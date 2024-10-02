Grid Volatility

5

Configurações prontas para uso: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,...

Novos set files são adicionados constantemente no meu canal: MT5 Set Files

O preço aumentará em breve.

Domine a volatilidade com o Grid Volatility!

Grid Volatility é um Expert Advisor avançado que combina uma estratégia de grid com a detecção de velas impulsivas para negociar em mercados voláteis. Ele é otimizado para maximizar os lucros em condições de mercado variáveis, enquanto gerencia automaticamente o tamanho das posições para minimizar o risco.

Descubra mais Expert Advisors aqui: Ver todos os EAs

Benefícios Principais

- Otimização para mercados voláteis: Aproveite as oscilações do mercado com uma estratégia de grid robusta.

- Tamanho automático das posições (opcional): Ajusta automaticamente o tamanho das posições com base no saldo da conta, se esta funcionalidade estiver ativada.

- Controle de risco dinâmico: Implementa uma estratégia de gestão de riscos com um stop loss geral baseado na porcentagem do saldo.

- Seleção do tipo de posição: Escolha abrir apenas posições de compra, apenas de venda ou ambas.

- Três estratégias de dimensionamento de lote: Permite escolher entre três estratégias para ajustar o tamanho da posição, atendendo tanto aos traders conservadores quanto aos mais agressivos.

- Detecção de velas impulsivas: Identifica as oportunidades mais fortes com base na análise de velas impulsivas.

Características Técnicas

- Gestão de posições: O EA abre posições de compra ou venda com base na análise das velas e se integra a um sistema de grid.

- Tamanho automático das posições (opcional): Ajusta o tamanho das operações de acordo com o saldo disponível, se esta função estiver ativada.

- Proteção de capital: Implementa um stop loss geral que garante que as perdas não excedam uma porcentagem definida do saldo.

Requisitos Mínimos de Uso

  • Capital mínimo: $100
  • Alavancagem: 1:100 ou superior
  • Pares recomendados: Funciona com qualquer par de moedas.

Como Funciona

Este EA segue uma estratégia de grid combinada com velas impulsivas. Uma posição é aberta quando uma vela significativa que excede um limite definido é detectada, e as posições são geridas utilizando uma estratégia de grid escalonada. O tamanho das posições é ajustado automaticamente com base no saldo da conta, desde que essa funcionalidade esteja ativada, para otimizar a gestão de riscos.

Aviso Legal: A negociação com Expert Advisors envolve risco. Não há garantia de lucros, e você pode perder parte ou todo o seu capital.

Não perca esta oportunidade! Baixe o Grid Volatility hoje e automatize suas negociações em mercados voláteis.

Palavras-chave: Negociação automatizada, Expert Advisor, Estratégia de grid, Gestão de riscos, Negociação Forex, Negociação de volatilidade, Otimização de operações, Bots MT5, Negociação algorítmica.

Comentários 1
harris16
31
harris16 2024.11.01 15:21 
 

Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account

