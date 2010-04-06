Msx Plug And Play Scalper
- Asesores Expertos
- Som Prakash Gehlot
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5)
MSX Plug & Play Scalper es un sistema de trading automatizado profesional construido específicamente para el scalping del XAUUSD en el marco temporal M5.
El EA combina un motor de tendencia EMA limpio con una gestión monetaria basada en ATR y múltiples capas de protección, sin martingala, sin rejilla, sin promedios y sin DLLs.
El objetivo es un crecimiento constante y controlado con una reducción limitada, adecuado para:
-
Prop-firm challenges & funded accounts
-
Copy trading / cuentas maestras
-
Programa de Socios para Ingresos Pasivos Referidos
-
Gestores monetarios y pequeños fondos
-
Operadores minoristas serios que deseen un scalper de oro "plug & play
Todos los parámetros son totalmente configurables, pero un archivo .set listo para XAUUSD M5 se incluye para que pueda comenzar rápidamente.
Características principales
-
Enfoque de símbolos: Optimizado para XAUUSD (ORO)
-
Marco temporal: Diseñado para M5 (gráfico de 5 minutos)
-
Tipo de estrategia: Scalper de tendencia intradiaria con entradas pullback → recross.
-
No hay métodos peligrosos:
-
❌ No martingala
-
No grid
-
❌ Sin promedios ni pirámides de cobertura
-
❌ Sin trucos de arbitraje
-
❌ Sin DLL externa ni API de noticias
-
-
Verdadera gestión del riesgo: SL/TP basado en ATR + Break-Even + Trailing Stop
-
Protección diaria: Límites diarios de pérdidas y ganancias con reajuste diario automático
-
Seguridad a largo plazo: Máxima protección contra caídas basada en el valor máximo
-
Protección del broker: Filtro de diferencial, control de deslizamiento, bloqueo de hora de noticias, filtro de sesión
-
Seguridad durante el fin de semana: Opción de cerrar todas las operaciones antes del fin de semana para evitar gaps
-
Fácil de validar: Supera las pruebas automáticas de MQL5 Market y sólo utiliza funciones estándar
🧠 Lógica de la estrategia (Visión general)
-
Detección de Tendencia - Motor EMA
-
Utiliza tres EMAs (Rápida / Media / Lenta) en el Trend TF (M5)
-
Confirma la dirección de la tendencia cuando las EMAs están alineadas e inclinadas en la misma dirección
-
Filtra los periodos laterales en la medida de lo posible
-
-
Lógica de Entrada - Pullback & Recross
-
Espera un retroceso contra la tendencia (la EMA rápida cruza la EMA media)
-
Entra en el recruce en la dirección de la tendencia
-
Opción de permitir una operación por tendencia para mantener una exposición baja
-
-
Lógica de Salida - ATR "Armadura de Seguridad".
-
Stop Loss = ATR × SL_Mult
-
Take Profit = ATR × TP_Mult
-
Break-Even: cuando el precio se mueve en beneficio por ATR × BE_Mult, SL puede moverse a la entrada
-
Trailing Stop: ATR × Trail_Mult sigue al precio cuando la operación está en buen beneficio
-
Esta combinación mantiene la lógica simple y transparente a la vez que adapta los stops y objetivos a la volatilidad actual del mercado.
🛡 Protección Multicapa
Protección por operación
-
El riesgo por operación se establece en % del capital/saldo (Kill Switch)
-
Stop Loss basado en ATR
-
Opcional "pérdida máxima por operación" en % del capital - cierra cualquier pérdida flotante anormal
Protección diaria
-
Objetivo de beneficio diario (% del capital inicial del día) - el EA deja de abrir nuevas operaciones después de alcanzar este límite.
-
Límite de Pérdida Diaria (% del capital inicial) - EA detiene la apertura de nuevas operaciones después de alcanzar este límite.
-
El capital inicial se recalcula automáticamente cada nuevo día.
Protección de Reducción Máxima
-
Seguimiento del capital máximo (capital o saldo, configurable)
-
Si el capital actual cae más del DD % máximo desde ese pico, el EA puede detener las operaciones y, opcionalmente, cerrar todas las posiciones.
-
Restablecimiento del flujo de caja integrado: los depósitos/retiros en una cuenta plana restablecen la línea de base para que la DD siga siendo significativa.
Protección del broker y del entorno de mercado
-
Filtro de diferencial: bloquea las nuevas entradas cuando el diferencial es demasiado alto.
-
Límite de deslizamiento: controla el riesgo de ejecución
-
Filtro de sesión: sólo se negocia durante las principales horas de liquidez (por ejemplo, las sesiones de Londres y Nueva York).
-
Bloqueo de la ventana de noticias: bloqueo simple basado en horas en torno a noticias de gran impacto.
-
Cierre antes del fin de semana: cierre opcional de todas las posiciones del AE a última hora del viernes.
Estas protecciones hacen que el EA sea adecuado para el capital real y las normas de las empresas de fondos, no sólo para las pruebas retrospectivas.
La idea clave: compounding controlado y estable con drawdown limitado, no un comportamiento de "hazte rico rápido".
Requisitos de cuenta y broker
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: M5 (5 minutos)
-
Depósito mínimo recomendado: 500 USD o más
-
Tipo de cuenta: Pro / ECN con spread bajo
-
Apalancamiento: Se recomienda 1:100 o superior
-
Ejecución: VPS o conexión de baja latencia recomendada para obtener mejores resultados
-
Plataforma: MetaTrader 5
El EA utiliza el riesgo en % del capital, por lo que escala automáticamente - se puede utilizar en cuentas más grandes (5k, 10k, 50k, cuentas prop firm) con el mismo archivo .set.
