BTC Miner Pro MT4

BTC Miner Pro EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos.

Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado paraBITCOIN o BTCUSD.


Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.

Beneficios :

  • No es unGrid o Martingale
  • SoportaSL y TP
  • Volumen Fijo y Auto
  • Preparado para Prop Firm
  • Temporizador para trailing stop (para prop firm)

Sistema de Análisis :

  • Sistema 1 = TRUE >>>
  • Sistema 2 = TRUE >>>>>> (Bajo - Medio - Alto)
  • Sistema 3 = TRUE >>>


Cómo Back test :
  • Ejecutar la prueba retrospectiva y permitirBITCOIN o BTCUSD
  • Ajuste el marco de tiempo a1H
  • Hay ajustes por defecto, basta con establecer el saldo de la cuenta a $ 500 : (Saldo = $ 200) + 0.01
  • Establezca los Datos y el Modelado a 1Minute OHLC O Every Tick Based On Real Ticks
  • Si no se crea ninguna posición, active Order Type Run en los ajustes.


Especificaciones :

Par BITCOIN o BTCUSD
Marco de tiempo Cualquiera (H1)
Depósito $ 200 (USD) : (Saldo = $200) + 0.01
Configuración Por defecto
Dígitos 1 - 2
Apalancamiento > 1:100
Tipo de cuenta Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
VPS 24 / 7


Risk Disclosure - Disclaimer :

Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.

Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Advertencias :

  • La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
  • Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.


