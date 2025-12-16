Discusión sobre el artículo "Visualización de estrategias en MQL5: distribuimos los resultados de la optimización en gráficos de criterios"
Tras la divulgación del opt-format, el uso de marcos seguía siendo apropiado sólo cuando se transferían datos que no estaban en el opt-file.
En el ejemplo de este artículo, la GUI propuesta podría utilizarse para visualizar un opt-file.
fxsaber #:No he profundizado tanto. Interesante, gracias.
Artículo publicado Visualización de estrategias en MQL5: distribuimos los resultados de la optimización en gráficos de criterios:
El recurso mql5.com contiene tanta información que cada vez que hojeamos los catálogos de artículos o la información de referencia o los tutoriales, seguro que encontramos algo nuevo e interesante.
Así que esta vez he topado con un artículo que describe brevemente el simulador de estrategias. Parece sencillo y se sabe desde hace mucho tiempo, pero.... Pero la última parte del artículo me resultó intrigante. Simplemente se sugiere conectar un pequeño código al asesor experto, añadirle algunos manejadores estándar, y..., y el optimizador habitual del simulador de estrategias de la plataforma MetaTrader 5 se convierte en visual. Hmmm... Interesante.
Así que empecé a investigar. Finalmente, me surgió la idea de mejorar ligeramente el aspecto y ampliar las posibilidades de visualización de los resultados de la optimización.
Autor: Artyom Trishkin