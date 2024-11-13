Coppy Master MT5
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 2.10
- Activaciones: 5
Coppy Master MT5 es una herramienta para copiar operaciones entre terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite copia en ambas direcciones:
de MT5 a MT4, de MT4 a MT5, y también entre cuentas del mismo tipo.
Para un correcto funcionamiento es necesario que todos los terminales estén iniciados en un mismo ordenador o VPS.
[Instruction and Demo]
Para copiar a MetaTrader 4, se requiere una versión separada del producto: Coppy Master MT4 .
Funciones principales:
- Tipo de conexión
Modos maestro y receptor. Posibilidad de configuración flexible de la lógica de envío y recepción de órdenes.
- Gestión de pedidos
Copia de mercado y órdenes pendientes. Cierre sincrónico de operaciones, soporte para cierre parcial, reversión de operaciones, modificación de SL/TP.
- Trabajando con símbolos
Soporte para prefijos y sufijos. Exclusión/inclusión de caracteres individuales. Capacidad de asignar nombres personalizados a los activos.
- Limitaciones y control de riesgos
Limitación del número de transacciones por día, pérdidas diarias máximas, niveles de saldo para detener la copia.
- Ajustes de volumen
Utilizando un lote fijo, riesgo porcentual, multiplicador. Comprobando SL y TP antes de copiar.
- Comprobación de señales
Control de órdenes duplicadas, limitación en el número de transacciones en un símbolo, filtrado por tipo de orden.
- Filtros de tiempo
Capacidad de establecer un período de tiempo aceptable para copiar operaciones.
- Notificaciones
Notificaciones de terminal, mensajes push y alertas por correo electrónico.
Ventajas:
- Retardo mínimo entre terminales (desde 0,5 seg).
- Posibilidad de copiar de una cuenta a varias y viceversa.
- Compatible con Windows y VPS.
- Trabajamos con todo tipo de pedidos.
- Manejo correcto del cierre parcial y sincrónico de transacciones.
Coppy Master MT5 está diseñado para usuarios que requieren un mecanismo estable y personalizable para administrar múltiples cuentas comerciales.
hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.