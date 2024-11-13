Coppy Master MT5 es una herramienta para copiar operaciones entre terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite copia en ambas direcciones:

de MT5 a MT4, de MT4 a MT5, y también entre cuentas del mismo tipo.

Para un correcto funcionamiento es necesario que todos los terminales estén iniciados en un mismo ordenador o VPS.

[Instruction and Demo]

Para copiar a MetaTrader 4, se requiere una versión separada del producto: Coppy Master MT4 .

Funciones principales:

Tipo de conexión

Modos maestro y receptor. Posibilidad de configuración flexible de la lógica de envío y recepción de órdenes. Gestión de pedidos

Copia de mercado y órdenes pendientes. Cierre sincrónico de operaciones, soporte para cierre parcial, reversión de operaciones, modificación de SL/TP. Trabajando con símbolos

Soporte para prefijos y sufijos. Exclusión/inclusión de caracteres individuales. Capacidad de asignar nombres personalizados a los activos. Limitaciones y control de riesgos

Limitación del número de transacciones por día, pérdidas diarias máximas, niveles de saldo para detener la copia. Ajustes de volumen

Utilizando un lote fijo, riesgo porcentual, multiplicador. Comprobando SL y TP antes de copiar. Comprobación de señales

Control de órdenes duplicadas, limitación en el número de transacciones en un símbolo, filtrado por tipo de orden. Filtros de tiempo

Capacidad de establecer un período de tiempo aceptable para copiar operaciones. Notificaciones

Notificaciones de terminal, mensajes push y alertas por correo electrónico.

Ventajas:

Retardo mínimo entre terminales (desde 0,5 seg).

Posibilidad de copiar de una cuenta a varias y viceversa.

Compatible con Windows y VPS.

Trabajamos con todo tipo de pedidos.

Manejo correcto del cierre parcial y sincrónico de transacciones.

Coppy Master MT5 está diseñado para usuarios que requieren un mecanismo estable y personalizable para administrar múltiples cuentas comerciales.



