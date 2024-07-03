HFT Passing Prop EA

5
HFT Passing Prop EA es un robot totalmente automático.
Puede ayudarle a superar los retos y evaluaciones de las empresas Prop Firm con el comercio de alta frecuencia Scalp(en cuestión de minutos).

Con una sola compra, puede utilizarlo indefinidamente.


    MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/119633

    Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764335

    Descargar archivo de conjunto: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020


    Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

    Nota: Si tienes algún problema para ejecutarlo, por favor envíame un mensaje.

    Volver a probar:

    • Símbolo: US30

    • Marco temporal: M1

    • Modelado: 1 minuto OHLC (No tick-by-tick)


    Características principales:

    • No utiliza Martingala, Hedge, o estrategias de cuadrícula.

    • No requiere VPS ( pero VPS se puede utilizar si lo prefiere)

    • Todos los ajustes son totalmente accesibles para el usuario.

    • Soporte ilimitado para principiantes.

    • Utilizable en todos los plazos.

    • Símbolo principal probado:US30 ( puede ser adaptado según los requisitos de la empresa)


    Notas y recomendaciones importantes:

    • No nos hacemosresponsables de las políticas o resultados de cualquier firma de prop; usted debe realizar su propia diligencia debida.

    • Este EA está diseñado para ayudarle a superar los retos de las Prop Firm, no como una solución garantizada para cuentas reales financiadas. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.

    • Tenga cuidado con las estafas en Internet. La venta de este producto sólo es válida a través de MQL5 y el sitio web oficial. No nos hacemos responsables de las compras realizadas a través de otros canales.

    • Antes de comprar, asegúrese de que su cuenta y su broker permiten el trading estilo HFT y que las reglas de su broker no bloquean las órdenes de sucesión rápida.


    Advertencias :

    • La venta de este producto se realiza únicamente en la tienda MQL5 y en la página web oficial de MQLEXP, por lo que debe tener cuidado con los estafadores online.
    • Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.


    Comentarios 1
    clony237
    34
    clony237 2025.06.04 10:33 
     

    you should buy this expert i have the expert i tested it myself and it have a very high winning rate but peoples always thing is when the expert is expensive that it performs well but i'm happy white my choice plus the support team very insane in responds

