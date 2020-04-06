Ultra Grid Hedge Trader
- Asesores Expertos
- Samuel Kehinde Sobo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Ultra Grid Hedge Martingale EA - Descripción del producto
El Ultra Hedge Martingale EA combina una agresiva recuperación de martingala con una protección de cobertura inteligente. Su protocolo de seguridad estructurado garantiza un funcionamiento seguro a la vez que mantiene potentes capacidades de negociación.
Características clave de seguridad:
-
Secuencia de inicio obligatoria: Pulse "START EA" para comenzar a operar
-
Edición segura: Los campos de entrada sólo se desbloquean tras pulsar "CERRAR TODO".
-
Flujo de trabajo protegido: Evita cambios accidentales durante la operativa en vivo
Ventajas del trading:
-
Martingala inteligente: Aumento automático del tamaño del lote utilizando su multiplicador
-
Protección de cobertura: La cobertura dinámica se activa en el paso 5 contra movimientos extremos
-
Inversión de tendencia: Cambio de dirección opcional tras pérdidas
-
Reinicio automático: Funcionamiento continuo tras secuencias rentables
-
Control flexible: Elija sólo compra, sólo venta o ambas direcciones
Ajustes esenciales:
-
Lote inicial (0,01), Multiplicador (2,0)
-
Take Profit/Stop Loss (puntos)
-
Distancia de cobertura/TP (puntos)
-
Selección del tipo de operación
El flujo de trabajo de seguridad forzada protege su capital a la vez que ofrece un sofisticado rendimiento de martingala. Los parámetros sólo se pueden modificar cuando el sistema está detenido de forma segura, lo que garantiza un control total sobre su estrategia de negociación.