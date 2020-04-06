Assistant FVG MT5
- Asesores Expertos
- Rahman Pavaleh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Asistente FVG EA es un sistema totalmente automatizado para los comerciantes que utilizan FVGs para su comercio. Este sistema está a su lado como un asistente profesional para proporcionar un comercio más rápido y más preciso. Simplemente ajústelo a sus necesidades y él hará el trabajo.
Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp
Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.
Esto sólo pretende ser un asistente, no un sistema de comercio integral.
Ventajas :
- SoportaSL,TP y Trailing Stop
- Temporizador para trailing stop (para prop firm)
- Establecer la hora
- Establezca el día de trabajo
- Elija cualquier modelo de posición
- Establecer el rango de FVG de 0% a 100%
- Configurar como posición o alarma
Ajustes EA :
- Comprobar vela : El número de velas que desea comprobar.
- Time Frame : Seleccionar el periodo de revisión (de 1 minuto a 1 mes).
- Stop Loss : Determinar el límite de pérdida basado en puntos.
- Take Profit: Determinación del límite de beneficios basado en puntos.
- Start Trailing : Límite de distancia de inicio del Trailing Stop basado en puntos.
- Trailing : Distancia de continuación del Trailing Stop basada en puntos.
- Set mode : Si es True, toma una posición, pero si es False, sólo da una alarma.
- Up FVG : Gestión del tipo de orden en situaciones alcistas [ COMPRA - LÍMITE COMPRA - VENTA - STOP VENTA ]
- Down FVG : Gestión del tipo de orden en posición bajista [ VENTA - VENTA LIMITE - COMPRA - COMPRA STOP ]
- Tamaño del lote: Puede ajustar el tamaño de la posición.
- Posición máxima : Ajuste el número máximo de posiciones abiertas de 1 a . . .
- Tipo de orden de ejecución : Si lo habilita, puede establecer el modelo de apertura de posiciones con cualquier broker.
- Nivel FVG [%] : Puede elegir el nivel de sensibilidad dentro de FVG de 0% a 100%.
- Delay Trailing : Si está utilizando props y tiene un límite de tiempo para los trailing stops, habilítelo y establezca un tiempo de retardo basado en segundos.
- Habilitar Hora : Habilítelo si desea ejecutar operaciones sólo a una hora específica del día.
- Day setting : Si desea trabajar en determinados días, habilítelos.
Especificaciones :
|Par
|Divisa - Índice - Metal - Cripto
|Marco temporal
|Cualquier
|Depósito
|Cualquier
|Configuración
|Basado en estrategia
|Dígitos
|Cualquier
|Apalancamiento
|Cualquier
|Tipo de cuenta
|Cualquier
Advertencias :
- La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
- Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.
