Prime Plus XAUUSD h1
- Experten
- Raphael Schwietering
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 28 November 2025
- Aktivierungen: 20
Prime Plus - Expert Advisor für XAUUSD H1
Prime Plus ist ein Handelssystem, das speziell für das Paar XAUUSD auf dem Zeitrahmen H1 entwickelt wurde. Es ist so konzipiert, dass es unter den aktuellen Marktbedingungen effektiv funktioniert, basierend auf zweijährigen Tests von 2024 bis heute. Im Gegensatz zu vielen Systemen, die sich auf veraltete Langzeit-Backtests stützen, ist Prime Plus für die aktuelle Marktdynamik optimiert und stressgetestet. Der EA enthält ein vollständiges Set an Risikomanagement-Tools und ist für den Handel mit Prop Firms geeignet.
Jeder von Prime Plus platzierte Handel beinhaltet einen Stop Loss und einen Take Profit, um eine disziplinierte Risikokontrolle zu gewährleisten. Der EA ist mit täglichen Schutzmechanismen, Eigenkapitalschutzmechanismen und Einstiegsfiltern ausgestattet, um das Risiko zu verwalten und Trades unter ungünstigen Bedingungen zu vermeiden. Prime Plus ist außerdem so aufgebaut, dass er sich automatisch erholt, wenn er die Gewinn- oder Verlustziele für den Tag erreicht hat.
Hauptmerkmale:
Allgemeine Einstellungen umfassen:
-
Backtest-Modus für schnelleres Testen
-
Benutzerdefinierter Auftragskommentar und magische Zahl
-
Infopanel-Anzeige
-
Hedge-, Long-Only- oder Short-Only-Handelsmodi
Geld-Management:
-
Festes Lot oder prozentuales Sizing
-
Option zur Definition des Risikos nach Saldo, Eigenkapital oder einem festen Währungsbetrag
Handelsmanagement:
-
Stop Loss und Take Profit für jede Position
-
Optionaler Trailing-Stop
-
Zielbasierte tägliche Gewinn- und Verlustkontrolle mit automatischer Wiederaufnahme
Schutz für den Einstieg:
-
Spread-Filter
-
Limits für offene Positionen und offene Lots
-
Maximale Trades pro Kerze
Tages- und Kontosicherungen:
-
Tägliche Verlust- und Drawdown-Limits
-
Minimal- und Maximalwertkontrollen
-
Tägliche Rücksetzfunktion
Verwaltung von Sitzungen:
-
Konfigurierbare Handelssitzungen für jeden Tag
-
Option zur Deaktivierung des Sonntagshandels
-
Möglichkeit, den Handel zum Sitzungs- oder Freitagsschluss zu schließen
Backtest-Ergebnisse:
Prime Plus hat beim Backtesting von 2024 bis heute auf XAUUSD H1 eine hervorragende Leistung gezeigt.
Mindestanforderungen und Empfehlungen:
Broker: Jeder Broker mit einem niedrigen Spread. IC Markets wird empfohlen
Mindesteinlage: 500 USD (mit Hebelwirkung 1:500)
Empfohlene Einlage: 1000 USD (mit Hebelwirkung 1:500)
Hebelwirkung: Mindestens 1:100; empfohlen wird 1:500
Kontotyp: Hedging
VPS: Erforderlich für kontinuierlichen 24/7 Betrieb
Dieses System ist für Händler geeignet, die einen modernen, disziplinierten Ansatz für den XAUUSD-Handel suchen, der mit den Regeln der Prop-Firma und den Live-Marktbedingungen übereinstimmt.
The advisor works! Use the risk and broker settings recommended by the author.