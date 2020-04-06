GUÍA OFICIAL: Para comprender detalladamente cada parámetro y configuración, puede consultar el manual oficial aquí: Guía de Usuario Ultra Risk Filosofía de Ultra Risk: Velocidad vs Seguridad Antes de adquirir este software, debe entender su naturaleza: Ultra Risk ha sido diseñado con un único propósito: El crecimiento agresivo de la cuenta en el menor tiempo posible. En el trading, la ganancia es proporcional al riesgo. Para lograr resultados extraordinarios, este sistema asume matemáticamente un nivel de riesgo extremadamente alto. No es una herramienta para la preservación de patrimonio conservador; es un motor de aceleración de capital de especulación.

1) ¿Por qué Asumir Este Riesgo? La mayoría de los traders pierden tiempo intentando evitar el riesgo. Ultra Risk lo gestiona mediante una arquitectura de Grid inteligente: • Lógica de Compra: A diferencia de sistemas aleatorios, Ultra Risk espera pacientemente a que el precio caiga para "comprar barato" (Entry Drop Percent). Nunca persigue el precio; deja que el mercado venga a él.

• Adaptabilidad: Si el mercado se mueve en contra, el sistema no se rompe; se expande. Su Grid Adaptativo ajusta las distancias basándose en la volatilidad real, evitando el colapso prematuro típico de los grids estáticos.

• Salida Inteligente: El sistema desplaza el "centro de gravedad" de la operación acumulando volumen en los extremos. Esto acerca el punto de equilibrio para aumentar la probabilidad de cierre, buscando un beneficio directamente proporcional al riesgo (Drawdown) soportado.

2) Estructura de Precios Ofrecemos una barrera de entrada accesible para los visionarios que entienden esta filosofía. El precio aumentará progresivamente para proteger la exclusividad de la estrategia y limitar el número de usuarios. Asegure su licencia vitalicia ahora antes del próximo aumento.

3) Especificaciones Técnicas Se sugieren las siguientes condiciones de operación: • Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro). Adaptable a otros pares.

• Marco Temporal: H1.

• Apalancamiento: Compatible con cualquiera. Se recomienda 1:500 o superior para optimizar el margen.

• VPS: Recomendado para asegurar la gestión y cierre de operaciones las 24 horas.