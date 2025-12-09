Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 7): Creación de un EA para el comercio en cuadrícula con escalado dinámico de lotes

Introducción

En el artículo anterior (Parte 6), desarrollamos un sistema automatizado de detección de bloques de órdenes en MetaQuotes Language 5 (MQL5). Ahora, en la Parte 7, nos centramos en el trading de cuadrícula, una estrategia que coloca operaciones a intervalos de precios fijos, combinada con un escalado dinámico de lotes para optimizar el riesgo y la recompensa. Este enfoque adapta el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la gestión del riesgo. Cubriremos:

Al final, tendrás un programa de negociación por cuadrícula totalmente funcional con escalado dinámico de lotes, listo para probar y optimizar. ¡Comencemos!





Plan de la estrategia

El trading en cuadrícula es un enfoque sistemático que coloca órdenes de compra y venta en intervalos de precios predeterminados, lo que permite a los operadores capitalizar las fluctuaciones del mercado sin necesidad de realizar predicciones precisas de tendencias. Esta estrategia se beneficia de la volatilidad del mercado abriendo y cerrando continuamente operaciones dentro de un rango de precios definido. Para mejorar su rendimiento, integraremos un escalado de lotes dinámico, que ajustará el tamaño de las posiciones en función de condiciones predefinidas, como el saldo de la cuenta, la volatilidad o los resultados comerciales anteriores. Nuestro sistema de negociación en cuadrícula funcionará con los siguientes componentes clave:

Estructura de cuadrícula : Definiremos el espaciado entre los pedidos.

: Definiremos el espaciado entre los pedidos. Reglas de entrada y ejecución : Determinaremos cuándo abrir operaciones en cuadrícula basándonos en distancias fijas utilizando una estrategia de indicador de media móvil.

: Determinaremos cuándo abrir operaciones en cuadrícula basándonos en distancias fijas utilizando una estrategia de indicador de media móvil. Escalado dinámico de lotes : Implementaremos un mecanismo adaptativo de dimensionamiento de lotes que ajusta el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado o de parámetros de riesgo predefinidos.

: Implementaremos un mecanismo adaptativo de dimensionamiento de lotes que ajusta el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado o de parámetros de riesgo predefinidos. Gestión de operaciones : Incorporaremos mecanismos de stop-loss, take-profit y breakeven opcionales para gestionar el riesgo de forma eficaz.

: Incorporaremos mecanismos de stop-loss, take-profit y breakeven opcionales para gestionar el riesgo de forma eficaz. Estrategia de salida: Desarrollaremos una lógica para cerrar posiciones basada en objetivos de ganancias, límites de riesgo o cambios de tendencia.

En pocas palabras, aquí está la visualización del plan de estrategia completo para facilitar su comprensión.

Al combinar un sistema de cuadrícula estructurado con un tamaño de lote adaptable, crearemos un EA que maximice los retornos y al mismo tiempo gestione el riesgo de manera eficaz. A continuación, implementaremos estos conceptos en MQL5.





Implementación en MQL5

Para crear el programa en MQL5, abra el MetaEditor, vaya al Navegador, localice la carpeta Indicadores, haga clic en la pestaña "Nuevo" y siga las instrucciones para crear el archivo. Una vez realizado, en el entorno de codificación, necesitaremos declarar algunas variables globales que utilizaremos a lo largo del programa.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Grid Strategy" #property strict #include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum ClosureMode { CLOSE_BY_PROFIT, CLOSE_BY_POINTS }; input group "General EA Inputs" input ClosureMode closureMode = CLOSE_BY_POINTS; double breakevenPoints = 50 * _Point ; double TakeProfit; double initialLotsize = 0.1 ; double takeProfitPts = 200 * _Point ; double profitTotal_inCurrency = 100 ; double gridSize; double gridSize_Spacing = 500 * _Point ; double LotSize; bool isTradeAllowed = true ; int totalBars = 0 ; int handle; double maData[];

Aquí, incluimos la biblioteca «Trade/Trade.mqh» utilizando #include e instanciamos el objeto «obj_Trade» para gestionar nuestras operaciones. Definimos una enumeración «ClosureMode» con opciones para cerrar posiciones y configuramos entradas de usuario como «closureMode» y «breakevenPoints». A continuación, declaramos variables para gestionar nuestros niveles de take profit, tamaño inicial del lote, espaciado de la cuadrícula y tamaño dinámico del lote, junto con indicadores y contadores para el control de las operaciones y los datos del indicador de media móvil. A continuación, debemos declarar los prototipos de nuestras funciones clave que estructurarán el programa de la siguiente manera.

