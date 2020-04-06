Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Un sistema de trading automatizado enfocado en el mercado Forex
Hola traders:
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO forma parte del ecosistema de trading Quantum, desarrollado con un objetivo claro: trading automatizado de Forex estructurado, disciplinado y basado en reglas.
PulseMatrix fue diseñado para traders que priorizan la precisión sobre la frecuencia, la lógica sobre la emoción y la ejecución controlada en lugar del riesgo agresivo.
🎯 Enfoque de mercado
Mercado principal: Forex
Pares mejor probados: EURUSD, GBPUSD
Estilo de trading: Intradía y scalping a corto plazo
Periodos de tiempo recomendados: M5 – M10
Este EA está diseñado para operar en condiciones de mercado activas, donde la estructura y la volatilidad se alinean.
🧠 Cómo piensa PulseMatrix
Quantum PulseMatrix no opera aleatoriamente ni persigue el mercado.
Cada posición se abre solo después de:
Se confirma la dirección de la tendencia
Se validan las condiciones de momentum
Los niveles de volatilidad son aceptables
El sistema evita operaciones innecesarias y se centra únicamente en configuraciones claras y conformes a las reglas.
🛡 Filosofía de Riesgo
PulseMatrix sigue un modelo de riesgo controlado:
Sin martingala
Sin cuadrícula
Sin trading de recuperación
Cada operación es independiente y se gestiona con una lógica adaptativa de Stop Loss y Take Profit basada en el comportamiento actual del mercado.
La configuración de riesgo se puede ajustar para adaptarse a diferentes tamaños de cuenta y preferencias de riesgo.
⚙️ Operación práctica y sencilla
Totalmente automatizado tras la configuración
No requiere una configuración compleja
Los parámetros predeterminados se proporcionan como referencia
Uso recomendado:
Asociar a un par de Forex por gráfico
Usar un VPS para una ejecución consistente
Se prefieren brokers con spreads bajos
📋 Requisitos mínimos
Plataforma: MetaTrader 5
Depósito mínimo: 200 $ (se recomienda uno mayor)
Apalancamiento: 1:200 o superior
Tipo de cuenta: Cobertura
VPS: Recomendado
⚠️ Información importante
Este Asesor Experto (EA) está diseñado únicamente para operar en Forex a corto plazo.
No está diseñado para inversiones a largo plazo ni para operar con posiciones.
Operar conlleva riesgos.
Siempre pruebe en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.
🔄 Actualizaciones y soporte
Quantum PulseMatrix continuará recibiendo actualizaciones y mejoras según las condiciones del mercado y los comentarios de los usuarios.
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Un enfoque disciplinado para el trading automatizado de Forex: enfocado, controlado y diseñado para operadores que respetan el riesgo.