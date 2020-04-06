GoldAlgo Breaker MT5

GoldAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos.

Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro.

"GoldAlgo Breaker" [$ 199 > Próximo precio > $ 225]


Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2321553

Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram

Señal MT5 :

  • Inicio de sesión : 15189680
  • Contraseña Inversor : GoldAlgo_Breaker@2
  • Servidor : Alpari-MT5

Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.

Beneficios :

  • No es unGrid o Martingale
  • SoportaSL y TP
  • Volumen fijo
  • Preparado para Prop Firm
  • Temporizador para trailing stop (para prop firm)
  • 1 a 2 operaciones por día (Por supuesto, habrá días en los que no habrá ninguna operación)

Cómo hacer Back test :
  • Ejecute el back test y active XAUUSD o GOLD metal
  • Ajuste el marco de tiempo a 1H
  • Hay ajustes por defecto, sólo tiene que establecer el saldo de la cuenta a $ 500 : (Saldo = $ 250) + 0.01
  • Configure los Datos y el Modelo a 1Minuto OHLC O Cada Tick Basado en Ticks Reales
  • Si no se crea ninguna posición, active Order Type Run en los ajustes.


Puede utilizar este EA para superar el reto : https://www.mql5.com/en/market/product/119633



Especificaciones :

Par XAUUSD, ORO
Marco de tiempo Cualquiera (H1)
Depósito $ 250 (USD) : (Saldo = $250) + 0.01
Configuración Por defecto
Dígitos 2 - 3
Apalancamiento > 1:100
Tipo de cuenta Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
VPS 24 / 7


Risk Disclosure - Disclaimer :

Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.

Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Advertencias :

  • La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
  • Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.



