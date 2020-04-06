Ultra Risk

GUÍA OFICIAL: Para comprender detalladamente cada parámetro y configuración, puede consultar el manual oficial aquí: Guía de Usuario Ultra Risk

Filosofía de Ultra Risk: Velocidad vs Seguridad

Antes de adquirir este software, debe entender su naturaleza: Ultra Risk ha sido diseñado con un único propósito: El crecimiento agresivo de la cuenta en el menor tiempo posible.

En el trading, la ganancia es proporcional al riesgo. Para lograr resultados extraordinarios, este sistema asume matemáticamente un nivel de riesgo extremadamente alto. No es una herramienta para la preservación de patrimonio conservador; es un motor de aceleración de capital de especulación.

1) ¿Por qué Asumir Este Riesgo?

La mayoría de los traders pierden tiempo intentando evitar el riesgo. Ultra Risk lo gestiona mediante una arquitectura de Grid inteligente:

• Lógica de Compra: A diferencia de sistemas aleatorios, Ultra Risk espera pacientemente a que el precio caiga para "comprar barato" (Entry Drop Percent). Nunca persigue el precio; deja que el mercado venga a él.
• Adaptabilidad: Si el mercado se mueve en contra, el sistema no se rompe; se expande. Su Grid Adaptativo ajusta las distancias basándose en la volatilidad real, evitando el colapso prematuro típico de los grids estáticos.
• Salida Inteligente: El sistema desplaza el "centro de gravedad" de la operación acumulando volumen en los extremos. Esto acerca el punto de equilibrio para aumentar la probabilidad de cierre, buscando un beneficio directamente proporcional al riesgo (Drawdown) soportado.

2) Estructura de Precios

Ofrecemos una barrera de entrada accesible para los visionarios que entienden esta filosofía. El precio aumentará progresivamente para proteger la exclusividad de la estrategia y limitar el número de usuarios.

Asegure su licencia vitalicia ahora antes del próximo aumento.

3) Especificaciones Técnicas

Se sugieren las siguientes condiciones de operación:

• Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro). Adaptable a otros pares.
• Marco Temporal: H1.
• Apalancamiento: Compatible con cualquiera. Se recomienda 1:500 o superior para optimizar el margen.
• VPS: Recomendado para asegurar la gestión y cierre de operaciones las 24 horas.

4) Advertencia Final

Al utilizar Ultra Risk, usted acepta que busca rendimiento por encima de seguridad.

• Realidad Matemática: Existe una probabilidad estadística de pérdida total del depósito (Drawdown del 100%) en condiciones de "Cisne Negro".
• Regla de Oro: Deposite solo aquella cantidad de dinero que, en caso de perderse totalmente, no afecte a su estabilidad financiera.