Configuración recomendada por defecto
Se proporciona un archivo preestablecido XAUUSD M5 (.set).
Valores predeterminados típicos dentro de ese archivo:
-
Riesgo por operación: 1% del capital/saldo
-
SL/TP basado en ATR con recompensa-riesgo moderada
-
Límites diarios de pérdidas y ganancias: en torno al 5% del capital inicial diario
-
Protección máxima contra caídas: en torno al 20% del capital máximo
-
Protección contra pérdidas por operación: límite de seguridad adicional en % del capital
-
Filtro de diferencial y filtro de ventana de noticias: activados
-
Filtro de sesión: operaciones principalmente durante las sesiones principales (configurable)
-
Cierre antes del fin de semana: activado para operaciones en directo
Siempre puedes ajustar estos valores a tu propio perfil de riesgo.
Otros símbolos y plazos
El EA pasa las pruebas de validación de mercado MQL5 en varios símbolos y marcos de tiempo (por ejemplo EURUSD, otros mayores), pero:
La principal configuración recomendada es XAUUSD en M5.Archivos:
🔐 Cómo evitar el bloqueo del navegador para los compradores
Pasos Recomendados:📌C ómo descargar Preset (.set) 1. Haga clic con el botón derecho en el nombre del archivo 2. Haga clic en "Guardar enlace como" 3. Guardar como MSX_XAU_M5_Default.set 4. Si el navegador bloquea: - Haga clic en "Keep" - Haga clic en "Keep anyway" 5 . Cargue el preset en MT5: - Strategy Tester → Inputs → Load
Otros casos de uso son experimentales y deben ser probados a fondo por el usuario.
⚠ Nota importante sobre el probador de estrategias frente a las pruebas en el mercado real
Muchos comerciantes confían en el Probador de Estrategias de MetaTrader para evaluar un Asesor Experto antes de comprarlo. Mientras que el Probador de Estrategias es útil para la validación básica, tiene limitaciones significativas cuando se aplica a sistemas de trading avanzados y con muchas protecciones como MSX Plug And Play Scalper.
Limitaciones del Probador de Estrategias (CONS)
El Probador de Estrategias no simula con precisión
-
Fluctuaciones de spreads en tiempo real
-
Filtros de noticias y volatilidad
-
Lógica de negociación basada en sesiones (sincronización Londres / Nueva York)
-
Protecciones basadas en acciones y lógica de reducción de capital máximo
-
Gestión dinámica de operaciones (lógica de equilibrio, de arrastre y parcial que reacciona al flujo de precios en tiempo real).
-
Comportamiento de la ejecución del corredor (recotizaciones, deslizamientos, lagunas de liquidez)
Debido a estas limitaciones, los resultados de las pruebas retrospectivas pueden no reflejar el comportamiento real del EA en condiciones de mercado reales o de demostración. Esto puede hacer que un EA robusto parezca de bajo rendimiento o inconsistente en las pruebas históricas, aunque se desempeñe correctamente en el trading a futuro.
✅ Por qué se recomiendan las Pruebas a Futuro de Renta / Demo (PROS)
MSX Plug And Play Scalper está diseñado para operar con entradas de mercado real:
-
Diferenciales y ejecución en vivo
-
Comportamiento real de la volatilidad
-
Riesgo dinámico y lógica de protección de capital
-
Conocimiento de la sesión y control de la frecuencia de negociación
Por esta razón, las pruebas en una cuenta demo (mediante alquiler a corto plazo) proporcionan una evaluación mucho más realista y significativa que los resultados del Probador de Estrategias.
Recomendamos encarecidamente a los operadores que deseen una evaluación justa que utilicen la opción de alquiler de 1 mes en una cuenta demo con condiciones de broker similares a las de su entorno de negociación previsto.
Este EA no es un "SL/TP fijo" o un sistema ajustado a curvas - es un motor de trading adaptativo en tiempo real.
Las pruebas a futuro muestran sus verdaderas fortalezas.
¿Para quién es este EA?
-
Traders que quieren un scalper de Oro limpio y basado en reglas
-
Comerciantes Prop-firm que necesitan estrictos controles de riesgo y sin riesgo de martingala
-
Proveedores de copy trading que necesitan un comportamiento predecible y estadísticas claras
-
Infraestructura detrading social y de señales
-
Modelos de volumenbasados en el programa de socios/recomendaciones/comisiones del bróker(HFT con seguridad y protección del capital)
-
Gestores de fondos/cuentas que deben proteger el capital de los clientes con límites estrictos
-
Operadores minoristas que prefieren la lógica "set it and let it run" con un archivo .set preparado
-
Carteras algorítmicas a largo plazo
Aviso importante sobre riesgos
-
Este EA no garantiza beneficios.
-
El beneficio y la reducción dependen de las condiciones del mercado, la calidad del broker, el deslizamiento, la latencia y la configuración del usuario.
-
El apalancamiento alto y los ajustes de riesgo agresivos pueden conducir a pérdidas rápidas.
-
Pruebe siempre primero enDemo Gratuita/Arrendamiento por un Mes y aumente el riesgo gradualmente.
-
Pasado Screenshots rendimiento no garantiza resultados futuros.
✅ Resumen
MSX Plug & Play Scalper es un profesional XAUUSD M5 scalping EA con:
-
Una estrategia EMA + ATR simple y transparente.
-
Gestión de riesgo real y múltiples capas de protección
-
Sin martingala, sin rejilla, sin promedios peligrosos
-
Estructura segura de validación y sin dependencias externas
-
Preajuste predeterminado listo para usar para cuentas Pro/ECN de más de 500 USD
Si usted está buscando un scalper de Oro realista y controlado para prop trading, copy trading o cuentas personales - no un "robot de casino" - este EA está diseñado para usted.