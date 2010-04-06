Msx Plug And Play Scalper

MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5)

MSX Plug & Play Scalper es un sistema de trading automatizado profesional construido específicamente para el scalping del XAUUSD en el marco temporal M5.

El EA combina un motor de tendencia EMA limpio con una gestión monetaria basada en ATR y múltiples capas de protección, sin martingala, sin rejilla, sin promedios y sin DLLs.

El objetivo es un crecimiento constante y controlado con una reducción limitada, adecuado para:

Prop-firm challenges & funded accounts

Copy trading / cuentas maestras

Programa de Socios para Ingresos Pasivos Referidos

Gestores monetarios y pequeños fondos

Operadores minoristas serios que deseen un scalper de oro "plug & play

Todos los parámetros son totalmente configurables, pero un archivo .set listo para XAUUSD M5 se incluye para que pueda comenzar rápidamente.

Características principales

Enfoque de símbolos: Optimizado para XAUUSD (ORO)

Marco temporal: Diseñado para M5 (gráfico de 5 minutos)

Tipo de estrategia: Scalper de tendencia intradiaria con entradas pullback → recross.

No hay métodos peligrosos: ❌ No martingala No grid ❌ Sin promedios ni pirámides de cobertura ❌ Sin trucos de arbitraje ❌ Sin DLL externa ni API de noticias

Verdadera gestión del riesgo: SL/TP basado en ATR + Break-Even + Trailing Stop

Protección diaria: Límites diarios de pérdidas y ganancias con reajuste diario automático

Seguridad a largo plazo: Máxima protección contra caídas basada en el valor máximo

Protección del broker: Filtro de diferencial, control de deslizamiento, bloqueo de hora de noticias, filtro de sesión

Seguridad durante el fin de semana: Opción de cerrar todas las operaciones antes del fin de semana para evitar gaps

Fácil de validar: Supera las pruebas automáticas de MQL5 Market y sólo utiliza funciones estándar

🧠 Lógica de la estrategia (Visión general)

Detección de Tendencia - Motor EMA Utiliza tres EMAs (Rápida / Media / Lenta) en el Trend TF (M5)

Confirma la dirección de la tendencia cuando las EMAs están alineadas e inclinadas en la misma dirección

Filtra los periodos laterales en la medida de lo posible Lógica de Entrada - Pullback & Recross Espera un retroceso contra la tendencia (la EMA rápida cruza la EMA media)

Entra en el recruce en la dirección de la tendencia

Opción de permitir una operación por tendencia para mantener una exposición baja Lógica de Salida - ATR "Armadura de Seguridad". Stop Loss = ATR × SL_Mult

Take Profit = ATR × TP_Mult

Break-Even: cuando el precio se mueve en beneficio por ATR × BE_Mult, SL puede moverse a la entrada

Trailing Stop: ATR × Trail_Mult sigue al precio cuando la operación está en buen beneficio

Esta combinación mantiene la lógica simple y transparente a la vez que adapta los stops y objetivos a la volatilidad actual del mercado.

🛡 Protección Multicapa

Protección por operación

El riesgo por operación se establece en % del capital/saldo (Kill Switch)

Stop Loss basado en ATR

Opcional "pérdida máxima por operación" en % del capital - cierra cualquier pérdida flotante anormal

Protección diaria

Objetivo de beneficio diario (% del capital inicial del día) - el EA deja de abrir nuevas operaciones después de alcanzar este límite.

Límite de Pérdida Diaria (% del capital inicial) - EA detiene la apertura de nuevas operaciones después de alcanzar este límite.

El capital inicial se recalcula automáticamente cada nuevo día.

Protección de Reducción Máxima

Seguimiento del capital máximo (capital o saldo, configurable)

Si el capital actual cae más del DD % máximo desde ese pico , el EA puede detener las operaciones y, opcionalmente, cerrar todas las posiciones.

Restablecimiento del flujo de caja integrado: los depósitos/retiros en una cuenta plana restablecen la línea de base para que la DD siga siendo significativa.

Protección del broker y del entorno de mercado

Filtro de diferencial: bloquea las nuevas entradas cuando el diferencial es demasiado alto.

Límite de deslizamiento : controla el riesgo de ejecución

Filtro de sesión : sólo se negocia durante las principales horas de liquidez (por ejemplo, las sesiones de Londres y Nueva York).

Bloqueo de la ventana de noticias : bloqueo simple basado en horas en torno a noticias de gran impacto.

Cierre antes del fin de semana: cierre opcional de todas las posiciones del AE a última hora del viernes.

Estas protecciones hacen que el EA sea adecuado para el capital real y las normas de las empresas de fondos, no sólo para las pruebas retrospectivas.





La idea clave: compounding controlado y estable con drawdown limitado , no un comportamiento de "hazte rico rápido".

Requisitos de cuenta y broker

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5 (5 minutos)

Depósito mínimo recomendado: 500 USD o más

Tipo de cuenta: Pro / ECN con spread bajo

Apalancamiento: Se recomienda 1:100 o superior

Ejecución: VPS o conexión de baja latencia recomendada para obtener mejores resultados

Plataforma: MetaTrader 5

El EA utiliza el riesgo en % del capital, por lo que escala automáticamente - se puede utilizar en cuentas más grandes (5k, 10k, 50k, cuentas prop firm) con el mismo archivo .set.

Configuración recomendada por defecto

Se proporciona un archivo preestablecido XAUUSD M5 (.set).

