Visualizar una estrategia en el simulador de Meta Trader 5

Todos conocemos el refrán "mejor verlo una vez que oírlo cien veces". Podemos leer varios libros sobre París o Venecia, pero basándonos solo en nuestra imaginación no podemos vivir la misma experiencia que si diésemos un paseo al atardecer por estas magníficas ciudades. La ventaja de la visualización puede aplicarse fácilmente a cualquier otro aspecto de nuestras vidas, incluso al trabajo en el mercado de valores, por ejemplo, cuando analizamos los gráficos de precios usando indicadores y, por supuesto, visualizando el probador de estrategia.







¿Conoce todo el mundo las ventajas del probador de estrategias?



Tal y como puede comprobarse en la práctica, no todo el mundo. La ventaja de la plataforma de trading Meta Trader 5 sobre sus competidores no reside solo en la comodidad y facilidad de uso de su interfaz, amplias posibilidades del terminal y MQL5, un simulador multimoneda que permite trabajar en la nube gracias a la red en la nube de MQL5 y muchas otras opciones. Su ventaja reside también en que todas las herramientas que necesita un operador se encuentran disponibles en un solo lugar.



El objetivo de este artículo es mostrar a los operadores una importante característica adicional de las muchas posibilidades de Meta Trader 5, y que no es sino la visualización de la simulación de estrategias y la optimización. El análisis del comportamiento de un asesor experto sobre los datos históricos y la selección de los mejores parámetros no consiste solo en un laborioso análisis de cifras, transacciones, balances, valores bursátiles, etc. Tome asiento, póngase cómodo, coja sus gafas 3D y empecemos.





Y pienso para mí, que maravilloso mundo de gráficos...



Cuando los autores publican asesores expertos en la base de código o el mercado, normalmente adjuntan un informe estadístico a sus pruebas, junto con el balance y los gráficos de valores. Sin embargo, hay disponibles gráficos más interesantes en las estadísticas de la pestaña de resultados del simulador de estrategias:

Basándonos en estas pruebas podemos analizar los meses, días u horas en los que su asesor experto opera mejor y cuándo entra al mercado de forma activa. También puede evaluar el rendimiento del asesor experto según las posiciones rentables se cierren en el momento adecuado, y según el asesor experto "omita" las pérdidas en base a los gráficos de distribución del MFE (Maximum Favorable Excursion) y del MAE (Maximum Adverse Excursion):

Al desplazarnos hacia abajo en la pantalla de resultados encontramos otro gráfico:

El diagrama muestra la dependencia del beneficio de la posición sobre su período de vida. Este diagrama será muy útil en el próximo Campeonato de Trading Automatizado 2012. Una de las normas de dicho campeonato prohíbe la reventa especulativa. Pruebe su asesor experto y asegúrese de que cumple las normas.







Una película histórica o prueba visual



Una de las características revolucionarias del probador de estrategias es el modo de prueba visual. Bueno, el análisis de las operaciones por fechas, trazado de gráficos y otros interesantes procedimientos rutinarios, son procesos muy complejos. Sin embargo, el probador de estrategias es como tener un control remoto, en el que pulsando la tecla "play" puede ver una película histórica. Puede ralentizar o acelerar la película e incluso pararla y analizar la situación. Puede ver en tiempo real cómo se construyen los gráficos a partir de los datos históricos simulados y cómo el asesor experto responde a los cambios en los precios.







El visualizador soporta completamente el modo multidivisa al igual que el probador de estrategias. En el vídeo 4, el asesor experto utiliza 4 pares de divisas para operar. Todos los precios simulados se encuentran disponibles en la "observación del mercado" y en los gráficos.







Resultados de la optimización 2D



Antes de presentar una imagen tridimensional que se ha hecho muy popular entre los fabricantes de televisores, veamos la visualización 2D en el probador de estrategias. Los rectángulos, que pueden tener aspecto extraño a primera vista, nos permiten ver la influencia mutua de los dos parámetros de optimización del criterio de optimización (en nuestro caso es el máximo valor del saldo). Cuanto más oscura sea la sobra verde, mayor será el saldo:



Vemos que la relación es de tipo ondulada y que el resultado máximo se alcanza cuando usamos los valores medios del período y el desplazamiento de la media móvil. Estos son los resultados de la optimización del asesor experto de la media móvil, disponible en la versión estándar del terminal. Incluso aquí puede encontrar algo interesante.







Ahora en 3D



La imagen en 3D proporciona incluso mejores opciones de visualización. A continuación se muestra la misma dependencia de los dos parámetros y el resultado final. Puede cambiar a este modo avanzado usando el menú contextual de la pestaña del gráfico de optimización.







Una vez que se muestra la optimización tridimensional en el probador de estrategias de Meta Trader 5, los operadores han comenzado ya a publicar sus propios ejemplos de visualización de cálculos matemáticos en el foro:

Los gráficos tridimensionales son completamente interactivos y es posible ampliar o reducir el zoom, girar un ángulo determinado, etc. Una característica importante es que cualquier resultado de las pruebas y la optimización puede ser exportado como imágenes o informes XML/HTML.







Optimización de la visualización



Y finalmente el ¡trabajo con los resultados de la optimización! Para procesar los resultados, el operador debe preparar los datos, descargarlos y procesarlos en algún sitio. ¡Ahora puede hacerlo sobre la marcha durante la optimización! Para probar esta opción, necesitamos varios archivos de cabecera que implementen los ejemplos más sencillos de esta operación.



Descargue los archivos MQH que se muestran a continuación y guárdelos en la carpeta MQL5\Include. Abra cualquier asesor experto y pegue el siguiente bloque al final del código:

#include <FrameGenerator.mqh> CFrameGenerator fg; double OnTester() { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fg.OnTester(TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit() { fg.OnTesterInit( 3 ); } void OnTesterPass() { fg.OnTesterPass(); } void OnTesterDeinit() { fg.OnTesterDeinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fg. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam, 100 ); }

Estamos usando el asesor experto Moving Averages.mq5 disponible en la versión estándar. Pegue el código y guarde el asesor experto como Moving Averages With Frames.mq5. Compile y ejecute la optimización.





De esta forma, los operadores pueden realizar una optimización visual y procesar los resultados o mostrar en pantalla la información necesaria durante el proceso de optimización.







¿Quiere más?



Seguimos aumentando las posibilidades de la plataforma de trading Meta Trader 5, añadiendo nuevas herramientas para ayudar a los operadores. Publique sus comentarios y comparta sus ideas sobre cómo mejorar más la visualización en el simulador de estrategia. Intentaremos implementar las sugerencias más interesantes y útiles.





Cómo usar los archivos



Todos los archivos con extensión .mqh deben incluirse en la carpeta MQL5\Include, donde el compilador los buscará al compilar el asesor experto Moving Average_With_Frames.mq5 . Los archivos del asesor experto pueden ubicarse en la carpeta MQL5\Experts o en cualquier subcarpeta.



Utilice usted mismo los asesores expertos adjuntos en el probador de estrategias de Meta Trader 5 y haga la lectura de este artículo aún más interesante. Seguro que le gustará.