PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Şamdan Formasyonları + DCA + Martingale Tabanlı Akıllı Uzman Danışman

Pattern Edge AI, Fiyat Hareketi (Price Action), fraktal destek/direnç seviyeleri, akıllı ortalama alma (grid) sistemi ve uyarlanabilir sermaye yönetimini birleştiren güçlü ve çok yönlü bir otomatik işlem robotudur. Yüksek olasılıklı girişler ve sıkı risk kontrolü arayan yatırımcılar için idealdir.

Öne Çıkan Özellikler:

Giriş sinyalleri, Çekiç, Delici Mum, Sabah/Yıldız Akşamı, Yutan Boğa/Ayı, Yıldız Kayması ve Karanlık Bulut Örtüsü gibi kanıtlanmış şamdan formasyonlarına dayanır. Bu sinyaller, ATR (volatilite), fraktal seviyeler, spread kontrolü ve karşıt pozisyonların olup olmaması gibi filtrelerle doğrulanır.

Üç farklı sermaye yönetim modu arasından seçim yapabilirsiniz: klasik sabit SL/TP, dinamik TP hesaplamalı akıllı DCA, veya zarardan sonra lot artıran agresif Martingale stratejisi. Her mod, belirli kayıp oranlarına ulaşıldığında işlemleri kapatan ve yeni girişleri engelleyen otomatik bir sermaye koruma sistemi ile desteklenir.

Topluluğumuza katılın – Ayarlarınızı, stratejilerinizi ve sonuçlarınızı diğer kullanıcılarla paylaşın:

Ek özellikler arasında esnek takip eden zarar durdurma (trailing stop), otomatik break-even, piyasa koşullarına göre dinamik lot hesaplaması, fiyat hareketine göre uyarlanan akıllı grid yapısı ve tüm açık işlemlerde TP’nin yeniden hesaplanması yer alır.

Kimler İçin Uygun:

  • EURUSD, GBPUSD, ALTIN gibi popüler enstrümanlar
  • M15 ila H1 zaman dilimleri (önerilen: M30)
  • Otomatik işlem yaparken tam kontrol isteyen yatırımcılar

Neden Pattern Edge AI?

  • Şamdan formasyonları ve fraktal teyitin eşsiz kombinasyonu
  • Temkinli veya agresif stratejilere uyarlanabilir esneklik
  • Kuruluma hazır ve tamamen özelleştirilebilir

Kur, özelleştir ve algoritmanın senin için çalışmasına izin ver. Pattern Edge AI – Fiyat hareketi senin avantajın olduğunda.

