ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones

5

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.


Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias ICT KILLZONES y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Take Profit (TP) fijo y un Stop Loss (SL) fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.


Tres modos de operación:

Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.


Cómo instalarlo:

  1. Descargue este EA,
  2. Asegúrese de que todos los pares (EURJPY) están en el Market Watch (Ctrl+M),
  3. Tenga el gráfico (EURJPY) en el marco de tiempo H1,
  4. Coloque este EA en el gráfico (EURJPY),
  5. Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación,
  6. Haga clic en OK para activar,
  7. Listo.


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

  • [#01] Número mágico,
  • [#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),
  •   ---   Si [#02] es Lote fijo,
  •   ---   Si [#02] es Beneficio fijo (USD),
  •   ---   Si [#02] es Lote automático,
  • [#06] Comentario,
  • [#07] Sufijo,
  • [#08] Cantidad máxima de posiciones (1 o 2),
  • [#09] Estrategia n.º 1 (activada o desactivada),
  • [#10] Estrategia n.º 2 (activada o desactivada).


Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.


La estrategia principal de este experto es - ICT (KILLZONES) - por Michael J. Huddleston


En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, el momento oportuno lo es todo. Mientras que el mercado de divisas opera las 24 horas del día, no todas las horas ofrecen las mismas oportunidades de negociación. Ahí es donde entran en juego las ICT Kill Zones Times. Forex matar a las zonas son el momento en que la configuración de alta probabilidad de comercio formado.

Estos marcos de tiempo estratégicos pueden abrir un mundo de posibilidades para los comerciantes que saben cómo aprovecharlos. En esta entrada del blog, vamos a explorar el concepto de las TIC Kill Zones ' veces y cómo pueden conducir a configuraciones de comercio de alta probabilidad y los beneficios potenciales.


LAS TIC ASIÁTICAS (KILLZONE)

La zona asiática es el primero de los periodos estratégicos en el mercado de divisas. Es especialmente relevante para los operadores que operan con los pares dólar australiano, dólar neozelandés y yen japonés, ya que estos mercados son más activos durante este periodo.

Lo que hace especial a la zona asiática es su volatilidad, impulsada por las noticias económicas que se publican durante esta sesión. Los operadores que estén atentos a estas noticias y a su impacto en el mercado pueden sacar el máximo partido de este periodo.

La Kill Zone asiática del ICT se produce entre la 1:00 y las 3:00 GMT.


LA KILLZONE DE ICT EN LONDRES

La Kill Zone de ICT en Londres cobra protagonismo durante la sesión bursátil londinense, en la que se registra el mayor volumen de ejecución de órdenes en comparación con otras sesiones. Es un momento oportuno para quienes operan con los pares EUR y GBP. En particular, la apertura de Londres suele ofrecer a los operadores la oportunidad de entrar en posiciones con un potencial de ganancias de entre 25 y 50 puntos.

Una característica distintiva de la London Kill Zone es su tendencia a crear el mínimo del día en mercados alcistas y el máximo del día en mercados bajistas.

La London Kill Zone de las TIC se produce entre las 7:00 y las 10:00 GMT (verano) o entre las 8:00 y las 11:00 GMT (invierno).


THE NEW YORK (KILLZONE)

Para los operadores que operan con los principales pares junto con el índice del dólar, la Kill Zone de Nueva York es un marco temporal esencial que hay que vigilar.

Al igual que en otras Kill Zones, este periodo a menudo establece patrones óptimos de entrada de operaciones, proporcionando ganancias potenciales de 20 a 30 pips para las operaciones de scalping. Este momento es favorable para los principales pares y se beneficia de la superposición con la sesión de Londres, por lo que es una oportunidad de oro para los operadores.

La sesión londinense de las TIC tiene lugar entre las 12:00 y las 15:00 GMT (verano) o entre las 13:00 y las 16:00 GMT (invierno).


Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.


Comentarios 4
Zachary Peach
2387
Zachary Peach 2025.08.01 09:56 
 

Great EA and developer is very responsive!

Marcus Vinicius
129
Marcus Vinicius 2025.07.05 16:57 
 

mais uma EA que uso nas minhas contas reais top.

Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

