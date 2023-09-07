HFT Prop Firm EA

HFT Prop Firm EA는 고유한 로고로 인해 Green Man으로도 알려져 있으며, 고빈도 거래(HFT) 전략을 허용하는 독점 트레이딩 회사(prop firms)의 도전 과제나 평가를 극복하기 위해 특별히 제작된 전문가 자문(EA)입니다.

한정 기간: HFT Prop Firm EA를 구매하면 $198 상당의 무료 유틸리티 제공

MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT 챌린지 성능 모니터(시작가 $200):

  1. 브로커: IC Markets 계좌 번호: 66603384 서버: ICmarketsSC-Demo06 비밀번호: Greenman

  2. 브로커: IC Markets 계좌 번호: 21718043 서버: ICmarketsSC-Demo02 비밀번호: Greenman

결과 1: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 결과 2: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 600개 이상의 진정한 5성 리뷰: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

공식 채널: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

자금 지원 계좌를 위한 무료 Prop Firm 트레이딩 파워 툴 4개: Prop Firm Toolbox(일관된 로트 크기 도구, 스프레드 미터, 수익 일관성 도구) $99 상당과 Prop Firm Equity Protector $99 상당. 또한 Swing Signal Group에 가입할 수 있습니다!

주요 특징

HFT 챌린지 전용 설계: 낮은 드로우다운과 스톱 로스를 통해 prop firm 챌린지를 효율적으로 통과하도록 설계되었습니다. 호환성과 사용법: 14개 이상의 지원되는 HFT prop firms에 대해 무제한 계좌를 한 번의 구매로 통과할 수 있습니다. 구매 전에 지원되는 prop firms 목록을 문의하세요. 100개 이상의 세트 파일: 지원되는 prop firms와 브로커 데모에 대해 다양한 계좌 크기의 100개 이상의 세트 파일이 있습니다. 혁신적인 자금 관리: 자동 로트 크기 조정을 위한 Pro Ratio Money Management(PRMM)와 목표 달성 시 거래를 중지하는 내장된 에퀴티 프로텍터 기능이 있습니다. 효율적인 운영: 설정 후 자동으로 작동하며, 시장 움직임을 감지하고 최적의 거래를 실행하며 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다. 지원: 세트 파일 제공 외에도 VPS 설정, MT4 설정, EA 다운로드, 봇 설정 및 봇 실행에 대한 비디오 튜토리얼이 포함된 종합 매뉴얼을 제공합니다. 할인 코드 및 링크는 요청 시 제공됩니다. Team Viewer, AnyDesk 또는 원격 데스크톱 액세스 지원도 초보자에게 제공됩니다. 백테스트: 기본 설정, 심볼: US30, 날짜: 날짜 사용 안 함 체크 해제, 타임프레임: M1, 스프레드: 100에서 160. 백테스트에 문제가 있는 경우, 개인 메시지로 연락주시면 티크 데이터를 가져오는 방법을 가르쳐 드리겠습니다. 테스트 통과: 8figuretrader (미국 트레이더도 허용) Algo Forex Funds Nova Funding (15% 할인) Sure Leverage (할인 코드 $50에서 $150, 문의하세요) Genesis Forex Funds (20% 할인, 문의하세요) Lion Heart (Roar, 45% 할인, 한정 기간) Next Step Funding (2단계 챌린지, HFT Limited, 15%에서 35% 할인) Pro Trade Funded (16%에서 30% 프로모션 코드: 문의하세요) Quantec Trading Capital (1/2단계 챌린지, 10% 프로모션 코드: P5NET10) Social Trading Club (1단계/HFT, 10% 할인: 문의하세요) Only Funds (HFT, 15% 할인 코드: 문의하세요) M Solutions Waka Funding MDP Tradicave (1단계/HFT, 나쁜 실습) Infinity Forex Funds (HFT Limited /Algo/HFT, 10%에서 20% 할인 코드: P5NET10)

참고: Kortana FX MT5 HFT 챌린지를 통과하려면 HFT PropFirm EA MT5가 필요합니다.

prop firm 웹사이트를 방문하여 규칙을 읽고 이해하고, Trustpilot.com에서 prop firm의 리뷰를 확인하고, 등록하기 전에 철저히 조사한 후 이 EA를 구입하십시오.

