Creación y simulación de símbolos personalizados en MetaTrader 5

Creando un símbolo personalizado

Vamos a mostrar cómo crear nuestro propio símbolo basándonos en uno ya existente de la Observación de mercado. Abra con el botón derecho del ratón la venta Símbolo y elija aquel que desee usar como base para crear el suyo propio.







Después de pulsar el botón "Crear símbolo", solo tendrá que indicar el nombre del símbolo personalizado y, en caso imprescindible, cambiar las propiedades necesarias en las Especificaciones del contrato.







Todos los símbolos personalizados se ubican en el árbol de Símbolos en el directorio aparte <Custom> y siempre se encuentran en su apartado, independientemente del bróker al que usted esté conectado en estos momentos. Los propios datos de precio de los símbolos personalizados se guardan en un catálogo Custom aparte, fuera de los catálogos de servidores comerciales concretos:

C:\Users\[windows account]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\[instance id]\bases\Custom

Esta es otra de las ventajas de crear un símbolo propio: usted puede simplemente copiar los símbolos que necesite de cada bróker en su grupo personalizado. Solo podrá eliminar un símbolo personalizado en el caso de que no existan gráficos abiertos del mismo y de que no esté presente en la Observación del mercado. En pocas palabras: todo funciona como en los símbolos reales.



Configurando un símbolo personalizado

Usted puede cambiar la precisión de las cotizaciones, el tamaño del contrato, indicar la divisa del instrumento, el método de cálculo y el resto de propiedades que influyen en los resultados de la simulación de la estrategia comercial del símbolo personalizado.







Importación de la historia

Después de crear un instrumento propio, es necesario añadir una historia de cotizaciones para el mismo. Vamos a mostrar primero cómo crear una historia usando como base un instrumento ya existente. En la ventana Símbolos, elegimos la pestaña Barras o Ticks, dependiendo de la forma en la que deseamos preparar la historia. Solicitamos el periodo necesario y realizamos la Exportación. Para obtener las barras es necesario elegir el marco temporal M1, puesto que toda la historia en MetaTrader 5 se construye sobre datos de minuto.







La exportación se realiza en forma de archivo CSV de texto con un nombre del tipo EURUSD_M1_201701020000_201707251825.csv, que contiene el nombre del símbolo, el nombre del marco temporal y los límites de la historia exportada con una exactitud de hasta un minuto. Este es el aspecto que tiene el formato al exportar las barras:



<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <TICKVOL><VOL> <SPREAD> 2017.01.02 00:03:00 1.05141 1.05141 1.05141 1.05141 6 15000000 118 2017.01.02 00:04:00 1.05141 1.05141 1.05141 1.05141 2 5000000 112 2017.01.02 00:05:00 1.05158 1.05158 1.05148 1.05158 10 17000000 101 2017.01.02 00:06:00 1.05148 1.05158 1.05148 1.05158 7 13000000 101

Al exportar la historia de ticks, el volumen del archivo CSV aumenta significativamente, y su formato ya contiene información sobre cada tick con una exactitud de hasta un milisegundo. Usando como base estos datos, el terminal genera la historia de minutos, a partir de la cual se construirán el resto de los marcos temporales.



<DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME> 2017.07 . 03 00 : 03 : 47.212 1.14175 1.14210 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 03 : 47.212 1.14168 1.14206 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 03 : 47.717 1.14175 1.14206 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 03 : 54.241 1.14175 1.14205 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 03 : 57.982 1.14165 1.14201 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 04 : 07.795 1.14175 1.14201 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 04 : 55.432 1.14164 1.14200 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 14 : 33.743 1.14173 1.14203 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 14 : 33.743 1.14173 1.14201 0.00000 0 2017.07 . 03 00 : 16 : 44.901 1.14174 1.14195 0.00000 0

Por consiguiente, al crear la historia para un instrumento propio a partir de terceras fuentes, usted deberá preparar los datos de acuerdo con los formatos mostrados.



Para importar la historia, damos los pasos análogos: en la carpeta Custom\<Grupo_personalizado> encontramos nuestro símbolo personalizado EURUSD_my, entramos en la pestaña Ticks, elegimos el archivo CSV necesario y pulsamos el botón "Importar ticks" (para importar las barras, todo sucede de forma análoga).







Después de importar la historia, usted la podrá editar, añadiendo, eliminando o cambiando cualquier barra o tick.



Los símbolos personalizados creados estarán disponibles en la Observación del mercado, y será posible abrir gráficos de los mismos. De esta manera, podremos aplicar a símbolos propios el diverso arsenal para el análisis técnico del terminal MetaTrader 5, incluyendo la posibilidad de iniciar cualquier indicador personalizado y producto analítico del Mercado.



Simulación de estrategias comerciales con un símbolo personalizado

El simulador de estrategias multihilo de MetaTrader 5 permite realizar simulaciones con ticks reales de estrategias que comercian con muchos instrumentos financieros. Utilice todas sus ventajas para simular las estrategias con sus propios símbolos. Para ello, basta con importar una historia de minutos de calidad (mejor aún, de ticks) y configurar las propiedades de cada instrumento necesario para crear con detalle el entorno comercial. A continuación, elija el experto que necesite e indique los ajustes de simulación. Todo se lleva a cabo siguiendo el mismo método utilizado con los símbolos comerciales normales que le ofrece su bróker.





