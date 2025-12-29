Oferta especial por tiempo limitado

Información general

Smart Radar es un sistema profesional de negociación automatizada basado en los conceptos de Inner Circle Trader (ICT), diseñado para identificar y ejecutar configuraciones de alta probabilidad basadas en el análisis del flujo de órdenes institucionales. Este Asesor Experto combina barridos de liquidez, Fair Value Gaps (FVGs) y análisis de la estructura del mercado para capturar puntos de entrada estratégicos durante las sesiones bursátiles clave.

Metodología básica de negociación

Smart Radar opera sobre principios TIC probados:

Análisis de liquidez: El EA identifica las áreas en las que se acumulan las órdenes institucionales, incluidos los máximos/mínimos de la sesión anterior, los máximos/mínimos iguales y los niveles de números redondos. Supervisa los barridos de liquidez que suelen preceder a movimientos significativos de los precios.

Detección de desequilibrios en el valor razonable: El sistema busca desequilibrios en la acción del precio a lo largo de múltiples velas, identificando las brechas que el precio tiende a volver a visitar. Estos FVG sirven como zonas de entrada de alta probabilidad cuando se alinean con la tendencia del mercado.

Reconocimiento de la estructura del mercado: Smart Radar rastrea los máximos y mínimos de las oscilaciones para determinar la dirección del mercado y las rupturas estructurales, garantizando que las operaciones se alineen con el flujo institucional predominante.

Negociación basada en la sesión: Centrado exclusivamente en la sesión de Londres (08:00-17:00 GMT), el EA aprovecha la mayor volatilidad y liquidez durante las horas de mercado europeas.

Características de Smart Radar (versión gratuita)

La versión gratuita proporciona capacidades esenciales de trading TIC con las siguientes especificaciones:

Análisis de un solo marco temporal en gráficos M15

Detección básica del Fair Value Gap mediante patrones de 3 velas

Identificación sencilla de barridos de liquidez en los máximos y mínimos de la sesión

Sólo para la sesión de Londres

Gestión de posiciones con tamaño de lote fijo

Máximo 5 operaciones al día

Gestión básica del riesgo con stop loss y take profit fijos

Riesgo por operación: 0,5% (configurable)

Relación riesgo-recompensa: 1,5:1

Sin recogida parcial de beneficios

Sin trailing stops

Determinación básica del sesgo del mercado mediante EMA de 20 periodos

Características avanzadas de Alpha Killzone (versión Premium)

Alpha Killzone representa el sistema completo de trading institucional con importantes mejoras:

Análisis de Confluencia Multi-Tiempo: Analiza la estructura del mercado a través de los marcos temporales H4, H1 y M15 simultáneamente, asegurando que todos los niveles institucionales se alinean antes de la entrada.

Sistema FVG avanzado: Detecta los FVG en múltiples plazos con una puntuación de fortaleza, identifica grupos y zonas de FVG y realiza un seguimiento de la mitigación de los FVG para entradas óptimas.

Análisis exhaustivo de la liquidez: Periodo de revisión retrospectiva de liquidez ampliado a 50 barras, detección de máximos y mínimos iguales con tolerancia configurable, identificación de liquidez de número redondo y seguimiento de liquidez de punto de oscilación reciente.

Sistema de entrada basado en la puntuación: Cada configuración recibe una puntuación sobre 100 basada en factores de confluencia que incluyen la alineación del sesgo HTF (25 puntos), la validez y el momento de la sesión (20 puntos), la presencia y recencia del barrido de liquidez (20 puntos), la fuerza de la vela de desplazamiento (15 puntos), la validez y fuerza del FVG (15 puntos) y la confirmación de la estructura del mercado (5 puntos). Las operaciones sólo se ejecutan cuando la puntuación supera el umbral de 60 puntos.

Todas las sesiones de negociación: Cobertura completa de las sesiones de Londres, Nueva York y Asia con ajustes de estrategia específicos para cada sesión y protección del cierre del viernes en Nueva York.

Dimensionamiento dinámico de posiciones: Cálculo automático de lotes basado en el capital de la cuenta y el porcentaje de riesgo, ajusta el tamaño de la posición en función de la puntuación de calidad de la configuración, reduce el tamaño tras pérdidas consecutivas y aumenta el tamaño tras rachas ganadoras.

Gestión avanzada del riesgo: Límite diario de riesgo: 2% máximo, límite diario de pérdidas: 4% máximo, protección total contra pérdidas: 8% máximo, operaciones ilimitadas por día, activación del stop de equilibrio al 80% del riesgo inicial y compatibilidad de la cuenta de compensación con la gestión de posiciones opuestas.

Toma de beneficios parcial: Cierra el 50% de la posición con una relación riesgo-recompensa de 1:1, realiza un seguimiento de la posición restante para obtener mayores beneficios, y ajuste dinámico de la relación riesgo-recompensa en función de las condiciones del mercado.

Reconocimiento de las fases del mercado: Identifica las fases de acumulación, manipulación y distribución, adapta la estrategia a la fase actual del mercado y reconoce los patrones de estructura del mercado, incluidas la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHoCH).

Panel de control profesional: Visualización en tiempo real de la fase del mercado, sesión actual, tipo de operación (scalp/swing), sesgo del mercado, análisis de estructura, estado de liquidez, progreso de la puntuación de configuración, métricas de riesgo y recuento diario de operaciones. Botones de control manual para activar/desactivar y cerrar todas las posiciones.

Filtrado mejorado: Filtro dinámico de spreads con umbrales específicos para cada símbolo, filtro de volatilidad mediante porcentaje ATR, protección de tiempo mínimo entre operaciones, comprobaciones de seguridad de márgenes antes de abrir posiciones y límites máximos de uso de márgenes.

Preparado para empresas de capital riesgo: Cumple con las normas de las empresas de inversión, incluidos los límites de pérdidas diarias, los límites máximos de reducción y la opción de una operación por vez.

Resumen de las principales diferencias

Smart Radar proporciona una operativa TIC fiable en un único marco temporal, adecuada para operadores que están aprendiendo conceptos institucionales o que prefieren una automatización más sencilla. Alpha Killzone ofrece un análisis profesional en múltiples marcos temporales con puntuación inteligente, gestión dinámica del riesgo y un potencial de negociación ilimitado para operadores serios que buscan la máxima ventaja.

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 Tipos de cuenta: Se admiten tanto cuentas de compensación como de cobertura (Alpha Killzone optimizada para compensación) Depósito mínimo: 100 $ recomendado para Smart Radar, 500 $ recomendado para Alpha Killzone Símbolos recomendados: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NAS100, US30 Marco temporal: M15 primario (Alpha Killzone utiliza confluencia H4, H1, M15)

Advertencia de riesgo

Operar con divisas y CFDs conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. Pruebe siempre en cuentas demo antes de operar en vivo.

Soporte y actualizaciones

Smart Radar recibe actualizaciones periódicas y correcciones de errores. Los usuarios premium de Alpha Killzone reciben soporte prioritario, actualizaciones avanzadas y acceso a guías de optimización de estrategias. Ambas versiones incluyen documentación de instalación y recomendaciones de configuración.