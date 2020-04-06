Gold Scalping Grid

🔶 XAUUSD Grid Scalper MT5 - Scalper de rejilla de oro profesional con protección contra caídas.

Diseñado para operar con oro con precisión en condiciones reales de mercado

XAUUSD Grid Scalper es un moderno y técnicamente limpio scalper de rejilla sólo de COMPRA para el Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5.

Este Asesor Experto combina scalping rápido, gestión inteligente de la rejilla, y una lógica dedicada a la zona de colapso para manejar tanto las fases tranquilas del mercado como los movimientos extremos del oro de una manera controlada.

Este EA fue desarrollado no para la suerte, sino para la estructura, el control y la adaptabilidad.

⚙️ Core Strategy - Cómo funciona el EA

🟢 Sólo COMPRA Grid Scalping

Sólo se abren posiciones de COMPRA (no cortos)

Ideal para el oro, que históricamente se beneficia mucho de los retrocesos de los precios

Sin martingala ciega ni promedios incontrolados

🔹 Sistema de rejilla de dos etapas (lógica de zonas)

Zona BASE (Zona de Scalping)

Primeras órdenes de rejilla con espaciado ajustado

Ganancias rápidas a través de break-even & trailing

Optimizado para rangos y condiciones normales de mercado

Zona PROFUNDA (Reserva de Choque)

Activada sólo después de niveles base definidos

Espaciado muy grande de la parrilla para fuertes ventas

para fuertes ventas Lógica separada de arrastre y punto de equilibrio

separada de Diseñado para movimientos extremos del oro y escenarios de caída

➡️ Esto evita que el EA abra demasiadas posiciones demasiado pronto durante fuertes tendencias bajistas.

🧠 Gestión inteligente de posiciones y riesgos

🔸 Gestión de la cesta virtual

Toma de beneficios de la cesta virtual

Punto de equilibrio de la cesta virtual

Cesta virtual trailing

Cierra todas las posiciones juntas una vez alcanzado el objetivo global

🔸 Gestión de posición única (última orden)

Break-even & trailing aplicados sólo a la última posición

Filtro antispam para evitar modificaciones excesivas de SL

Reglas diferentes para las zonas BASE y DEEP

📊 Gestión de lotes

Lote fijo o lote dinámico

Lotes dinámicos basados en los pasos de la renta variable

Disponibles lotes dinámicos independientes para la zona DEEP

Factor de lote opcional para escenarios de colisión

➡️ Control total, sin multiplicadores ocultos.

🛡️ Características de seguridad

Lotes totales máximos permitidos

Niveles de cuadrícula máximos permitidos

Filtro de dispersión

Opcional Reducción máxima diaria Pérdida flotante máxima Parada de negociación tras cierre de emergencia

Stop-loss de emergencia opcional a nivel de broker por orden

⏱️ Marco temporal y uso

Recomendado: M1 - M5

M1 - M5 Técnica: independiente del marco temporal

independiente del marco temporal El EA opera basado en ticks , no en velas

, no en velas Múltiples operaciones pueden ocurrir en un solo minuto

➡️ Ideal para scalping.

Requisitos de la cuenta

Símbolo: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Formato del precio: 2 decimales

2 decimales Tipo de cuenta: Cobertura (obligatorio)

Apalancamiento: mínimo 1:100 (se recomienda 1:500)

mínimo 1:100 (se recomienda 1:500) Depósito mínimo : aprox. 500 USD

: aprox. 500 USD VPS: muy recomendable (funcionamiento 24/5)

⚠️ Aviso importante

Este EA no garantiza beneficios

Operar en la red implica riesgos

Un apalancamiento alto amplifica tanto los beneficios como las pérdidas

Pruebe siempre el EA primero en una cuenta demo

🏁 Resumen Final

XAUUSD Grid Scalper no es un juguete de marketing, sino un sistema de scalping de cuadrícula bien estructurado con un diseño claro:

✔ Scalping + Grid

✔ Lógica de caída separada

✔ Control de riesgo limpio

✔ Construido para el comportamiento real del mercado de oro.

Si usted está buscando un EA de oro honesto, configurable y técnicamente fuerte,

entonces XAUUSD Grid Scalper está construido exactamente para ese propósito.