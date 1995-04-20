Crypto_Forex インジケーター「MA スピード」、MT4 用、リペイントなし。





移動平均のスピードは、ユニークなトレンド インジケーターです。





- このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。

- スピードは、移動平均の 1 次導関数です。

- MA スピード インジケーターは、MA 自体が方向を変える速度を示します。

- MA スピードを使用して、標準戦略でもアップグレードする機会がたくさんあります。SMA、EMA、SMMA、LWMA に適しています。

- トレンド戦略では、MA スピードを使用することをお勧めします。インジケーターの値が < 0 の場合: トレンドが下降し、インジケーターの値が > 0 の場合: トレンドが上昇します。

- 時間枠 - 任意。取引ペア - 任意。

- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。





パラメーター (設定は非常に簡単です):

1) スピードの期間。推奨値は 3 ～ 7 です。スピードの期間が低いほどインジケーターの感度が高まり、その逆も同様です。

2) MA の期間 (この MA の速度が計算されます)。

3) MA 方法: SMA、EMA、SMMA、LWMA。

4) MA 適用価格 (7 つのオプション)。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。