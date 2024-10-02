Grid Volatility
- Experts
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versione: 1.13
- Aggiornato: 8 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Domina la volatilità con Grid Volatility!
Grid Volatility è un Expert Advisor avanzato che combina una strategia a griglia con il rilevamento di candele impulsive per operare sui mercati volatili. È ottimizzato per massimizzare i profitti in condizioni di mercato mutevoli, gestendo automaticamente la dimensione delle posizioni per minimizzare il rischio.
Vantaggi principali
- Ottimizzazione per i mercati volatili: Sfrutta le oscillazioni del mercato con una strategia a griglia robusta.
- Gestione automatica della dimensione delle posizioni (opzionale): Regola automaticamente la dimensione delle posizioni in base al saldo del conto, se questa funzione è attivata.
- Controllo del rischio dinamico: Implementa una strategia di gestione del rischio con uno stop loss generale basato su una percentuale del saldo.
- Selezione del tipo di posizione: Scegli se aprire solo posizioni long, solo short o entrambe.
- Tre strategie di dimensionamento dei lotti: Scegli tra tre strategie per regolare la dimensione delle posizioni, adatte sia ai trader conservatori che a quelli più aggressivi.
- Rilevamento delle candele impulsive: Identifica le opportunità più forti basate sull'analisi delle candele impulsive.
Caratteristiche tecniche
- Gestione delle posizioni: L'EA apre posizioni long o short in base all'analisi delle candele e si integra in un sistema a griglia.
- Gestione automatica della dimensione delle posizioni (opzionale): Regola la dimensione delle operazioni in base al saldo disponibile se questa funzione è attivata.
- Protezione del capitale: Implementa uno stop loss generale per garantire che le perdite non superino una percentuale definita del saldo.
Requisiti minimi di utilizzo
- Capitale minimo: 100 $
- Leva finanziaria: 1:100 o superiore
- Coppie consigliate: Funziona con qualsiasi coppia di valute.
Come funziona
Questo EA segue una strategia a griglia combinata con candele impulsive. Una posizione viene aperta quando viene rilevata una candela significativa che supera una soglia definita, e le posizioni vengono gestite utilizzando una strategia a griglia progressiva. La dimensione delle posizioni viene automaticamente regolata in base al saldo del conto, a condizione che questa funzione sia attivata, per ottimizzare la gestione del rischio.
Disclaimer: Il trading con Expert Advisor comporta dei rischi. I profitti non sono garantiti e puoi perdere parte o tutto il tuo capitale.
