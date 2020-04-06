Gold Scalping Grid
- Asesores Expertos
- Simon Sotzlona
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
🔶 XAUUSD Grid Scalper MT5 - Scalper de rejilla de oro profesional con protección contra caídas.
Diseñado para operar con oro con precisión en condiciones reales de mercado
XAUUSD Grid Scalper es un moderno y técnicamente limpio scalper de rejilla sólo de COMPRA para el Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5.
Este Asesor Experto combina scalping rápido, gestión inteligente de la rejilla, y una lógica dedicada a la zona de colapso para manejar tanto las fases tranquilas del mercado como los movimientos extremos del oro de una manera controlada.
Este EA fue desarrollado no para la suerte, sino para la estructura, el control y la adaptabilidad.
⚙️ Core Strategy - Cómo funciona el EA
🟢 Sólo COMPRA Grid Scalping
- Sólo se abren posiciones de COMPRA (no cortos)
- Ideal para el oro, que históricamente se beneficia mucho de los retrocesos de los precios
- Sin martingala ciega ni promedios incontrolados
🔹 Sistema de rejilla de dos etapas (lógica de zonas)
Zona BASE (Zona de Scalping)
- Primeras órdenes de rejilla con espaciado ajustado
- Ganancias rápidas a través de break-even & trailing
- Optimizado para rangos y condiciones normales de mercado
Zona PROFUNDA (Reserva de Choque)
- Activada sólo después de niveles base definidos
- Espaciado muy grande de la parrilla para fuertes ventas
- Lógica separada de arrastre y punto de equilibrio
- Diseñado para movimientos extremos del oro y escenarios de caída
➡️ Esto evita que el EA abra demasiadas posiciones demasiado pronto durante fuertes tendencias bajistas.
🧠 Gestión inteligente de posiciones y riesgos
🔸 Gestión de la cesta virtual
- Toma de beneficios de la cesta virtual
- Punto de equilibrio de la cesta virtual
- Cesta virtual trailing
- Cierra todas las posiciones juntas una vez alcanzado el objetivo global
🔸 Gestión de posición única (última orden)
- Break-even & trailing aplicados sólo a la última posición
- Filtro antispam para evitar modificaciones excesivas de SL
- Reglas diferentes para las zonas BASE y DEEP
📊 Gestión de lotes
- Lote fijo o lote dinámico
- Lotes dinámicos basados en los pasos de la renta variable
- Disponibles lotes dinámicos independientes para la zona DEEP
- Factor de lote opcional para escenarios de colisión
➡️ Control total, sin multiplicadores ocultos.
🛡️ Características de seguridad
- Lotes totales máximos permitidos
- Niveles de cuadrícula máximos permitidos
- Filtro de dispersión
- Opcional
- Reducción máxima diaria
- Pérdida flotante máxima
- Parada de negociación tras cierre de emergencia
- Stop-loss de emergencia opcional a nivel de broker por orden
⏱️ Marco temporal y uso
- Recomendado: M1 - M5
- Técnica: independiente del marco temporal
- El EA opera basado en ticks, no en velas
- Múltiples operaciones pueden ocurrir en un solo minuto
➡️ Ideal para scalping.
Requisitos de la cuenta
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Formato del precio: 2 decimales
- Tipo de cuenta: Cobertura (obligatorio)
- Apalancamiento: mínimo 1:100 (se recomienda 1:500)
- Depósito mínimo: aprox. 500 USD
- VPS: muy recomendable (funcionamiento 24/5)
⚠️ Aviso importante
- Este EA no garantiza beneficios
- Operar en la red implica riesgos
- Un apalancamiento alto amplifica tanto los beneficios como las pérdidas
- Pruebe siempre el EA primero en una cuenta demo
🏁 Resumen Final
XAUUSD Grid Scalper no es un juguete de marketing, sino un sistema de scalping de cuadrícula bien estructurado con un diseño claro:
✔ Scalping + Grid
✔ Lógica de caída separada
✔ Control de riesgo limpio
✔ Construido para el comportamiento real del mercado de oro.
Si usted está buscando un EA de oro honesto, configurable y técnicamente fuerte,
entonces XAUUSD Grid Scalper está construido exactamente para ese propósito.