Grid Volatility
- Эксперты
- Antonio Simon Del Vecchio
- Версия: 1.21
- Обновлено: 23 октября 2025
- Активации: 10
Готовые к использованию настройки: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,...
Новые set-файлы постоянно добавляются в мой канал: MT5 Set Files
Цена скоро повысится.
Освойте волатильность с Grid Volatility!
Grid Volatility — это продвинутый советник, который сочетает в себе стратегию сетки и обнаружение импульсных свечей для торговли на волатильных рынках. Он оптимизирован для максимизации прибыли в изменяющихся рыночных условиях, автоматически управляя размером позиций для минимизации риска.
Откройте для себя больше советников здесь: Посмотреть все советники
Основные преимущества
- Оптимизация для волатильных рынков: Используйте рыночные колебания с надежной стратегией сетки.
- Автоматическое управление размером позиций (опционально): Автоматически регулирует размер позиций в зависимости от баланса счета, если эта функция включена.
- Динамическое управление рисками: Реализует стратегию управления рисками с общим стоп-лоссом, основанным на проценте баланса.
- Выбор типа позиций: Выберите открытие только покупок, только продаж или обеих позиций.
- Три стратегии расчета лотов: Выберите одну из трех стратегий для регулировки размера позиций, подходящих как для консервативных, так и для агрессивных трейдеров.
- Обнаружение импульсных свечей: Идентифицирует самые сильные возможности на основе анализа импульсных свечей.
Технические особенности
- Управление позициями: Советник открывает позиции на покупку или продажу на основе анализа свечей и интегрирует их в систему сетки.
- Опциональное автоматическое управление размером позиций: Регулирует размер позиций в зависимости от доступного баланса, если эта функция включена.
- Защита капитала: Реализует общий стоп-лосс, чтобы убытки не превышали установленный процент от баланса.
Минимальные требования
- Минимальный капитал: $100
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Рекомендуемые пары: Работает с любой валютной парой.
Как это работает
Этот советник следует стратегии сетки в сочетании с импульсными свечами. Позиция открывается, когда обнаруживается значимая свеча, превышающая установленный порог, и позиции управляются с использованием пошаговой сетки. Размер позиций автоматически регулируется в зависимости от баланса счета, если эта функция включена, для оптимизации управления рисками.
Отказ от ответственности: Торговля с использованием советников связана с риском. Прибыль не гарантируется, и вы можете потерять часть или весь ваш капитал.
Не упустите эту возможность! Скачайте Grid Volatility сегодня и автоматизируйте свою торговлю на волатильных рынках.
Ключевые слова: Автоматизированная торговля, советник, сеточная торговля, управление рисками, торговля на Форексе, торговля волатильностью, оптимизация торговли, боты MT5, алгоритмическая торговля
Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account