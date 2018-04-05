¡OFERTA DE LANZAMIENTO - PRECIO ESPECIAL!

CryptoPro EA - La Estrategia Definitiva para Bitcoin y Criptoactivos

CryptoPro es un Asesor Experto (EA) de nueva generación, diseñado específicamente para dominar la volatilidad de Bitcoin (BTC) y las principales criptomonedas. Combina un filtro de impulso técnico avanzado con un sistema de gestión de capital promediado (Grid) optimizado para el mercado cripto.

Características Diseñadas para Cripto

• Filtro de Momentum Adaptativo: CryptoPro emplea un algoritmo avanzado para validar si el mercado se encuentra en una fase de impulso real o en un estado de agotamiento, buscando optimizar la calidad de las entradas y filtrar señales de baja probabilidad.

• Gatillo por Retroceso Porcentual: Aproveche las "mechas" de Bitcoin. El EA espera a que el precio caiga o suba un porcentaje exacto desde los máximos/mínimos antes de disparar, permitiendo entrar en puntos de giro ideales durante correcciones agresivas.

• Gestión Dinámica de Posiciones (Grid): Diseñado para soportar la volatilidad propia de las criptomonedas, el EA emplea un sistema de promediado dinámico si el mercado se mueve en contra de la posición inicial. No utiliza distancias fijas en pips; en su lugar, calcula porcentajes para abrir posiciones de rescate estratégicas que acerquen el punto de salida (breakeven) de forma efectiva.

• Recuperación Martingala Optimizada: Utiliza un multiplicador de lotaje incremental que desplaza el punto de equilibrio (Breakeven) rápidamente, permitiendo cerrar ciclos de forma ganadora incluso con retrocesos pequeños de BTC.

• Interés Compuesto Basado en Crecimiento: El EA escala automáticamente su exposición conforme su cuenta crece, permitiéndole aprovechar el potencial alcista del mercado cripto a largo plazo de manera profesional.

Protección de Capital Integrada

• Filtro de Noticias y Eventos: Evite la volatilidad artificial durante anuncios regulatorios o eventos del ecosistema cripto que puedan afectar el spread.

• Gestión de Sesiones Operativas: Permite definir ventanas de tiempo específicas para evitar periodos de baja liquidez o fines de semana si el usuario lo prefiere.

• Control Total de Drawdown: Incluye órdenes de cierre global por beneficio o pérdida porcentual, manteniendo su cuenta protegida frente a cisnes negros.

Configuración Recomendada

• Activos: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) y otras criptos con alta capitalización.

• Temporalidad: Análisis macro en H1 con ejecución táctica en M1.

• Balance Mínimo: $1,000 USD (Recomendado usar apalancamiento adecuado para el mercado cripto).

Nota: CryptoPro está optimizado para capturar el momentum de Bitcoin. Se recomienda encarecidamente probar en cuenta demo para entender la dinámica del grid antes de pasar a real.

Recursos y Soporte:

