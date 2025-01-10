Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

El EA se basa en las estrategias ICT INNER CIRCLE TRADING y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GBPUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.





La estrategia principal de este experto es - ICT INNER CIRCLE TRADING - por Michael J. Huddleston





La estrategia ICT es un método estructurado para operar en Forex que combina el análisis técnico con un énfasis en el comportamiento del mercado. Con esta estrategia, el experto buscará niveles de precios clave y patrones que señalen oportunidades potenciales para negociar. La estrategia también incorpora el conocimiento de los movimientos comerciales institucionales, lo que ayuda a los operadores a anticipar dónde es probable que se posicionen los principales actores.

Las TIC son un sofisticado enfoque de la negociación de divisas que representa las acciones de los grandes actores institucionales en el mercado, y permite a los operadores minoristas calibrar los movimientos del mercado aprendiendo e imitando las estrategias de negociación de divisas utilizadas por estas instituciones.

Las estrategias de TIC incluyen una serie de componentes necesarios para detectar posibles configuraciones de negociación y proyectar el comportamiento del mercado. En conjunto, representan varios marcos para los operadores, incluidos los bloques de órdenes, los gaps de valor razonable, los pools de liquidez y mucho más.

La estrategia de negociación de las TIC abarca una serie de conceptos: la estructura del mercado, los puntos óptimos de entrada de operaciones y la importancia de las distintas sesiones de negociación.





FGV FAIR VALUE GAP

El fair value gap (FVG), también conocido como desequilibrio, es fundamental para la estrategia de negociación de divisas de ICT. El término se refiere a una brecha de precios creada por un desequilibrio en la compra o venta, que a menudo conduce a un fuerte movimiento de precios lejos de su valor justo. Estas brechas suelen rellenarse a medida que el mercado busca un equilibrio y ofrece a los operadores posibles estrategias de entrada y salida.





ENTRADA ÓPTIMA EN EL MERCADO

La entrada óptima en el mercado es otro componente crucial de la estrategia TIC. Este concepto implica identificar el rango de precios equilibrado, una zona que el mercado volverá a probar antes de reanudar su tendencia. Estos niveles son significativos en la medida en que importan a los participantes institucionales. Por ejemplo, el impulso del precio en un nivel determinado sugiere que se ha ejecutado una gran operación, o que se han activado importantes tipos de órdenes stop-loss o take-profit. Los precios suelen volver a estos puntos de impulso, lo que los convierte en puntos de entrada óptimos.





OB BLOQUES DE ÓRDENES

Los bloques de órdenes son zonas de oferta y demanda donde los participantes institucionales del mercado y los operadores minoristas realizan grandes órdenes. Dado que una orden de gran volumen puede provocar una fuerte variación de los precios, se descompone en bloques de órdenes más pequeños que se ejecutan a medida que las contraórdenes acumulan liquidez. Estos pasos permiten a los operadores institucionales ejecutar completamente una orden grande sin afectar significativamente al precio.





ZONA MUERTA

Las zonas de exclusión representan un periodo específico del día en el que es especialmente probable que el mercado muestre ciertos movimientos predecibles. Estos periodos incluyen la sesión asiática, la apertura de Londres y la apertura de Nueva York.

La franja de la sesión asiática, que va de las 3:00 a.m. a las 12:00 p.m. (GMT+3), es un periodo muy importante en la estrategia TIC porque a menudo muestra una consolidación del mercado, lo que establece oportunidades potenciales de negociación para las sesiones más volátiles de Londres y Nueva York.

La apertura de Londres es bien conocida por su alta volatilidad y sus significativos movimientos de precios, especialmente durante la zona muerta de la apertura de Londres, de 09:00 a.m. a 12:00 p.m. (GMT +3).

Desde el punto de vista del análisis del volumen, la zona muerta de Nueva York, de 13:00 a 16:00 GMT en invierno y de 12:00 a 15:00 GMT en verano, es crucial para las divisas vinculadas al USD y para casi todos los mercados.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.