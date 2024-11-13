Coppy Master MT5

5

Coppy Master MT5 es una herramienta para copiar operaciones entre terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite copia en ambas direcciones:
de MT5 a MT4, de MT4 a MT5, y también entre cuentas del mismo tipo.

Para un correcto funcionamiento es necesario que todos los terminales estén iniciados en un mismo ordenador o VPS.
[Instruction and Demo

Para copiar a MetaTrader 4, se requiere una versión separada del producto: Coppy Master MT4 .

Funciones principales:

  1. Tipo de conexión
    Modos maestro y receptor. Posibilidad de configuración flexible de la lógica de envío y recepción de órdenes.
  2. Gestión de pedidos
    Copia de mercado y órdenes pendientes. Cierre sincrónico de operaciones, soporte para cierre parcial, reversión de operaciones, modificación de SL/TP.
  3. Trabajando con símbolos
    Soporte para prefijos y sufijos. Exclusión/inclusión de caracteres individuales. Capacidad de asignar nombres personalizados a los activos.
  4. Limitaciones y control de riesgos
    Limitación del número de transacciones por día, pérdidas diarias máximas, niveles de saldo para detener la copia.
  5. Ajustes de volumen
    Utilizando un lote fijo, riesgo porcentual, multiplicador. Comprobando SL y TP antes de copiar.
  6. Comprobación de señales
    Control de órdenes duplicadas, limitación en el número de transacciones en un símbolo, filtrado por tipo de orden.
  7. Filtros de tiempo
    Capacidad de establecer un período de tiempo aceptable para copiar operaciones.
  8. Notificaciones
    Notificaciones de terminal, mensajes push y alertas por correo electrónico.

Ventajas:

  • Retardo mínimo entre terminales (desde 0,5 seg).
  • Posibilidad de copiar de una cuenta a varias y viceversa.
  • Compatible con Windows y VPS.
  • Trabajamos con todo tipo de pedidos.
  • Manejo correcto del cierre parcial y sincrónico de transacciones.

Coppy Master MT5 está diseñado para usuarios que requieren un mecanismo estable y personalizable para administrar múltiples cuentas comerciales.


Comentarios
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:14 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