Önerilen ürünler
Seaguard
QuanticX
Uzman Danışmanlar
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
Fractal Supply Demand Robot Trader
Luca Norfo
3 (2)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor can be applied to many markets because It exploits basic supply/demand and price action concepts. It identifies the major rotation zones (PRZ), supply and demand zones and supports and resistances within major price trends. It buys at discount zones and sells at premium prices. It can and should be optimized through the Metatrader tester to find the best parameters to use for current market conditions. This is not a fixed strategy rather a full trading algo that will find whi
Double Decker MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
User Grid MT5
Aliaksandr Charkes
Uzman Danışmanlar
User Grid   MT5  is a multifunctional grid Expert Advisor designed to fully or partially automate various ideas related to grid trading (on a hedging account) . The Expert Advisor can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs, on any number of signs. It does not interfere with manual trading, trading of other Expert Advisors, or the operation of any indicators. It allows you to adjust your settings on the fly, works only with your own positions and orders. It has a
AI GoldGold Pro
Seda Terekyan
Uzman Danışmanlar
AI GoldGold Pro   is an advanced AI-based system that can predict financial markets with high accuracy. The neural network is able to analyze large amounts of data and identify hidden patterns. Our trading robot is constantly updated, learning from new data and trading experience. This gives it the ability to adapt to changing market conditions and maintain high profits in the future. The advisor has a unique protection system that effectively prevents the impact of sudden price reversals  and s
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Uzman Danışmanlar
Algotrading EA is based on trend logic and price formation using weighted linear averages LWMA. The calculation is influenced by the most recent prices, which hold greater weight in the average calculation. This average is calculated by taking each of the closing prices in a certain period of time and multiplying them by a predetermined weight coefficient. Once the position of the time periods is considered, they are summed and divided by the sum of the number of time periods. Signals It consis
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Konoha is a simple breakout EA for XAUUSD. When you specify a period (number of H1 candles), the EA places stop orders at the high and low of that period, including the current candle. By default, the parameter is set to 180, which means the EA looks back 180 hours from the current candle to determine the highest and lowest prices and places stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer narrow spreads on XAUUSD and preferably low negative swaps. Also, MT5 bro
FREE
BoletaLira
Alberto Da Silva Lira
Uzman Danışmanlar
BoletaLira is a fundamental tool focused on beginning and advanced users so that they can enter operations with the main input signals such as: - Market Trend: High or Low, always taking into account the moving average pre-defined in the setup. - Correlation between 2 assets: In the case of Brazilian B3 we can use the BoletaLira for Mini-Index but using the Dollar signs so that we can have greater security, for those who do not generally know the Index x Dollar assets try to go in the opposit
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Big candle breakout EA
Irvan Trias Putra
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Big Candle Break Out is an expert advisor that uses a simple and effective trading strategy based on significant changes in volatility. The EA identifies support and resistance levels on the chart and looks for a candle that breaks through one of these levels with at least x volume. This can signal a shift in the market’s direction and provide a potential trading opportunity. The EA can trade both long and short positions depending on the direction of the break out and this expert has three mon
FREE
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Uzman Danışmanlar
EA Falcon, ticareti daha güvenli ve risk ve kâr açısından daha makul hale getirmek için ek özelliklerin kullanılmasıyla ana trend doğrultusunda ticaret yapmanıza izin veren iki ana stratejiye dayanan bir algoritmadır. stratejiler: - Asimetrik fraktal. Özel gösterge. - Lineer regresyon. EA'nın yalnızca ana eğilim yönünde işlem yapmasına izin veren özel bir gösterge. fonksiyonlar: -Haber filtresi. Haberin yayınlanmasından önce ve sonra müzayede dışındaki zamanı belirtmenizi sağlar. Haberleri
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Uzman Danışmanlar
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Seven Candles for MT5
Luiz Tim
Uzman Danışmanlar
