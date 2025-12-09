Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 7): Creación de un EA para el comercio en cuadrícula con escalado dinámico de lotes"
//--- Recuperar precios de barras recientes para la lógica de señales de operación double low1 = iLow(_Symbol, _Period, 1); double low2 = iLow(_Symbol, _Period, 2); double high1 = iHigh(_Symbol, _Period, 1); double high2 = iHigh(_Symbol, _Period, 2);
estas variables no se utilizan... ¿por qué este código?
en el código ...donde usas low1 variabile ?
¿Cuál es el problema con las variables? ¿Algún bug? Son funciones que se pueden utilizar en cualquier parte del código.
Si tuviera que explicar más, yo diría que para obtener los precios bajos y altos de la barra anterior y la barra anterior + 1.
void ExecuteInitialTrade(double ask, double bid){ //--- Señal de COMPRA: mínimo de la barra anterior por encima de la MA y barra anterior por debajo de la MA if (iLow(_Symbol, _Period, 1) > maData[1] && iLow(_Symbol, _Period, 2) < maData[1]){ gridSize = ask - gridSize_Spacing; //--- Fijar el disparo de la rejilla por debajo de la petición actual TakeProfit = ask + takeProfitPts; //--- Fijar TP para COMPRA if(obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol, ask, 0, TakeProfit,"Initial Buy")) Print("Initial BUY order executed at ", ask, " with LotSize: ", LotSize); else Print("Initial BUY order failed at ", ask); isTradeAllowed = false; } //--- Señal de VENTA: máximo de la barra anterior por debajo de la MA y barra anterior por encima de la MA else if(iHigh(_Symbol, _Period, 1) < maData[1] && iHigh(_Symbol, _Period, 2) > maData[1]){ gridSize = bid + gridSize_Spacing; //--- Fijar el disparo de la rejilla por encima de la puja actual TakeProfit = bid - takeProfitPts; //--- Establecer TP para VENTA if(obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol, bid, 0, TakeProfit,"Initial Sell")) Print("Initial SELL order executed at ", bid, " with LotSize: ", LotSize); else Print("Initial SELL order failed at ", bid); isTradeAllowed = false; } }
Concretamente aquí. Puedes pasar a usar las funciones o igual borrarlas si no las quieres. ¿Queda claro? Gracias.
double low1 = iLow(_Symbol, _Period, 1);
por ejemplo.....para la señal de compra que utilizó iLow y no Low1 variabile
if (iLow(_Symbol, _Period, 1) > maData[1] && iLow(_Symbol, _Period, 2) < maData[1]){
¡¡¡es solo para mi estudio, gracias!!!
estas cuatro líneas se pueden comentar
// double low1 = iLow(_Symbol, _Period, 1); // double low2 = iLow(_Symbol, _Period, 2); // double high1 = iHigh(_Symbol, _Period, 1); // double high2 = iHigh(_Symbol, _Period, 2);
está bien.....best EA .
Las 4 líneas son confusas para un novato
gran artículo - muchas gracias... ¡Estoy estudiando el enfoque comercial que voy a poner con ediciones en mis propios oficios en símbolos hashedge personalizados!
comprobación....
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 7): Creación de un EA para el comercio en cuadrícula con escalado dinámico de lotes:
El trading en cuadrícula es un enfoque sistemático que coloca órdenes de compra y venta en intervalos de precios predeterminados, lo que permite a los operadores capitalizar las fluctuaciones del mercado sin necesidad de realizar predicciones precisas de tendencias. Esta estrategia se beneficia de la volatilidad del mercado abriendo y cerrando continuamente operaciones dentro de un rango de precios definido. Para mejorar su rendimiento, integraremos un escalado de lotes dinámico, que ajustará el tamaño de las posiciones en función de condiciones predefinidas, como el saldo de la cuenta, la volatilidad o los resultados comerciales anteriores. Nuestro sistema de negociación en cuadrícula funcionará con los siguientes componentes clave:
En pocas palabras, aquí está la visualización del plan de estrategia completo para facilitar su comprensión.
Al combinar un sistema de cuadrícula estructurado con un tamaño de lote adaptable, crearemos un EA que maximice los retornos y al mismo tiempo gestione el riesgo de manera eficaz. A continuación, implementaremos estos conceptos en MQL5.
Autor: Allan Munene Mutiiria