Grid Volatility

5

Maîtrisez la volatilité avec Grid Volatility !

Grid Volatility est un Expert Advisor avancé qui combine une stratégie de grille avec la détection de bougies impulsives pour trader sur des marchés volatils. Il est optimisé pour maximiser les profits dans des conditions de marché changeantes tout en gérant automatiquement la taille des positions afin de minimiser les risques.

Avantages clés

- Optimisation pour les marchés volatils : Profitez des fluctuations du marché grâce à une stratégie de grille robuste.

- Gestion automatique de la taille des positions (optionnelle) : Ajuste automatiquement la taille des positions en fonction du solde du compte, si cette fonctionnalité est activée.

- Gestion dynamique des risques : Implémente une stratégie de gestion des risques avec un stop loss général basé sur un pourcentage du solde.

- Sélection du type de position : Choisissez d'ouvrir uniquement des positions d'achat, uniquement des positions de vente, ou les deux.

- Trois stratégies de taille de lot : Sélectionnez l'une des trois stratégies pour ajuster la taille des positions, adaptées aux traders conservateurs comme aux plus agressifs.

- Détection de bougies impulsives : Identifie les opportunités les plus fortes en fonction de l'analyse des bougies impulsives.

Caractéristiques techniques

- Gestion des positions : L'EA ouvre des positions d'achat ou de vente en fonction de l'analyse des bougies et les intègre dans un système de grille.

- Gestion automatique de la taille des positions (optionnelle) : Ajuste la taille des opérations en fonction du solde disponible si cette fonctionnalité est activée.

- Protection du capital : Implémente un stop loss général pour s'assurer que les pertes ne dépassent pas un pourcentage défini du solde.

Exigences minimales d'utilisation

  • Capital minimum : 100 $
  • Effet de levier : 1:100 ou supérieur
  • Paires recommandées : Fonctionne avec toutes les paires de devises.

Comment ça fonctionne

Ce EA suit une stratégie de grille combinée avec des bougies impulsives. Une position est ouverte lorsqu'une bougie significative dépassant un seuil défini est détectée, et les positions sont gérées à l'aide d'une stratégie de grille progressive. La taille des positions est automatiquement ajustée en fonction du solde du compte, à condition que cette fonctionnalité soit activée, afin d'optimiser la gestion des risques.

Avertissement : Le trading avec des Expert Advisors comporte des risques. Les profits ne sont pas garantis, et vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre capital.

Ne manquez pas cette opportunité ! Téléchargez Grid Volatility dès aujourd'hui et automatisez vos transactions sur des marchés volatils.

Avis 1
harris16
31
harris16 2024.11.01 15:21 
 

Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account