void CheckAndCloseProfitTargets(); void ExecuteInitialTrade( double ask, double bid); void ManageGridPositions( double ask, double bid); void UpdateMovingAverage(); bool IsNewBar(); double CalculateWeightedBreakevenPrice(); void CheckBreakevenClose( double ask, double bid); void CloseAllPositions();

En cuanto a las funciones, implementaremos «CheckAndCloseProfitTargets» para supervisar la rentabilidad general y cerrar posiciones una vez alcanzado nuestro objetivo, y «ExecuteInitialTrade» para poner en marcha la estrategia con la orden inicial de COMPRA o VENTA. «ManageGridPositions» añadirá órdenes adicionales a intervalos fijos a medida que el mercado se mueva, mientras que «UpdateMovingAverage» garantiza que los datos de nuestro indicador estén actualizados para la toma de decisiones. «IsNewBar» detecta nuevas barras para evitar múltiples operaciones en la misma vela, «CalculateWeightedBreakevenPrice» calcula el precio medio de entrada en todas las posiciones y «CheckBreakevenClose» utiliza esa información para salir de las operaciones cuando se dan las condiciones favorables. Por último, «CloseAllPositions» cerrará metódicamente todas las operaciones abiertas cuando sea necesario.

Después de configurar todo esto en el «ámbito global», estamos listos para continuar con la inicialización del programa, que se encuentra en el controlador de eventos «OnInit».

int OnInit (){ handle = iMA ( _Symbol , _Period , 21 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (handle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "ERROR: UNABLE TO INITIALIZE THE INDICATOR. REVERTING NOW!" ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (maData, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Aquí, inicializamos el programa configurando nuestro indicador de media móvil utilizando la función iMA con un período de 21, tipo SMA y PRICE_CLOSE para capturar los precios de cierre. Comprobamos si el identificador del indicador es válido; si no lo es (INVALID_HANDLE), mostramos un mensaje de error y devolvemos INIT_FAILED para detener la ejecución del programa. Por último, llamamos a la función ArraySetAsSeries en la matriz «maData» para asegurarnos de que los datos de la media móvil estén ordenados correctamente antes de devolver INIT_SUCCEEDED para confirmar que la inicialización se ha realizado correctamente. Una vez inicializado correctamente, podemos pasar al controlador de eventos OnTick para crear la lógica para abrir y gestionar las posiciones.

void OnTick (){ if (IsNewBar()) isTradeAllowed = true ; UpdateMovingAverage(); }

Como no queremos comprobar las operaciones en cada tick, sino en cada barra, llamamos a la función «IsNewBar» y la utilizamos para establecer la variable «isTradeAllowed» en verdadero si se forma una nueva barra. A continuación, llamamos a la función responsable de obtener los valores de la media móvil. Las definiciones de la función son las siguientes.

void UpdateMovingAverage(){ if ( CopyBuffer (handle, 0 , 1 , 3 , maData) < 0 ) Print ( "Error: Unable to update Moving Average data." ); } bool IsNewBar(){ int bars = iBars ( _Symbol , _Period ); if (bars > totalBars){ totalBars = bars; return true ; } return false ; }

Aquí, implementamos «UpdateMovingAverage» para actualizar los datos de nuestro indicador copiando los últimos valores del búfer de la media móvil utilizando la función CopyBuffer. Si esta llamada a la función falla, imprimimos un mensaje de error para alertarnos de que la actualización no se ha realizado correctamente. En la función «IsNewBar», comprobamos si se ha formado una nueva barra comparando el número actual de barras, obtenido mediante la función iBars, con nuestro recuento «totalBars» almacenado; si el número ha aumentado, actualizamos «totalBars» y devolvemos «true», lo que indica que hay una nueva barra disponible para tomar decisiones de trading. A continuación, continuamos con la función tick para ejecutar operaciones basadas en los valores de los indicadores recuperados.

if ( PositionsTotal () == 0 ) LotSize = initialLotsize; double low1 = iLow ( _Symbol , _Period , 1 ); double low2 = iLow ( _Symbol , _Period , 2 ); double high1 = iHigh ( _Symbol , _Period , 1 ); double high2 = iHigh ( _Symbol , _Period , 2 ); double ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); if ( PositionsTotal () == 0 && isTradeAllowed){ ExecuteInitialTrade(ask, bid); }