Lock Bot
Artem Alekseev
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para mantener automáticamente una posición de "bloqueo" y reabrirla cuando sea necesario, lo que resulta adecuado para estrategias de mantenimiento y protección de posiciones. Una sencilla utilidad (en adelante, el bot) que implementa una estrategia de bloqueo con una operación de bloqueo infinitamente recargable. Cómo funciona el bot: - Cuando se lanza, selecciona una orden de compra o venta con un TP especificado - Establezca el parámetro SL para la operación de blo
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
¡Domina los desafíos de las firms de prop trading antes de arriesgar dinero real!   Nuestro simulador avanzado recrea entornos auténticos de trading de firms de prop, ayudándote a practicar, planificar estrategias y superar desafíos con confianza. Usando nuestro Simulador, puedes simular cualquier desafío de firm de prop usando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y trading automatizado mediante EAs, crea desafíos personalizados para períodos personalizados y desafíate a d
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilidades
Asistente de Trading BTC EA Herramienta de Trading Manual con Gestión de Riesgo Automatizada Este Asesor Experto ayuda a los operadores manuales de criptodivisas automatizando la gestión de riesgos, el dimensionamiento de posiciones y la protección de beneficios, a la vez que proporciona una gestión visual de las operaciones a través de una interfaz intuitiva. Breve Descripción BTC Trading Assistant EA es una herramienta diseñada para operadores manuales de criptodivisas. El EA calcula el tamaño
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Enthiran MT5 Slave CopyTrader
Orifox Technologies Private Limited
Utilidades
CopyTrader esclavo de Enthiran para MT5 Replica Operaciones en Múltiples Cuentas con Precisión y Velocidad Enthiran Copy Trader es un potente Asesor Experto para MT5 que le permite replicar operaciones desde una cuenta MetaTrader 5 (Master) a una o múltiples cuentas (Slaves) con un control total sobre el tamaño de la operación, el mapeo de símbolos y la velocidad de ejecución. Para descargar Master Copier visite este enlace Tanto si gestiona cuentas de inversores, servicios de señales o estrate
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Utilidades
Este código MQL4 es un indicador personalizado que dibuja múltiples rectángulos de colores en un gráfico, espaciados por una distancia definida pip, y proyectado en el futuro. He aquí un breve desglose: Propósito: Dibuja varios rectángulos horizontales (zonas) a partir de un precio especificado. Los rectángulos están separados verticalmente por una distancia de pips. Los colores alternan entre PrimerColor y SegundoColor . Los rectángulos pueden ser dibujados detrás de las velas y opcionalmente r
FREE
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilidades
Equity Shield Pro 1.1 NUEVA VERSIÓN Equity Shield Pro 1.1 es un potente EA diseñado para salvaguardar su cuenta de trading mediante el control activo y la aplicación de la protección de la equidad y las normas de gestión de beneficios. Ya sea que esté operando cuentas personales o trabajando a través de desafíos de empresas propietarias, este EA garantiza el cumplimiento estricto de los objetivos de riesgo y ganancias, lo que le permite mantener la disciplina y la coherencia. Totalmente compat
OneClick Trade Panel
Mustafa Pishori
Utilidades
OneClick Trade Panel es una herramienta profesional de gestión de operaciones que pone las funciones esenciales de trading al alcance de su mano. Diseñada para traders que necesitan una gestión de operaciones rápida y eficiente, esta EA simplifica las tareas complejas de trading en operaciones de un solo clic. Esta herramienta le ayuda a gestionar sus posiciones abiertas de forma más rápida y eficiente que los métodos manuales tradicionales. Qué hace esta EA Este Asesor Experto proporciona tr
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Utilidades
Resumen: ScalperTradePanel es el asistente definitivo para operadores manuales y scalpers que necesitan velocidad, precisión y gestión automatizada de las operaciones. A diferencia de los paneles estándar de un solo clic, esta herramienta combina la entrada manual con un sistema automatizado de Cuadrícula , lo que le permite promediar su precio de entrada de forma inteligente. Cuenta con una interfaz única de modo dual : cambie instantáneamente entre Ejecución de Mercado para mayor velocidad, o
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilidades
GESTIONE SUS OPERACIONES DE FOREX COMO UN PROFESIONAL CON LA CALCULADORA DE TAMAÑO DE POSICIÓN La Calculadora de Tamaño de Posición - un indicador de MT5, es una herramienta fácil de usar que le permite determinar su tamaño de operación de divisas requerido para cada operación en función de cuánto desea arriesgar y el capital disponible en su cuenta de operaciones de divisas. Cargue la calculadora en su gráfico y simplemente arrastre las líneas para mostrar su nivel de stop loss y take profit. L
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilidades
El Asesor Experto se utiliza para crear Renko gráfico, actualizaciones en tiempo real, fácil para el análisis técnico. Backtest su estrategia con todos los indicadores con Renko gráfico en MetaTrader 5. Parámetros Tamaño de la caja: introduzca el número de tamaño de la caja. Show Wicks : si es true , dibuja una vela con máximos y mínimos. History Start: introduce la fecha de la primera vela. Máximo de barras: limita el número de barras en el gráfico renko. Como utilizarlo Adjunte el Asesor Expe
SSL Hybrid
Rashed Samir
Indicadores
Este indicador es la versión mql5 del indicador SSLHybrid . Versión MT4 Más información aquí: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Descripción de la versión TradingView: Este script está diseñado para el método NNFX, por lo que se recomienda sólo para gráficos diarios. Trató de implementar algunas reglas VP NNFX Este script tiene un SSL / Línea de base (se puede elegir entre el SSL o MA), un SSL secundaria para las operaciones continiuation y un tercer SSL para las operaciones de
Local Trade Copiier MT5
Hoai Phuong Tran
Utilidades
Local Trade Copiier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas de trading. Con su sencilla configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. Tanto si es un principiante como un trader profesional, Local Trade Copiier MT5 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según sus
Signal Analyzer
Tao Lu
Utilidades
Hay un montón de señales de alta calidad en el sitio web de MQL5, y aprenderlas es una gran manera de ampliar su mente y mejorarse a sí mismo. El historial de operaciones de la señal se puede descargar y guardar en formato de archivo csv, pero analizar esta información textual es difícil. El Analizador de Señales tiene 2 opciones de uso: 1. Puede importar los archivos csv descargados y mostrar cada historial de operaciones en la ventana del gráfico de MT5. 2. Utilice el Probador de Estrategias
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilidades
El Stop Loss Manger - SL Mange Con el Stop Loss Manager por fin podrá dormir tranquilo mientras gestiona eficazmente su riesgo en las operaciones bursátiles. Simplemente establezca sus límites individuales de stop loss y deje que el gestor opere por usted. No vuelva a preocuparse por las pérdidas: ¡el Gestor de Stop Loss se encarga de ello por usted! Obtenga ahora la ayuda definitiva para sus operaciones y maximice sus beneficios con facilidad. Únase hoy mismo a la comunidad de traders de éxito
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Utilidades
Es sólo una alternativa fibo líneas. mt4 tiene un dibujo muy extraño de líneas fibo, esta utilites fue escrito para mt4, pero para mt5 puede no ser particularmente útil. Una simple caja (rectángulo) elemento gráfico con niveles ajustables vinculante: es posible especificar hasta 17 niveles personalizados, se procesan todos los rectángulos del gráfico con el prefijo dado en su nombre. Los niveles se especifican en % de la altura del rectángulo. Un práctico elemento gráfico para analizar gráficos
FREE
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Utilidades
Anti Grid Position Protector   es una herramienta de utilidad diseñada para protegerlo de la tentación de aumentar una posición perdedora con la esperanza de recuperarse de la reducción, o de tratar de cubrirse cuando no es su intención. --------------------------Entradas----------------------- ---- ¿Permitir cobertura en posiciones perdedoras? -   Es una entrada de verdadero/falso   (haga doble clic para cambiar su valor)   que permite/no permite abrir una operación (ya sea orden pendiente o
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
SFG Grid Manager and Mirror for MT5
Alan Gilberto Pirovino
Utilidades
SFG Grid Manager MT5 – Sistema Inteligente de Rejilla y Espejo SFG Grid Manager MT5 es un gestor de rejilla automático y profesional que sigue una posición existente (manual o abierta por otro EA) y abre una operación de promedio en cada paso definido (GridPips). Cuando la posición principal se cierra o desaparece, todas las operaciones abiertas por el gestor se cierran automáticamente. Funciona con cualquier bróker que utilice cuentas Netting o Hedging y es totalmente compatible con el tradi
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo del comercio de oro innovador y eficiente con GoldPro, un robot comercial avanzado diseñado específicamente para ayudarlo a alcanzar el éxito en el mercado del oro. El asesor utiliza la técnica del promedio, debes percibir esto no como bueno o malo, sino como un enfoque que funciona en el mercado, desechando la creencia unipolar de que un método es bueno y el otro es malo, existe y se puede aplicar con éxito, esto es un hecho. Fiabilidad y experiencia: GoldPro es el result
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Asesores Expertos
Asesor comercial Ice Cube Scalper -         Es un day scalper   , que realiza una gran cantidad de transacciones diariamente y se lleva varios puntos con cada transacción. La estrategia del EA es operar con la tendencia utilizando el indicador RSI. El EA utiliza un promedio con un lote multiplicador; es necesario comprender esto antes de usar el EA; sin embargo, la estrategia funcionó bien tanto en pruebas retrospectivas como en operaciones en vivo. Antes de comprar, asegúrese de probar el traba