En este caso, además, es importante proveer al simulador con los símbolos necesarios a la hora de calcular los requisitos del margen y el beneficio en la divisa de su cuenta comercial. Al calcular el margen y el beneficio, el simulador de estrategias usa automáticamente los cursos cruzados disponibles. Por ejemplo, hemos creado un símbolo AUDCAD.custom propio con un tipo de cálculo del margen Fórex, y la divisa de nuestro depósito es USD. Entonces, basándose en el nombre del instrumento fórex, el simulador busca los símbolos necesarios en el siguiente orden:



primero se buscan los símbolos AUDUSD.custom (para el cálculo del margen) y USDCAD.custom (para el cálculo del beneficio de las transacciones) a continuación, si alguno de dichos instrumentos no está presente, se busca el primer símbolo cuyo nombre se corresponda con las parejas de divisas necesarias, es decir, AUDUSD y USDCAD, respectivamente. Por ejemplo, se han encontrado AUDUSD.b y USDCAD.b, esto significa que los cursos de estos instrumentos se usarán al calcular el margen y el beneficio.

Se comprueba la presencia del instrumento financiero que corresponde a la pareja GBPCHF (GBP vs CHF). Si no existe tal instrumento, entonces se busca el primer instrumento financiero cuyo nombre se corresponda con la pareja de divisas, por ejemplo, GBPCHF.b o GBPCHF.def.

Los instrumentos con los demás tipos de cálculo de margen (CFD, Futures,) precisan de una pareja de divisas para convertir la divisa del instrumento en la divisa del depósito. Por ejemplo, hemos creado nuestro propio símbolo con una divisa de beneficio y una divisa de margen expresadas en libras esterlinas (GBP), mientras que la divisa del depósito es el franco suizo (CHF). Entonces, la búsqueda de instrumentos para la simulación se realizará en el siguiente orden:

Al realizar simulaciones con sus propios instrumentos, asegúrese de que en la cuenta están disponibles todas las parejas de divisas necesarias para los cálculos. De lo contrario, el cálculo de los resultados financieros y de las exigencias de depósito durante la simulación no serán posibles.

Optimización de estrategias con un símbolo personalizado en una red local

Para optimizar las estrategias comerciales con símbolos personalizados, aparte de nuestros propios agentes, podemos utilizar agentes remotos. De esta forma, usted podrá valerse de otra de las ventajas del simulador de estrategias de MetaTrader 5 para reducir el tiempo de búsqueda de los parámetros ideales de su sistema comercial.

El uso de MQL5 Cloud Network para la optimización con símbolos propios no está permitido. Esto está relacionado con el hecho de que en las computadoras de diferentes tráders pueden encontrarse símbolos personalizados con nombres idénticos, pero diferentes historias de precio. Esto puede provocar no solo la divergencia en los resultados de la simulación entre los diferentes agentes de la red, sino también sobrecargas masivas y sincronizaciones de datos históricos, creando un tráfico de internet excesivo.



Funciones para el trabajo con símbolos personalizados

También es posible trabajar con símbolos propios con la ayuda del lenguaje MQL5. Para ello serán útiles las funciones del apartado Símbolos personalizados. Con la ayuda de los programas MQL5 es posible crear rápidamente los instrumentos financieros necesarios con propiedades basadas en los datos de terceras fuentes. De esta manera, usted podrá automatizar las operaciones rutinarias de recopilación y procesamiento de datos para cualquier símbolo, así como crear sus propios índices y otros instrumentos derivados, teniendo además la posibilidad de ponerlos a prueba en el simulador de estrategias MetaTrader 5.



Función Acción CustomSymbolCreate Crea un símbolo personalizado con el nombre indicado en el grupo indicado CustomSymbolDelete Elimina el símbolo personalizado con el nombre indicado CustomSymbolSetInteger Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo de número entero CustomSymbolSetDouble Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo real CustomSymbolSetString Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo string CustomSymbolSetMarginRate Establece para el símbolo personalizado los coeficientes del margen de carga dependiendo del tipo y la dirección de la orden CustomSymbolSetSessionQuote Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de cotizaciones para los símbolos y el día de la semana indicados CustomSymbolSetSessionTrade Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de comercial para los símbolos y el día de la semana indicados CustomRatesDelete Elimina todas las barras en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado CustomRatesReplace Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo MqlRates CustomRatesUpdate Añade a la historia del instrumento personalizado las barras ausentes y sustituye las existentes con datos de la matriz del tipo MqlRates CustomTicksDelete Elimina todos los ticks en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado CustomTicksReplace Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo MqlTick

Estas funciones complementan las posibilidades del apartado Obtención de información de mercado : ahora es posible no solo obtener las propiedades de cualquier símbolo, sino también establecer estos valores para los propios instrumentos.

¡Ponga a prueba sus ideas comerciales con cualquier símbolo en MetaTrader 5!



Para los tráders algorítmicos, la plataforma MetaTrader 5 ofrece las más amplias posibilidades. Aquí tenemos algunas de ellas:

Los tráders tendrán a su disposición todas las ventajas del terminal MetaTrader 5 incluso en aquellos instrumentos de los que no disponga el bróker. ¡Cree sus propios símbolos y ponga a prueba las estrategias comerciales en cualquier mercado financiero!