Aquí, primero comprobamos si no hay posiciones abiertas utilizando la función PositionsTotal y, si es así, restablecemos «LotSize» a «initialLotsize». A continuación, recuperamos los precios recientes de las barras llamando a iLow e iHigh para capturar los máximos y mínimos de las dos barras anteriores, lo que nos ayudará a formar nuestras señales de trading. A continuación, obtenemos los precios actuales «ask» y «bid» utilizando SymbolInfoDouble y los normalizamos con NormalizeDouble para garantizar su precisión. Por último, si se permite operar (tal y como indica «isTradeAllowed») y no hay posiciones abiertas actualmente, llamamos a la función «ExecuteInitialTrade» con los precios «ask» y «bid» para iniciar nuestra primera operación. La definición de la función es la siguiente.

void ExecuteInitialTrade( double ask, double bid){ if ( iLow ( _Symbol , _Period , 1 ) > maData[ 1 ] && iLow ( _Symbol , _Period , 2 ) < maData[ 1 ]){ gridSize = ask - gridSize_Spacing; TakeProfit = ask + takeProfitPts; if (obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , ask, 0 , TakeProfit, "Initial Buy" )) Print ( "Initial BUY order executed at " , ask, " with LotSize: " , LotSize); else Print ( "Initial BUY order failed at " , ask); isTradeAllowed = false ; } else if ( iHigh ( _Symbol , _Period , 1 ) < maData[ 1 ] && iHigh ( _Symbol , _Period , 2 ) > maData[ 1 ]){ gridSize = bid + gridSize_Spacing; TakeProfit = bid - takeProfitPts; if (obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , bid, 0 , TakeProfit, "Initial Sell" )) Print ( "Initial SELL order executed at " , bid, " with LotSize: " , LotSize); else Print ( "Initial SELL order failed at " , bid); isTradeAllowed = false ; } }

Aquí, implementamos la función «ExecuteInitialTrade» para abrir una operación inicial basada en los valores «maData». Recuperamos los precios bajos de las dos barras anteriores utilizando la función iLow y los precios altos utilizando la función iHigh. Para una señal de COMPRA, comprobamos si el mínimo de la barra anterior está por encima de «maData», mientras que la barra anterior estaba por debajo. Si se cumple esta condición, establecemos «gridSize» por debajo del «ask» actual utilizando «gridSize_Spacing» para determinar el siguiente nivel de la cuadrícula, calculamos «TakeProfit» añadiendo «takeProfitPts» al «ask» y ejecutamos una operación de COMPRA utilizando el método «obj_Trade.Buy».

Para una señal de VENTA, comprobamos si el máximo de la barra anterior está por debajo de «maData», mientras que la barra anterior estaba por encima. Si es cierto, establecemos «gridSize» por encima de la «oferta», determinamos «TakeProfit» restando «takeProfitPts» de la «oferta» e intentamos ejecutar una operación de VENTA utilizando «obj_Trade.Sell». Una vez ejecutada una operación, establecemos «isTradeAllowed» en falso para evitar entradas adicionales hasta que se cumplan otras condiciones. Aquí está el resultado.

Desde la imagen, podemos ver que tenemos las operaciones confirmadas siendo ejecutadas. Ahora debemos pasar a gestionar las operaciones abriendo las posiciones de la cuadrícula.

if ( PositionsTotal () > 0 ){ ManageGridPositions(ask, bid); }

Comprobamos si hay posiciones abiertas utilizando la función PositionsTotal. Si el número de posiciones es mayor que cero, llamamos a la función «ManageGridPositions» para gestionar las operaciones adicionales de la cuadrícula. La función toma «ask» y «bid» como parámetros para determinar los niveles de precios adecuados para colocar nuevas órdenes en la red en función de los movimientos del mercado. La implementación del fragmento de código de la función es la siguiente.

void ManageGridPositions( double ask, double bid){ for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)){ int positionType = ( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (positionType == POSITION_TYPE_BUY ){ if (ask <= gridSize){ LotSize *= 2 ; if (obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , ask, 0 , TakeProfit, "Grid Position BUY" )) Print ( "Grid BUY order executed at " , ask, " with LotSize: " , LotSize); else Print ( "Grid BUY order failed at " , ask); gridSize = ask - gridSize_Spacing; } } else if (positionType == POSITION_TYPE_SELL ){ if (bid >= gridSize){ LotSize *= 2 ; if (obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , bid, 0 , TakeProfit, "Grid Position SELL" )) Print ( "Grid SELL order executed at " , bid, " with LotSize: " , LotSize); else Print ( "Grid SELL order failed at " , bid); gridSize = bid + gridSize_Spacing; } } } } }

