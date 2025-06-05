PatternEdge AI

Pattern Edge AI

Şamdan Formasyonları + DCA + Martingale Tabanlı Akıllı Uzman Danışman

Pattern Edge AI, Fiyat Hareketi (Price Action), fraktal destek/direnç seviyeleri, akıllı ortalama alma (grid) sistemi ve uyarlanabilir sermaye yönetimini birleştiren güçlü ve çok yönlü bir otomatik işlem robotudur. Yüksek olasılıklı girişler ve sıkı risk kontrolü arayan yatırımcılar için idealdir.

Öne Çıkan Özellikler:

Giriş sinyalleri, Çekiç, Delici Mum, Sabah/Yıldız Akşamı, Yutan Boğa/Ayı, Yıldız Kayması ve Karanlık Bulut Örtüsü gibi kanıtlanmış şamdan formasyonlarına dayanır. Bu sinyaller, ATR (volatilite), fraktal seviyeler, spread kontrolü ve karşıt pozisyonların olup olmaması gibi filtrelerle doğrulanır.

Üç farklı sermaye yönetim modu arasından seçim yapabilirsiniz: klasik sabit SL/TP, dinamik TP hesaplamalı akıllı DCA, veya zarardan sonra lot artıran agresif Martingale stratejisi. Her mod, belirli kayıp oranlarına ulaşıldığında işlemleri kapatan ve yeni girişleri engelleyen otomatik bir sermaye koruma sistemi ile desteklenir.

Topluluğumuza katılın – Ayarlarınızı, stratejilerinizi ve sonuçlarınızı diğer kullanıcılarla paylaşın:

MQL5 Kanalı

Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey

Ek özellikler arasında esnek takip eden zarar durdurma (trailing stop), otomatik break-even, piyasa koşullarına göre dinamik lot hesaplaması, fiyat hareketine göre uyarlanan akıllı grid yapısı ve tüm açık işlemlerde TP’nin yeniden hesaplanması yer alır.

Kimler İçin Uygun:

EURUSD, GBPUSD, ALTIN gibi popüler enstrümanlar

gibi popüler enstrümanlar M15 ila H1 zaman dilimleri (önerilen: M30 )

zaman dilimleri (önerilen: ) Otomatik işlem yaparken tam kontrol isteyen yatırımcılar

Neden Pattern Edge AI?

Şamdan formasyonları ve fraktal teyit in eşsiz kombinasyonu

ve in eşsiz kombinasyonu Temkinli veya agresif stratejilere uyarlanabilir esneklik

stratejilere uyarlanabilir esneklik Kuruluma hazır ve tamamen özelleştirilebilir

Kur, özelleştir ve algoritmanın senin için çalışmasına izin ver. Pattern Edge AI – Fiyat hareketi senin avantajın olduğunda.