Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

Un sistema de trading automatizado enfocado en el mercado Forex

Hola traders:
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO forma parte del ecosistema de trading Quantum, desarrollado con un objetivo claro: trading automatizado de Forex estructurado, disciplinado y basado en reglas.

PulseMatrix fue diseñado para traders que priorizan la precisión sobre la frecuencia, la lógica sobre la emoción y la ejecución controlada en lugar del riesgo agresivo.

🎯 Enfoque de mercado

Mercado principal: Forex

Pares mejor probados: EURUSD, GBPUSD

Estilo de trading: Intradía y scalping a corto plazo

Periodos de tiempo recomendados: M5 – M10

Este EA está diseñado para operar en condiciones de mercado activas, donde la estructura y la volatilidad se alinean.

🧠 Cómo piensa PulseMatrix

Quantum PulseMatrix no opera aleatoriamente ni persigue el mercado.

Cada posición se abre solo después de:

Se confirma la dirección de la tendencia

Se validan las condiciones de momentum

Los niveles de volatilidad son aceptables

El sistema evita operaciones innecesarias y se centra únicamente en configuraciones claras y conformes a las reglas.

🛡 Filosofía de Riesgo

PulseMatrix sigue un modelo de riesgo controlado:

Sin martingala

Sin cuadrícula

Sin trading de recuperación

Cada operación es independiente y se gestiona con una lógica adaptativa de Stop Loss y Take Profit basada en el comportamiento actual del mercado.

La configuración de riesgo se puede ajustar para adaptarse a diferentes tamaños de cuenta y preferencias de riesgo.

⚙️ Operación práctica y sencilla

Totalmente automatizado tras la configuración

No requiere una configuración compleja

Los parámetros predeterminados se proporcionan como referencia

Uso recomendado:

Asociar a un par de Forex por gráfico

Usar un VPS para una ejecución consistente

Se prefieren brokers con spreads bajos

📋 Requisitos mínimos

Plataforma: MetaTrader 5

Depósito mínimo: 200 $ (se recomienda uno mayor)

Apalancamiento: 1:200 o superior

Tipo de cuenta: Cobertura

VPS: Recomendado

⚠️ Información importante

Este Asesor Experto (EA) está diseñado únicamente para operar en Forex a corto plazo.
No está diseñado para inversiones a largo plazo ni para operar con posiciones.

Operar conlleva riesgos.
Siempre pruebe en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.

🔄 Actualizaciones y soporte

Quantum PulseMatrix continuará recibiendo actualizaciones y mejoras según las condiciones del mercado y los comentarios de los usuarios.

Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

Un enfoque disciplinado para el trading automatizado de Forex: enfocado, controlado y diseñado para operadores que respetan el riesgo.
