Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.

Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo NZDUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión. El EA se basa en las estrategias CANDLESTICK PATTERNS y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242



Características principales: Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición. Cada posición tiene un Take Profit (TP) fijo y un Stop Loss (SL) fijo establecidos desde el principio. El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas. Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro. Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.

Tres modos de operación:

Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada. Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente. AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.

Cómo instalarlo: Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (NZDUSD) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (NZDUSD) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (NZDUSD), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros: [#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo,

[#08] Cantidad máxima de posiciones (1 o 2),

[#09] Estrategia n.º 1 (activada o desactivada),

[#10] Estrategia n.º 2 (activada o desactivada).

Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.



La estrategia principal de este experto es - CANDLESTICK PATTERNS - por Steve Nison





Los gráficos de velas se utilizan con mayor frecuencia en el análisis técnico de patrones de precios de acciones y divisas. Son utilizados por operadores y expertos para determinar el posible movimiento de los precios basándose en patrones pasados, y que utilizan el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo de ese periodo de tiempo.

La zona comprendida entre la apertura y el cierre se denomina cuerpo real, las excursiones de los precios por encima y por debajo del cuerpo real son sombras. El rango de precios es la distancia entre la parte superior de la sombra superior y la parte inferior de la sombra inferior recorrida durante el marco temporal de la vela. El rango se calcula restando el precio bajo del precio alto.

Un patrón de velas es una secuencia particular de velas en un gráfico de velas, que se utiliza principalmente para identificar tendencias. El reconocimiento del patrón es subjetivo y los expertos que se dedican a la elaboración de gráficos tienen que basarse en reglas predefinidas para acertar con el patrón. Existen 42 patrones reconocidos que pueden dividirse en patrones simples y complejos.





ENGULF

Los patrones envolventes permiten a los operadores entrar en el mercado anticipándose a un posible cambio de tendencia. Un patrón envolvente es un patrón de vela de inversión que puede ser bajista o alcista dependiendo de si aparece al final de una tendencia alcista o bajista. La formación del patrón consta de dos velas. La primera vela se caracteriza por un cuerpo pequeño, seguido de una vela más alta cuyo cuerpo engulle completamente el cuerpo de la vela anterior.

El patrón envolvente alcista proporciona la señal más fuerte cuando aparece en la parte inferior de una tendencia bajista e indica un aumento de la presión de compra. El patrón envolvente bajista es simplemente lo contrario del patrón envolvente bajista.





MARTILLO

Un Martillo es un patrón de una sola vela japonesa. Es una vela negra o blanca que consiste en un pequeño cuerpo cerca del máximo con poca o ninguna sombra superior y una larga sombra inferior (o cola). Una vela Hammer se considera un patrón alcista cuando se forma durante una tendencia bajista. En resumen, la vela Hammer aparece durante una tendencia bajista, muestra una larga sombra inferior con un pequeño cuerpo real en la parte superior del rango. El precio puede estar desarrollando un fondo y debido a una reversión al alza.





HOMBRE COLGANTE

Un Hanging Man es una vela japonesa descrita por tener un cuerpo pequeño, poca o ninguna sombra superior (o mecha) y una sombra inferior. Para que la vela Hanging Man sea válida, la sombra inferior debe tener al menos dos veces el tamaño del cuerpo de la vela. Y el cuerpo de la vela debe estar en el extremo superior del rango de negociación. En resumen, el Hombre Colgado aparece durante una tendencia alcista, mostrando una larga sombra inferior con un pequeño cuerpo real en la parte superior del rango. Es posible que el precio haya tocado techo y esté propenso a una reversión a la baja.





TRES MÉTODOS

El patrón de Tres Métodos consta de al menos cinco velas, pero puede incluir más. El patrón de Tres Métodos es un patrón de continuación de tendencia que puede aparecer en una tendencia alcista o bajista. En una tendencia alcista, se denomina patrón de tres métodos ascendentes. En una tendencia bajista, se denomina patrón de tres métodos descendente.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.