Implementamos la función «ManageGridPositions» para gestionar los pedidos de la red. Iteramos a través de todas las posiciones abiertas en orden inverso utilizando un bucle for y recuperamos el ticket de cada posición con la función PositionGetTicket. A continuación, seleccionamos la posición utilizando PositionSelectByTicket y determinamos si se trata de una operación de COMPRA o VENTA utilizando PositionGetInteger con el parámetro POSITION_TYPE. Si la posición es una COMPRA, comprobamos si el precio de mercado «ask» ha alcanzado o caído por debajo de «gridSize». Si es cierto, duplicamos «LotSize» y ejecutamos una nueva orden de COMPRA en la cuadrícula utilizando la función «obj_Trade.Buy». Si el pedido se realiza correctamente, imprimimos un mensaje de confirmación; de lo contrario, imprimimos un mensaje de error. A continuación, actualizamos «gridSize» al siguiente nivel de cuadrícula inferior.

Del mismo modo, si la posición es una VENTA, comprobamos si la «oferta» ha alcanzado o superado el «tamaño de la cuadrícula». Si es cierto, duplicamos «LotSize» y colocamos una nueva orden de VENTA en la cuadrícula utilizando «obj_Trade.Sell». A continuación, el activador de cuadrícula «gridSize» se actualiza al siguiente nivel superior. Después de abrir las posiciones de la cuadrícula, debemos realizar un seguimiento y gestionar las posiciones cerrándolas una vez que alcancemos los valores definidos a continuación.

if (closureMode == CLOSE_BY_PROFIT) CheckAndCloseProfitTargets();

Si «closureMode» se establece en «CLOSE_BY_PROFIT», llamamos a la función «CheckAndCloseProfitTargets» para comprobar si el beneficio total ha alcanzado el objetivo predefinido y cerrar todas las posiciones en consecuencia. La declaración de la función es la siguiente.

void CheckAndCloseProfitTargets(){ if ( PositionsTotal () > 1 ){ double totalProfit = 0 ; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong tkt = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (tkt)) totalProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } if (totalProfit >= profitTotal_inCurrency){ Print ( "Profit target reached (" , totalProfit, "). Closing all positions." ); CloseAllPositions(); } } }

Para garantizar que todas las posiciones se cierren si el beneficio acumulado total alcanza o supera el objetivo de beneficio predefinido, primero comprobamos si hay más de una posición abierta utilizando PositionsTotal. Inicializamos «totalProfit» para realizar un seguimiento de los beneficios combinados de todas las posiciones. A continuación, recorremos todas las posiciones abiertas, recuperando el ticket de cada posición mediante PositionGetTicket y seleccionándolo con PositionSelectByTicket. Para cada posición seleccionada, recuperamos su beneficio utilizando PositionGetDouble con el parámetro POSITION_PROFIT y lo añadimos a «totalProfit». Si «totalProfit» es igual o superior a «profitTotal_inCurrency», imprimimos un mensaje indicando que se ha alcanzado el objetivo de beneficio y llamamos a la función «CloseAllPositions», cuya definición es la siguiente, para cerrar todas las operaciones abiertas.

void CloseAllPositions(){ for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong posTkt = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (posTkt)){ if (obj_Trade.PositionClose(posTkt)) Print ( "Closed position ticket: " , posTkt); else Print ( "Failed to close position ticket: " , posTkt); } } }

La función simplemente recorre todas las posiciones abiertas y, para cada posición seleccionada, se cierra utilizando el método «obj_Trade.PositionClose». Por último, definimos la lógica para cerrar las posiciones en el punto de equilibrio.

if (closureMode == CLOSE_BY_POINTS && PositionsTotal () > 1 ) CheckBreakevenClose(ask, bid);

Si «closureMode» se establece en «CLOSE_BY_POINTS» y hay más de una posición abierta, llamamos a la función «CheckBreakevenClose» con los parámetros «ask» y «bid» para determinar si el precio ha alcanzado el umbral de equilibrio, lo que permite cerrar posiciones en función de puntos predefinidos a partir del equilibrio. A continuación se muestra la definición de la función.

