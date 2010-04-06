Msx Plug And Play Scalper

MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5)

MSX Plug & Play Scalper es un sistema de trading automatizado profesional construido específicamente para el scalping del XAUUSD en el marco temporal M5.
El EA combina un motor de tendencia EMA limpio con una gestión monetaria basada en ATR y múltiples capas de protección, sin martingala, sin rejilla, sin promedios y sin DLLs.

El objetivo es un crecimiento constante y controlado con una reducción limitada, adecuado para:

  • Prop-firm challenges & funded accounts

  • Copy trading / cuentas maestras

  • Programa de Socios para Ingresos Pasivos Referidos

  • Gestores monetarios y pequeños fondos

  • Operadores minoristas serios que deseen un scalper de oro "plug & play

Todos los parámetros son totalmente configurables, pero un archivo .set listo para XAUUSD M5 se incluye para que pueda comenzar rápidamente.

Características principales

  • Enfoque de símbolos: Optimizado para XAUUSD (ORO)

  • Marco temporal: Diseñado para M5 (gráfico de 5 minutos)

  • Tipo de estrategia: Scalper de tendencia intradiaria con entradas pullback → recross.

  • No hay métodos peligrosos:

    • ❌ No martingala

    • No grid

    • ❌ Sin promedios ni pirámides de cobertura

    • ❌ Sin trucos de arbitraje

    • ❌ Sin DLL externa ni API de noticias

  • Verdadera gestión del riesgo: SL/TP basado en ATR + Break-Even + Trailing Stop

  • Protección diaria: Límites diarios de pérdidas y ganancias con reajuste diario automático

  • Seguridad a largo plazo: Máxima protección contra caídas basada en el valor máximo

  • Protección del broker: Filtro de diferencial, control de deslizamiento, bloqueo de hora de noticias, filtro de sesión

  • Seguridad durante el fin de semana: Opción de cerrar todas las operaciones antes del fin de semana para evitar gaps

  • Fácil de validar: Supera las pruebas automáticas de MQL5 Market y sólo utiliza funciones estándar

🧠 Lógica de la estrategia (Visión general)

  1. Detección de Tendencia - Motor EMA

    • Utiliza tres EMAs (Rápida / Media / Lenta) en el Trend TF (M5)

    • Confirma la dirección de la tendencia cuando las EMAs están alineadas e inclinadas en la misma dirección

    • Filtra los periodos laterales en la medida de lo posible

  2. Lógica de Entrada - Pullback & Recross

    • Espera un retroceso contra la tendencia (la EMA rápida cruza la EMA media)

    • Entra en el recruce en la dirección de la tendencia

    • Opción de permitir una operación por tendencia para mantener una exposición baja

  3. Lógica de Salida - ATR "Armadura de Seguridad".

    • Stop Loss = ATR × SL_Mult

    • Take Profit = ATR × TP_Mult

    • Break-Even: cuando el precio se mueve en beneficio por ATR × BE_Mult, SL puede moverse a la entrada

    • Trailing Stop: ATR × Trail_Mult sigue al precio cuando la operación está en buen beneficio

Esta combinación mantiene la lógica simple y transparente a la vez que adapta los stops y objetivos a la volatilidad actual del mercado.

🛡 Protección Multicapa

Protección por operación

  • El riesgo por operación se establece en % del capital/saldo (Kill Switch)

  • Stop Loss basado en ATR

  • Opcional "pérdida máxima por operación" en % del capital - cierra cualquier pérdida flotante anormal

Protección diaria

  • Objetivo de beneficio diario (% del capital inicial del día) - el EA deja de abrir nuevas operaciones después de alcanzar este límite.

  • Límite de Pérdida Diaria (% del capital inicial) - EA detiene la apertura de nuevas operaciones después de alcanzar este límite.

  • El capital inicial se recalcula automáticamente cada nuevo día.

Protección de Reducción Máxima

  • Seguimiento del capital máximo (capital o saldo, configurable)

  • Si el capital actual cae más del DD % máximo desde ese pico, el EA puede detener las operaciones y, opcionalmente, cerrar todas las posiciones.

  • Restablecimiento del flujo de caja integrado: los depósitos/retiros en una cuenta plana restablecen la línea de base para que la DD siga siendo significativa.

Protección del broker y del entorno de mercado

  • Filtro de diferencial: bloquea las nuevas entradas cuando el diferencial es demasiado alto.

  • Límite de deslizamiento: controla el riesgo de ejecución

  • Filtro de sesión: sólo se negocia durante las principales horas de liquidez (por ejemplo, las sesiones de Londres y Nueva York).

