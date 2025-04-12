THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.





Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo USDJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias ICT POWER OF THREE (PO3) y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.





Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Take Profit (TP) fijo y un Stop Loss (SL) fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.





Tres modos de operación:



Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.





Cómo instalarlo:

Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (USDJPY) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (USDJPY) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (USDJPY), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo.





Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.





La estrategia principal de este experto es - ICT PODER DE TRES (PO3) - por Michael J. Huddleston





El ICT Power of 3 es un método estratégico de negociación que ayuda a los operadores a identificar el comportamiento del «dinero inteligente». Disecciona los movimientos del mercado en tres fases distintas: acumulación, manipulación y distribución. Este artículo explora los entresijos de la estrategia del Poder de 3 y su aplicación práctica en el trading.

El ICT Power of 3 (PO3), o la configuración AMD, es un marco estratégico de trading desarrollado por Michael J. Huddleston, más conocido como el Inner Circle Trader. Este enfoque gira en torno a tres fases críticas: acumulación, manipulación y distribución, que en conjunto ayudan a los operadores a comprender y anticipar los movimientos del mercado.





FASE DE ACUMULACIÓN

La fase de acumulación es una etapa inicial crucial dentro de la estrategia de negociación del Poder de 3. Representa un periodo en el que los inversores institucionales, a menudo denominados dinero inteligente, construyen tranquilamente sus posiciones en un activo concreto. Esta fase se caracteriza por una volatilidad relativamente baja y un movimiento lateral de los precios, normalmente cerca de niveles clave de soporte o resistencia.

Durante la acumulación, el mercado tiende a oscilar dentro de una banda estrecha, ya que los grandes operadores compran gradualmente el activo sin hacer subir su precio de forma significativa. Esta adquisición constante refleja su confianza en la revalorización futura del activo. Para reconocer la fase de acumulación, hay que estar atento a señales como la escasa volatilidad, la oscilación de los precios y el posible aumento del volumen de negociación sin grandes cambios en los precios.

En concreto, este rango también pretende atrapar a los operadores minoristas de ambos lados del mercado. En una acumulación alcista, por ejemplo, en la que el precio acabe rompiendo al alza, el rango atrapará a los operadores alcistas que compren desde el nivel de soporte dentro del rango. Dado que lo más probable es que estos operadores fijen sus stop loss por debajo del rango, esto allana el camino para la siguiente etapa: la manipulación de la liquidez.

Sin embargo, algunos operadores también tomarán una posición corta en este rango, anticipando que el precio seguirá rompiendo a la baja. Estos operadores añaden combustible al tramo de distribución que se analiza más adelante.





FASE DE MANIPULACIÓN

La fase de manipulación es una parte fundamental de la estrategia de negociación del PO3 de las TIC. Esta fase está marcada por las acciones deliberadas de los inversores institucionales para crear condiciones de mercado que engañen y atrapen a los operadores minoristas. Sigue a la fase de acumulación, en la que se crean las posiciones, y precede a la fase de distribución, en la que éstas se materializan.

Por ejemplo, en un mercado alcista, tras un periodo de acumulación en el que los precios se han estabilizado dentro de un rango, puede producirse una caída repentina. Esta caída desencadena órdenes de stop-loss y hace que los operadores minoristas entren en pánico y vendan. También anima a algunos a operar en lo que parece una ruptura bajista. El dinero inteligente compra entonces estas posiciones a precios más bajos, preparándose para la fase de distribución, en la que los precios suben bruscamente.





FASE DE DISTRIBUCIÓN

La fase de distribución es la etapa final de la estrategia de negociación Power of 3, en la que el dinero inteligente comienza a descargar sus posiciones creadas durante la fase de acumulación. Esta fase sigue a la fase de manipulación, y se caracteriza por fuertes movimientos de los precios en la dirección opuesta a la manipulación.

Por ejemplo, en un mercado alcista, el dinero inteligente empieza a comprar agresivamente después de que el precio haya sido manipulado a la baja para crear liquidez. Esta presión compradora empuja el precio bruscamente al alza, señalando el inicio de la fase de distribución. Como confirmación, los operadores pueden buscar un aumento del volumen y una ruptura de los precios por encima de los niveles de resistencia anteriores.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.