The Seven Candles is an Expert Advisor that implements a strategy originally described on the book Short Term Trading Strategies That Work by Larry Connors and Cesar Alvarez. Developed to trade stock indexes (SP500, Down Jones, NASDAQ, BOVESPA, Nikkei, etc.), this strategy seeks for trading opportunities based on where the close price is in relation with Simple Moving Average indicator. However, in order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The original strategy seeks long
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Uzman Danışmanlar
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
VenyGold EA
Anton Zverev
Uzman Danışmanlar
VenyGold EA       - Döviz piyasasında işlem yapmak için birden fazla strateji kullanan profesyonel bir Uzman. Her bir strateji, %100 modelleme ile uzun yıllar süren geliştirme ve fiyat teklifleri üzerinde testlerden geçmiştir. Her işlem, çok seviyeli kapanış algoritmaları ile korunmaktadır. Her döviz çifti için birden fazla strateji kullanılması sayesinde,   Uzman   , uzun bir süre boyunca fiyat tekliflerinin %100 modellemesi ile başarılı bir test sürecinden geçmiştir. Sembol XAUUSD Zaman ara
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Samurai Trader USDJPY
Burak Enes Aydin
Uzman Danışmanlar
Samurai Trader USDJPY - Precision MA Cross Trading Bot Samurai Trader USDJPY is an Expert Advisor (EA) designed for USD/JPY trading on the 15-minute timeframe (M15). This EA uses the Moving Average (MA) Cross strategy to detect trend reversals and execute trades. ## Key Features - MA Cross Strategy: Trades based on moving average crossovers to identify trend changes - 15-Minute Timeframe (M15): Optimized for quick trading - Manual Lot Sizing: Users set the lot size manually (recommended 0.1 l
GoldPulseTrader V1 1
Khalid Tibtani
Uzman Danışmanlar
**GoldPulseTrader V1.1 - Simple & Safe Trend-Following EA** Discover the ease of automated trading with **GoldPulseTrader V1.1**, a user-friendly Expert Advisor designed for traders of all levels. This EA leverages a straightforward trend-following strategy based on Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators, ensuring clear buy and sell signals without complexity. Simply attach it to your preferred chart ( XAUUSD), set your fixed lot size (defaults to 0.01 if set to 0), a
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Uzman Danışmanlar
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Uzman Danışmanlar
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Borneo BTC
Sugianto
Uzman Danışmanlar
Borneo BTC — Expert Advisor for Bitcoin Trading Borneo BTC is a powerful Expert Advisor (EA) designed to capture high-precision moves in Bitcoin by leveraging advanced pattern recognition . Using the fractal indicator to detect breakout zones, the EA executes fully automated trades with built-in smart risk management to help protect your capital while maximizing trading opportunities. LIVE SIGNAL | SETFILE   Launch promo! 10 spots available at current price! Next Price 1249$ Final price 3,000
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Scalping StrikeX
Paline Maina
Uzman Danışmanlar
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
EA i MT5
Indra Maulana
Uzman Danışmanlar
A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence This robot is built by the free ChatGPT Ai. Also, to use the AI ​​tool (a great assistant in MetaTrader), you can see this product : https://www.mql5.com/en/market/product/136348 All trades have profit and loss limits Attributes: Usable:         in currency pair: EURUSD         in time frame: M30         on Account type: Any         in various brokers         in prop companies         with minimum capital ($100)  
FREE
Platinum Wolf
Jean Christophe Paput
Uzman Danışmanlar
Platinum Wolf  The Platinum Wolf trading robot is designed to deliver both high performance and stability, with a primary focus on trading the EURUSD pair. Its annual goal is to multiply per 3 (X3) starting capital  by taking optimized positions that capture the most probable market movements. Strategy Overview Platinum Wolf' s strategy relies on continuous equity monitoring to maintain a balanced state. It uses moving average (MA) to determine precise entry and exit points. The robot also emp
Market Anomaly Trading
Sebastian Ospina Valencia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This Robot detects when an statististical anomaly is present on the market an exploits its. It works better on currencies with low volatility but it performs relativellly well on high volatility pairs like EUR/USD and with indexes and commodities. Uses some indicators and its statistical properties to perform statistical arbitrage. Maximal drawdown 22%.(Backtesting) Instructions The bot needs 3 parameters to work: - Sigma (float) : size of the anomaly. A larger sigma means that the anomaly that