전략적 이점

고효율 HFT 알고리즘, VPS 필요 없음. 이 EA는 500ms 핑/레이턴시로 챌린지를 통과하도록 테스트되었습니다. 비마틴게일 전략: 각 포지션에 스톱 로스를 설정하여 한 번에 하나의 포지션만 거래하여 안전성과 통제력을 보장합니다. 중요한 고려사항

독점성: 지원되는 HFT prop firms 챌린지를 통과하도록 전용 설계되었습니다. 실계좌/실거래 계좌, 기타 유형의 챌린지 또는 지원되지 않는 prop firms에서는 테스트되지 않았습니다. 브로커/prop firms는 실계좌 또는 자금 지원 계좌에 슬리피지와 높은 스프레드를 추가하므로 이 EA는 수익을 올릴 수 없습니다. 철저한 조사: 사용자에게 HFT prop firms, HFT 챌린지, 그들의 지급, 규칙 등을 조사하고 이해하며, prop firms에 등록하고 이 EA를 구입하기 전에 현지 규정을 확인할 것을 권장합니다. 연락 및 지원: 세트 파일, VPS 정보 및 기타 문의 사항은 개인 메시지로 연락하십시오. 원활한 설정 및 운영을 보장하기 위해 구매 시 종합 매뉴얼, FAQ 및 비디오 튜토리얼이 제공됩니다.

면책 조항: 이 제품은 HFT prop firms 챌린지를 통과하기 위한 목적으로만 사용되며, 브로커에 의해 도입된 슬리피지와 높은 스프레드 때문에 실계좌 또는 자금 지원 계좌에서 사용하기 위한 것이 아닙니다. HFT Prop Firm Challenge가 무엇인지 모르거나 여기에 쓴 내용을 이해하지 못하면 이 EA를 구입하지 마십시오. 또한 이 EA를 구입하기 전에 관심 있는 prop firm이 거주 중인 국가의 주민에게 제공되는지 확인하십시오.

리뷰 749
scw
39
scw 2025.09.11 23:36 
 

Great support and indeed pass the challenge phase within a day, just dont use it in real account

Simon Wang
109
Simon Wang 2025.09.11 13:27 
 

i have used and it easy to pass,thx

Samuel0508
33
Samuel0508 2025.07.22 01:15 
 

I just bought HFT Prop Firms MT4 I would like to know which prop firm it is compatible with and the parameter file, thank you.

Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: 당신 곁의 첨단 기술! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 인상됩니다 남은 복사본: 5개 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 고도의 정밀도, 철저한 분석, 매우 효과적인 리스크 관리가 요구됩니다. Javier Gold Scalper 는 이러한 핵심 요소들을 통합하여 금 시장에서의 거래를 최적화하기 위해 설계된 강력하고 정교한 시스템입니다. 최첨단 기술과 고급 전략을 기반으로 Golden Scalper는 초보자와 전문가 모두를 지원하여 이 역동적인 시장의 도전과 기회를 안전하게 대응할 수 있도록 합니다. Golden Scalper와 함께라면 금 거래의 특수성에 적합한 신뢰할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다. 심볼 XAUUSD (금) 시간 프레임 M30 PropFirm 사용 가능 자본 최소 $1000 브로커 모든 브로커 가능 계정
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (76)
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 HFT MT5 챌린지 성능 모니터 (실계정용 아님): 브로커: Fusion Market 로그인: 89600 비밀번호: Greenman89$ 서버: FusionMarkets-demo 이전에 출시된 MT4 버전의 700개 이상의 진정한 5성 리뷰: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews 공개 채널: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 주요 기능 HFT 챌린지를 위해 특별히 설계: Prop Firms 챌린지를 낮은 드로우다운과 스톱 로스로 효율적으로 통과하도록 맞춤화되었습니다. 지원: 설정 파일 제공 외에도 VPS 설정, MT 설정, EA 다운로드, 봇 설정
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (5)
Experts
브레이크아웃 전략은 가장 오래 검증되고, 지속 가능하며 신뢰할 수 있는 트레이딩 접근 방식 중 하나입니다. 이러한 전략은 일반적으로 시장이 통합된 기간 이후 핵심 가격 수준에서 모멘텀을 포착하는 것을 목표로 하며, 이때 강한 움직임이 발생하는 경향이 있습니다. 따라서 브레이크아웃 시스템은 일중 또는 세션 기반 트렌드를 따라가려는 트레이더들에게 이상적입니다. All-In-One Breakout EA (올인원 브레이크아웃 EA) 는 조용한 시기(예: 도쿄 개장 전, 런던 개장 전 또는 뉴욕 개장 전)에 가격 범위를 식별하고, 가격이 해당 범위를 돌파할 때 거래에 진입함으로써 이 원칙을 최대한 활용합니다. 이를 통해 전략은 다음을 수행할 수 있습니다: 대부분의 움직임이 소진되기 전에 트렌드 초기에 거래를 진입합니다. 모멘텀 확인을 기다려 횡보 또는 불안정한 시장을 피합니다. 다양한 거래 세션과 상품에 적응하여 다재다능성을 높입니다. 이 전략적 이점은 EA의 컨플루언스 필터, 맞춤형 종료
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT4 (복사 고양이 MT4) 는 단순한 로컬 트레이드 카피어가 아니라, 오늘날의 거래 환경을 위해 설계된 완전한 리스크 관리 및 실행 프레임워크입니다. Prop Firm 챌린지부터 개인 계좌 관리까지, 강력한 실행력, 자본 보호, 유연한 설정, 고급 거래 처리 기능을 통해 모든 상황에 적응합니다. 이 카피어는 Master(송신자) 와 Slave(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 실시간으로 시장가/지정가 주문, 거래 수정, 부분 청산, Close By 작업을 동기화합니다. 데모 및 실계좌 모두 호환되며, 거래용 비밀번호 또는 투자자 비밀번호로도 사용할 수 있습니다. Persistent Trade Memory 기술을 통해 EA, 터미널, VPS가 재시작되더라도 거래가 복원됩니다. 여러 Master와 Slave를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 자동 감지 또는 심볼 매핑으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정: Copy C
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
유틸리티
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
유틸리티
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
scw
39
scw 2025.09.11 23:36 
 

Great support and indeed pass the challenge phase within a day, just dont use it in real account

Simon Wang
109
Simon Wang 2025.09.11 13:27 
 

i have used and it easy to pass,thx

Chiulin0
76
Chiulin0 2025.08.21 06:36 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Samuel0508
33
Samuel0508 2025.07.22 01:15 
 

I just bought HFT Prop Firms MT4 I would like to know which prop firm it is compatible with and the parameter file, thank you.

fareeznaik12
26
fareeznaik12 2025.07.13 09:18 
 

I LOVE GREENMAN HFT PROPFIRM EA

akira1212
199
akira1212 2025.06.28 15:05 
 

I have purchased it.

Where can I find out information about the EA's time frame and other trading currencies? How many accounts can this EA be used on? I would like to know all the information, so please let me know your contact details. Please contact me at imageseek1212@gmail.com. Thank you.

Dilwyn Tng
52781
개발자의 답변 Dilwyn Tng 2025.07.03 17:46
Please check PM of mql5.com.
Whoopty_FX
164
Whoopty_FX 2025.04.01 13:48 
 

The EA performs as described, and Dilwyn is helpful answering questions.

