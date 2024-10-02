Configuraciones listas para usar: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Nuevos set files se agregan constantemente en mi canal: MT5 Set Files El precio aumentará pronto.

¡Domina la volatilidad con Grid Volatility!

Grid Volatility es un Expert Advisor avanzado que combina una estrategia de grid con la detección de velas impulsivas para operar en mercados volátiles. Está optimizado para maximizar el beneficio en condiciones cambiantes del mercado mientras gestiona automáticamente el tamaño de las posiciones para minimizar el riesgo.

Beneficios Clave

- Optimización en mercados volátiles: Aprovecha las oscilaciones del mercado a través de una estrategia grid robusta.

- Gestión automática del tamaño de lote (opcional): Ajusta automáticamente el tamaño del lote en función del balance de la cuenta, si esta característica está activada.

- Control de riesgo dinámico: Implementa una estrategia de gestión de riesgos con un stop loss general basado en el porcentaje del balance.

- Selección de tipo de posición: Elige entre abrir solo posiciones de compra (Buy), solo posiciones de venta (Sell), o ambas.

- Tres estrategias de lotaje: Permite seleccionar entre tres estrategias de ajuste del tamaño de lote, adaptándose tanto a los traders conservadores como a los que buscan un enfoque más agresivo.

- Detección de velas impulsivas: Identifica las oportunidades más fuertes basadas en el análisis de velas de impulso.

Características Técnicas

- Gestión de posiciones: El EA permite abrir posiciones de compra o venta basadas en el análisis de velas y su integración con un sistema de grid.

- Automatización opcional del tamaño del lote: Ajusta el tamaño de las operaciones en función del balance disponible si esta característica está habilitada.

- Protección de capital: Implementa un stop loss general que asegura que las pérdidas no excedan un porcentaje definido del balance.

Requisitos Mínimos de Uso

Capital mínimo: $100

Apalancamiento: 1:100 o superior

1:100 o superior Pares recomendados: Funciona con cualquier par de divisas.

Cómo Funciona

Este EA sigue una estrategia de grid en combinación con velas impulsivas. Se abre una posición cuando se detecta una vela significativa que supera un umbral definido en el mercado (con base en un factor de tamaño de vela), y luego gestiona las posiciones utilizando una estrategia de grid escalonada. El tamaño de las posiciones se ajusta automáticamente en función del balance de la cuenta, siempre que esta característica esté activada, para optimizar la gestión del riesgo.

Descargo de responsabilidad: El trading con Expert Advisors implica riesgos. No se garantiza la obtención de ganancias, y es posible perder parte o la totalidad de su capital.