double CalculateWeightedBreakevenPrice(){ double totalCost = 0 ; double totalVolume = 0 ; int posType = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)){ posType = ( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); break ; } } for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)){ if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == posType){ double price = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); totalCost += price * volume; totalVolume += volume; } } } if (totalVolume > 0 ) return (totalCost / totalVolume); else return ( 0 ); } void CheckBreakevenClose( double ask, double bid){ if ( PositionsTotal () <= 1 ) return ; double weightedBreakeven = CalculateWeightedBreakevenPrice(); int posType = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)){ posType = ( int ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); break ; } } if (posType == - 1 ) return ; if (posType == POSITION_TYPE_BUY ){ if (bid >= weightedBreakeven + breakevenPoints){ Print ( "Closing BUY positions: Bid (" , bid, ") >= Breakeven (" , weightedBreakeven, ") + " , breakevenPoints); CloseAllPositions(); } } else if (posType == POSITION_TYPE_SELL ){ if (ask <= weightedBreakeven - breakevenPoints){ Print ( "Closing SELL positions: Ask (" , ask, ") <= Breakeven (" , weightedBreakeven, ") - " , breakevenPoints); CloseAllPositions(); } } }

Aquí calculamos el precio de equilibrio para todas las posiciones abiertas y determinamos si el precio de mercado se ha movido una distancia específica más allá de él para cerrar posiciones con fines lucrativos. En «CalculateWeightedBreakevenPrice», calculamos el precio de equilibrio ponderado sumando el coste total de todas las posiciones abiertas utilizando POSITION_PRICE_OPEN y ponderándolo por «POSITION_VOLUME». Primero determinamos el tipo de posición (COMPRA o VENTA) a partir de la primera posición abierta utilizando POSITION_TYPE. A continuación, recorremos todas las posiciones, sumando el coste total y el volumen de las posiciones que coinciden con el tipo identificado. Si el volumen total es mayor que cero, devolvemos el precio de equilibrio ponderado dividiendo el coste total por el volumen total. De lo contrario, devolvemos cero.

En «CheckBreakevenClose», primero confirmamos que hay varias posiciones abiertas utilizando la función PositionsTotal. A continuación, recuperamos el precio de equilibrio ponderado llamando a «CalculateWeightedBreakevenPrice». Determinamos el tipo de posición seleccionando una posición y recuperando POSITION_TYPE. Si el tipo no es válido, salimos de la función. Para las posiciones de COMPRA, comprobamos si el precio de «oferta» ha alcanzado o superado el «punto de equilibrio ponderado» más los «puntos de equilibrio». Si es así, imprimimos un mensaje y llamamos a «CloseAllPositions». Para las posiciones de VENTA, comprobamos si el precio de «venta» ha caído por debajo del «punto de equilibrio ponderado» menos los «puntos de equilibrio». Si se cumple esta condición, también imprimimos un mensaje y llamamos a la función «CloseAllPositions» para asegurar las ganancias. Tras compilar y ejecutar el programa, obtenemos el siguiente resultado.

A partir de la visualización, podemos ver que las posiciones se abren y gestionan a través del sistema de cuadrícula y se cierran cuando se alcanzan los niveles de cierre definidos, logrando así nuestro objetivo de crear un sistema de cuadrícula con un tamaño de lote dinámico. Lo que queda por hacer es realizar pruebas retrospectivas del programa, lo cual se aborda en la siguiente sección.





Pruebas retrospectivas

Tras realizar exhaustivas pruebas retrospectivas, hemos obtenido los siguientes resultados.

Gráfico de prueba retrospectiva:

Informe de prueba retrospectiva:

Aquí también hay un vídeo que muestra toda la estrategia de backtest en un periodo de 1 año, 2024.









Conclusión

En conclusión, hemos demostrado el proceso de desarrollo de un Asesor Experto (EA) MQL5 utilizando una estrategia dinámica de trading con cuadrículas. Al combinar elementos clave como la colocación de órdenes en la red, el escalado dinámico de lotes y la gestión específica de beneficios y umbrales de rentabilidad, hemos creado un sistema que se adapta a las fluctuaciones del mercado con el objetivo de optimizar la relación riesgo-recompensa y recuperarse de movimientos adversos de los precios.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene fines exclusivamente educativos. El trading conlleva un riesgo financiero significativo y el comportamiento del mercado puede ser muy impredecible. Si bien las estrategias descritas ofrecen un enfoque estructurado para el comercio en red, no garantizan la rentabilidad futura. Es esencial realizar rigurosas pruebas retrospectivas y gestionar los riesgos antes de operar en vivo.

Al implementar estas técnicas, podrá perfeccionar sus sistemas de trading con cuadrículas, mejorar su análisis de mercado y elevar sus estrategias de trading algorítmico. ¡Mucha suerte en tu aventura en el mundo del trading!