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicadores
El indicador iPump es un indicador versátil que combina las ventajas de tres categorías de indicadores. detección de tendencias simultánea en varios TF definir zonas de resistencia y apoyo determinación de zonas de sobrecompra y sobreventa Funciones del indicador: Definiendo una tendencia Esta función será necesaria para todos los comerciantes que quieran evaluar objetivamente la dirección actual del mercado y evitar la subjetividad. En una fracción de segundo, podrá comparar la dirección de la
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicadores
Lógica de trabajo La importancia de este indicador radica en el hecho de que permite comprender cuánto “combustible queda todavía en el instrumento”. Imagina la situación, te fuiste en un coche con la batería medio descargada, en promedio, esta cantidad de energía suele ser suficiente para un coche durante 250 km, por lo que si quieres no puedes superar una distancia de 700 km. Entonces, para cada instrumento, hay un cierto movimiento de precio diario y, como resultado de las observaciones esta
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilidades
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT4 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. Funcion
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo del comercio de oro innovador y eficiente con GoldPro, un robot comercial avanzado diseñado específicamente para ayudarlo a alcanzar el éxito en el mercado del oro. El asesor utiliza la técnica del promedio, debes percibir esto no como bueno o malo, sino como un enfoque que funciona en el mercado, desechando la creencia unipolar de que un método es bueno y el otro es malo, existe y se puede aplicar con éxito, esto es un hecho. Fiabilidad y experiencia: GoldPro es el result
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Asesores Expertos
Asesor comercial Ice Cube Scalper -           es un revendedor de dia       , realizando una gran cantidad de operaciones diarias, llevándose varios puntos con cada transacción. La estrategia de EA es operar con la tendencia utilizando el indicador RSI. El EA usa un promedio con un lote multiplicador, debe comprender esto antes de usar el EA, sin embargo, la estrategia funcionó bien tanto en el backtesting como en el comercio en vivo. Antes de comprar, asegúrese de probar el trabajo del asesor
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilidades
Copiar Maestro MT4       Es una herramienta de copia de operaciones para las terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite la copia en ambas direcciones: de MT4 a MT5, de MT5 a MT4, así como entre cuentas del mismo tipo MT4 a MT4. Para funcionar correctamente, todas las terminales deben estar ejecutándose en la misma PC o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar a MetaTrader 4, una versión separada —       Copiadora maestra MT5       - se requiere. Características principales: Modos de copia
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Asesores Expertos
El trading automatizado debería ayudarle a aumentar su capital, no confundirle con un sinfín de configuraciones y teorías. SPARK   es un asesor experto liviano pero efectivo, diseñado para brindarles a los principiantes un comienzo seguro con un enfoque en la precisión y la simplicidad. ¿Por qué SPARK es diferente? Centrado en EUR/USD:   el EA está específicamente optimizado para EUR/USD, uno de los pares de divisas más líquidos y estables. Construido sobre la lógica de ruptura de liquidez:   SP
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilidades
Lógica de trabajo La utilidad Stop Out es un indicador simple pero muy conveniente que muestra cuántos puntos quedan para el nivel Stop Out. Su beneficio radica en el hecho de que muchos operadores sobreestiman deliberadamente el riesgo de operar en busca de ganancias, usan el margen disponible al máximo y, para este caso, es muy importante saber dónde el corredor puede cerrar sus posiciones por la fuerza. Simplemente coloque el indicador en el gráfico y, dependiendo de la posición abierta e
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Pattern Edge AI Asesor Experto Inteligente basado en Patrones de Velas + DCA + Martingala Pattern Edge AI es un potente robot de trading multifuncional que combina la lógica del Price Action , niveles de soporte y resistencia fractales , un sistema de promediado inteligente y una gestión adaptativa del capital. Diseñado para traders que buscan entradas de alta probabilidad sin comprometer el control del riesgo . ¿Qué lo hace especial? Las señales de entrada se generan a partir de patrones de vel
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicadores
Indicador de oferta y demanda real       - le permitirá determinar rápidamente la ubicación de los niveles de resistencia y soporte en todos los marcos de tiempo. El indicador será útil para quienes utilizan el análisis técnico en sus operaciones. El indicador es fácil de usar, simplemente arrastre y suelte en el gráfico y el indicador le mostrará los niveles de soporte y resistencia más probables. Al cambiar de marco de tiempo, verá los niveles para el marco de tiempo recién seleccionado. Rob
