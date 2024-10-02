Grid Volatility
- 专家
- Antonio Simon Del Vecchio
- 版本: 1.21
- 更新: 23 十月 2025
- 激活: 10
可直接使用的配置：EURUSD、GBPUSD、SP500、XAUUSD、Volatility 10 Index、Volatility 75 Index、Boom 1000 Index，...
新的设置文件会持续在我的频道中发布：MT5 Set Files
价格即将上涨。
掌控波动性，使用 Grid Volatility！
Grid Volatility 是一个高级智能交易系统，结合了网格策略和冲动蜡烛检测，用于波动性市场的交易。它经过优化，旨在通过自动管理仓位大小来最大化利润并最小化风险。
主要优势
- 针对波动市场的优化： 通过可靠的网格策略利用市场波动。
- 自动仓位大小调整（可选）： 根据账户余额自动调整仓位大小（如果启用此功能）。
- 动态风险控制： 实施基于余额百分比的通用止损风险管理策略。
- 仓位类型选择： 可以选择只开买单、只开卖单或同时开两种仓位。
- 三种仓位大小策略： 可选择三种策略来调整仓位大小，适合保守和激进交易者。
- 冲动蜡烛检测： 基于冲动蜡烛分析识别最强的交易机会。
技术特点
- 仓位管理：EA 根据蜡烛分析开立买入或卖出仓位，并与网格系统集成。
- 可选的自动仓位调整：根据账户可用余额调整仓位大小（如果启用此功能）。
- 资本保护：实施通用止损策略，确保亏损不超过账户余额的定义百分比。
最低使用要求
- 最低资本： $100
- 杠杆： 1:100 或更高
- 推荐货币对： 适用于任何货币对。
工作原理
此 EA 采用网格策略并结合冲动蜡烛。 当检测到超过设定阈值的显著蜡烛时，会开立仓位，并通过分步网格策略管理仓位。如果启用了此功能，系统会根据账户余额自动调整仓位大小，以优化风险管理。
免责声明： 使用智能交易系统进行交易涉及风险。不能保证盈利，您可能会失去部分或全部资金。
不要错过这个机会！立即下载 Grid Volatility，自动化您的波动性市场交易。
Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account