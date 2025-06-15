ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.





Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo CADJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias ICT OB ORDER BLOCKS y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.





Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Objetivo fijo y un Stop Loss fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.





Tres modos de operación:



Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.





Cómo instalarlo:

Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (CADJPY) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (CADJPY) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (CADJPY), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo,

[#08] Cantidad máxima de posiciones (1 o 2),

[#09] Estrategia n.º 1 (activada o desactivada),

[#10] Estrategia n.º 2 (activada o desactivada).





Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.





La stratégie principale de cet expert est - ICT OB ORDER BLOCKS - par Michael J. Huddleston





La técnica de bloques de órdenes (OB), desarrollada por Inner Circle Trading (ICT), identifica áreas en las que los principales participantes del mercado (como bancos e instituciones) han acumulado o distribuido órdenes, creando bloques de liquidez que influyen en los movimientos futuros de los precios. Estas zonas son cruciales para anticipar reversiones o continuaciones de tendencias y se utilizan ampliamente en estrategias de dinero inteligente.





IDENTIFICACIÓN DE LOS BLOQUES DE ÓRDENES

Los bloques de órdenes se forman en velas alcistas o bajistas significativas, normalmente antes de un movimiento importante del precio. Un OB alcista aparece como una vela alcista fuerte antes de una subida, mientras que un OB bajista se forma como una vela bajista fuerte antes de una caída. La confirmación se produce cuando el precio vuelve a probar estas áreas como soporte o resistencia.





CONTEXTO DEL MERCADO

La eficacia de un OB depende del contexto del mercado. Debe alinearse con la estructura de la tendencia (alcista o bajista) y con niveles clave como los retrocesos de Fibonacci, los fondos de liquidez (máximos/mínimos oscilantes) o las zonas de oferta/demanda. La acción del precio cerca de un OB en un nivel significativo aumenta la probabilidad de una fuerte reacción.





APLICACIÓN PRÁCTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS

Al operar con OB, es esencial esperar la confirmación, como rupturas en la estructura del mercado o patrones de reversión (por ejemplo, velas envolventes). Las órdenes de stop-loss se colocan más allá del OB para evitar señales falsas, mientras que los objetivos de ganancias se pueden establecer en zonas de liquidez cercanas. La técnica se combina a menudo con otros conceptos de ICT como Silver Bullet o Market Maker Move.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.



