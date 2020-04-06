🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





Un sistema de trading automatizado enfocado en el mercado Forex





Hola traders:

Quantum PulseMatrix Forex AI PRO forma parte del ecosistema de trading Quantum, desarrollado con un objetivo claro: trading automatizado de Forex estructurado, disciplinado y basado en reglas.





PulseMatrix fue diseñado para traders que priorizan la precisión sobre la frecuencia, la lógica sobre la emoción y la ejecución controlada en lugar del riesgo agresivo.





🎯 Enfoque de mercado





Mercado principal: Forex





Pares mejor probados: EURUSD, GBPUSD





Estilo de trading: Intradía y scalping a corto plazo





Periodos de tiempo recomendados: M5 – M10





Este EA está diseñado para operar en condiciones de mercado activas, donde la estructura y la volatilidad se alinean.





🧠 Cómo piensa PulseMatrix





Quantum PulseMatrix no opera aleatoriamente ni persigue el mercado.





Cada posición se abre solo después de:





Se confirma la dirección de la tendencia





Se validan las condiciones de momentum





Los niveles de volatilidad son aceptables





El sistema evita operaciones innecesarias y se centra únicamente en configuraciones claras y conformes a las reglas.





🛡 Filosofía de Riesgo





PulseMatrix sigue un modelo de riesgo controlado:





Sin martingala





Sin cuadrícula





Sin trading de recuperación





Cada operación es independiente y se gestiona con una lógica adaptativa de Stop Loss y Take Profit basada en el comportamiento actual del mercado.





La configuración de riesgo se puede ajustar para adaptarse a diferentes tamaños de cuenta y preferencias de riesgo.





⚙️ Operación práctica y sencilla





Totalmente automatizado tras la configuración





No requiere una configuración compleja





Los parámetros predeterminados se proporcionan como referencia





Uso recomendado:





Asociar a un par de Forex por gráfico





Usar un VPS para una ejecución consistente





Se prefieren brokers con spreads bajos





📋 Requisitos mínimos





Plataforma: MetaTrader 5





Depósito mínimo: 200 $ (se recomienda uno mayor)





Apalancamiento: 1:200 o superior





Tipo de cuenta: Cobertura





VPS: Recomendado





⚠️ Información importante





Este Asesor Experto (EA) está diseñado únicamente para operar en Forex a corto plazo.

No está diseñado para inversiones a largo plazo ni para operar con posiciones.





Operar conlleva riesgos.

Siempre pruebe en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.





🔄 Actualizaciones y soporte





Quantum PulseMatrix continuará recibiendo actualizaciones y mejoras según las condiciones del mercado y los comentarios de los usuarios.





Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





Un enfoque disciplinado para el trading automatizado de Forex: enfocado, controlado y diseñado para operadores que respetan el riesgo.