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Ticaret Danışmanı Ice Cube Scalper -         günlük çok sayıda işlem yapan ve her işlemle belirli miktarda puan kazanan   bir günlük scalper'dır   . EA'nın stratejisi RSI göstergesini kullanarak trendle işlem yapmaktır. EA, çarpan lotuyla ortalamayı kullanır, EA'yı kullanmadan önce bunu anlamanız gerekir, ancak strateji hem geriye dönük testlerde hem de canlı işlemlerde iyi performans gösterdi. Satın almadan önce danışmanın çalışmasını strateji test cihazında test ettiğinizden emin olun. Riskler
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Coppy Master MT5,   MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için kullanılan bir araçtır. Her iki yönde kopyalamayı destekler: MT5'ten MT4'e, MT4'ten MT5'e ve aynı tipteki hesaplar arasında. Doğru çalışması için tüm terminallerin tek bir bilgisayarda veya VPS'de başlatılması gerekmektedir. DEMO   ] [   Talimat   ] MetaTrader 4'e kopyalamak için ürünün ayrı bir sürümüne ihtiyaç vardır -   Coppy Master MT4   . Ana fonksiyonları: Bağlantı türü Master ve Receiver modl
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Kopyalama Ustası MT4       MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için bir ticaret kopyalama aracıdır. Her iki yönde de kopyalamayı destekler: MT4'ten MT5'e, MT5'ten MT4'e ve aynı tipteki hesaplar arasında MT4'ten MT4'e. Doğru çalışabilmesi için tüm terminallerin aynı PC veya VPS üzerinde çalışması gerekmektedir. [   DEMO   ] [   Talimat   ] MetaTrader 4'e kopyalamak için ayrı bir sürüm —       Kopyalama Ustası MT5       - gereklidir. Başlıca Özellikler: Kopyalama Modları Hem Master hem de R
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve etkili altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyim
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Göstergeler
Gerçek Arz ve Talep göstergesi       - tüm zaman dilimlerinde direnç ve destek seviyelerinin yerini hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar. Gösterge, işlemlerinde teknik analiz kullananlar için faydalı olacaktır. Göstergenin kullanımı kolaydır, sadece grafik üzerinde sürükleyip bırakın ve gösterge size en olası destek ve direnç seviyelerini gösterecektir. Zaman dilimlerini değiştirirken, yeni seçilen zaman dilimi için seviyeleri göreceksiniz. Önerilen Robot Scalper       -       sınamak   . G
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Yardımcı programlar
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
AI Trade Analyzer   , indikatör formatında uygulanan akıllı bir piyasa analiz aracıdır. Program, grafikteki sinyalleri görselleştirir ve yatırımcının teknik göstergeler ve haber geçmişine dayanarak piyasa durumunu değerlendirmesine yardımcı olur. Ana fonksiyonları: 1. Teknik analiz: Popüler göstergeler için destek: EMA (kısa/uzun), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stokastik, ATR, Bollinger Bantları, Pivot Noktaları, Fibonacci. Trendleri, farklılıkları ve temel seviyeleri belirlemek. 2. Haber geçmişiyle
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Yardımcı programlar
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
HYT utility
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
HYT (İşlemlerinize Yardımcı Olun),   iki temel teknik kullanarak zarar eden pozisyonlarınızın   ortalamasını düşürmenize   yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır: Standart ortalama. Trend yönünde pozisyon açılması ile korunma. Bu araç, hem alım hem de satım için farklı yönlerde açılan birden fazla pozisyonu yönetmenize olanak tanır. HYT, bir sonraki pozisyonun büyüklüğünü, emir fiyatını, ortalama yönünü ve pozisyonun belirlenen kar alma seviyesiyle kapatılmasını otomatik olarak hesaplar. Ay
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Yardımcı programlar
Risk Controller Expert Advisor, hesabınızdaki ticaret danışmanlarınızın toplam riskini kontrol etmenizi sağlayan bir programdır. Bu program ile tüm danışmanlar için hesapta izin verilecek maksimum riski kontrol edebilirsiniz. Örneğin, maksimum düşüşün %30'u riskini belirlersiniz, yani hisse senedi alım satım robotlarınız %30'luk riski aşarsa, Risk Kontrolörü tüm danışman pozisyonlarını kapatacak ve ayrıca tüm açık çizelgeleri kapatarak, danışmanlar daha fazla çalışmaktan. Uzman Danışman, ortala
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
Danışmanın açıklaması Smart Expert Advisor, her ticaret çifti için otomatik ayar seçimine sahip otomatik bir şebeke ticaret danışmanıdır. Expert Advisor, her bir döviz çifti için ayarları otomatik olarak seçer, böylece her bir çift için parametreleri tanımlamanız gerekmez, hesaplamalar işlem gören enstrümanın volatilitesine dayalıdır. İşlem sırasında giriş noktalarının yönünü ayarlayabilirsiniz. Trende göre filtreyi etkinleştir. strateji hakkında EA, geri çekilme hareketlerini yakalama mantığın
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
EasyTradePad – MetaTrader 4 için Ticaret Paneli EasyTradePad   , manuel ve yarı otomatik ticaret için bir araçtır. Panel, emirlerin ve pozisyonların hızlı bir şekilde yönetilmesini ve tek tıklamayla risk yönetimi hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Panel Özellikleri: Önceden tanımlanmış risk (% veya mevduat para birimi) ile işlemleri açın ve kapatın SL ve TP'yi puan, yüzde veya parasal değerler olarak ayarlayın Risk-ödül oranını otomatik olarak hesaplayın Zarar durdurmayı breakeven'a taşıyın K
