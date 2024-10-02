Grid Volatility

5

すぐに使える設定：EURUSD、GBPUSD、SP500、XAUUSD、Volatility 10 Index、Volatility 75 Index、Boom 1000 Index、...

新しいセットファイルは常に私のチャンネルで追加されていますMT5 Set Files

価格はまもなく上昇します。

Grid Volatilityでボラティリティをマスターしよう！

Grid Volatilityは、グリッド戦略とインパルスキャンドルの検出を組み合わせた、高度なエキスパートアドバイザーです。ボラティリティの高い市場での取引を目的とし、市場の変動条件に応じて利益を最大化しつつ、ポジションサイズを自動管理してリスクを最小限に抑えます。

主要な利点

- ボラティリティの高い市場に最適化： 堅牢なグリッド戦略で市場の変動を活用。

- 自動ポジションサイズ管理（オプション）： この機能を有効にした場合、口座残高に基づいて自動的にポジションサイズを調整します。

- ダイナミックなリスク管理： 残高のパーセンテージに基づく一般的なストップロスを用いたリスク管理戦略を実装します。

- ポジションタイプの選択： 買い注文のみ、売り注文のみ、または両方のポジションを選択できます。

- 3つのロットサイズ戦略： 保守的なトレーダーにも積極的なトレーダーにも対応する、3つのロットサイズ調整戦略を選択可能。

- インパルスキャンドルの検出： インパルスキャンドルの分析に基づいて、最も強力な取引機会を特定します。

技術的特徴

- ポジション管理：EAはキャンドル分析に基づいて買い注文や売り注文を開き、グリッドシステムと統合します。

- 自動ポジションサイズ管理（オプション）：この機能を有効にした場合、利用可能な残高に基づいてポジションサイズを調整します。

- 資本保護：損失が口座残高の定義された割合を超えないように、一般的なストップロスを実装します。

最低使用要件

  • 最低資金： $100
  • レバレッジ： 1:100以上
  • 推奨ペア： 任意の通貨ペアで使用可能。

使い方

このEAは、グリッド戦略とインパルスキャンドルを組み合わせたものです。定義されたしきい値を超える重要なキャンドルが検出されたときにポジションを開き、ステップバイステップのグリッド戦略を使用してポジションを管理します。この機能が有効な場合、口座残高に基づいてポジションサイズが自動的に調整され、リスク管理が最適化されます。

免責事項： エキスパートアドバイザーを使用した取引にはリスクが伴います。利益は保証されておらず、資本の一部または全部を失う可能性があります。

このチャンスをお見逃しなく！Grid Volatilityを今すぐダウンロードして、ボラティリティの高い市場で取引を自動化しましょう。

キーワード： 自動取引、エキスパートアドバイザー、グリッド取引、リスク管理、外為取引、ボラティリティ取引、取引の最適化、MT5ボット、アルゴリズム取引。

レビュー 1
harris16
31
harris16 2024.11.01 15:21 
 

Antonio is a very good developer. The strategy that is based around it, is perfect. You can start off with a minimum capital of just $50 and trade with good risk management and scale your account

レビューに返信