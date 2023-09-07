HFT Prop Firm EA

HFT Prop Firm EA는 고유한 로고로 인해 Green Man으로도 알려져 있으며, 고빈도 거래(HFT) 전략을 허용하는 독점 트레이딩 회사(prop firms)의 도전 과제나 평가를 극복하기 위해 특별히 제작된 전문가 자문(EA)입니다.

주요 특징

HFT 챌린지 전용 설계: 낮은 드로우다운과 스톱 로스를 통해 prop firm 챌린지를 효율적으로 통과하도록 설계되었습니다. 호환성과 사용법: 14개 이상의 지원되는 HFT prop firms에 대해 무제한 계좌를 한 번의 구매로 통과할 수 있습니다. 구매 전에 지원되는 prop firms 목록을 문의하세요. 100개 이상의 세트 파일: 지원되는 prop firms와 브로커 데모에 대해 다양한 계좌 크기의 100개 이상의 세트 파일이 있습니다. 혁신적인 자금 관리: 자동 로트 크기 조정을 위한 Pro Ratio Money Management(PRMM)와 목표 달성 시 거래를 중지하는 내장된 에퀴티 프로텍터 기능이 있습니다. 효율적인 운영: 설정 후 자동으로 작동하며, 시장 움직임을 감지하고 최적의 거래를 실행하며 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다. 지원: 세트 파일 제공 외에도 VPS 설정, MT4 설정, EA 다운로드, 봇 설정 및 봇 실행에 대한 비디오 튜토리얼이 포함된 종합 매뉴얼을 제공합니다. 할인 코드 및 링크는 요청 시 제공됩니다. Team Viewer, AnyDesk 또는 원격 데스크톱 액세스 지원도 초보자에게 제공됩니다. 백테스트: 기본 설정, 심볼: US30, 날짜: 날짜 사용 안 함 체크 해제, 타임프레임: M1, 스프레드: 100에서 160. 백테스트에 문제가 있는 경우, 개인 메시지로 연락주시면 티크 데이터를 가져오는 방법을 가르쳐 드리겠습니다. 테스트 통과: 8figuretrader (미국 트레이더도 허용) Algo Forex Funds Nova Funding (15% 할인) Sure Leverage (할인 코드 $50에서 $150, 문의하세요) Genesis Forex Funds (20% 할인, 문의하세요) Lion Heart (Roar, 45% 할인, 한정 기간) Next Step Funding (2단계 챌린지, HFT Limited, 15%에서 35% 할인) Pro Trade Funded (16%에서 30% 프로모션 코드: 문의하세요) Quantec Trading Capital (1/2단계 챌린지, 10% 프로모션 코드: P5NET10) Social Trading Club (1단계/HFT, 10% 할인: 문의하세요) Only Funds (HFT, 15% 할인 코드: 문의하세요) M Solutions Waka Funding MDP Tradicave (1단계/HFT, 나쁜 실습) Infinity Forex Funds (HFT Limited /Algo/HFT, 10%에서 20% 할인 코드: P5NET10)

참고: Kortana FX MT5 HFT 챌린지를 통과하려면 HFT PropFirm EA MT5가 필요합니다.

prop firm 웹사이트를 방문하여 규칙을 읽고 이해하고, Trustpilot.com에서 prop firm의 리뷰를 확인하고, 등록하기 전에 철저히 조사한 후 이 EA를 구입하십시오.

전략적 이점

고효율 HFT 알고리즘, VPS 필요 없음. 이 EA는 500ms 핑/레이턴시로 챌린지를 통과하도록 테스트되었습니다. 비마틴게일 전략: 각 포지션에 스톱 로스를 설정하여 한 번에 하나의 포지션만 거래하여 안전성과 통제력을 보장합니다. 중요한 고려사항

독점성: 지원되는 HFT prop firms 챌린지를 통과하도록 전용 설계되었습니다. 실계좌/실거래 계좌, 기타 유형의 챌린지 또는 지원되지 않는 prop firms에서는 테스트되지 않았습니다. 브로커/prop firms는 실계좌 또는 자금 지원 계좌에 슬리피지와 높은 스프레드를 추가하므로 이 EA는 수익을 올릴 수 없습니다. 철저한 조사: 사용자에게 HFT prop firms, HFT 챌린지, 그들의 지급, 규칙 등을 조사하고 이해하며, prop firms에 등록하고 이 EA를 구입하기 전에 현지 규정을 확인할 것을 권장합니다. 연락 및 지원: 세트 파일, VPS 정보 및 기타 문의 사항은 개인 메시지로 연락하십시오. 원활한 설정 및 운영을 보장하기 위해 구매 시 종합 매뉴얼, FAQ 및 비디오 튜토리얼이 제공됩니다.

면책 조항: 이 제품은 HFT prop firms 챌린지를 통과하기 위한 목적으로만 사용되며, 브로커에 의해 도입된 슬리피지와 높은 스프레드 때문에 실계좌 또는 자금 지원 계좌에서 사용하기 위한 것이 아닙니다. HFT Prop Firm Challenge가 무엇인지 모르거나 여기에 쓴 내용을 이해하지 못하면 이 EA를 구입하지 마십시오. 또한 이 EA를 구입하기 전에 관심 있는 prop firm이 거주 중인 국가의 주민에게 제공되는지 확인하십시오.