Valores predeterminados típicos dentro de ese archivo:

Riesgo por operación: 1% del capital/saldo

SL/TP basado en ATR con recompensa-riesgo moderada

Límites diarios de pérdidas y ganancias: en torno al 5% del capital inicial diario

Protección máxima contra caídas: en torno al 20% del capital máximo

Protección contra pérdidas por operación: límite de seguridad adicional en % del capital

Filtro de diferencial y filtro de ventana de noticias: activados

Filtro de sesión: operaciones principalmente durante las sesiones principales (configurable)

Cierre antes del fin de semana: activado para operaciones en directo

Siempre puedes ajustar estos valores a tu propio perfil de riesgo.

Otros símbolos y plazos

El EA pasa las pruebas de validación de mercado MQL5 en varios símbolos y marcos de tiempo (por ejemplo EURUSD, otros mayores), pero:

La principal configuración recomendada es XAUUSD en M5. Archivos: XAUUSD_M5_Default.set.ini 5 kb

Pasos Recomendados: 🔐 Cómo evitar el bloqueo del navegador para los compradores 📌 C ómo descargar Preset (. set ) 1 . Haga clic con el botón derecho en el nombre del archivo 2 . Haga clic en "Guardar enlace como" 3 . Guardar como MSX_XAU_M5_Default. set 4 . Si el navegador bloquea: - Haga clic en "Keep" - Haga clic en "Keep anyway" 5 . Cargue el preset en MT5: - Strategy Tester → Inputs → Load

Otros casos de uso son experimentales y deben ser probados a fondo por el usuario.





⚠ Nota importante sobre el probador de estrategias frente a las pruebas en el mercado real

Muchos comerciantes confían en el Probador de Estrategias de MetaTrader para evaluar un Asesor Experto antes de comprarlo. Mientras que el Probador de Estrategias es útil para la validación básica, tiene limitaciones significativas cuando se aplica a sistemas de trading avanzados y con muchas protecciones como MSX Plug And Play Scalper.

Limitaciones del Probador de Estrategias (CONS)

El Probador de Estrategias no simula con precisión

Fluctuaciones de spreads en tiempo real

Filtros de noticias y volatilidad

Lógica de negociación basada en sesiones (sincronización Londres / Nueva York)

Protecciones basadas en acciones y lógica de reducción de capital máximo

Gestión dinámica de operaciones (lógica de equilibrio, de arrastre y parcial que reacciona al flujo de precios en tiempo real).

Comportamiento de la ejecución del corredor (recotizaciones, deslizamientos, lagunas de liquidez)

Debido a estas limitaciones, los resultados de las pruebas retrospectivas pueden no reflejar el comportamiento real del EA en condiciones de mercado reales o de demostración. Esto puede hacer que un EA robusto parezca de bajo rendimiento o inconsistente en las pruebas históricas, aunque se desempeñe correctamente en el trading a futuro.

✅ Por qué se recomiendan las Pruebas a Futuro de Renta / Demo (PROS)

MSX Plug And Play Scalper está diseñado para operar con entradas de mercado real:

Diferenciales y ejecución en vivo

Comportamiento real de la volatilidad

Riesgo dinámico y lógica de protección de capital

Conocimiento de la sesión y control de la frecuencia de negociación

Por esta razón, las pruebas en una cuenta demo (mediante alquiler a corto plazo) proporcionan una evaluación mucho más realista y significativa que los resultados del Probador de Estrategias.

Recomendamos encarecidamente a los operadores que deseen una evaluación justa que utilicen la opción de alquiler de 1 mes en una cuenta demo con condiciones de broker similares a las de su entorno de negociación previsto.

Este EA no es un "SL/TP fijo" o un sistema ajustado a curvas - es un motor de trading adaptativo en tiempo real.

Las pruebas a futuro muestran sus verdaderas fortalezas.





¿Para quién es este EA?

Traders que quieren un scalper de Oro limpio y basado en reglas

Comerciantes Prop-firm que necesitan estrictos controles de riesgo y sin riesgo de martingala

Proveedores de copy trading que necesitan un comportamiento predecible y estadísticas claras

Infraestructura de trading social y de señales

Modelos de volumen basados en el programa de socios/recomendaciones/comisiones del bróker (HFT con seguridad y protección del capital)

Gestores de fondos/cuentas que deben proteger el capital de los clientes con límites estrictos

Operadores minoristas que prefieren la lógica "set it and let it run" con un archivo .set preparado

Carteras algorítmicas a largo plazo

Aviso importante sobre riesgos

Este EA no garantiza beneficios.

El beneficio y la reducción dependen de las condiciones del mercado, la calidad del broker, el deslizamiento, la latencia y la configuración del usuario.

El apalancamiento alto y los ajustes de riesgo agresivos pueden conducir a pérdidas rápidas.

Pruebe siempre primero en Demo Gratuita/Arrendamiento por un Mes y aumente el riesgo gradualmente.

Pasado Screenshots rendimiento no garantiza resultados futuros.

✅ Resumen

MSX Plug & Play Scalper es un profesional XAUUSD M5 scalping EA con:

Una estrategia EMA + ATR simple y transparente.

Gestión de riesgo real y múltiples capas de protección

Sin martingala, sin rejilla, sin promedios peligrosos

Estructura segura de validación y sin dependencias externas

Preajuste predeterminado listo para usar para cuentas Pro/ECN de más de 500 USD

Si usted está buscando un scalper de Oro realista y controlado para prop trading, copy trading o cuentas personales - no un "robot de casino" - este EA está diseñado para usted.