Nicholas Yvan O Van Doorselaere
432
Nicholas Yvan O Van Doorselaere 2025.02.19 17:35 
 

very good

Token Chan
70
Token Chan 2025.01.20 16:34 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Sujit Kumar Patel
360
Sujit Kumar Patel 2024.12.23 10:13 
 

I must say, this "HFT Prop Firm EA" HFT expert advisors designed for MT4 and MT5 account are excellent HFT expert advisors in the market with 100% pass rate in MT4 and MT5 HFT challenge accounts. I have purchased both version of expert advisors and passed all the HFT challenges using these expert advisors always and received the funded accounts. Thanks a lot for creating these expert advisors. Very very helpful.

翊慆 邱
56
翊慆 邱 2024.12.19 06:33 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Dilwyn Tng
52781
개발자의 답변 Dilwyn Tng 2025.01.20 19:19
Sorry to hear that you are disappointed. If you have withdrawal issue, please check with your prop firm and make sure you stick with their rules, read and understand all rules before even purchase the challenges. I am not promoting or recommending any prop firms in particular. Some of my HFT prop firm EA users did get payouts from those prop firms you claimed you did not get, so where is the problem? I am not siding any parties, I am just stating facts.
twmuttwill
20
twmuttwill 2024.12.04 18:05 
 

Let me tell you one thing! Dilwyn Tng and his EA are the best. Top notch service and support. I missed a small setting and EA was running, but not taking any trades. Dilwyn Tng offered to connect and check himself. He made the small change and less than an hour later the challenge was passed. Thank you so much

kévin demonchy
62
kévin demonchy 2024.12.01 12:18 
 

Thank for this perfect EA 🔥

mohammed6969
50
mohammed6969 2024.11.19 15:50 
 

Hello,

I hope you are doing well.

I am facing an issue with the Expert Advisor you developed. It worked perfectly for two days but then completely stopped functioning. I also attempted to download the available update for the EA, but I was unable to do so as the process was either rejected or an error occurred.

Kindly review the issue and provide a solution to make the EA work again and ensure its stability. If there are any additional steps I need to take, please let me know.

Thank you for your assistance.

Dilwyn Tng
52781
개발자의 답변 Dilwyn Tng 2024.11.19 16:22
The right place to ask for help is to DM me. Please approach me there, so I can help you fast
MagnumAlgo
37
MagnumAlgo 2024.11.15 15:50 
 

Dilwyn Tng offers one of the best software solutions I’ve come across. The product performs exceptionally well, delivering exactly what it promises. What sets Dilwyn apart is his dedication to providing outstanding customer service—he's always prompt and thorough in addressing my questions and concerns. Highly recommended for anyone looking for top-tier tools with reliable support!

Prince Muogbo
58
Prince Muogbo 2024.10.28 12:59 
 

Best HFT Trading Ea. I really like this ea, it does exactly what it promises to do. fantastic for passing your HFT prop Firm Challenges. I greatly appreciate quick responses and great support from Dilwyn Tng, he is wonderful! Thank you so much for all your support to traders worldwide. Keep up the excellent work.

mongiwa
329
mongiwa 2024.10.03 15:50 
 

Great EA I passed my challenge after 3days.The technical support was great developer is very patient . He is the best on Mql5.The EA did exactly what it was described to do on the advert.When do i get the equity protector?

Crypto_Magnate
34
Crypto_Magnate 2024.10.02 19:15 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ruslan075
37
Ruslan075 2024.09.26 14:13 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

chiukimwa
34
chiukimwa 2024.09.25 11:52 
 

I used this EA to pass different HFT propfirm, is really 100% passing rate and Dilwyn Tng is a very good people, because he kept to update the list of HFT company, even some HFT company is not support MT5. Dilwyn Tng also find some HFT company to let us know more. so I recomanded you to use this EA.