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Göstergeler
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu elek, seçilen bir zaman aralığında (zaman çerçevesi) genellikle aşırı alımdan (% artış) veya aşırı satımdan (% düşüş) daha fazla olan varlıkları belirlemenize olanak tanır. Piyasa yasalarla yönetilir, daha ucuza satın alın, daha fazla satış yapın, ancak otomatik bir tarayıcı olmadan, örneğin içinde bulunulan hafta veya cari dönemde normalden daha fazla alınan veya aşırı satılan para birimlerini / hisse senetlerini belirlemeniz çok zor olacaktır. saat veya ay. Düzinelerce veya yüzlerce enstrü
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Göstergeler
çalışma mantığı Bu göstergenin önemi, “cihazda ne kadar yakıt kaldığını” anlamanıza izin vermesi gerçeğinde yatmaktadır. Aküsü yarı boş bir arabada bıraktığınız durumu bir düşünün, ortalama olarak bu miktar bir araba için 250 km'lik bir enerji yeterlidir, yani isterseniz 700 km'lik bir mesafeyi aşamazsınız. Yani her enstrüman için belirli bir günlük fiyat hareketi var ve istatistiksel gözlemler sonucunda varlığın günde 1 ATR'yi geçtiği zamanın %95'inde ve zamanın sadece %5'inde 2 veya daha faz
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
MetaTrader yardımcı programı MTI (Ana Ticaret Bilgisi) – bir tüccar için temel ticaret bilgilerini gösterir, yani: ortalama ve mevcut yayılma boyutu Kısa ve uzun pozisyonlar için takas boyutu 1 işlem lotu için 1 pip maliyeti Durdurma Düzeyi boyutu (bekleyen siparişler vermek için minimum mesafe) Mevcut (kırmızı) işlemin sonuna kadar olan süre ve bir sonraki (gri) işlem seansının başlangıcına kadar olan süre Mevcut işlem seansının sonuna kadar geçen süre kırmızı, bir sonraki seansın açılışına kad
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boyunc
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
strateji mantığı Pump and Dump Expert Advisor, bir tüccar tarafından tüccarlar için oluşturulmuş tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Strateji “daha ​​ucuza al, daha pahalıya sat”. Fiyatta önemli bir artış/düşüş sonrasında emirler açılır. Pompa ve Boşaltma stratejisinin temel anlamı, bir varlığı fiyatı düştüğünde daha ucuza almak ve fiyatı yükseldiğinde daha yükseğe satmaktır. Muhtemelen fark etmişsinizdir, piyasadaki keskin fiyat hareketlerinden sonra, ters yönde önemli bir fiyat gerilemes
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Uzman Danışmanlar
Ticaret Danışmanı Ice Cube Scalper -           bu bir gün kafa derisi       , günlük çok sayıda işlem yaparak, her işlemde birkaç puan alarak. EA'nın stratejisi, RSI göstergesini kullanarak trendle ticaret yapmaktır. EA, çarpan lotu ile ortalamayı kullanır, EA'yı kullanmadan önce bunu anlamanız gerekir, ancak strateji hem geriye dönük testlerde hem de canlı ticarette iyi performans gösterdi. Satın almadan önce, strateji test cihazında danışmanın çalışmalarını test ettiğinizden emin olun. Expert
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
Komut Dosyası MT4 için Tüm Pozitif Siparişleri Kapat       - hesabınızdaki tüm karlı siparişleri hızlı bir şekilde kapatmanıza olanak tanır. Komut dosyası,   tüm karlı siparişleri hızlı bir şekilde kapatmanız gereken   anlar için   uygundur   . Komut dosyası, Profit_in_pips'i ayarlamak için tek parametreye sahiptir - içinde, pozisyonu kapatma koşullarının altına düşmesi için siparişte kaç puan olması gerektiğini belirtirsiniz. Komut dosyasının kullanımı çok kolaydır   , komut dosyasını grafiğin
Filtrele:
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.12 01:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sergey Batudayev
25347
Geliştiriciden yanıt Sergey Batudayev 2025.08.21 08:07
Hi! Great to hear the EA works well for you 👍 If you’d like, feel free to share a screenshot or your set – I’m sure many traders would be interested in trying your version!
Deep Inside
116
Deep Inside 2025.06.27 21:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

patrickdrew
2581
patrickdrew 2025.06.18 08:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sergey Batudayev
25347
Geliştiriciden yanıt Sergey Batudayev 2025.08.22 12:13
Hello! The EA has no issues with opening trades (confirmed by other users), but sometimes broker conditions or platform settings can prevent it from opening positions. Please check the following: Expert Advisor permissions – make sure 'Algo Trading' is enabled in MT5 and in the EA settings. Broker requirements – verify the minimum StopLevel and lot size allowed by your broker. Spread and account type – if the spread is too high, the EA may skip entries. Journal/Experts tab – check for any error messages in the terminal that can explain why trades were not opened.
İncelemeye yanıt