  • Bloqueo de la ventana de noticias: bloqueo simple basado en horas en torno a noticias de gran impacto.

  • Cierre antes del fin de semana: cierre opcional de todas las posiciones del AE a última hora del viernes.

Estas protecciones hacen que el EA sea adecuado para el capital real y las normas de las empresas de fondos, no sólo para las pruebas retrospectivas.


La idea clave: compounding controlado y estable con drawdown limitado, no un comportamiento de "hazte rico rápido".

Requisitos de cuenta y broker

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M5 (5 minutos)

  • Depósito mínimo recomendado: 500 USD o más

  • Tipo de cuenta: Pro / ECN con spread bajo

  • Apalancamiento: Se recomienda 1:100 o superior

  • Ejecución: VPS o conexión de baja latencia recomendada para obtener mejores resultados

  • Plataforma: MetaTrader 5

El EA utiliza el riesgo en % del capital, por lo que escala automáticamente - se puede utilizar en cuentas más grandes (5k, 10k, 50k, cuentas prop firm) con el mismo archivo .set.

Configuración recomendada por defecto

Se proporciona un archivo preestablecido XAUUSD M5 (.set).
Valores predeterminados típicos dentro de ese archivo:

  • Riesgo por operación: 1% del capital/saldo

  • SL/TP basado en ATR con recompensa-riesgo moderada

  • Límites diarios de pérdidas y ganancias: en torno al 5% del capital inicial diario

  • Protección máxima contra caídas: en torno al 20% del capital máximo

  • Protección contra pérdidas por operación: límite de seguridad adicional en % del capital

  • Filtro de diferencial y filtro de ventana de noticias: activados

  • Filtro de sesión: operaciones principalmente durante las sesiones principales (configurable)

  • Cierre antes del fin de semana: activado para operaciones en directo

Siempre puedes ajustar estos valores a tu propio perfil de riesgo.

Otros símbolos y plazos

El EA pasa las pruebas de validación de mercado MQL5 en varios símbolos y marcos de tiempo (por ejemplo EURUSD, otros mayores), pero:

La principal configuración recomendada es XAUUSD en M5.

Archivos:

🔐 Cómo evitar el bloqueo del navegador para los compradores

Pasos Recomendados:

📌C ómo descargar Preset (.set) 1. Haga clic con el botón derecho en el nombre del archivo 2. Haga clic en "Guardar enlace como" 3. Guardar como MSX_XAU_M5_Default.set 4. Si el navegador bloquea: - Haga clic en "Keep" - Haga clic en "Keep anyway" 5 . Cargue el preset en MT5: - Strategy Tester → Inputs → Load

Otros casos de uso son experimentales y deben ser probados a fondo por el usuario.


⚠ Nota importante sobre el probador de estrategias frente a las pruebas en el mercado real

Muchos comerciantes confían en el Probador de Estrategias de MetaTrader para evaluar un Asesor Experto antes de comprarlo. Mientras que el Probador de Estrategias es útil para la validación básica, tiene limitaciones significativas cuando se aplica a sistemas de trading avanzados y con muchas protecciones como MSX Plug And Play Scalper.

Limitaciones del Probador de Estrategias (CONS)

El Probador de Estrategias no simula con precisión

  • Fluctuaciones de spreads en tiempo real

  • Filtros de noticias y volatilidad

  • Lógica de negociación basada en sesiones (sincronización Londres / Nueva York)

  • Protecciones basadas en acciones y lógica de reducción de capital máximo

  • Gestión dinámica de operaciones (lógica de equilibrio, de arrastre y parcial que reacciona al flujo de precios en tiempo real).

  • Comportamiento de la ejecución del corredor (recotizaciones, deslizamientos, lagunas de liquidez)

Debido a estas limitaciones, los resultados de las pruebas retrospectivas pueden no reflejar el comportamiento real del EA en condiciones de mercado reales o de demostración. Esto puede hacer que un EA robusto parezca de bajo rendimiento o inconsistente en las pruebas históricas, aunque se desempeñe correctamente en el trading a futuro.

✅ Por qué se recomiendan las Pruebas a Futuro de Renta / Demo (PROS)

MSX Plug And Play Scalper está diseñado para operar con entradas de mercado real:

  • Diferenciales y ejecución en vivo

  • Comportamiento real de la volatilidad

  • Riesgo dinámico y lógica de protección de capital

  • Conocimiento de la sesión y control de la frecuencia de negociación

Por esta razón, las pruebas en una cuenta demo (mediante alquiler a corto plazo) proporcionan una evaluación mucho más realista y significativa que los resultados del Probador de Estrategias.

