DualVWAP
- Indicadores
- Kourosh Hossein Davallou
- Versión: 2.0
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4
Descripción
Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico.
Características:
- Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal
- Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal
- Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario
- Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas
- Optimizable: Los parámetros se pueden optimizar mediante un algoritmo genético.
Ajustes clave:
- Activar/desactivar VWAP diario o semanal
- Multiplicadores de desviación estándar ajustables (1,0, 2,0, etc.)
- Horas de sesión personalizadas para el VWAP diario
- Mostrar/ocultar bandas de forma independiente
Perfecto para:
- Swing traders que utilizan análisis de múltiples marcos temporales
- Operadores diarios que necesitan una referencia VWAP diaria
- Operadores de posición que siguen tendencias semanales
- Analistas técnicos que combinan visiones a corto y largo plazo
Fácil configuración:
1. Adjuntar a cualquier gráfico
2. Configure sus ajustes preferidos
3. Empiece a analizar con niveles VWAP duales