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilidades
La utilidad está diseñada para enviar una señal desde MT4 a Discord. Cuenta con varias funciones únicas que permiten no solo enviar señales de trading, sino también realizar las siguientes funciones: Envía mensajes directamente desde la terminal a Discord Envío de emojis junto con texto personalizado Envía texto e imágenes directamente desde la terminal MT4 a Discord Todo esto permite al usuario mantener un canal con señales, enfocándose en el trading y en encontrar señales de calidad. Instructi
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilidades
La utilidad está diseñada para enviar una señal desde MT5 a Discord. Cuenta con varias funciones únicas que permiten no solo enviar señales de trading, sino también realizar las siguientes funciones: Envía mensajes directamente desde la terminal a Discord Envío de emojis junto con texto personalizado Envía texto e imágenes directamente desde la terminal MT5 a Discord Todo esto permite al usuario mantener un canal con señales, enfocándose en el trading y en encontrar señales de calidad. Instructi
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilidades
El script "Abrir rejilla de órdenes pendientes" está diseñado para automatizar el proceso de creación de órdenes de compra (Buy) y venta (Sell) en la plataforma de trading MT4. Proporciona al usuario la capacidad de establecer la distancia entre las órdenes y el número de órdenes en esta cuadrícula . Este script permite a los operadores construir rápidamente una cuadrícula de órdenes que cubra un rango de precios específico. Las principales funciones del script incluyen: Capacidad de seleccionar
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilidades
Cerrar Todas las Órdenes para MT4 script - cierra absolutamente todas las órdenes, ya sean pendientes o de mercado. Las órdenes se cierran con los indicadores actuales de ganancias/pérdidas en el momento del cierre. El script es adecuado para momentos en los que necesita cerrar rápidamente todas las órdenes en los indicadores actuales. El script es muy fácil de usar, simplemente arrastre el script al gráfico y hará su trabajo. Agregame como amigo , tengo muchos otros productos útiles.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilidades
Smart Grid Set EA es un asesor experto flexible e intuitivo para la colocación de órdenes pendientes en una red. Admite lógica de punto de equilibrio, múltiples modos de trailing stop, colocación manual en la red, tamaños de lote personalizables y una interfaz intuitiva en gráficos. Es ideal para traders que emplean estrategias de cuadrícula o promedio. Características principales Coloca órdenes   de compra   y   venta Stop   en una cuadrícula personalizable Admite tamaños de lotes individuales
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Descripción del asesor Smart Expert Advisor es un asesor de trading automático en la red con selección automática de configuraciones para cada par de trading. El Asesor Experto selecciona automáticamente la configuración para cada par de divisas, por lo que no es necesario definir los parámetros para cada par, los cálculos se basan en la volatilidad del instrumento que se negocia. En el momento de la negociación, puede establecer la dirección de los puntos de entrada. Habilite el filtro por ten
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilidades
El panel tiene la interfaz más intuitiva que todo principiante puede manejar. En la columna SLp , debe especificar el tamaño de SL en pips. Si el valor se vuelve gris y al mismo tiempo los botones Bay / Sell también están inactivos, entonces ha especificado un valor SL que es menor que el permitido antes de que lo estableciera su corredor. En la columna TP% , indica TP en% del saldo de la cuenta. En la configuración, puede elegir en función de lo que se calculará este indicador, por capital,
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilidades
EasyTradePad: Panel de trading para MetaTrader 4 EasyTradePad   es una herramienta para trading manual y semiautomatizado. El panel permite gestionar rápidamente órdenes y posiciones, así como calcular la gestión de riesgos con un solo clic. Características del panel: Abrir y cerrar operaciones con un riesgo predefinido (porcentaje o moneda de depósito) Establezca SL y TP en puntos, porcentajes o valores monetarios Calcular automáticamente la relación riesgo-recompensa Mover el stop loss al pun
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilidades
Utilidad MetaTrader MTI (Información comercial principal): muestra la información comercial básica para un comerciante, a saber: tamaño promedio y actual del spread Cambiar tamaño para posiciones cortas y largas Costo de 1 pip por 1 lote comercial Tamaño del nivel de parada (distancia mínima para colocar órdenes pendientes) Tiempo hasta el final de la sesión de negociación actual (rojo) y tiempo hasta el inicio de la siguiente sesión de negociación (gris) El tiempo hasta el final de la sesión de