Recomendamos encarecidamente a los operadores que deseen una evaluación justa que utilicen la opción de alquiler de 1 mes en una cuenta demo con condiciones de broker similares a las de su entorno de negociación previsto.

Este EA no es un "SL/TP fijo" o un sistema ajustado a curvas - es un motor de trading adaptativo en tiempo real.
Las pruebas a futuro muestran sus verdaderas fortalezas.


¿Para quién es este EA?

  • Traders que quieren un scalper de Oro limpio y basado en reglas

  • Comerciantes Prop-firm que necesitan estrictos controles de riesgo y sin riesgo de martingala

  • Proveedores de copy trading que necesitan un comportamiento predecible y estadísticas claras

  • Infraestructura detrading social y de señales

  • Modelos de volumenbasados en el programa de socios/recomendaciones/comisiones del bróker(HFT con seguridad y protección del capital)

  • Gestores de fondos/cuentas que deben proteger el capital de los clientes con límites estrictos

  • Operadores minoristas que prefieren la lógica "set it and let it run" con un archivo .set preparado

  • Carteras algorítmicas a largo plazo

Aviso importante sobre riesgos

  • Este EA no garantiza beneficios.

  • El beneficio y la reducción dependen de las condiciones del mercado, la calidad del broker, el deslizamiento, la latencia y la configuración del usuario.

  • El apalancamiento alto y los ajustes de riesgo agresivos pueden conducir a pérdidas rápidas.

  • Pruebe siempre primero enDemo Gratuita/Arrendamiento por un Mes y aumente el riesgo gradualmente.

  • Pasado Screenshots rendimiento no garantiza resultados futuros.

✅ Resumen

MSX Plug & Play Scalper es un profesional XAUUSD M5 scalping EA con:

  • Una estrategia EMA + ATR simple y transparente.

  • Gestión de riesgo real y múltiples capas de protección

  • Sin martingala, sin rejilla, sin promedios peligrosos

  • Estructura segura de validación y sin dependencias externas

  • Preajuste predeterminado listo para usar para cuentas Pro/ECN de más de 500 USD

Si usted está buscando un scalper de Oro realista y controlado para prop trading, copy trading o cuentas personales - no un "robot de casino" - este EA está diseñado para usted.


