Grid Volatility
- Experts
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versão: 1.21
- Atualizado: 23 outubro 2025
- Ativações: 10
Configurações prontas para uso: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,...
Novos set files são adicionados constantemente no meu canal: MT5 Set Files
O preço aumentará em breve.
Domine a volatilidade com o Grid Volatility!
Grid Volatility é um Expert Advisor avançado que combina uma estratégia de grid com a detecção de velas impulsivas para negociar em mercados voláteis. Ele é otimizado para maximizar os lucros em condições de mercado variáveis, enquanto gerencia automaticamente o tamanho das posições para minimizar o risco.
Benefícios Principais
- Otimização para mercados voláteis: Aproveite as oscilações do mercado com uma estratégia de grid robusta.
- Tamanho automático das posições (opcional): Ajusta automaticamente o tamanho das posições com base no saldo da conta, se esta funcionalidade estiver ativada.
- Controle de risco dinâmico: Implementa uma estratégia de gestão de riscos com um stop loss geral baseado na porcentagem do saldo.
- Seleção do tipo de posição: Escolha abrir apenas posições de compra, apenas de venda ou ambas.
- Três estratégias de dimensionamento de lote: Permite escolher entre três estratégias para ajustar o tamanho da posição, atendendo tanto aos traders conservadores quanto aos mais agressivos.
- Detecção de velas impulsivas: Identifica as oportunidades mais fortes com base na análise de velas impulsivas.
Características Técnicas
- Gestão de posições: O EA abre posições de compra ou venda com base na análise das velas e se integra a um sistema de grid.
- Tamanho automático das posições (opcional): Ajusta o tamanho das operações de acordo com o saldo disponível, se esta função estiver ativada.
- Proteção de capital: Implementa um stop loss geral que garante que as perdas não excedam uma porcentagem definida do saldo.
Requisitos Mínimos de Uso
- Capital mínimo: $100
- Alavancagem: 1:100 ou superior
- Pares recomendados: Funciona com qualquer par de moedas.
Como Funciona
Este EA segue uma estratégia de grid combinada com velas impulsivas. Uma posição é aberta quando uma vela significativa que excede um limite definido é detectada, e as posições são geridas utilizando uma estratégia de grid escalonada. O tamanho das posições é ajustado automaticamente com base no saldo da conta, desde que essa funcionalidade esteja ativada, para otimizar a gestão de riscos.
Aviso Legal: A negociação com Expert Advisors envolve risco. Não há garantia de lucros, e você pode perder parte ou todo o seu capital.
Não perca esta oportunidade! Baixe o Grid Volatility hoje e automatize suas negociações em mercados voláteis.
Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account