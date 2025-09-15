BTC Miner Pro MT5
- Asesores Expertos
- Rahman Pavaleh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149981
"BTC Miner Pro" [$ 299 > Próximo precio > $ 349]
Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2336821
Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram
Señal MT5 :
- Inicio de sesión : 245013549
- Contraseña Inversor : BTCMinerpro@4
- Servidor : Alpari-MT5
Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp
Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.
Beneficios :
- No es unGrid o Martingale
- SoportaSL y TP
- Volumen Fijo y Auto
- Preparado para Prop Firm
- Temporizador para trailing stop (para prop firm)
Sistema de Análisis :
- Sistema 1 = TRUE >>>
- Sistema 2 = TRUE >>>>>> (Bajo - Medio - Alto)
- Sistema 3 = TRUE >>>
- Ejecutar la prueba retrospectiva y permitir BITCOIN o BTCUSD
- Ajuste el marco de tiempo a 1H
- Hay ajustes por defecto, basta con establecer el saldo de la cuenta a $ 500 : (Saldo = $ 200) + 0.01
- Establezca los Datos y el Modelado a 1Minute OHLC O Every Tick Based On Real Ticks
- Si no se crea ninguna posición, active Order Type Run en los ajustes.
Puede utilizar este EA para superar el reto : https://www.mql5.com/en/market/product/119633
Especificaciones :
|Par
|BITCOIN o BTCUSD
|Marco de tiempo
|Cualquiera (H1)
|Depósito
|$ 200 (USD) : (Saldo = $200) + 0.01
|Configuración
|Por defecto
|Dígitos
|1 - 2
|Apalancamiento
|> 1:100
|Tipo de cuenta
|Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
|VPS
|24 / 7
Risk Disclosure - Disclaimer :
Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.
Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Advertencias :
- La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
- Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.
very good developer support Good EA