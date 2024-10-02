Grid Volatility

5

Готовые к использованию настройки: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,...

Новые set-файлы постоянно добавляются в мой канал: MT5 Set Files

Цена скоро повысится.

Освойте волатильность с Grid Volatility!

Grid Volatility — это продвинутый советник, который сочетает в себе стратегию сетки и обнаружение импульсных свечей для торговли на волатильных рынках. Он оптимизирован для максимизации прибыли в изменяющихся рыночных условиях, автоматически управляя размером позиций для минимизации риска.

Откройте для себя больше советников здесь: Посмотреть все советники

Основные преимущества

- Оптимизация для волатильных рынков: Используйте рыночные колебания с надежной стратегией сетки.

- Автоматическое управление размером позиций (опционально): Автоматически регулирует размер позиций в зависимости от баланса счета, если эта функция включена.

- Динамическое управление рисками: Реализует стратегию управления рисками с общим стоп-лоссом, основанным на проценте баланса.

- Выбор типа позиций: Выберите открытие только покупок, только продаж или обеих позиций.

- Три стратегии расчета лотов: Выберите одну из трех стратегий для регулировки размера позиций, подходящих как для консервативных, так и для агрессивных трейдеров.

- Обнаружение импульсных свечей: Идентифицирует самые сильные возможности на основе анализа импульсных свечей.

Технические особенности

- Управление позициями: Советник открывает позиции на покупку или продажу на основе анализа свечей и интегрирует их в систему сетки.

- Опциональное автоматическое управление размером позиций: Регулирует размер позиций в зависимости от доступного баланса, если эта функция включена.

- Защита капитала: Реализует общий стоп-лосс, чтобы убытки не превышали установленный процент от баланса.

Минимальные требования

  • Минимальный капитал: $100
  • Кредитное плечо: 1:100 или выше
  • Рекомендуемые пары: Работает с любой валютной парой.

Как это работает

Этот советник следует стратегии сетки в сочетании с импульсными свечами. Позиция открывается, когда обнаруживается значимая свеча, превышающая установленный порог, и позиции управляются с использованием пошаговой сетки. Размер позиций автоматически регулируется в зависимости от баланса счета, если эта функция включена, для оптимизации управления рисками.

Отказ от ответственности: Торговля с использованием советников связана с риском. Прибыль не гарантируется, и вы можете потерять часть или весь ваш капитал.

Не упустите эту возможность! Скачайте Grid Volatility сегодня и автоматизируйте свою торговлю на волатильных рынках.

Ключевые слова: Автоматизированная торговля, советник, сеточная торговля, управление рисками, торговля на Форексе, торговля волатильностью, оптимизация торговли, боты MT5, алгоритмическая торговля

