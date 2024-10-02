Готовые к использованию настройки: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Новые set-файлы постоянно добавляются в мой канал: MT5 Set Files Цена скоро повысится.

Освойте волатильность с Grid Volatility!

Grid Volatility — это продвинутый советник, который сочетает в себе стратегию сетки и обнаружение импульсных свечей для торговли на волатильных рынках. Он оптимизирован для максимизации прибыли в изменяющихся рыночных условиях, автоматически управляя размером позиций для минимизации риска.

Основные преимущества

- Оптимизация для волатильных рынков: Используйте рыночные колебания с надежной стратегией сетки.

- Автоматическое управление размером позиций (опционально): Автоматически регулирует размер позиций в зависимости от баланса счета, если эта функция включена.

- Динамическое управление рисками: Реализует стратегию управления рисками с общим стоп-лоссом, основанным на проценте баланса.

- Выбор типа позиций: Выберите открытие только покупок, только продаж или обеих позиций.

- Три стратегии расчета лотов: Выберите одну из трех стратегий для регулировки размера позиций, подходящих как для консервативных, так и для агрессивных трейдеров.

- Обнаружение импульсных свечей: Идентифицирует самые сильные возможности на основе анализа импульсных свечей.

Технические особенности

- Управление позициями: Советник открывает позиции на покупку или продажу на основе анализа свечей и интегрирует их в систему сетки.

- Опциональное автоматическое управление размером позиций: Регулирует размер позиций в зависимости от доступного баланса, если эта функция включена.

- Защита капитала: Реализует общий стоп-лосс, чтобы убытки не превышали установленный процент от баланса.

Минимальные требования

Минимальный капитал: $ 100

$ Кредитное плечо: 1:100 или выше

1:100 или выше Рекомендуемые пары: Работает с любой валютной парой.

Как это работает

Этот советник следует стратегии сетки в сочетании с импульсными свечами. Позиция открывается, когда обнаруживается значимая свеча, превышающая установленный порог, и позиции управляются с использованием пошаговой сетки. Размер позиций автоматически регулируется в зависимости от баланса счета, если эта функция включена, для оптимизации управления рисками.

Отказ от ответственности: Торговля с использованием советников связана с риском. Прибыль не гарантируется, и вы можете потерять часть или весь ваш капитал.

Не упустите эту возможность! Скачайте Grid Volatility сегодня и автоматизируйте свою торговлю на волатильных рынках.

Ключевые слова: Автоматизированная торговля, советник, сеточная торговля, управление рисками, торговля на Форексе, торговля волатильностью, оптимизация торговли, боты MT5, алгоритмическая торговля