제어를 원하는 트레이더

Pattern Edge AI를 선택해야 하는 이유:

캔들스틱 로직 과 프랙탈 확인 의 독창적인 조합

과 의 독창적인 조합 보수적 또는 공격적 거래 스타일 모두에 유연하게 대응

거래 스타일 모두에 유연하게 대응 설치 후 바로 사용 가능, 사용자 맞춤 설정 지원

설치하고 설정만 하면, 나머지는 알고리즘이 자동으로 처리합니다. Pattern Edge AI — 프라이스 액션이 당신의 무기가 됩니다.