Отзывы 1
harris16
31
harris16 2024.11.01 15:21 
 

Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account

Рекомендуем также
No Marti No Party MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545. Представляем советник (EA) No Marti No Party: воплощение агрессивных торговых стратегий. Этот советник не для слабонервных, поскольку он работает по принципу высокого риска и высокой прибыли, который может привести как к существенной прибыли, так и к значительным потерям. Название говорит само за себя: в основе этого советника лежит стратегия Мартингейла. Он предназначен для агре
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Эксперты
HMA Crossover EA HMA Crossover EA — это точный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для выявления торговых возможностей с помощью динамичного и отзывчивого индикатора Hull Moving Average (HMA). Комбинируя быстро реагирующую HMA с более медленной HMA, советник сканирует рынок на предмет потенциальных смен тренда, помогая трейдерам использовать возможные направленные движения при сохранении надёжного риск-менеджмента. Основные функции: Обнаружение пересечения HMA: Советник отслежива
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Эксперты
Fibonacci EA MT5 представляет собой советник для автоматизации торговли на основе уровней Фибоначчи. Он определяет минимум и максимум цены за указанное количество баров, строит уровни Фибоначчи и открывает сделки при достижении текущей ценой выбранных уровней. Советник может торговать в направлении тренда или против него, с учетом заданных параметров. Он также позволяет настраивать уровни для закрытия сделок, управление рисками и фильтры времени. Особенности : Автоматическое определение локальны
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Эксперты
Обзор AMO AI — это продвинутый торговый советник (Expert Advisor), который использует 7-слойную архитектуру нейронной сети в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта для автоматического анализа рынка. Система обрабатывает рыночные данные через несколько аналитических уровней, чтобы выявлять потенциальные торговые возможности на основе технических паттернов и поведения рынка. Техническая архитектура Нейронная сеть: 7-слойная архитектура глубокого обучения AI-движок: система распознаван
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
Эксперты
Введение в Predator EA Predator — это передовой советник для платформы MetaTrader 5 (MT5), созданный для упрощения и улучшения торговли на рынке Форекс. Этот советник предварительно оптимизирован для различных валютных пар и таймфреймов, что делает его подходящим для трейдеров, ищущих надежное автоматизированное решение. Технические характеристики Платформа   : MT5 Тип счета   : для оптимальной производительности рекомендуются хедж-счета. Тестирование имеет решающее значение для раскрытия потен
Eyes Storm MT5
Vu Tuan Nguyen
Эксперты
Вот перевод описания на русский язык: --- **Описание торгового бота** Торговый бот разработан для работы по рыночным трендам (**следование тренду**) и управления ордерами посредством установки уровней стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP). Он включает следующие продвинутые функции: 1. **Использование модели свечей "Engulfing Candles"**: мощный технический инструмент для определения точек входа на основе динамики цен. 2. **Фильтрация сигналов по тренду**: бот умеет распознавать и фильтровать
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
Утилиты
Account Risk Hedge Bot                                                                                  ...hedge your trades with confidence. Safeguard Your Investments with Account Risk Hedge Bot, stay ahead of market volatility with our cutting-edge risk management solution. Account Risk Hedge Bot is designed to safeguard your investments with automated precision, helping you navigate market uncertainty, ensuring you minimize losses and maximize returns. Note: Account Risk Hedge Bot does
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Эксперты
Insight Investor: Продвинутый Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение В динамичном мире торговли на Форекс наличие правильных инструментов может значительно улучшить ваш опыт. Insight Investor — это продвинутый мультивалютный торговый бот, разработанный для автоматизации и оптимизации ваших торговых операций. Этот экспертный советник использует современные алгоритмы для анализа рыночных условий и исполнения сделок, стремясь обеспечить стабильные результаты при контролируемых рисках. О
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Эксперты
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Эксперты
Range Vector Fibo Logic (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) is a sophisticated algorithmic trading system designed to capture Institutional Momentum Bursts in the forex and crypto markets. While most EAs rely on dangerous Martingale grids or lagging indicators, RVFL uses a proprietary “Vector Analysis” approach. It calculates the precise magnitude of the market's daily expansion cycle to identify high-probability breakout zones before they happen. This is not just a trading robot; it is a Cap
MultiAsset Algo EA
Harshika Govind
Эксперты
MultiAsset Algo Expert Advisor (EA) – Advanced Multi-Asset Trading Solution This Expert Advisor is a cutting-edge algorithmic trading system designed for aggressive yet highly profitable trading across multiple asset classes, including Forex and Gold (XAUUSD). It integrates   six robust trading signal strategies   based on proven technical indicators such as RSI Momentum, Moving Average Crossovers, MACD explosive signals, multi-momentum alignment, RSI divergences, and scalping techniques.   If
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Эксперты
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - за успешные созданные базы обучения предоставлю советник во временное пользование бесплатно. - базы обучения будут выкладываться по мере обучения. - обучение требует примерно 20 эпох.  Возможно применять одну из двух стратегий - либо торговля в 2-х направлениях, либо - использовать СЛ. При использовании СЛ результаты торговли будут идентичны результатам обучения. Так как при обучении используется только 1 ордер одновременно.
FREE
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
FTrend3
Sonia Tait
Эксперты
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Эксперты
Multi-Instrument Enabled - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Kindly message for .set files) How It Works: Identifies session highs and lows, executing trades on breakout. Uses dynamic trailing stop to lock in profits. Forward test results included. Input settings available for backtesting customization. Key Features: One to two trades per day for controlled exposure. Multi-year backtesting data available for performance analysis. Max lot size limitation to prevent slippage and unrealistic expectations.
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Эксперты
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Эксперты
Покупайте не бэктест, а настоящую торговую систему  Live Signal Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена. Тестирование на исторических данных должно проводиться ТОЛЬКО на РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ, в противном случае оно будет некорректным. Присоединяйтесь к публичной чат-группе: Нажмите здесь Добро пожаловать в советник US30 Dow Jones! US30 Dow Jones EA: овладейте динамичным индексом Доу-Джонса US30, также известный как Dow Jones, является одним из самых популярных
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Эксперты
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Forex Bot Black Jack   — это надежный трендовый торговый алгоритм, предназначенный для автоматизации торговли на Форексе. Торговля на валютном рынке является сложной и динамичной задачей, для успешного участия в которой требуется значительное количество времени, усилий и опыта. Однако с развитием торговых ботов трейдеры получили возможность автоматизировать свои стратегии и использовать рыночные тенденции без необходимости тратить бесконечные часы на анализ данных. Forex Bot Black Jack   — это
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Эксперты
This automated trading robot for MT5 has been developed with a conservative and realistic approach, focusing on risk management and capital preservation. Its operational structure is designed to maintain controlled drawdown, making it suitable for traders seeking a disciplined and long-term strategy. It implements a selective scalping strategy on the BTCUSD pair, operating on the M1 timeframe. Unlike other systems that open frequent trades without filters, this bot acts only when specific condit
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: ВСЕГО 34 9 $ вместо 990$! По акции осталось всего несколько экземпляров! Обязательно ознакомьтесь с нашим «   Комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Живые результаты с низким риском Живые результаты с высоким риском Добро пожаловать в STABILITY PRO   : одну из самых передовых, стабильных и безопасных сетевых систем на рынке! Этот советник прошел стресс-тестирование на всей доступной истории валютных пар, которые он использует.
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временны
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Другие продукты этого автора
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (20)
Эксперты
Готовые настройки для: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... Живая сигнала : НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Новые set-файлы постоянно добавляются на моём канале : MT5 Set Files Цена скоро увеличится. Представляем Scalper Deriv: новый уровень скальпинга. Вы один из трейдеров, кто находит свою страсть в скальпинге и желает максимально использовать свой капитал? Будь ваш баланс $20, $200, $2000, $20000 или даже $200000 на вашем счету, у нас есть идеальное решение для вас!
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Эксперты
ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО: Чтобы детально разобраться в каждом параметре и настройке, ознакомьтесь с официальным руководством здесь: Руководство пользователя Ultra Risk Философия Ultra Risk: Скорость против Безопасности Перед покупкой этого программного обеспечения вы должны понять его природу: Ultra Risk был разработан с единственной целью: Агрессивный рост счета за минимально возможное время. В трейдинге прибыль пропорциональна риску. Чтобы достичь экстраординарных результатов, эта система мате
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Цена скоро увеличится. Gold AI Robot – Продвинутый торговый робот для XAUUSD (Золото) с ИИ и обнаружением откатов ИИ-фильтр и поиск ключевых откатов для точного выявления возможностей на рынке золота. Gold AI Robot работает с XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. Анализирует движения цены в поиске значительных откатов, открывает масштабируемые позиции и применяет глобальное управление рисками для оптимизации каждой сделки. Фильтр сигналов на основе искусственного интеллекта Обнаружение ключевых отк
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Автоматизируйте торговлю Биткоином с Bitcoin MT5 Bot! Используйте возможности рынка криптовалют с советником, специально разработанным для торговли Биткоином. Bitcoin MT5 Bot — это продвинутый советник (EA), оптимизированный для торговли Биткоином на платформе MetaTrader 5. Он использует стратегии тренда и контроль рисков, анализируя тренды и уровни перекупленности/перепроданности на нескольких таймфреймах, чтобы м
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Эксперты
Money Mind BTC — BTCUSD на H1 (v13.00) Автоматическая система с глобальным управлением рисками и адаптивным поведением Money Mind BTC 13.00 — это эксперт-советник, разработанный для торговли BTCUSD с полным контролем риска и автоматической логикой адаптации. Он сочетает стабильность работы, гибкость настройки и глобальную систему управления, которая подстраивает поведение под рыночные условия. Основные характеристики Символ: BTCUSD Рекомендуемый таймфрейм: H1 Внутренние фильтры с регулируемой чу
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Утилиты
Представляем Stop Guardian: Улучшение вашего управления рисками с помощью трейлинг-стопа и закрытия позиций по прибыли. Stop Guardian — это экспертный советник (EA), разработанный для оптимизации управления рисками в ваших торговых стратегиях, объединяя трейлинг-стоп и автоматическую систему закрытия позиций на основе прибыли. Основные особенности Автоматическое управление рисками : Автоматически регулирует открытые позиции с использованием трейлинг-стопа для защиты прибыли и минимизации убытк
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Plant and Harvest Pro: Сила посева и сбора урожая в автоматической торговле Хотите, чтобы ваша торговля напоминала естественный жизненный цикл, где каждая позиция — это семя, которое вы сеете для получения прибыли? Представляем Plant and Harvest Pro , Эксперт Советник, который превращает рынок в ваше личное поле для возделывания. Интеллектуальный посев Plant and Harvest Pro разработан для определения лучших моменто
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Grid Deriv — это автоматическая торговая система на основе сетки, разработанная для извлечения выгоды из резких ценовых движений. Она использует начальный вход на основе полос Боллинджера и пошаговую логику встречных сделок для захвата глубоких откатов, основываясь на подходе возврата к среднему после расширения волатильности. Основные характеристики: Начальный вход после пробоя полосы Боллинджера. Последующие сд
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки SmartGold AI – Адаптивный интеллект для обнаружения мощных прорывов SmartGold AI — это экспертный советник, специализирующийся на обнаружении ценовых прорывов после периодов консолидации. Он использует интеллектуальную и автоматизированную систему, которая определяет зоны сжатия с высокой вероятностью прорыва и открывает сделки в направлении движения. Его логика также управляет выходом с помощью динамически настраи
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Оставьте комментарий после покупки, чтобы получить руководство пользователя. Market Sniper Pro — это профессиональный Советник, разработанный для торговли на пробоях с адаптивным управлением позициями. Он сочетает обнаружение пробоев с поэтапными входами на основе ATR и глобальным контролем риска, предлагая структурированный и дисциплинированный подход. Основные особенности Настраиваемый размер лота и автоматическое масштабирование по балансу Логика входа по пробою с настраиваемыми lookback и b
Фильтр:
harris16
31
harris16 2024.11.01 15:21 
 

Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account

Antonio Simon Del Vecchio
22354
Ответ разработчика Antonio Simon Del Vecchio 2024.11.01 16:27
Thank you for your review! I'm glad to hear you're getting good results and that the strategy is helping you grow your account. If you need anything, I'm here to help. Good luck with your trading!
Ответ на отзыв