Productos recomendados
AI Smart Concept
Rafael Dias Casabona
Asesores Expertos
**Asesor Experto Smart Money EUR/USD H1** Transforma tu trading con nuestro Asesor Experto avanzado basado en el concepto Smart Money, diseñado específicamente para EUR/USD en el marco temporal H1. Este algoritmo sofisticado identifica movimientos de dinero institucional y cambios en la estructura del mercado para capturar oportunidades de trading de alta probabilidad. **Características Principales:** - Implementación avanzada del concepto Smart Money - Optimizado para EUR/USD marco temporal
Allgain100
Nissar Ahmed
Asesores Expertos
Características principales Núcleo de la estrategia Sistema de cruce de EMA : EMA rápida (por defecto: 20) y EMA lenta (por defecto: 50) Genera señales de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta. Genera señales de venta cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta. Filtro Fibonacci : Calcula los niveles de retroceso de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) basándose en las oscilaciones recientes de los precios. Requiere que el precio esté cerca de un nivel Fi
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Asesores Expertos
Bienvenido a GoldTrend ExpertAI, su solución para operar con éxito en el par XAUUSD (ORO) utilizando técnicas de Inteligencia Artificial de vanguardia junto con una miríada de indicadores incluyendo ADX, Medias Móviles y detección de Acción del Precio. Desarrollado por un equipo experimentado con más de una década de experiencia en el comercio, GoldTrend ExpertAI cuenta con una estrategia única diseñada para optimizar la gestión de riesgos, asegurando que cada posición está protegida con Take Pr
Pips Architects
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Pips Architect - Asesor Experto Algorítmico Inteligente para MetaTrader Descripción Pips Architect es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para MetaTrader 4/5. Aprovecha el análisis de series temporales y el modelado dinámico para identificar oportunidades comerciales sin depender de indicadores externos. Esta lógica autosuficiente permite a la EA adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con la mínima intervención del usuario. Tanto si eres un principiante como un
The Gold Guardian
Saumyajit Purakayastha
2 (1)
Asesores Expertos
The Gold Guardian (TGG) - EA profesional de ruptura y swing para XAUUSD (M5) El Guardián del Oro es un Asesor Experto profesional de ruptura y captura de swing construido específicamente para el XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 . Actúa como un guardián disciplinado de su capital - cortando falsas rupturas rápidamente con pequeños stop-losses, mientras persigue tendencias extendidas del oro con trailing stops de precisión. A diferencia de los arriesgados bots que se basan en martingalas, reji
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
Revivalist - EA de Ruptura de Oro Visión general Revivalist es un Asesor Experto de nueva generación diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Creado para operadores que buscan precisión y concentración, Revivalist ejecuta estrategias basadas en rupturas con una lógica avanzada de gestión de riesgos y posiciones. Datos clave (compatible con MQL5) Totalmente alineado con las reglas del Mercado MQL5 - sin promesas de ganancias o resultados garantizados. Advertencia de alto riesgo: este EA
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Asesores Expertos
Time Range Trading EA v4.2 - Descripción para el Mercado MQL5 Resumen Time Range Trading EA v4.2 es un Asesor Experto (EA) avanzado y altamente personalizable diseñado para MetaTrader 5, que permite a los traders capitalizar los movimientos de precios dentro de un rango de tiempo definido. Este EA destaca en la negociación de activos con tendencias, como índices (por ejemplo, US30, DAX, NASDAQ), al aprovechar el análisis técnico avanzado y funciones robustas de gestión de operaciones. Con filtro
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Stratos Bora mt5
Michela Russo
4.71 (129)
Asesores Expertos
Stratos Bora es un robot de trading para operar en Forex. Diseñado para aprovechar el poder del indicador Ichimoku Kinko Hyo , ofrece 12 estrategias para adaptarse al estilo de cada trader. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar, Stratos Bora te proporciona una experiencia de trading sin fisuras, asegurando que siempre estés a la vanguardia de las oportunidades del mercado. Información importante revelada Deja un comentario y ponte en contacto conmigo a través de un men
FREE
Moving Average Crossover With ATR
Jason Smith
Asesores Expertos
Las medias móviles Bot con ATR - Una herramienta completa de comercio . Muy RARO POTENTE Y ÚNICO promedios móviles BOT que incorpora ATR con Stop Loss, Take Profit Multiplier. Múltiples marcos de tiempo y mucho más. Este Bot es un impresionante sistema de trading automatizado que combina la simplicidad de las medias móviles con la adaptabilidad dinámica del Average True Range (ATR). Diseñado para mejorar las estrategias de trading ofreciendo una mezcla equilibrada de técnicas de seguimiento de
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Asesores Expertos
Hemos añadido soporte de potencia de cálculo en tiempo real para EURUSD, y ahora su rendimiento en vivo es mejor. El EA ajustará automáticamente los parámetros y no se puede cambiar. Actualmente, recomendamos utilizar GBPUSD, con EURUSD como segunda opción. Otros pares de divisas no tienen soporte de potencia de cálculo en tiempo real y no se recomienda su uso en este momento. En el futuro, añadiremos pares de divisas que soporten cálculos en tiempo real. Actualmente puede utilizar la configura
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Asesores Expertos
Your Grox EA - La Próxima Evolución en Trading Automatizado Your Grox EA es un avanzado e innovador asesor de trading construido sobre una estrategia única de Compra y Venta . Diseñado para adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado, este EA sigue la tendencia con precisión , aprovechando un algoritmo propietario y un potente sistema interno de indicadores. Estrategia Revolucionaria de Compra y Venta : Este asesor de vanguardia no se basa en una lógica de trading ordinaria, sino que
Swag EA
Joshua Didas Taban
Asesores Expertos