Otros productos de este autor
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (20)
Asesores Expertos
Configuraciones listas para usar: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... Señal en vivo : HAZ CLIC AQUÍ Nuevos set files se agregan constantemente en mi canal : MT5 Set Files El precio aumentará pronto. Presentamos Scalper Deriv: Elevando tu Experiencia en Scalping. ¿Eres de los traders que encuentran su pasión en el scalping y desean aprovechar al máximo su capital? ¡Ya sea que tengas un balance de $20, $200, $2000, $20000 o incluso $200000 en tu cuenta,
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Asesores Expertos
El precio aumentará pronto. Gold AI Robot – Robot de trading avanzado para XAUUSD (Oro) con IA y detección de retrocesos Filtro IA y búsqueda de retrocesos clave para identificar oportunidades precisas en el mercado del oro. Gold AI Robot opera con XAUUSD (Oro) en timeframe H1. Analiza movimientos de precio en busca de retrocesos significativos, abre posiciones escaladas y aplica una gestión global de riesgo para optimizar cada operación. Filtro de señal basado en inteligencia artificial Detecc
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Asesores Expertos
Bonificación : recibe 1 EA gratis (para 2 cuentas) – contáctame después de la compra ¡Automatiza tu trading de Bitcoin con Bitcoin MT5 Bot! Aprovecha las oportunidades del mercado de criptomonedas con un Expert Advisor diseñado especialmente para operar en Bitcoin. Bitcoin MT5 Bot es un Expert Advisor (EA) avanzado y optimizado para operar en Bitcoin en MetaTrader 5. Utiliza estrategias de tendencia y control de riesgo, analizando tendencias y niveles de sobrecompra y sobreventa en múltiples te
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Asesores Expertos
Money Mind BTC — BTCUSD en H1 (v13.00) Sistema automatizado con gestión global del riesgo y comportamiento adaptativo Money Mind BTC 13.00 es un Asesor Experto diseñado para operar en BTCUSD con control total del riesgo y lógica de adaptación automática. Combina estabilidad operativa, flexibilidad de configuración y una estructura de gestión global que ajusta su comportamiento a las condiciones del mercado. Características principales Símbolo: BTCUSD Timeframe recomendado: H1 Filtros internos co
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Asesores Expertos
Configuraciones listas para usar: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Nuevos set files se agregan constantemente en mi canal : MT5 Set Files El precio aumentará pronto. ¡Domina la volatilidad con Grid Volatility! Grid Volatility es un Expert Advisor avanzado que combina una estrategia de grid con la detección de velas impulsivas para operar en mercados volátiles. Está optimizado para maximizar el beneficio en condiciones cambiantes del me
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Utilidades
Presentamos Stop Guardian: Elevando tu Gestión de Riesgos con Trailing Stop y Cierre de Ganancias. Stop Guardian es un Expert Advisor (EA) diseñado para optimizar la gestión de riesgos en tus estrategias de trading, combinando trailing stop y un sistema de cierre automático de posiciones basado en ganancias. Características Clave Gestión de Riesgo Automatizada : Ajusta automáticamente las posiciones abiertas usando trailing stop para proteger las ganancias y minimizar pérdidas. Configuración
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Asesores Expertos
Bonificación : recibe 1 EA gratis (para 2 cuentas) – contáctame después de la compra Plant and Harvest Pro: El Poder de Sembrar y Cosechar en el Trading Automático ¿Te gustaría que tu trading se asemeje al ciclo natural de la vida, donde cada posición es una semilla que siembras para cosechar ganancias? Presentamos Plant and Harvest Pro , el Expert Advisor que transforma el mercado en tu campo de cultivo personal. Siembra Inteligente Plant and Harvest Pro está diseñado para identificar los mejo
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Asesores Expertos
Bonificación : recibe 1 EA gratis (para 2 cuentas) – contáctame después de la compra Grid Deriv es un sistema automático tipo grid que busca aprovechar movimientos extremos del precio usando una entrada inicial basada en Bandas de Bollinger y una lógica escalonada de entradas contrarias para aprovechar retrocesos profundos, basada en un enfoque de reversión a la media tras expansiones de volatilidad. Características principales: Entrada inicial tras ruptura de Banda de Bollinger. Entradas sub
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Asesores Expertos
Bonificación : recibe 1 EA gratis (para 2 cuentas) – contáctame después de la compra SmartGold AI – Inteligencia adaptativa para detectar breakouts explosivos SmartGold AI es un asesor experto especializado en detectar rupturas de precio tras periodos de consolidación. Utiliza un sistema inteligente y automatizado que identifica zonas de compresión con alta probabilidad de breakout, abriendo operaciones en la dirección del movimiento. Su lógica también permite gestionar la salida con un Take Pr
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Asesores Expertos
Agrega un comentario después de tu compra para recibir el manual de usuario. Market Sniper Pro es un Asesor Experto profesional diseñado para el trading de rupturas con gestión adaptativa de posiciones. Combina la detección de breakouts con entradas escalonadas basadas en ATR y control global del riesgo, ofreciendo un enfoque estructurado y disciplinado. Características principales Tamaño de lote configurable y escalado automático por balance Lógica de entrada por ruptura con lookback y buffer
