Prime Plus XAUUSD h1

Prime Plus - Expert Advisor für XAUUSD H1

Prime Plus ist ein Handelssystem, das speziell für das Paar XAUUSD auf dem Zeitrahmen H1 entwickelt wurde. Es ist so konzipiert, dass es unter den aktuellen Marktbedingungen effektiv funktioniert, basierend auf zweijährigen Tests von 2024 bis heute. Im Gegensatz zu vielen Systemen, die sich auf veraltete Langzeit-Backtests stützen, ist Prime Plus für die aktuelle Marktdynamik optimiert und stressgetestet. Der EA enthält ein vollständiges Set an Risikomanagement-Tools und ist für den Handel mit Prop Firms geeignet.

Jeder von Prime Plus platzierte Handel beinhaltet einen Stop Loss und einen Take Profit, um eine disziplinierte Risikokontrolle zu gewährleisten. Der EA ist mit täglichen Schutzmechanismen, Eigenkapitalschutzmechanismen und Einstiegsfiltern ausgestattet, um das Risiko zu verwalten und Trades unter ungünstigen Bedingungen zu vermeiden. Prime Plus ist außerdem so aufgebaut, dass er sich automatisch erholt, wenn er die Gewinn- oder Verlustziele für den Tag erreicht hat.

Hauptmerkmale:

Allgemeine Einstellungen umfassen:

Backtest-Modus für schnelleres Testen

Benutzerdefinierter Auftragskommentar und magische Zahl

Infopanel-Anzeige

Hedge-, Long-Only- oder Short-Only-Handelsmodi

Geld-Management:

Festes Lot oder prozentuales Sizing

Option zur Definition des Risikos nach Saldo, Eigenkapital oder einem festen Währungsbetrag

Handelsmanagement:

Stop Loss und Take Profit für jede Position

Optionaler Trailing-Stop

Zielbasierte tägliche Gewinn- und Verlustkontrolle mit automatischer Wiederaufnahme

Schutz für den Einstieg:

Spread-Filter

Limits für offene Positionen und offene Lots

Maximale Trades pro Kerze

Tages- und Kontosicherungen:

Tägliche Verlust- und Drawdown-Limits

Minimal- und Maximalwertkontrollen

Tägliche Rücksetzfunktion

Verwaltung von Sitzungen:

Konfigurierbare Handelssitzungen für jeden Tag

Option zur Deaktivierung des Sonntagshandels

Möglichkeit, den Handel zum Sitzungs- oder Freitagsschluss zu schließen

Backtest-Ergebnisse:

Prime Plus hat beim Backtesting von 2024 bis heute auf XAUUSD H1 eine hervorragende Leistung gezeigt.

Mindestanforderungen und Empfehlungen:

Broker: Jeder Broker mit einem niedrigen Spread. IC Markets wird empfohlen

Mindesteinlage: 500 USD (mit Hebelwirkung 1:500)

Empfohlene Einlage: 1000 USD (mit Hebelwirkung 1:500)

Hebelwirkung: Mindestens 1:100; empfohlen wird 1:500

Kontotyp: Hedging

VPS: Erforderlich für kontinuierlichen 24/7 Betrieb

Dieses System ist für Händler geeignet, die einen modernen, disziplinierten Ansatz für den XAUUSD-Handel suchen, der mit den Regeln der Prop-Firma und den Live-Marktbedingungen übereinstimmt.