Visión general Swag Expert Advisor Pro es una herramienta de negociación avanzada diseñada para ayudarle a tomar decisiones informadas de compra y venta en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza los movimientos de los precios en relación con las Medias Móviles Exponenciales (EMA) para identificar los puntos de entrada óptimos, asegurándose de que se mantiene por delante de las tendencias del mercado. Características principales Análisis EMA: Ejecuta órdenes de compra cuando el preci
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Asesores Expertos
Zahav AI Trade: Transforme el mercado del oro en su negocio de flujo de caja El Zahav AI Trade es un sistema de comercio automatizado inteligentemente diseñado (Asesor Experto) construido para generar rendimientos de la volatilidad del mercado del oro (XAUUSD). Cambia la mentalidad de "comercio especulativo ocasional" a "gestión de una cartera de inversiones como un negocio", con un enfoque central en la creación de un flujo constante de dinero en efectivo. ¿Está cansado de los EA simples que f
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Asesores Expertos
CloseAllOrders EA Protegido Gestor de Operaciones con un Solo Clic con Protección de Licencia y Objetivos P/L de Cuenta-Divisa Visión general Este Asesor Experto proporciona tres botones gráficos para cerrar instantáneamente todas las operaciones, operaciones ganadoras u operaciones perdedoras con un solo clic. También puede establecer un objetivo de pérdida o ganancia flotante total en la divisa base de su cuenta; el EA cerrará automáticamente todas las posiciones cuando se alcance el objetiv
Naked Bitcoin Scalper
Jestoni Santiago
5 (1)
Asesores Expertos
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT] ¿Buscas un scalper de bitcoin seguro? Implementar este bot y el comercio de la mayor criptomoneda en el mundo sin esfuerzo. Nota: La última actualización ya es plug and play para las empresas de apoyo y cuentas reales. Si desea dejar que la EA, hacer más operaciones para cuentas reales, simplemente desactivar la configuración de protección Drawdown. NO utilice nakedbitcoinscalper2.0.set de la sección de comentarios. Esto ya no es válido. Enví
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Asesores Expertos
Más información en el grupo de Telegram: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA utiliza una estrategia de retorno a la media junto con la detección de zonas de escape de compra y venta. ️ Asesor Experto para Forex ️ Cualquier Símbolo, CDFs, etc. ️ Desarrollado para Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Precisión superior al 95 ️ Reducción baja Indicadores disponibles para configuraciones EMA200 - media móvil de 200 periodos (también se pueden utilizar otros periodos con excelentes resultados)
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
GOLD Slayer AI
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Gold Slayer AI - El arma definitiva de trading inteligente para XAUUSD & EURUSD Desata el poder del verdadero trading inteligente. Gold Slayer AI no es sólo otro Asesor Experto. Es un algoritmo de élite, probado en el mercado y adaptado específicamente para XAUUSD (Oro) y EURUSD . Diseñado con precisión, este EA combina un profundo análisis de mercado , decisiones impulsadas por IA y gestión de riesgos de nivel institucional, todo empaquetado en una máquina inteligente. ¿Por qué Gold Sla
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS NorthStar USDCAD El QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor es un robot de trading centrado en el símbolo y construido específicamente para USDCAD en el marco temporal M15. A diferencia de los robots básicos de un solo indicador, este EA utiliza un sofisticado Sistema Compuesto de Puntuación de Señales . Agrega datos de los indicadores de impulso y fuerza del mercado para filtrar el ruido del mercado. Sólo ejecuta operaciones cuando una convergencia de factores confirma una configuración
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Asesores Expertos
Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo. Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión. Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15). SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional. Sólo una operación activa a la vez Operacio
FREE
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nexus Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Scalper Live Signal: Señal ( 2.5% Riesgo Saldo Cuenta) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta 9
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Asesores Expertos
Este EA trabaja con una de las mejores estrategias de salida, la cuadrícula. Pero no es una rejilla cualquiera. En este EA, esta estrategia está optimizada al extremo para darte el mejor rendimiento con múltiples opciones de configuración para trabajar de forma más segura y rentable. Además, gestiona múltiples pares en un mismo gráfico a la vez, haciendo que se complementen para hacer una única gestión. Parámetros: Lote inicial: es el lote de la primera posición del ciclo . Permitir lote inici
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Otros productos de este autor
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Indicadores
HMA Color - Suavizado Maestro Un indicador visual limpio y de alta precisión de la Media Móvil del Casco con visualización de color de tendencia totalmente suavizada. Diseñado para scalpers profesionales y traders algorítmicos que desean una vista de tendencia simple, rápida, potente y sin ruido. Este indicador está construido con un sistema de doble suavizado , haciendo que la curva de Hull sea extremadamente suave y sensible. Cuando la tendencia es alcista, la línea HMA cambia automáticamente
FREE
MSX Hybrid Heiken Scalper
Som Prakash Gehlot
Indicadores
MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00 Aumente la precisión de sus operaciones de scalping con un indicador Heiken Ashi sin repintado de última generación El MSX Hybrid Heiken Scalper es un indicador Heiken Ashi no repintado, científicamente diseñado y optimizado para scalping M1 y M5 en MetaTrader 5. Introduce un robusto método de suavizado de barras cerradas que preserva la claridad de la tendencia a la vez que filtra el ruido menor del precio, todo ello sin utilizar el suavizado tradicional EMA/WMA/
FREE
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX AI Scalper Pro Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo Visión general MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7 , adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales. Principio de Func
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario