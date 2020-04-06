Assistant FVG MT5

Asistente FVG EA es un sistema totalmente automatizado para los comerciantes que utilizan FVGs para su comercio. Este sistema está a su lado como un asistente profesional para proporcionar un comercio más rápido y más preciso. Simplemente ajústelo a sus necesidades y él hará el trabajo.





Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp



Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.

Esto sólo pretende ser un asistente, no un sistema de comercio integral.





Ventajas :

Soporta SL, TP y Trailing Stop

y Temporizador para trailing stop (para prop firm)

Establecer la hora

Establezca el día de trabajo

Elija cualquier modelo de posición

Establecer el rango de FVG de 0% a 100%

de 0% a 100% Configurar como posición o alarma



Ajustes EA : Comprobar vela : El número de velas que desea comprobar.

El número de velas que desea comprobar. Time Frame : Seleccionar el periodo de revisión (de 1 minuto a 1 mes).

Seleccionar el periodo de revisión (de 1 minuto a 1 mes). Stop Loss : Determinar el límite de pérdida basado en puntos.

Determinar el límite de pérdida basado en puntos. Take Profit : Determinación del límite de beneficios basado en puntos.

: Determinación del límite de beneficios basado en puntos. Start Trailing : Límite de distancia de inicio del Trailing Stop basado en puntos.

Límite de distancia de inicio del Trailing Stop basado en puntos. Trailing : Distancia de continuación del Trailing Stop basada en puntos.

Distancia de continuación del Trailing Stop basada en puntos. Set mode : Si es True, toma una posición, pero si es False, sólo da una alarma.

Si es True, toma una posición, pero si es False, sólo da una alarma. Up FVG : Gestión del tipo de orden en situaciones alcistas [ COMPRA - LÍMITE COMPRA - VENTA - STOP VENTA ]

Gestión del tipo de orden en situaciones alcistas [ COMPRA - LÍMITE COMPRA - VENTA - STOP VENTA ] Down FVG : Gestión del tipo de orden en posición bajista [ VENTA - VENTA LIMITE - COMPRA - COMPRA STOP ]

Gestión del tipo de orden en posición bajista [ VENTA - VENTA LIMITE - COMPRA - COMPRA STOP ] Tamaño del lote : Puede ajustar el tamaño de la posición.

: Puede ajustar el tamaño de la posición. Posición máxima : Ajuste el número máximo de posiciones abiertas de 1 a . . .

Ajuste el número máximo de posiciones abiertas de 1 a . . . Tipo de orden de ejecución : Si lo habilita, puede establecer el modelo de apertura de posiciones con cualquier broker.

Si lo habilita, puede establecer el modelo de apertura de posiciones con cualquier broker. Nivel FVG [%] : Puede elegir el nivel de sensibilidad dentro de FVG de 0% a 100%.

Puede elegir el nivel de sensibilidad dentro de FVG de 0% a 100%. Delay Trailing : Si está utilizando props y tiene un límite de tiempo para los trailing stops, habilítelo y establezca un tiempo de retardo basado en segundos.

Si está utilizando props y tiene un límite de tiempo para los trailing stops, habilítelo y establezca un tiempo de retardo basado en segundos. Habilitar Hora : Habilítelo si desea ejecutar operaciones sólo a una hora específica del día.

Habilítelo si desea ejecutar operaciones sólo a una hora específica del día. Day setting : Si desea trabajar en determinados días, habilítelos.



Especificaciones : Par Divisa - Índice - Metal - Cripto Marco temporal Cualquier

Depósito Cualquier Configuración Basado en estrategia Dígitos Cualquier Apalancamiento Cualquier Tipo de cuenta Cualquier





Advertencias :

La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.

Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.

